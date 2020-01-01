Прогулка с рыжим котом

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 19:00 by

Поздним вечером по аллее Космонавтов старого городского парка брёл старик, слегка согнувшись и опираясь на тонкую трость. Он бережно прижимал к себе левой, свободной от трости рукой рыжего кота с голубыми глазами. Тот довольно урчал, как и было принято в течение их традиционной вечерней прогулки, на которую они выходили каждый день с наступлением темноты.Сегодняшний вечер ничем не отличался от таких же предыдущих. Не вступившая ещё в полную силу весна высушила дорожки аллеи и подморозила лужицы. Было прохладно и скользко. Поэтому старик в коричневом потёртом пальто, держащий кота, осторожно ступал, ощупывая тростью дорожку перед собой. Сюда, в окружение вековых сосен, почти не доносился гул от автомобилей, всё ещё снующих в засыпающем городе. Обычно старик доходил до конца аллеи, разворачивался и шёл домой, в небольшую уютную квартирку, где его ждал вечер со старыми книгами. Этим книгам с выцветшими и обтрёпанными обложками, порой с причудливыми символами и непонятными, даже пугающими иллюстрациями старик посвящал всё свое время. Только прогулка с любимым животным отрывала его от изучения страниц на множестве иностранных языков.Двое крепких парней в кожаных куртках и потертых джинсах с интересом вглядывались в старика, который на секунду остановился взглянуть на экран большого смартфона. Полутьма конца аллеи на миг осветилась от экрана телефона.- О, неплохой телефончик, - хмыкнул один из парней, опытным взглядом оценив модель и примерную стоимость. Второй же молча огляделся. Прохожих вокруг не было, за исключением женщины с пакетами, поспешившей быстрее уйти при виде гопников, решивших сегодня «подзаработать» в парке.- Эй, дед! Стой! – окликнул один из парней старика. Но пожилой человек, не обращая внимания на его оклик, упрямо брёл прямо им навстречу.- Дай телефончик позвонить, по-доброму! – угрожающе перегородил старику дорогу второй.И тут же парень неожиданно сел на задницу, сломав хрустящий лед на небольшой лужице. Мгновенный тычок окончанием трости стал для него полной неожиданностью. Слепящая боль паутиной растянулась по месту, где коснулась трость.- Да ты чё, дед, офонарел?! – взревел второй и угрожающе двинулся в сторону пожилого человека. В руке гопника блеснуло лезвие выкидного ножа. Тем временем вскочил и второй, потирая ушибленное место. Его бессмысленный взгляд явно свидетельствовал о том, что парень был под воздействием наркотика.Старик ещё крепче прижал к себе кота и отступил на один шаг. Страха он не показывал. Он низко опустил голову, стараясь не смотреть на грабителей, и пробормотал что-то неразборчивое, что ещё больше взбесило нападавших. Промышляющие грабежом парни привыкли к тому, что их жертвы, как правило, беззащитные перед ними, съёживались от страха и безропотно отдавали всё требуемое.Тот, что был покрепче, решил «слегка побаловаться ножом».Выпад лезвием оставил всего лишь лёгкую царапину на пальто старика, но задел пухлую щечку кота. На мордочке животного показалась капелька крови.Если бы гопники были немного адекватнее и повнимательнее, они бы успели заметить синие искры, одинаково ярко вспыхнувшие в зрачках и старика, и пострадавшего животного. И, может быть, даже успели бы убежать. Но было слишком поздно.Голубой всполох озарил тяжёлые ветви сосен и грязные лавки. Издали эта вспышка выглядела как блеснувший шар размером с грузовик. Затем парк вновь погрузился в привычную полутьму, плохо освещаемую уцелевшими фонарями. Старик, все так же не спеша, побрёл домой, переступив через сморщенные, иссушенные тела хулиганов. От грабителей осталась лишь ставшая непомерной одежда и хрупкие кости, обтянутые кожей пепельного цвета.- Может, не стоило так круто с ними? – спросил у старика мягкий переливающийся голос, когда они вернулись в квартиру.- Со временем я становлюсь всё несдержаннее, - проворчал пожилой человек и посадил кота возле набора мисочек с едой и питьем.- Поэтому нам снова придётся перебираться в другой город, мой старый друг, - закончив хрустеть кормом, кот поднял сияющие глаза на старика. - Ты же знаешь этот глупый век. Кругом камеры и посторонние глаза, даже если никто ничего не видел – кто-то что-нибудь да видел!- Одних книг перевозить кучу, - устало вздохнул старик и посадил говорящего кота себе на колени, - и не нужно меня корить, они ранили тебя.- Пфф, - фыркнул кот, - Как будто эта царапина могла мне повредить… А тебе уже пора стать помоложе, да и мне надоело быть котом.На следующий день они уже переезжали. Молодой, атлетически сложенный высокий парень в коричневом пальто командовал грузчикам, с какими вещами быть поосторожнее, не выпуская при этом руки очаровательной рыжеволосой девушки, льнущей к нему.- В следующий раз, буду сдержаннее, - шепнул молодой человек на ухо девушке…Автор - Дмитрий Чепиков.

Ключевые слова: Городской парк старик рыжий кот голубой всполох переезд гопники

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