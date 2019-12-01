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Творческие истории

Не всё тайное становится явным, или...

Не всё тайное становится явным, или...

Я ехала в деревню проведать свою бабушку и помочь ей с посадкой картофеля. Огород у бабушки небольшой, но работы там предостаточно: посадить картофель, свеклу, морковь, бобы, укроп, редиску, петрушку. Обработать смородину, крыжовник. Выполоть траву. Работы много. И со всем этим до этого года бабуля справлялась сама. А тут позвонила и сказала, что приболела.

Поэтому я оформила отпуск и решила весь месяц провести в деревне, помочь бабушке привести огород в порядок.
Народу в автобусе было немного. Мест хватило всем. Тихие разговоры и равномерная работа мотора постепенно укачала меня, и я задремала. До деревни было далеко. Моя остановка последняя. Можно было не бояться проехать мимо.

Меня разбудил шофер.

- Девушка, девушка, проснитесь. Приехали.

Я схватила сумку с городскими подарками и продуктами, поблагодарила шофера и вышла из автобуса. Автобус развернулся и уехал. Я огляделась и удивилась.

- Не поняла. А где деревня?

Вокруг меня было поле. Дорога уходила вдаль, где темнел лес.
- Куда же это он меня привез? Почему не разбудил у нашей деревни? Что же делать? И спросить не у кого. Скоро уже совсем стемнеет. Нет. Все верно. Вот столб с названием деревни «Выселки». Но почему название деревни написано не так, как раньше? И дорога не асфальтированная.

И я решила идти вперед по дороге туда, где виднелся лес. Не оставаться же ночевать среди поля. За первыми же деревьями открылась деревня знакомая и в то же время незнакомая. А вот и центральная улица Ленина, на которой стоял дом бабушки. Раньше, когда я приезжала к бабушке, дома почти все стояли старые. Многие – с заколоченными ставнями. А тут дома крепкие. И у каждого, чувствуется, есть хозяин. И колодец около бабушкиного дома не заброшенный, а еще совсем новый. А тут и женщина показалась с ведрами на коромысле. Она направлялась к колодцу. Я ахнула:

- Это же тетя Варя, но молодая, красивая. Правда, такая же полноватая. И кофта с юбкой на ней красивые, в оборочках.

Я пошла к ней навстречу и поздоровалась.

- Здравствуйте, тетя Варя.

Ноль эмоций. Смотрю на нее и понимаю, что она меня не видит и не слышит. Я помахала рукой. Никакой реакции.

- Да, что же это такое? Ничего не понимаю.

Тетя Варя набрала в ведра воды и пошла к своему дому. Бабушкин дом был напротив. Я подняла сумку и пошла к бабушке. Каково же было мое удивление, когда я увидела бабушкин дом без покосившегося навеса над крыльцом, крепкой крышей и добротной баней. В растерянности, я остановилась около дома. И тут увидела, что к забору подошел молодой парень и крикнул:

- Катюша, выйди на минутку! Катюша, выйди, я знаю, что ты дома.

Катериной звали мою бабушку. А вот парень был ни кто иной, как мой дед Федор. Он выглядел точно так, как на свадебной фотографии. Тут дверь открылась, и вышла моя бабушка - молодая, красивая, с длинной русой косой через плечо. Она неприветливо взглянула на Федора и даже грубовато сказала:

- Ну, чего надо? Я уже тебе много раз сказала: «Не топчи дорогу к моему дому». Ты чего, не понимаешь?

- Катюша, сватов к тебе засылать хочу. Одной-то плохо управляться с хозяйством. А ты знаешь, как я к тебе отношусь.

- Я твоих сватов заверну прямо с порога обратно. Сказала, что не ходи за мной, так не ходи. Ищи себе невесту в другом доме.

И ушла в дом.

- Вот это да, - подумала я. Оказывается, я попала в прошлое, когда моя бабушка с дедушкой были молодыми, а моей мамы и меня и в помине не было. Но как, каким образом это произошло? Мне-то что теперь делать. Они же в упор меня не видят. Как будто я пустое место. Ведь я же на виду у них стояла, а они разговаривали так, словно одни, с глазу на глаз.

И я решила зайти в дом.

В доме мало что изменилось. Только мебель была старая и кровать железная, а не деревянная, какая стоит сейчас в комнате. И в кухне нет холодильника, газовой плиты и микроволновки, которые мама покупала бабушке на дни ее рождения. Я поставила сумку в зале за диванчиком.

Бабушка несколько раз прошла мимо меня, но я для неё в данный момент не существовала. Я решила пройтись по деревне и посмотреть на дома, улицы и людей, которых знаю, посещая бабушку, и незнакомых, которых я уже и не увижу никогда.

Деревня-то была не маленькой. Много новых домов. Ухоженные огороды. В каждом дворе полно скотины: кур, гусей, коров, свиней. В одном из дворов я увидела Федора.

«А дед-то наш, оказывается, богато жил, - подумала я. - Не сравнишь с бабушкой, которая была сиротой и жила даже по тем временам довольно скромно. Из скотины у нее были только куры и коза Манька».

Так, гуляя по деревне, я вышла к пруду. С берега мальчишки ловили мелкую рыбёшку. Чуть поодаль от берега стояло несколько скамеек. Я присела на самую дальнюю и задремала. Очнулась, когда совсем стемнело. И услышала тихие голоса, раздававшиеся с соседней скамейки. В одном из голосов я узнала голос бабушки, а другой принадлежал мужчине. Что это было любовное свидание, я поняла сразу, услышав горячие признания в любви как мужчины, так и бабушки. И такого теплого, ласкового бабушкиного голоса я не слышала никогда. Жаль, что в темноте я не могла разглядеть лицо мужчины. Но по голосу поняла точно, что это не Федор.

