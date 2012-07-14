Елка на главной площади

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:54

Star Lord Просмотров: 109 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:52 by

В одном небольшом провинциальном городке вовсю шла подготовка к Новому году.Повсюду открывались елочные базары, в магазинах устраивались новогодние и рождественские распродажи. Улицы городка украсили разноцветными гирляндами, над мостовыми повесили светящиеся тематические фигурки. На здании городской администрации горела надпись: « С Новым годом»!За два дня до 31 декабря на площадь привезли лесную красавицу – пятнадцатиметровую елку. И сразу начали устанавливать. Один из рабочих, бывший лесник из тайги, заметил на срубе дерева капли, очень похожие на кровь. Но он сначала не придал этому значения. Мало ли кто-то из рубщиков поцарапался... Или тому подобное. Когда ель начали ставить на подставку, тот самый рабочий услышал какой-то тихий стон, исходящий от лесной красавицы. Вот тут его и прошиб пот. И все бы он мог сослать на глюк после принятия горячительных напитков. Но рабочий уже месяц как в завязке. Вот решил завязать с алкоголем и все. Он понял, что елка необычная. Но ничего никому не сказал. Иначе бы его упекли бы в палату с мягким стенами.Елку тем временем закрепили и начали украшать. На макушку водрузили красную звезду, затем опутали ее электрической гирляндой. После начали украшать игрушками: большими шарами, фигурками животных, сказочных персонажей, всякими паровозиками. И даже героями из фантастических и мистических картин: Дарты Вейдеры, Гарри Поттеры, Гендальфы и прочие подобные персонажи.Данил Романович Круглов, наш рабочий, уже вечером, находясь дома, откровенничал со своей женой за ужином.- Понимаешь, Глаша, я четко слышал стон и видел кровь на срубе, – сказал мужчина. – Мы оба знаем, что это означает.- Быть беде, Даня, – произнесла Глафира Павловна. – Ты и я из потомственных лесничих. И мы почти всю жизнь проработали и прожили в таежном поселке. Только вот дети нас в город забрали на старости лет.- Ну какие мы старые, – возразил Данил, – Мне шестьдесят один год, тебе пятьдесят семь. Мы еще ого-го.- Ну ты скажешь, – засмеялась Глаша. – Ешь давай, а то остынет.Данил быстро доел ужин, запивая крепким чаем. Затем направился за свой ноутбук, чтобы порыться в интернете и посмотреть подобные случаи с деревьями в прошлые времена. И такие случаи нашлись, начиная с древнегреческих времен, потом были в средние века, во времена Петра, коммунистические и в современности. И духи деревьев или леса жестоко мстили за подобные деяния. Ведь эти деревья, как считалось, были помечены духами леса или богами.- Ты долго еще в интернете будешь? – спросила Глафира из другой комнаты.- А что случилось? – крикнул супруг.- Да пока не поздно сбегай в круглосуточный супермаркет. Купи там маслины, палку копченной колбасы и красную икру, – попросила женщина. – Совсем забыла купить.- Хорошо, – ответил Данил и пошел одеваться. После он взял нужную сумму и пакет и направился за покупками.По дороге в магазин Круглов повстречал своих приятелей. Он поздоровался с ними.- Эй, Романыч, пойдем к нам. Трахнем там маленькую! – предложил один из них.- Не, я в завязке, – ответил Данил. – На Новый год позволю себе бокальчик шампанского и все. И вам советую пока не пить. Маленькую и на праздник можно раздавить.- Ну как хочешь, – приятели не стали настаивать. – С наступающим тебя и твою супругу.- Вас так же, – произнес, прощаясь, Данил и направился к магазину.Тридцатого декабря к елке на площади подвезли музыкальную аппаратуру, начали устанавливать портативную эстраду. Ведь с нее будут поздравлять горожан люди из администрации города, выступать местные артисты и танцевальные коллективы.Эстраду установили за несколько часов, водрузили на ней большой экран, поставили звуковую аппаратуру и прожектора. Одному из работников почудился легкий неприятный смешок, шедший от елки. Но, сославшись на некую усталость, парень не придал этому значения. Когда все ушли, к елке пробрался один из местных любителей выпить. Ему было лет 20-25. Парень держал в руках 1,5 литра «Охоты крепкой» и чекушку «Талки».- Ну и дураки они, что не пошли со мной, – сказал он самому себе. – Вот сяду я под елочку и выпью. Мне больше достанется. Он, пошатываясь, подошел к дереву и залез под него:«Трусишка зайка серенький под елочкой скакал», - запел тихо молодой человек, – «хотя нет, я не трусишка. Я злой и страшный серый волк», - пробубнил он себе под нос и отхлебнул «Талки», запив ее «Охотой». Затем он глянул на стоящего Деда Мороза из папье-маше. Парень погладил фигурку и снова хлебнул водки.