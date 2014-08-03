Выселение

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Молодой человек остановился у массивной деревянной двери и, решительно выдохнув, постучал. Спустя некоторое время изнутри послышались шаркающие шаги. Судя по звуку, хозяин дома неторопливо приближался к порогу. Наконец шаги затихли и из-за двери послышался строгий хрипловатый голос:- Кто?Молодой человек замялся. Ему, конечно, рассказывали, что этот момент не из приятных, но деваться уже было некуда. Откашлявшись, он набрал в легкие побольше воздуха и, стараясь придать своему голосу как можно больше мужественности, громко произнес пароль:- Ваше время истекло.За дверью на некоторое время воцарилась тишина. Молодой человек уже хотел повторить пароль, но вдруг в замке заскрежетал ключ, и дверь, тихонько скрипнув, отворилась. На пороге стоял высокий старик. Седые волосы и морщинистое лицо резко контрастировали с проницательным взглядом мудрых и живых глаз.- Документы, - осмотрев незваного гостя с головы до ног, неприветливо произнес старик.- Да, конечно, - засуетился парень, хлопая себя по карманам, - вот, пожалуйста.С этими словами он протянул старику новенький отрывной календарь.- Угу, - буркнул старик, разглядывая календарь, - значит, ты - следующий?- Да... - кивнул молодой человек и виновато опустил взгляд, рассматривая свои новые ботинки, - вам нужно... Ну, вы понимаете...- Громче! - повысил голос старик, - я не слышу.- Э-э... Вам нужно теперь дом...- Я сказал - громче! - еще напористее выкрикнул старик.- Вам нужно... - молодой человек снова замялся, но потом, набравшись храбрости, поднял голову и смело посмотрел старику в глаза, - ваше время истекло. Освободите помещение.- Вот так-то лучше, - усмехнулся старик и посмотрел на парня подобревшим взглядом, - а то стоишь там, лопочешь что-то себе под нос.- Просто неудобно как-то, - пожал плечами молодой человек.- Знакомо, знакомо, - улыбнулся хозяин дома, - ладно, заходи уже, нечего на морозе стоять.Парень несколько раз топнул, сбивая с ботинок налипший снег, и перешагнул через порог.***Гость и хозяин дома расположились в двух креслах у камина, в котором потрескивали сухие поленья, обдавая их теплом и сглаживая некоторое напряжение, которое, так или иначе, все равно незримо витало в воздухе комнаты.- Значит, истекло мое время, - вздохнул Старый Год и посмотрел на молодого парня, - как ощущения? Не страшно?- Страшно конечно, - нервно улыбнулся Новый Год и заерзал в кресле.- Да ты не бойся, - успокоил его старик, - оно поначалу только страшно, а потом обживешься здесь, привыкнешь. Ну что, согрелся хоть немного?- Да, спасибо.- Ну вот и хорошо, - старик поднялся на ноги и махнул рукой, - пойдем, будешь дом принимать, а заодно и мне поможешь пожитки собрать.Новый Год радостно вскочил с кресла и, потерев руки, направился вслед за Старым. Выйдя из комнаты, они оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого виднелись закрытые двери. Старик неторопливо зашагал по нему, скрипя половицами.- Скажите, а вот если...Новый Год не успел договорить. Дверь слева от него неожиданно распахнулась и в проеме застыло Нечто. Существо, только издали похожее на человека, уставилось на гостя желтыми глазами. Его лицо выражало недовольство вперемешку с какой-то страшной тоской. Кривые клыки торчали из-под потрескавшихся и, иногда нервно подергивающихся губ. Судя по его внешнему виду, незнакомый голос Нового Года вызывал в нем не самые приятные эмоции.Молодой человек от неожиданности так резко отпрыгнул от двери, что чуть не ввалился в комнату напротив, откуда, к его ужасу, на него уставились еще несколько пар глаз. Их обладатели отличались от первых. Их лица были перекошены, уголки губ неестественно опущены вниз, а спины сгорблены. Головы были наклонены, но они ни на секунду не выпускали гостя из поля зрения. Насупившись, они смотрели на него исподлобья, переминаясь с ноги на ногу.- Это... Это кто такие? - стараясь не делать резких движений, прошептал парень, посмотрев на старика.Тот, наблюдая за этой сценой, лишь тихонько посмеивался.- Что вы смеетесь? - удивленно вскинул брови Новый Год, - я дом принимаю, а по нему какие-то чудовища бродят. Вы считаете это нормальным? Кто это такие?- Знакомься, - подошел к нему старик и жестом руки указал на обитателя первой комнаты, - это Обида. Их там много, просто не все любят показываться на глаза.- И чем они здесь занимаются?- Пакостят в основном, - вздохнул старик, - то дверь выломают, то обои подерут, то окна поразбивают. Только отвернешься, а она у тебя за спиной уже кресло грызет. За ними глаз да глаз нужен.- А эти? - через плечо указал на вторых парень.- Это Зависти. Кстати, зря ты к ним спиной повернулся, - старик подошел к молодому человеку и принялся отряхивать его рубашку.- Что там? - пытаясь посмотреть на свою спину, закрутился он на месте.- Наплевали уже тебе на спину, - спокойно ответил старик, видимо, уже привыкший к выходкам этих существ, - за этими всегда следи, а то каждый день будешь стирать свои вещи. Очень уж они злобные.Новый Год покосился через плечо. Зависти, только что тихо перешептывающиеся и хихикающие за его спиной, тут же замолчали.- Да уж... Неприятные у вас тут соседи, - покачал он головой.