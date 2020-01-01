Мимикрия

Pelageya Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:34 by

Человек умеет удивительную способность к адаптации. Это заложено природой. Не сможешь приспособиться - умрёшь. Адаптация происходит не только на физическом уровне. Взаимодействуя с социумом, со временем отдельный индивид понимает, как следует себя вести, что делать, чтобы добиться признания, уважения, власти и много чего другого. Человек будет искусно притворяться тем, кем не является, надевать маски одну за другой, лишь бы общество видело в нём того, кого хочет видеть. Так устроен наш мир. А все, кто в нём живут, вынуждены приспосабливаться.Резкий раскат грома выдернул меня из собственных мыслей. Накрапывал лёгкий дождь, ветки деревьев вопросительно покосились, глядя на моё лицо. Спустя пару секунд я вспомнил, что в руке держу пиво и сделал хороший глоток. Выдохлось. Выливать пиво я не привык, потому просто поморщился и отпил ещё. Напротив меня сидел человек, вполне возможно, мой собутыльник. До этого было нетрудно догадаться, ведь у него в руке также была бутылка дешёвого евролагера. Но, к моему удивлению, абсолютно полная. Смотрел загадочный человек куда-то мимо меня. — Чего не пьёшь? — Я на диете Стоп, что? Фраза была явно невпопад. Максимально невпопад, можно сказать. Странности на этом не закончились. Я уже привык, что в подобных ситуациях они не заканчиваются. Мой собеседник явно имел больше глаз, чем следовало бы. Я насчитал 8, затем ещё парочку, разбросаны они были, наверное, по всему телу, но одежда скрывала большую часть. Такие парадоксы были не в новинку, так что меня не сковал страх, как в первые разы, я даже не удивился. "Ну вот, опять" — мелькнуло в потоке мыслей. Я сказал существу спокойно, но с ноткой раздражения, что ненадолго отойду и медленно пошёл к выходу из леса. Только сейчас заметил, что почти насквозь промок. Сколько я там просидел, интересно?***Они обычно не задают вопросов и беспрекословно верят всему, что ты говоришь. Я ни разу не замечал агрессии, ну, или почти ни разу. Встречи с ними помнишь плохо, они не хотят, чтобы их запоминали. Странности замечать начинаешь не сразу, они, подобно хамелеонам, мастерски прячут всё "лишнее", максимально напоминая внешне человека.Один из первых разов произошёл в метро. Он подошёл ко мне, пока я ждал поезд, и похлопал по плечу, как старого знакомого. Я не помню, о чем мы разговорились, вообще мало чего помню. Просто разговаривали, как будто знали друг друга тысячу лет. Возможно, так и было, просто я не замечал. В какой-то момент я увидел третью руку, возвышавшуюся над его головой. Ну вот просто она раскачивалась туда-сюда. Не думаю, что это нормально для человека, любого из нас с вами. Не сказал бы, что по спине пробежался холодок. Скорее, вечная мерзлота сковала позвоночник. Парализованный страхом, я не нашёл ничего лучше, кроме как сообщить об этом собеседнику, ну, что вот, мол, у тебя рука лишняя. Он застыл на месте, затих, как будто тоже был до смерти перепуган. А затем бросился бежать, неестественно выгибаясь, я и не заметил, как он слился с толпой. Остальные же люди не увидели ничего необычного. С того раза пить я стал куда чаще.***Выйдя из леса, я поковылял в сторону автобусной остановки. Хотелось спать, веки налились свинцом, но мелкий дождь вкупе с прохладным осенним ветром весьма бодрили. Я не помнил, куда мне надо ехать. Знал только, что как дойду до остановки, сразу вспомню. Ну или придумаю, чем дальше заняться. Вообще я просто к жизни относился, даже слишком. Не знаю, кто я, как меня зовут, откуда появился. Друзей у меня нет, обычно познакомлюсь с человеком на улице, да и разойдусь вскоре. Нет общих интересов, разные слишком, оказывается. Но я не жалуюсь. Вообще я как будто всегда здесь был, живу бесконечным днём сурка. Обычный такой среднестатистический гражданин. Хожу туда-сюда по своим важным и не очень делам. Захотелось улыбнуться. Я видел, как они это делают, научился. Дойдя до остановки, я замедлил шаг и осмотрелся. Какие-то старые дряхлые бабки, деды вокруг. Им бы на кладбище, а не на автобусах ездить. Тут взгляд остановился на девушке, которая стояла поодаль от этого клуба престарелых. Черты лица мне показались вполне привлекательными. Как я уже говорил, к жизни я отношусь слишком просто, поэтому подойти и познакомиться для меня не составило труда. Мы о чем-то разговаривали. Много, но абсолютно бессмысленно. Так было, пока мы не вернулись в лес. Не знаю, зачем, была здесь своя энергетика. Родная какая-то. Через полчаса бессмысленной болтовни она онемела, уставилась на моё лицо. Немигающим взглядом. Я сразу все понял. Стало страшно. Я со всей силы ударил её. Подсмотрел этот трюк у кого-то из людей недавно. Он мне понравился, я и запомнил. Это же хороший выход, когда ты испугался или смутился. Бить, пока объект твоих негативных эмоций не перестанет дышать. Это всегда работает. Я слишком увлёкся процессом. Бил минут 5, прямо как тот мужик несколько дней назад. Это даже приятно в какой-то мере. Она упала как мешок картошки ещё с первого удара, но я хотел наверняка.Довольный собой, я ушёл, слился с толпой. Я это умею. Когда отошёл на приличное расстояние, достал сигарету и закурил. Люди часто так делают, я давно ещё научился. Стоишь, гоняешь дым туда-сюда, есть в этом некая эстетика, да. Меня никто не найдёт и искать не будет, ведь у меня нет ни имени, ни паспорта, ни даже лица. Я гость в этой стране, в этом мире. Транзитом, можно сказать. Поживу тут, пока всё не утрясется. Нас становится больше, и мы всё схватываем на лету. Бесцельно ходим по улицам, садимся на различные виды транспорта, мотаясь туда-сюда и ища людей, которые покажут нам, как нужно себя вести, чтобы не выбиваться из общей массы. Вы вряд ли что-то заметите, возможно мы скоро станем идеальными подражателями. Я и сам в последнее время всё чаще забываю, кем являюсь на самом деле. Верю в собственную ложь, чувствую себя обычным человеком. И в такие моменты сильно пугаюсь, когда встречаю собратьев. В ваших же интересах, не учите нас плохому.

Ключевые слова: Потусторонний мир существо без лица подражание авторская история

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