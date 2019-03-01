Настоящий Дед Мороз

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:14 by

Мороз сидел в гостиной своего дома и смотрел на языки пламени, облизывающие стены камина. В комнате царили приятный полумрак и долгожданная тишина. Сегодня выдался суматошный день - тот самый волшебный день в году, когда все дети получают подарки.Неожиданно дверь распахнулась и на пороге появилась белая фигура его неизменного помощника - Снеговика. Мороз бросил мимолетный взгляд на вошедшего и снова уставился на огонь, подперев рукой подбородок, обрамленный пышной седой бородой.- Нашел? - сдержанно спросил дед, хотя в его голосе были слышны нотки раздражения.Снеговик вздохнул и мотнул головой из стороны в сторону.- Нет.- Я не удивлен.Мороз оперся руками на подлокотники кресла и, наклонившись вперед, поднялся на ноги. Закинув руки за спину, он прошелся по гостиной, о чем-то размышляя. Его движения были слегка неестественными - вместо того, чтобы повернуть голову, Мороз поворачивался всем телом. Наконец он остановился и внимательно посмотрел на Снеговика.- Зато я нашел причину своего недуга, - произнес Мороз, глядя в глаза своего помощника, - теперь я знаю, почему мне продуло шею, и почему я теперь передвигаюсь, как голодная цапля.Снеговик покачал головой, выражая этим жестом свое сочувствие.- Все дело в возрасте, дед. Я слышал, что на старости лет такое случается часто.- В самом деле? - поморщился Мороз.- Да. И это еще не самое страшное. У меня есть знакомый снеговик, ему недавно исполнилось аж три месяца. Так у него отвалилась голова, представляешь? Я, конечно же, поставил ее на место, но согласись - мало приятного... Скажи спасибо, что твоя на месте и ее всего лишь немного продуло.- Если мне и стоит сказать спасибо, так это только тому, кто украл только верхнюю пуговицу с моей шубы, а не срезал все подчистую.- У тебя украли пуговицу? - покачал головой Снеговик. - Во дела... Так нужно было надеть шарф. С другой стороны, ты прав - хорошо, что украли только одну. А если бы все? Тогда бы тебе и поясницу продуло. Вот это была бы беда.- Согласен, - кивнул Мороз, - мне попался довольно заботливый вор, который побеспокоился о моей пояснице. Спасибо ему за это.Мороз подошел к камину и снова развалился в кресле, кряхтя от боли.- Кстати, как там твой глаз? Не нашелся?Снеговик печально покачал головой.- Пропал мой уголек. Как есть пропал. Утром проснулся - нет его. Даже и не знаю, куда он мог закатиться.- Может все дело в возрасте?- Да ну, мне всего месяц. Жизнь только начинается.- Ну, значит, найдется твой глаз, - успокоил помощника Мороз, - ладно, с этим потом разберемся. Давай думать, что с подарком делать.- Ума не приложу, - пожал плечами Снеговик, - у нас в первый раз такое, чтобы подарков не хватило.- Да не может такого быть, сколько раз тебе говорить? - повысил голос Мороз. - Сколько мы получили писем от детей? Ты записывал?Снеговик достал блокнот и, перелистнув несколько страниц, назвал число.- А сколько детей получили подарки?Помощник снова зашуршал страницами блокнота.- На одного меньше.- Ну? Ледяная твоя голова! Значит кому-то подарка не досталось, верно?- Да, но ведь в нашем списке все адреса зачеркнуты!- Так давай проверять еще раз!С этими словами Мороз извлек из-под кресла длинный список, скрученный в рулон, и бросил его на пол так, чтобы тот развернулся. При свете огня от камина было видно, что список состоял из бесчисленного множества адресов, аккуратно зачеркнутых черными линиями. Двое склонились над ним и принялись отыскивать пропущенный адрес, аккуратно разворачивая одну сторону списка и сворачивая другую.- Все зачеркнуты, - вздохнул Мороз, проведя пальцем по последнему адресу. - И как нам теперь отыскать того, кто не получил подарок?Он снова прошелся по комнате.- Давай размышлять логически. Все адреса зачеркнуты, а это значит, что все получили подарки. Но! Кто-то один подарок не получил. Как такое может быть? Ты писал мне письмо?Снеговик покачал головой.- И я тоже себе письмо не писал. А это значит, что кому-то мы подарок не доставили. Но адреса зачеркнуты все. Что это за волшебство?- Сегодня же волшебная ночь... - неуверенно произнес Снеговик, но тут же осекся, встретив взгляд Мороза.