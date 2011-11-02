Скрипач

Vapiru Просмотров: 74 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:13 by

Я хочу поведать вам свою историю, которая произошла со мной не так давно.Поздней ночью, идя с работы домой, я заметил непонятное существо, оно было похоже на человека... Нереально высокого и очень худого человека. Он был одет, как мне показалось, во фрак. Его голова дотягивалась аж до 4 этажа, а руки практически касались земли, и такие тонкие длинные пальцы. В которых он что-то держал, что-то небольшое, но красивое, то, что отдавало серебряным блеском - это была скрипка со смычком. К сожалению, или к счастью, я не видел его лица, ведь было темно, а также, оно было довольно высоко, что даже если бы хотел, вряд ли разглядел бы.Существо не шевелилось, просто стояло и смотрело в окна домов. Отходя назад, я споткнулся и упал. Оно шевельнулось. И я понял, что это создание обратило на меня внимание. Нет, я не видел, что оно смотрело на меня или что-то в этом роде, но я почувствовал его взгляд всем своим телом. Недолго думая, я поднялся с земли и побежал домой.Вбежав в подъезд, я ввалился в лифт и нажал на кнопку 8-го этажа. Лифт, гудя, поехал вверх, когда двери открылись, я выскочил и побежал к своей двери, попав в дом, я запер дверь, закрыл окна и задёрнул шторы, как только я почувствовал себя в безопасности, услышал мелодию... Нескладную и ужасную в своём исполнении мелодию. Она играла довольно громко, так, что нигде в моём доме мне не было спасения. Я слышал её везде, с каждой нотой громкость всё усиливалась, в попытках спастись, я заткнул уши ватой и спрятался в ванной, там музыка была относительно тише, но и это вскоре сошло на нет. Звук был настолько громким, что у меня лопнули барабанные перепонки и от невыносимой боли я потерял сознание.Когда я очнулся голова ещё болела, но ни музыки, ни твари за окном уже не было, однако была одна вещь, которая напомнила мне о произошедшем вчера ночью, на другой стороне окна, на козырьке лежал и поблёскивал на солнце серебряный смычок. Не знаю, зачем эта тварь мне его оставила, может, как напоминание, а может, и как подарок, но я решил придумать, что с ним делать после того, как вызову скорую.После поездки в больницу я отправился в ломбард, чтобы продать смычок и узнать о нём побольше; когда показал его хозяину ломбарда, тот сказал: "Это очень дорогая вещь, она принадлежала ранее популярному и ныне забытому скрипачу, сейчас даже имени его не сохранилось, таких смычков у него было несколько", - тогда я попросил поподробнее рассказать мне о нём:"Жил этот безымянный скрипач где-то во времена царской России и был он настолько талантлив, что даже выступал при дворе самого императора. Но он жаждал вечности своей славе, по слухам, он продал душу дьяволу, а в последний раз его видели в нашем Нижнем Новгороде, уезжающим, как он сам выразился, по важным делам... больше его никто не видел..."Разговор с продавцом немного разъяснил ситуацию, но некоторые вопросы всё же остались:"Что это было, тот самый скрипач или другое необъяснимое существо?""Зачем он оставил мне свой смычок?"“Почему его видел только я?” и" Почему никто из соседей не слышал шум?"После всего этого прошёл год. Взяв кредит и потратив деньги с продажи смычка, я переехал в другой город, но до сих пор меня бросает в дрожь от звуков скрипки...

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