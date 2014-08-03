А на розах сэкономил

Сделано_в_СССР Просмотров: 103 Комментарии: 4 +5 Вчера, 18:07 by

Решил Нелькин парень подарить цветы своей подруге. И стал вспоминать, у кого в деревне возле дома розы растут. Не покупать же? Ради какого-то там дня рождения городской девушки, еще, к тому же, не ставшей официальной подругой...В окрестных садах розы не водились. Вася аж застонал, как от зубной боли, уж очень не хотелось тратить кровно заработанные на банальные цветочки.– А на краю села, возле леса? Ну там, где дом Степанихи брошенный? Были ж розы, – напомнил ему дед, с усмешкой взирающий на борьбу жадности с желанием поразить подругу, одолевающих внука. – Только днём сходи. Вечерами там неспокойно, говорят.Ну конечно, провозился Вася с делами до вечера и о розах вспомнил только когда стемнело. Так и пошел.Возле дома Степанихи было тихо... Шум деревенской жизни сюда не доносился.Вася наклонился, чтобы срезать розу, когда на спину к нему свалилось нечто тяжелое.– Покатай меня, – горячий шёпот обжег уши и в спину вонзились когти.Вася взвыл от боли и на четвереньках ринулся прочь от розовых кустов.Сколько он так нёсся, он не помнил, но кажется, спустя часы, нажим когтей в мякоть спины ослабел.– Отдохни, коняшка, – шаловливо шепнули сверху и ему стало легче.Но ненадолго. Уже минут через 5 в спину снова вонзились когти и парень побежал-полетел куда-то в лес. В уши ему несся заливистый женский хохот...Утром Вася с трудом открыл глаза. Шея затекла, спина болела, вокруг стоял приторный запах роз.Да, он лежал в розовых кустах возле полуразрушенного дома Степанихи. От ночи остались обрывочные воспоминания...Матерясь про себя, Вася вскочил и стал резать колючие цветы, собирая букет.Когда он явился домой, дед и родители чуть не на шею к парню кинулись.– Да где ж ты был? Пять суток ищем, найти нигде не можем...День рождения девушки Вася пропустил, как оказалось. А розы, добытые так тяжело, еще пару недель в вазе стояли, ни капли не завянув. Так и выкинул он их как будто вчера срезанные.Спина у Васи заживала долго. И даже потом сохранились шрамы вдоль позвоночника от длинных женских ногтей.Автор - Катя.

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