- Волшебная, да. Но математика не имеет к волшебству никакого отношения. Где подарок, Снеговик? Ты понимаешь, что нам теперь придется все письма заново перечитывать?- Понимаю...- Так иди и ищи его!Снеговик снова тяжело вздохнул и, развернувшись, неуклюже побрел к двери.- А ну стой!Мороз, забыв о боли в шее, вскочил с кресла и подбежал к Снеговику.- Чего? - закрутился тот на месте.- Да стой же, говорю!Наклонившись над своим помощником, Мороз протянул руку к филейной части Снеговика и, аккуратно поддев пальцами, отделил от нее небольшой белый листик, сложенный пополам и почти полностью вмерзший в его заднюю часть.- Ай! - вскрикнул Снеговик и обернулся, потирая больное место.- Вот тебе и ай, - нахмурился Мороз, - сколько раз я тебе говорил не спать на письмах?Если бы Снеговик мог краснеть, он бы тут же залился румянцем, но он был лишен этой возможности, и поэтому, наоборот, еще больше побледнел.- Ладно, - махнул рукой Мороз, - давай читать.Он подошел к камину, чтобы было лучше видно строчки, Снеговик же предпочел остаться у двери, от чувства вины покачиваясь на месте, как неваляшка.- Так... Значит... Ага, вот, - прищурившись, начал чтение Мороз, - Дорогой дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! Я хорошо вел себя в этом году и даже закончил его без троек, как и обещал.- Молодец, - улыбнулся Снеговик.- Еще я прочитал много книг, подрался всего два раза, но это не считается, потому что дрался из-за Светки - к ней приставали мальчишки из пятого "Б".- Мужик! - снова вставил слово помощник.- Ты можешь не перебивать? - нахмурился Мороз и продолжил чтение. - А еще наша команда выиграла чемпионат школы по футболу и я забил в финале один гол. В общем, этот год прошел хорошо и ты можешь мною гордиться.- Даже я горжусь, - не удержался Снеговик.- Но я пишу это не для того, чтобы ты подарил мне подарок. Я уже взрослый и знаю, что на самом деле дед Мороз - это ты, мой папа! Это ты всегда надевал костюм, бороду и поздравлял меня с Новым годом. Раньше, когда я был маленьким, я верил, что ты - настоящий дед Мороз, а потом я увидел в окно, как ты переодеваешься на улице. Но я не расстроился, а наоборот, стал любить тебя еще больше. Я тогда подумал, что это не дед Мороз - мой папа, а мой папа - настоящий дед Мороз. А это значит, что ты, конечно же, существуешь. И тогда я подумал, что я счастливее всех моих друзей, ведь не у каждого папа - настоящий волшебник! Вот так. В общем, я хочу, чтобы у тебя и у мамы всегда все было хорошо - это и будет для меня самым лучшим подарком. С Новым годом!Мороз аккуратно сложил письмо и посмотрел на Снеговика.- И что теперь? - растерянно произнес тот. - Что нам ему дарить?Дед покачал головой и усмехнулся в бороду.- А что ты можешь подарить человеку, у которого всё есть? Вряд ли мы с тобой сможем сделать его счастливее. У него даже дед Мороз - свой, личный. Уверен, что он справится с этой просьбой.- Это точно, - улыбнулся Снеговик, - повезло Лешке.- Откуда знаешь, что его Лешкой зовут? - прищурился Мороз.- Так он же подписался - я отсюда вижу.- Это как же ты видишь, если у тебя всего один глаз?- Дак это...Снеговик растерялся и закрутил головой по сторонам, пытаясь найти объяснение. Мороз тем временем, медленно подошел к своему помощнику и вгляделся в его лицо.- Какая знакомая вещица, - произнес он, рассматривая пропавшую пуговицу от своей шубы, которую незадачливый Снеговик вставил себе вместо потерянного глаза.- Где? - снова завертел головой Снеговик. - А! Это? Так это мой подарок тебе, дед! С Новым годом! Праздник же!- Вот спасибо, - улыбнулся Мороз и, достав что-то из кармана, протянул Снеговику. - Тебя тоже с Новым годом, дружок!- О! Уголек мой нашелся! - обрадовался Снеговик и тут же вставил его на место, где только что красовалась пуговица.- Надо же было мне чем-то адреса зачеркивать... - буркнул себе под нос дед.- Что?- С Новым годом, говорю.- А, ну да. И тебя тоже. Так а с Лешкой что делать-то будем?- Не переживай, Лешка получит свой подарок. От самого настоящего деда Мороза. И мы с тобой здесь совсем не причём.Так и получилось. Утром Лешка проснулся и обнаружил у елки новенький велосипед. Такой, о котором он всегда мечтал, украдкой поглядывая на него через витрину одного из магазинов. Это был подарок от настоящего деда Мороза - от его папы.Автор - ЧеширКо.

Ключевые слова: Мороз Снеговик подарки Новый год папа

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