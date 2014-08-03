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Творческие истории

Выселение

Выселение


Молодой человек остановился у массивной деревянной двери и, решительно выдохнув, постучал. Спустя некоторое время изнутри послышались шаркающие шаги. Судя по звуку, хозяин дома неторопливо приближался к порогу. Наконец шаги затихли и из-за двери послышался строгий хрипловатый голос:

- Кто?

Молодой человек замялся. Ему, конечно, рассказывали, что этот момент не из приятных, но деваться уже было некуда. Откашлявшись, он набрал в легкие побольше воздуха и, стараясь придать своему голосу как можно больше мужественности, громко произнес пароль:

- Ваше время истекло.

За дверью на некоторое время воцарилась тишина. Молодой человек уже хотел повторить пароль, но вдруг в замке заскрежетал ключ, и дверь, тихонько скрипнув, отворилась. На пороге стоял высокий старик. Седые волосы и морщинистое лицо резко контрастировали с проницательным взглядом мудрых и живых глаз.

- Документы, - осмотрев незваного гостя с головы до ног, неприветливо произнес старик.

- Да, конечно, - засуетился парень, хлопая себя по карманам, - вот, пожалуйста.

С этими словами он протянул старику новенький отрывной календарь.

- Угу, - буркнул старик, разглядывая календарь, - значит, ты - следующий?

- Да... - кивнул молодой человек и виновато опустил взгляд, рассматривая свои новые ботинки, - вам нужно... Ну, вы понимаете...

- Громче! - повысил голос старик, - я не слышу.

- Э-э... Вам нужно теперь дом...

- Я сказал - громче! - еще напористее выкрикнул старик.

- Вам нужно... - молодой человек снова замялся, но потом, набравшись храбрости, поднял голову и смело посмотрел старику в глаза, - ваше время истекло. Освободите помещение.

- Вот так-то лучше, - усмехнулся старик и посмотрел на парня подобревшим взглядом, - а то стоишь там, лопочешь что-то себе под нос.

- Просто неудобно как-то, - пожал плечами молодой человек.

- Знакомо, знакомо, - улыбнулся хозяин дома, - ладно, заходи уже, нечего на морозе стоять.

Парень несколько раз топнул, сбивая с ботинок налипший снег, и перешагнул через порог.

***

Гость и хозяин дома расположились в двух креслах у камина, в котором потрескивали сухие поленья, обдавая их теплом и сглаживая некоторое напряжение, которое, так или иначе, все равно незримо витало в воздухе комнаты.

- Значит, истекло мое время, - вздохнул Старый Год и посмотрел на молодого парня, - как ощущения? Не страшно?

- Страшно конечно, - нервно улыбнулся Новый Год и заерзал в кресле.

- Да ты не бойся, - успокоил его старик, - оно поначалу только страшно, а потом обживешься здесь, привыкнешь. Ну что, согрелся хоть немного?

- Да, спасибо.

- Ну вот и хорошо, - старик поднялся на ноги и махнул рукой, - пойдем, будешь дом принимать, а заодно и мне поможешь пожитки собрать.

Новый Год радостно вскочил с кресла и, потерев руки, направился вслед за Старым. Выйдя из комнаты, они оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого виднелись закрытые двери. Старик неторопливо зашагал по нему, скрипя половицами.

- Скажите, а вот если...

Новый Год не успел договорить. Дверь слева от него неожиданно распахнулась и в проеме застыло Нечто. Существо, только издали похожее на человека, уставилось на гостя желтыми глазами. Его лицо выражало недовольство вперемешку с какой-то страшной тоской. Кривые клыки торчали из-под потрескавшихся и, иногда нервно подергивающихся губ. Судя по его внешнему виду, незнакомый голос Нового Года вызывал в нем не самые приятные эмоции.

