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Творческие истории

А на розах сэкономил

Решил Нелькин парень подарить цветы своей подруге. И стал вспоминать, у кого в деревне возле дома розы растут. Не покупать же? Ради какого-то там дня рождения городской девушки, еще, к тому же, не ставшей официальной подругой...

В окрестных садах розы не водились. Вася аж застонал, как от зубной боли, уж очень не хотелось тратить кровно заработанные на банальные цветочки.

– А на краю села, возле леса? Ну там, где дом Степанихи брошенный? Были ж розы, – напомнил ему дед, с усмешкой взирающий на борьбу жадности с желанием поразить подругу, одолевающих внука. – Только днём сходи. Вечерами там неспокойно, говорят.

Ну конечно, провозился Вася с делами до вечера и о розах вспомнил только когда стемнело. Так и пошел.

Возле дома Степанихи было тихо... Шум деревенской жизни сюда не доносился.

Вася наклонился, чтобы срезать розу, когда на спину к нему свалилось нечто тяжелое.

– Покатай меня, – горячий шёпот обжег уши и в спину вонзились когти.

Вася взвыл от боли и на четвереньках ринулся прочь от розовых кустов.

Сколько он так нёсся, он не помнил, но кажется, спустя часы, нажим когтей в мякоть спины ослабел.

– Отдохни, коняшка, – шаловливо шепнули сверху и ему стало легче.

Но ненадолго. Уже минут через 5 в спину снова вонзились когти и парень побежал-полетел куда-то в лес. В уши ему несся заливистый женский хохот...

Утром Вася с трудом открыл глаза. Шея затекла, спина болела, вокруг стоял приторный запах роз.

Да, он лежал в розовых кустах возле полуразрушенного дома Степанихи. От ночи остались обрывочные воспоминания...

Матерясь про себя, Вася вскочил и стал резать колючие цветы, собирая букет.

Когда он явился домой, дед и родители чуть не на шею к парню кинулись.

– Да где ж ты был? Пять суток ищем, найти нигде не можем...

День рождения девушки Вася пропустил, как оказалось. А розы, добытые так тяжело, еще пару недель в вазе стояли, ни капли не завянув. Так и выкинул он их как будто вчера срезанные.

Спина у Васи заживала долго. И даже потом сохранились шрамы вдоль позвоночника от длинных женских ногтей.

Автор - Катя.
Источник.

Вчера, 18:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 103Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Подруга парень дом Степанихи розы вечер темнота букет

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:09
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 809
Комментариев: 8 797
там, где дом Степанихи брошенный? Были ж розы, – напомнил ему дед, с усмешкой взирающий на борьбу жадности с желанием поразить подругу, одолевающих внука. – Только днём сходи. Вечерами там неспокойно, говорят.

Эпичное, должно быть, зрелище - борьба жадины и понтореза в одной незрелой душе.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:42
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2310|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 952
Повторил подвиг Хомы))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: Летяга
Вчера, 19:49
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 809
Комментариев: 8 797
Цитата: Tigger power
Повторил подвиг Хомы)))

У нас на сайте есть несколько историй о подобных наездниках. Те ещё и из дома выманивают. Укатывают "лошадку" до потери рассудка. Или жизни.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 567
Цитата: Летяга
Те ещё и из дома выманивают. Укатывают "лошадку" до потери рассудка.

Ночницы вроде называются
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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