- Вот скажи мне, – произнес он, обращаясь к кукле. – Разве хорошо поступили мои кореша? Продинамили меня.«Старик», естественно, молчал. Зато парень услышал какой-то шепот, исходящий из ветвей елки.- Эй, кто здесь? – спросил он. – Я все слышал.Ответом ему была тишина. Внезапно что-то спустилось из гущи ветвей ели и подцепило выпивоху, утащив того наверх. После раздался сдавленный крик парня и какое-то чавканье. И на снег под деревом упали две бутылки и пролилось немного крови, которую позже занесло снегом.Утром тридцать первого декабря к елке подошли двое проверяющих и обнаружили в снегу две бутылки.- Совсем обнаглели эти алкоголики, – произнес один из них. И, подобрав недопитые бутылки, отнес их в урну.- Ну что скажете? – обратился он к своему собеседнику.- Вполне неплохо. А где елочку взяли?- Да, в дальнем лесничестве. За тридцать километров от города, – ответил первый.- Очень хорошая елочка. Ну что, в праздник выступим. Потом послушаем немного концерт и пойдем отмечать Новый год к своим, во Дворец Культуры. Там будет банкет устроен для нас.Ближе к вечеру, а точнее к 23:00, к зданию администрации подъехало несколько микроавтобусов, из которых вышли местные артисты. Все зашли в само здание.После подкатил небольшой автобус «Iveco» со звукооператорами, настройщиками, осветителями и ведущим праздничное шоу. Настройщики, осветители и звукооператоры быстро забрались на эстраду и начали доделывать последние штрихи. К половине двенадцатого ночи подкатил микроавтобус «Форд» с местными телевизионщиками, которые должны будут снимать и транслировать сие празднество.Данил Романович, Глаша и их дети с внуками решили в эту ночь на площадь не идти. А тихо отпраздновать Новый год дома. Внукам предоставили компьютер. А сами просто решили посмотреть праздничные программы по телевизору. Все дождались обращения президента к народу, а после, под бой курантов, выпили шампанское, загадав желание.К половине первого на площади у елки начал собираться народ. В основном это были молодые люди, которые хотели показать свою удаль перед сверстниками. Были, правда, и взрослые мужчины и женщины. Но это были или одиночки, или пришедшие с любовницами и любовниками. Семейные остались дома или же пошли гулять в городской парк, где тоже было установлена елка и проводилась концертная программа.Туда же ушли и мамочки с детьми.Когда все собрались на площади, на эстраду вышел представитель администрации. Он начал банальную речь, как будет лучше в Новом году, что будет построено в их городке и прочая лапша на уши. Народ столпился около елки и у эстрады, не замечая, что вокруг площади из-под земли вылезают металлические колья этакой ограды-частокола. Этот частокол должен был послужить своеобразной преградой к бегству.На эстраду вышел ведущий шоу. Он поздравил всех с Новым годом и объявил начало концерта. Но перед этим пообещал какой-то сюрприз всем пришедшим. Сюрприз должен был быть в самом разгаре праздника. После его слов началось шоу: сначала выступили артисты с цирковыми номерами, затем местные певцы изобразили артистов российской и зарубежной эстрады, причем очень хорошо. Выступили два юмориста, прочитав свои фельетоны. После началась дискотека. Под шумок дискотеки те самые двое представителей администрации решили быстренько смотаться в местный ДК. Но они с удивлением увидели трехметровую ограду вокруг площади. Они начали искать калитку в ограждении, но ничего подобного не обнаружили.- Ищите что-то? – услышали они зловещий голос у себя за спинами. Обернувшись, один из них увидел того самого ведущего.- Это шутка чья-то? – спросил представитель администрации. – Новогодняя шутка, я предполагаю.- А никто и не думал шутить, – проговорил ведущий и раскрыл рот, выставляя напоказ острые зубы, облизывая их тонким красным языком. Затем он схватил двоих чиновников за грудки и со всей силы ударил об ограду. После он откусил каждому голову и незаметно бросил тела под ель, где их подхватили какие-то щупальца и утащили в густые ветки.Затем ведущий, приняв нормальный облик, двинулся на сцену. Там он попросил заглушить музыку, взял в руки микрофон.- А теперь обещанный сюрприз! – прокричал он. – Уважаемые гости, подойдите к елочке и встаньте вокруг нее!Народ послушно столпился вокруг лесной красавицы. Ведущий, протиснувшись сквозь толпу, оказался около елки.- Что мы должны сейчас прокричать? – спросил он. – Думаете, что «елочка, гори»? Нет, вы не правы. Или позвать Деда Мороза? Ну это позже! А сейчас давайте скажем: «Магия свершись»!- Магия свершись! – крикнули люди.- Еще раз! – прокричал шоумен.- Магия свершись! – вновь прокричал народ.- И последний рааааз! – прокричал ведущий- Магия свершись! – сильнее проорали люди.