Молодой человек от неожиданности так резко отпрыгнул от двери, что чуть не ввалился в комнату напротив, откуда, к его ужасу, на него уставились еще несколько пар глаз. Их обладатели отличались от первых. Их лица были перекошены, уголки губ неестественно опущены вниз, а спины сгорблены. Головы были наклонены, но они ни на секунду не выпускали гостя из поля зрения. Насупившись, они смотрели на него исподлобья, переминаясь с ноги на ногу.

- Это... Это кто такие? - стараясь не делать резких движений, прошептал парень, посмотрев на старика.

Тот, наблюдая за этой сценой, лишь тихонько посмеивался.

- Что вы смеетесь? - удивленно вскинул брови Новый Год, - я дом принимаю, а по нему какие-то чудовища бродят. Вы считаете это нормальным? Кто это такие?

- Знакомься, - подошел к нему старик и жестом руки указал на обитателя первой комнаты, - это Обида. Их там много, просто не все любят показываться на глаза.

- И чем они здесь занимаются?

- Пакостят в основном, - вздохнул старик, - то дверь выломают, то обои подерут, то окна поразбивают. Только отвернешься, а она у тебя за спиной уже кресло грызет. За ними глаз да глаз нужен.

- А эти? - через плечо указал на вторых парень.

- Это Зависти. Кстати, зря ты к ним спиной повернулся, - старик подошел к молодому человеку и принялся отряхивать его рубашку.

- Что там? - пытаясь посмотреть на свою спину, закрутился он на месте.

- Наплевали уже тебе на спину, - спокойно ответил старик, видимо, уже привыкший к выходкам этих существ, - за этими всегда следи, а то каждый день будешь стирать свои вещи. Очень уж они злобные.

Новый Год покосился через плечо. Зависти, только что тихо перешептывающиеся и хихикающие за его спиной, тут же замолчали.

- Да уж... Неприятные у вас тут соседи, - покачал он головой.

- Какие есть, - пожал плечами старик и двинулся дальше по коридору, - пойдем, времени мало.

Новый Год, не спуская глаз с выглядывающих из комнаты Завистей, попятился вслед за стариком, но, не успев сделать и нескольких шагов, наступил на что-то мягкое и скользкое, и с грохотом рухнул на пол. Из комнаты Завистей тут же раздался издевательский смех.

- Аккуратнее, - протягивая руку молодому человеку, покачал головой Старый Год, - Ссоры расплодились, проходу совсем не дают.

Парень поднялся на ноги и посмотрел вниз. От увиденного у него по спине побежали мурашки, а волосы на голове зашевелились. Существо, на которое он наступил, можно было бы перепутать с огромным пауком, если бы из места, в котором соединялись лапы, не торчали две человеческие головы. Каждая из них пыталась укусить другую, одновременно стараясь удержать равновесие и не потерять контроль над лапами. Получалось это плохо, поэтому существо то и дело переворачивалось набок, билось об стену или неуклюже подпрыгивало на месте.

- Чтоб тебя... - выругался парень, - и много их здесь?

- Хватает, - равнодушно махнул рукой старик и зашагал дальше.

Новый Год еще раз взглянул на Ссору и, вздрогнув, принялся догонять Старого. Шагая по коридору, он заметил, что одна из дверей слегка приоткрыта. Остановившись, он настороженно приблизился к ней и попытался заглянуть в образовавшуюся щель. Сначала в темноте ничего не было видно, но спустя несколько секунд, прямо перед его лицом засветился красным огнем чей-то прищуренный глаз, снова заставив парня отпрянуть к противоположной стене.

- Тьфу ты, черт возьми! А это еще кто?

- Где? - старик обернулся и посмотрел на перепуганного парня.

- Да вот же!

Глаз продолжал подозрительно рассматривать парня. Справившись со своими эмоциями, Новый Год сделал шаг к двери.

- Ты кто?

Глаз прищурился еще сильнее. Парень схватился за ручку и уже собрался было открыть дверь, но она внезапно распахнулась и на него вывалилось еще одно Нечто. Схватив парня за грудки, оно стало трясти его во все стороны. Изо рта белыми хлопьями брызгала пена, а глаза все больше и больше наливались кровью. Так бы его и растерзало это существо, если бы Старый Год вовремя не пришел на помощь. Схватив Нечто за руки, он оторвал его от парня и мощным толчком забросил обратно в комнату.