- Какие есть, - пожал плечами старик и двинулся дальше по коридору, - пойдем, времени мало.Новый Год, не спуская глаз с выглядывающих из комнаты Завистей, попятился вслед за стариком, но, не успев сделать и нескольких шагов, наступил на что-то мягкое и скользкое, и с грохотом рухнул на пол. Из комнаты Завистей тут же раздался издевательский смех.- Аккуратнее, - протягивая руку молодому человеку, покачал головой Старый Год, - Ссоры расплодились, проходу совсем не дают.Парень поднялся на ноги и посмотрел вниз. От увиденного у него по спине побежали мурашки, а волосы на голове зашевелились. Существо, на которое он наступил, можно было бы перепутать с огромным пауком, если бы из места, в котором соединялись лапы, не торчали две человеческие головы. Каждая из них пыталась укусить другую, одновременно стараясь удержать равновесие и не потерять контроль над лапами. Получалось это плохо, поэтому существо то и дело переворачивалось набок, билось об стену или неуклюже подпрыгивало на месте.- Чтоб тебя... - выругался парень, - и много их здесь?- Хватает, - равнодушно махнул рукой старик и зашагал дальше.Новый Год еще раз взглянул на Ссору и, вздрогнув, принялся догонять Старого. Шагая по коридору, он заметил, что одна из дверей слегка приоткрыта. Остановившись, он настороженно приблизился к ней и попытался заглянуть в образовавшуюся щель. Сначала в темноте ничего не было видно, но спустя несколько секунд, прямо перед его лицом засветился красным огнем чей-то прищуренный глаз, снова заставив парня отпрянуть к противоположной стене.- Тьфу ты, черт возьми! А это еще кто?- Где? - старик обернулся и посмотрел на перепуганного парня.- Да вот же!Глаз продолжал подозрительно рассматривать парня. Справившись со своими эмоциями, Новый Год сделал шаг к двери.- Ты кто?Глаз прищурился еще сильнее. Парень схватился за ручку и уже собрался было открыть дверь, но она внезапно распахнулась и на него вывалилось еще одно Нечто. Схватив парня за грудки, оно стало трясти его во все стороны. Изо рта белыми хлопьями брызгала пена, а глаза все больше и больше наливались кровью. Так бы его и растерзало это существо, если бы Старый Год вовремя не пришел на помощь. Схватив Нечто за руки, он оторвал его от парня и мощным толчком забросил обратно в комнату.- Ты как? В порядке?- Д-да... В п-порядке... А еще в восторге от своего нового жилища, - заикаясь, произнес молодой человек, - кто это был?- Это Ревность. Зачем ты ее провоцировал?- Я? Провоцировал? А чего она на меня вылупилась?- Она следит за всеми, - попытался объяснить старик, - не надо ее трогать и все будет хорошо.- Так. Знаете что? - поправив рубашку, произнес Новый Год, - я с такими соседями жить не собираюсь. Забирайте их с собой.Старик усмехнулся и посмотрел на осмелевшего парня.- Я здесь уже не хозяин, сынок. Не хочешь с ними жить - не живи.- Ах, вот как? Ну хорошо, - ноздри Нового Года раздулись, а зрачки расширились, - хорошо, тогда я сам решу этот вопрос.Новый Год закатал рукава, резко выдохнул и решительно распахнул ближайшую дверь.- А ну пошли отсюда! Проваливайте к чертям из моего дома!Выселение происходило стремительно и неотвратимо. Существа, прятавшиеся в самых темных углах комнат, один за одним вылетали в коридор. Двери распахивались и закрывались, дом наполнился криками, воплями, шипением и недовольным бормотанием. Когда все комнаты были очищены, парень принялся выталкивать жильцов на улицу, не жалея пинков и тумаков. Наконец последний обитатель дома был спущен с крыльца. Раскрасневшийся Новый Год стоял на белом снегу в одной рубашке и смотрел на толпу жмущихся к друг другу и, бросающих на него злобные взгляды, существ.- Чтоб духу вашего здесь не было! Поняли?- Поняли? Поняли? - послышалось бормотание Завистей, пытающихся напоследок досадить новому хозяину дома, перекривливая его противными голосами.- Это кто там такой умный? - подбоченился парень, вглядываясь в толпу.- Кто там умный? Кто умный? - снова послышались кривляния.Парень уже собрался прекратить это издевательство физическим воздействием, но на плечо легла тяжелая рука, остановив его. Старик, уже одетый в старенькую шубу, стоял рядом и, осматривая толпу бывших соседей, улыбался.- Ты молодец, Новый. Ты все правильно сделал. А на кривляния не обращай внимания, это от бессилия, - он повернулся к молодому человеку и серьезно посмотрел ему в глаза, - этих я уведу, но на их место придут новые. Постарайся не пускать их в дом, хорошо?- Я обещаю, Старый, - кивнул парень.- Я тоже когда-то обещал, - грустно улыбнулся старик, - а ты сделай.- Сделай, сделай... - опять раздалось из толпы.Старый Год крепко обнял своего нового преемника и в последний раз посмотрел на дом.- Прощай, мой дом. Надеюсь, что тебе будет лучше с Новым Годом.- С Новым Годом! С Новым Годом... - заверещали существа, но, сообразив, что попали впросак, тут же замолчали.Смех двух Годов, Старого и Нового, зазвенел над снежной долиной, заставляя корчиться бывших обитателей дома в приступах бессильной злобы.Старый Год уходил, забирая их с собой.Новый Год сидел у камина и смотрел на огонь, не подозревая, что новые страшные существа смотрят на его новый дом из темноты леса.Но он сможет им противостоять, если мы ему поможем.Ведь это теперь и наш дом.Автор - ЧеширКо.

Ключевые слова: Молодой человек дом старик календарь время существа Новый Год

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