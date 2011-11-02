СкрипачЯ хочу поведать вам свою историю, которая произошла со мной не так давно.
Поздней ночью, идя с работы домой, я заметил непонятное существо, оно было похоже на человека... Нереально высокого и очень худого человека. Он был одет, как мне показалось, во фрак. Его голова дотягивалась аж до 4 этажа, а руки практически касались земли, и такие тонкие длинные пальцы. В которых он что-то держал, что-то небольшое, но красивое, то, что отдавало серебряным блеском - это была скрипка со смычком. К сожалению, или к счастью, я не видел его лица, ведь было темно, а также, оно было довольно высоко, что даже если бы хотел, вряд ли разглядел бы.
Существо не шевелилось, просто стояло и смотрело в окна домов. Отходя назад, я споткнулся и упал. Оно шевельнулось. И я понял, что это создание обратило на меня внимание. Нет, я не видел, что оно смотрело на меня или что-то в этом роде, но я почувствовал его взгляд всем своим телом. Недолго думая, я поднялся с земли и побежал домой.
Вбежав в подъезд, я ввалился в лифт и нажал на кнопку 8-го этажа. Лифт, гудя, поехал вверх, когда двери открылись, я выскочил и побежал к своей двери, попав в дом, я запер дверь, закрыл окна и задёрнул шторы, как только я почувствовал себя в безопасности, услышал мелодию... Нескладную и ужасную в своём исполнении мелодию. Она играла довольно громко, так, что нигде в моём доме мне не было спасения. Я слышал её везде, с каждой нотой громкость всё усиливалась, в попытках спастись, я заткнул уши ватой и спрятался в ванной, там музыка была относительно тише, но и это вскоре сошло на нет. Звук был настолько громким, что у меня лопнули барабанные перепонки и от невыносимой боли я потерял сознание.
Когда я очнулся голова ещё болела, но ни музыки, ни твари за окном уже не было, однако была одна вещь, которая напомнила мне о произошедшем вчера ночью, на другой стороне окна, на козырьке лежал и поблёскивал на солнце серебряный смычок. Не знаю, зачем эта тварь мне его оставила, может, как напоминание, а может, и как подарок, но я решил придумать, что с ним делать после того, как вызову скорую.
После поездки в больницу я отправился в ломбард, чтобы продать смычок и узнать о нём побольше; когда показал его хозяину ломбарда, тот сказал: "Это очень дорогая вещь, она принадлежала ранее популярному и ныне забытому скрипачу, сейчас даже имени его не сохранилось, таких смычков у него было несколько", - тогда я попросил поподробнее рассказать мне о нём:
"Жил этот безымянный скрипач где-то во времена царской России и был он настолько талантлив, что даже выступал при дворе самого императора. Но он жаждал вечности своей славе, по слухам, он продал душу дьяволу, а в последний раз его видели в нашем Нижнем Новгороде, уезжающим, как он сам выразился, по важным делам... больше его никто не видел..."
Разговор с продавцом немного разъяснил ситуацию, но некоторые вопросы всё же остались:
"Что это было, тот самый скрипач или другое необъяснимое существо?"
"Зачем он оставил мне свой смычок?"
“Почему его видел только я?” и
" Почему никто из соседей не слышал шум?"
После всего этого прошёл год. Взяв кредит и потратив деньги с продажи смычка, я переехал в другой город, но до сих пор меня бросает в дрожь от звуков скрипки...
Сегодня, 14:13 by VapiruПросмотров: 74Комментарии: 1
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