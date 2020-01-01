Свидание с оборотнем

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:32 by

Я сам по жизни не мистификатор, а реалист-атеист. Для меня байки про чертовщину - не более чем бабушкины сказки. Но, однако, я иногда захаживаю в одну из городских церквей на службу. Просто мне очень нравится сладкозвучное пение местного хора. И ещё меня очень завораживают горящие свечи. Я люблю молча постоять перед ними, полюбоваться их пламенем.Когда-то у меня был лучший друг, царствие ему небесное. Звали паренька старинным именем Ярослав. Раньше такой моды на антикварные имена не существовало, поэтому такая экзотика, как нечто диковинное, врезалась в слух, подчёркивала уникальность человека. В те постсоветские времена я лично знал только двух таких людей: упомянутого Ярослава и ещё одного моего одноклассника - Ричарда Козлова. Какая у последнего была кличка - вы догадались сами. Ричард Козлиное Сердце. Так вот, с Ярославом мы жили в одном дворе, но ходили в разные школы.Прошли годы, мы возмужали. Я отдал долг своей Родине, два года маршируя в кирзовых сапогах, а он успешно учился в институте иностранных языков. После увольнения из армии, мы вновь стали часто видеться, так как не поменяли прежнее место жительства. И вот, однажды я зашёл к Ярославу в гости. Мы сели на диван, чтобы по видеомагнитофону посмотреть фильм "Терминатор-1". Надо отметить, что в те годы такая штука, как домашний "видак", были далеко не у всех. И вот запросто так по телевидению не показывали голливудские блокбастеры. Американское кино ходили смотреть в частные видеосалоны, где бывшие пионеры и октябрята чуть ли не с мордобоем старались занять свободное место после слов хозяина, вышедшего к ожидающей толпе: "Заходите". А тут у лучшего друга в гостях сидишь, смотришь без всяких посторонних людей. И вот, Ярослав, прежде чем вставить видеокассету в магнитофон, показал мне какое-то письмо.— Прочитай. Хочу узнать, чего скажешь, — я достал его из конверта и стал изучать текст."Здравствуйте, молодой человек. Если вы действительно хотите познакомиться с настоящей девушкой-оборотнем, то приходите такого-то числа, к полуночи, к воротам кладбища № 3. У вас есть шанс увидеться с такой. Тут мне нужно пояснить. Раньше в газетах подавались объявления о знакомствах с противоположным полом. Это не современные годы, где сейчас люди находят друг друга в социальных сетях. И вот, Ярослав увлекался таким занятием - знакомством через объявления в газетах. И, просто ради смеха, одно из последних им поданным объявлений - было объявление, в котором он искал девушку-оборотня для романтичных прогулок под полной луной.— Пойдёшь на свидание? — иронично усмехнулся я.— Не знаю. Вряд ли, — тоже саркастически улыбнулся он.Вообще было удивительным то, что редакция напечатала такое объявление. Ясно же, что кто-то просто балуется. Но, видимо, люди были тоже с чувством юмора, если разместили подобное в рубрике знакомств. А такое объявление мой друг подал действительно ради хохмы, от нечего делать. А почему именно упомянул оборотня? Просто Ярославу понравились фильмы про них. Особенно его восторгала "Серебряная пуля". Но до этого он действительно знакомился два раза таким способом с девушками. С первой увиделись один раз и "прости, любимая, но так получилось". Девушка очень не приглянулась парню. А со второй он "позажигал" пару месяцев. Я ещё "куковал" в армии в это время. Это была какая-то Вика из медучилища. Но и с ней роман длился недолго. То есть, и нормальные предложения о знакомстве Ярослав подавал. А тут уж решил приколоться. И, естественно, что нужно быть полным дураком, чтобы переться в указанную дату, в указанное время, на кладбище...Мы посмотрели фильм, и я пошёл к себе домой...Вечером того дня, когда Ярославу было назначено свидание, в небе сияла полная луна. Я ещё вспомнил про пришедшее ему письмо, глядя на неё. Полнолуние - время оборотней. Так говорят в фильмах ужасов. А я смеялся над этими байками. Но на следующий день ко мне пришла мать Ярослава и сказала, что он ушёл куда-то вчера, но до сих пор не вернулся. Я рассказал ей про то письмо от незнакомки с предложением встретиться у кладбища. И мы с ней и с его отцом пошли в том направлении, на поиски парня. И там, в зарослях деревьев между самим кладбищем и гаражными боксами, нашли труп моего друга. Его горло было разорвано.Состоялось уголовно-процессуальное расследование, выдвигалась версия, что кто-то мог специально натравить овчарку на Ярослава, заманив в безлюдное место. Пытались найти автора письма - предполагаемого убийцу с собакой, но безрезультатно. Родители потеряли сына, я - лучшего друга. И с тех пор мне неуютно гулять по родному городу тёмными вечерами. Я не мистификатор, но... Ведь до сих пор неизвестно, кто убил моего лучшего друга. И зачем он вдруг попёрся туда? Может быть, человек, написавший ему письмо, ещё раз как-то с ним связывался перед роковой встречей...Автор - Руслан Байкалов.

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