- Ты как? В порядке?

- Д-да... В п-порядке... А еще в восторге от своего нового жилища, - заикаясь, произнес молодой человек, - кто это был?

- Это Ревность. Зачем ты ее провоцировал?

- Я? Провоцировал? А чего она на меня вылупилась?

- Она следит за всеми, - попытался объяснить старик, - не надо ее трогать и все будет хорошо.

- Так. Знаете что? - поправив рубашку, произнес Новый Год, - я с такими соседями жить не собираюсь. Забирайте их с собой.

Старик усмехнулся и посмотрел на осмелевшего парня.

- Я здесь уже не хозяин, сынок. Не хочешь с ними жить - не живи.

- Ах, вот как? Ну хорошо, - ноздри Нового Года раздулись, а зрачки расширились, - хорошо, тогда я сам решу этот вопрос.

Новый Год закатал рукава, резко выдохнул и решительно распахнул ближайшую дверь.

- А ну пошли отсюда! Проваливайте к чертям из моего дома!

Выселение происходило стремительно и неотвратимо. Существа, прятавшиеся в самых темных углах комнат, один за одним вылетали в коридор. Двери распахивались и закрывались, дом наполнился криками, воплями, шипением и недовольным бормотанием. Когда все комнаты были очищены, парень принялся выталкивать жильцов на улицу, не жалея пинков и тумаков. Наконец последний обитатель дома был спущен с крыльца. Раскрасневшийся Новый Год стоял на белом снегу в одной рубашке и смотрел на толпу жмущихся к друг другу и, бросающих на него злобные взгляды, существ.

- Чтоб духу вашего здесь не было! Поняли?

- Поняли? Поняли? - послышалось бормотание Завистей, пытающихся напоследок досадить новому хозяину дома, перекривливая его противными голосами.

- Это кто там такой умный? - подбоченился парень, вглядываясь в толпу.

- Кто там умный? Кто умный? - снова послышались кривляния.

Парень уже собрался прекратить это издевательство физическим воздействием, но на плечо легла тяжелая рука, остановив его. Старик, уже одетый в старенькую шубу, стоял рядом и, осматривая толпу бывших соседей, улыбался.

- Ты молодец, Новый. Ты все правильно сделал. А на кривляния не обращай внимания, это от бессилия, - он повернулся к молодому человеку и серьезно посмотрел ему в глаза, - этих я уведу, но на их место придут новые. Постарайся не пускать их в дом, хорошо?

- Я обещаю, Старый, - кивнул парень.

- Я тоже когда-то обещал, - грустно улыбнулся старик, - а ты сделай.

- Сделай, сделай... - опять раздалось из толпы.

Старый Год крепко обнял своего нового преемника и в последний раз посмотрел на дом.

- Прощай, мой дом. Надеюсь, что тебе будет лучше с Новым Годом.

- С Новым Годом! С Новым Годом... - заверещали существа, но, сообразив, что попали впросак, тут же замолчали.

Смех двух Годов, Старого и Нового, зазвенел над снежной долиной, заставляя корчиться бывших обитателей дома в приступах бессильной злобы.
Старый Год уходил, забирая их с собой.

Новый Год сидел у камина и смотрел на огонь, не подозревая, что новые страшные существа смотрят на его новый дом из темноты леса.
Но он сможет им противостоять, если мы ему поможем.
Ведь это теперь и наш дом.

Автор - ЧеширКо.
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Сегодня, 07:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 133Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Молодой человек дом старик календарь время существа Новый Год

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 07:11
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 814
Комментариев: 8 814
Прекрасный рассказ!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: mad_billy
Сегодня, 07:25
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Хорошая история, очень даже хорошая
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#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:24
+1
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История - супер! От картинки веет добром и уютом. Плюсище,+++.
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