- Завтра, Катенька, жди сватов. Теперь уж поздно скрывать нашу связь. Скоро уж навсегда будем вместе.

-Я пойду, Тимошенька. Прибраться надо к завтрему. Буду ждать, любимый.

И Катерина убежала. Я сидела, как завороженная. Мужчина сидел и что-то радостно мурлыкал себе под нос. Вдруг сзади к нему кто-то подбежал, ударил по голове чем-то тяжелым. Затем закинул тело себе на плечо, подошел к берегу пруда, вошел в воду, шагая в глубину. Через несколько минут вернулся уже без ноши. Подошел к скамейке и со злостью тихо сказал:

- Вот теперь посылай своих сватов.

И пошел в сторону деревни. А я была потрясена увиденным, так как это был ни кто иной, как Федор, мой будущий дед.

Долго еще я сидела на скамье, боясь идти в деревню, совершенно забыв, что никто меня не видит и не слышит. Но вскоре от воды потянуло прохладой, и я пошла к дому бабушки.

Удивительно, но двери в дом были открыты. Я вошла. Бабушка спала. Я подошла к кровати. Какая все же красивая моя молодая бабушка. И что с ней будет завтра, когда она узнает правду о своем любимом. Я стояла около нее спящей и плакала, вспоминая ее тихий счастливый голос и признания в любви незнакомому мне Тимофею. Ночевать я устроилась на стареньком диване, стоящем в зале.

Утром проснулась от запаха печеных пирогов. И вспомнила все.

- Милая бабушка! Она готовится к приходу сватов. Что же будет?

Сваты так и не появились. Зато появилась соседка, молодая Маня, со страшной новостью.

- Катерина, слышала, Тимофей Карпов утонул. Только что из воды вытащили.

У его матери сердечный приступ. Фельдшер от неё не отходит. А отец сидит, как истукан, ни с кем не разговаривает. У них ведь вся надежда на сына была. Но конца речи Катерина уже не слышала. Она лежала на полу без сознания. Испуганно охнув, Маня выскочила из избы с криком:

- Батюшки святы, с Катериной плохо! Люди, помогите!

Дом наполнился соседями. А я не могла ничем помочь. Меня в их мире не существовало. Я стояла среди них и плакала. Катерина пришла в себя и забилась в истерике. Соседи постепенно разошлись. Осталась только подруга Маня.

- Катерина, я не поняла, чего это с тобой случилось? Вроде ты никогда мне не говорила про Тимофея ничего. У тебя что-то с ним было?

- Ой, Маня, любила я его. Очень любила. И он меня любил. Сватов ждала от него сегодня. Как же так? Что с ним случилось? Не мог он утонуть. Горе-то какое! Что мне теперь делать-то?

- Неужто залетела? Коли так, замуж тебе срочно надо. А то в деревне со света сживут, опозорят. Молчи только об этом. Ох, девка, что ж ты наделала. Мало тебе сиротства было?

И Маня, махнув рукой, ушла. А Катерина заголосила по-бабьи, причитая о своей горькой доле.

Всю ночь Катерина и я сидели друг против друга на кухне. Я не могла ее утешить, она не могла меня видеть и слышать. Но обе мы плакали. А утром в дверь постучали, и я услышала голос Федора. Я, не желая его видеть, решила вылезти на улицу через окно. Открыла окно и вылезла без проблем, так как высота была небольшая.

И остолбенела.

Я стояла около бабушкиного дома. А она на огороде собирала в кучу траву. Моя старенькая любимая бабушка Катерина.

Увидев меня, она радостно заулыбалась.

- Ты на чем это прикатила, внученька. Автобуса еще не было. Да и по времени мало. Заходи в дом.

Мы зашли с ней в дом. В старый дом с новой деревянной кроватью, холодильником и микроволновкой. А за старым диваном стояла моя сумка с вещами и продуктами.

- Смотри-ка, и сумку уже успела занести. Голодная, наверное?

Я подошла к ней, обняла крепко-крепко и прижалась к ее теплому родному плечу.

- Чего это ты, какая-то не такая сегодня?

- Я очень-очень люблю тебя, бабуля! - шептала я, обнимая её.

- Пойдем, почаёвничаем с дороги. Устала небось?

Мы устроились на кухне точно так же, друг напротив друга, как сидели с молодой, плачущей от горя, Катериной. Но мы видели друг друга, разговаривали. И я в который раз подряд, как заклинанье, повторяла:

- Как же я люблю тебя, бабуленька моя!

А она удивленно в меня всматривалась и говорила:

- Что-то ты не такая сегодня, внученька. Неужто влюбилась?

- Я в тебя влюбилась, бабуленька. Ты у меня такая красивая!

А про себя подумала.

«Теперь я знаю, почему мою маму не любил дед Федор, и почему мне открылась эта страшная тайна. Это был ответ на мой постоянный вопрос: Почему дедушка не любит маму?»

Зато бабушка любила нас за двоих. Я была любимой внучкой. И у меня было счастливое детство.

Лишь бы бабушка об этой тайне никогда не узнала.

Автор - Тамара Шелкова.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня бабушка поле лес странное видение дед сваты страшная новость тайна

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