Из ветвей ели вылетели цепи с гарпунами на концах. Они подхватили несколько человек из толпы и потащили в крону елки. Несчастные кричали от боли, забрызгивая остальных кровью. Вскоре они исчезли в ветках. Послышалось чавканье. Под деревом образовалась лужа крови. Люди осознали ужас происходящего и побежали прочь с площади. Но высокая ограда преграждала им путь. Многие пытались забраться по частоколу вверх, но попадали, пораженные разрядами электричества..Артисты же, разные техники и телевизионщики успели укрыться в здании администрации. Только аппаратура телевидения продолжала транслировать местный ужастик.Из ветвей выскочили уже щупальца, которые хватали свои жертвы и утягивали в крону. Елка завертелась, подобно адской карусели. Из нее то и дело выскакивали гарпуны и щупальца, хватая людей. Игрушки с дерева попадали, гирлянды тоже.- Непорядок – прошипел ведущий, меняя облик. Теперь он был больше похож на существо из преисподней. Он оброс зеленой шерстью, на голове проступили рога. За плечами развевалась красная мантия. Елка продолжала кружиться, ловя гарпунами людей и затаскивая их в свое чрево. А то существо, бывшее недавно ведущим, подлетело над землей к вершине елки и расставило руки в стороны.- Вы все мои дети, – раздался зловещий голос над площадью. – Вы все погрязли в грехе и расплачиваетесь за это. Я специально вас всех созвал сюда, чтобы покарать.- Но кто ты? – крикнул некто из толпы.- Я тот, кого боятся дети! Я тот самый похититель радости и детей. Я - Крампус! – прокричало существо. – А сейчас разозлен не только я, но и хозяева леса. Для праздника была срублена священная ель, принадлежавшая лесным духам!Данил Романович с семьей смотрел телевизор, когда увидел трансляцию того самого ужаса с городской площади. Мужчина начал одеваться.- Куда ты? – спросила Глафира – Там опасно.- Дорогая, я могу его остановить. Он меня послушает, – проговорил Данил. – Сидите дома, я скоро вернусь. Он достал из кладовки какую-то палку, напоминающую посох, и побежал к площади.А около елки Новогодний демон продолжал свою безумную игру. Елка крутилась, хватая все новые жертвы и утаскивая их в свое нутро.- Крампус, остановись! – раздался голос над площадью. Все оглянулись в сторону кричащего и увидели мужчину с посохом в руке. Наконечник посоха украшала серебряная голова сокола-голова бога Рода.- А, это ты, лесник! – прошипел Крампус. – Ты же отошел от дел. И вот результат: срубили священную ель в твоем бывшем лесу. Новый лесничий был подкуплен.- Крампус, я готов вернутся опять к своему истинному ремеслу, – произнес Данил Романович. – Только людей не трогай, прошу.- Они погрязли в пороке и разозлили меня! – ответил демон. – Раньше я не был таким жестоким, но эта ель стала последней каплей моего терпения.- Я все понимаю…- начал Круглов.- Ничего ты не понимаешь! – взревел Крампус. – Уйди, не мешай веселиться! – демон вновь поднялся в воздух.- Не хочешь по-хорошему, будет по завету предков, – тихо сказал Романович и направил посох на Крампуса. – Я потомок династии лесничих, – начал Круглов. – Именем бога Рода, именем Сварога и Перуна заклинаю и подчиняю тебя себе, Крампус! Я заключаю тебя в этот сосуд, – Данил достал из-за пазухи глиняный кувшин, – и я становлюсь твоим тюремщиком и хранителем этого сосуда! – на последних словах мужчины из посоха вырвались молнии и как бы окутали демона. Круглов аккуратно бросил кувшин в мягкий снег и начал опускать посох, подводя окутанного Крампуса к горлышку кувшина. После чего демона втянуло вовнутрь сосуда. Данил поднял кувшин и заткнул его пробкой. Трехметровая ограда ушла под землю, елка перестала вращаться. Дерево заискрилось множеством огоньков и исчезло с площади. Оставшиеся люди в спешке побежали по домам. Многим из них, впоследствии, потребовалась психологическая и даже психиатрическая помощь. Полиция, конечно, пыталась расследовать это происшествие. Но внезапное исчезновение ели к делу не пришьешь. А отснятые материалы с массовым убийством, Крампусом и сеансом «экзорцизма» забрали соответствующие спецслужбы, посоветовав телевизионщикам и артистам, вкупе с техниками, держать рот на замке и не трепаться особо.Данил Романович, вместе с Глафирой, уехали в деревню. Поближе к тому самому лесу. Тем более, там был и интернет, и сотовая связь, и электричество. Круглов вновь стал лесничим и хранителем заповедного леса. И однажды, обходя свои угодья, он удивленно остановился и подошел к одной из елей: пятнадцатиметровой красавице. Он погладил дерево по стволу. И тут, в гуще ветвей, ему показался человеческий череп. Данил вгляделся, но мертвой головы больше не увидел. Впрочем, это только ему показалось.

Ключевые слова: Ёлка лесничий Новый Год Крампус авторская история

Другие, подобные истории: