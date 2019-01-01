Ночной звонок

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:13 by

Все шло ни к черту, я не находил себе места, я потерял свою жену и остался один на этом свете. Прожили мы вместе пять лет, начали встречаться со школы. Пол года назад мы попали в аварию, я остался жив — а она нет. Какой то придурок нажрался и сел за руль грузовика…и врезался в нас.Придя вечером после работы в пустую квартиру, я сразу же плюхнулся на кровать, усталость косила слишком сильно, даже ужинать не стал.Три часа ночи. Звонок. Такой громкий, что я подскочил.Мне стало как то не по себе, кто может звонить по ночам как то даже мурашки пробежали по спине. Я всегда к ночным звонкам относился настороженно, особенно если эти звонки с неизвестных номеров. Мало ли кто шутит.Неторопливо я взял свой мобильный и уже хотел ответить, как посмотрев на номер, сбросил входящий вызов. На экране был неизвестный номер.Немного поругавшись, я уснул.На следующую ночь мне вновь позвонили с того номера. Мне стало интересно, какой это умник мне названивает вторую ночь.Подняв трубку, я услышал тишину. Я сидел и ждал пока мой собеседник что-нибудь скажет, в трубке делали тоже самое.Не выдержав после 30ти секунд, я сказал-Ну! И долго это будет продолжаться, умник?? — с этими словами я бросил трубку.Каждую ночь, ровно в три часа мой телефон звонил. Каждую.На выходных я выкроил время и пошел к оператору сотовой связи разузнать об этом номере побольше.-Этот номер не обслуживается уже 5 лет,- сказал с широко открытыми от удивления глазами консультант, когда я показал ему историю вызовов.-Этого не может быть, — продолжал он, -скорее ошибка в сети или еще что то.Мне показалось это крайне странным. Я сам давно работал в сотовой связи, и знал, что такие ошибки не возможны, но решив не докапывать молодого парня своими вопросами я купил новую симку.Три часа ночи. Звонок.Мне уже не до смеха или агрессии, мне уже страшно и жутко. Я медленно потянулся к телефону. Это был тот же номер.По коже побежали мурашки, я быстро встал и включил свет и выключил телефон к чертовой матери.До пяти утра я досидел на кровати и не мог понять в чем дело. Потом я уснул.Мистика какая то…На следующую ночь я подготовился получше. Я выключил телефон.Три часа ночи. Звонок.Я быстро вскочил, включил свет по всей квартире взял телефон в руки. Тот самый номер.Каким образом телефон включился? Я точно помнил, что выключал его.-Да, кто это?- дрожащим голосом спросил я.Мертвую тишину в трубке перебили, какие-то помехи.Что-то кто-то говорил, но сквозь помехи я не мог ничего разобрать, я не мог даже понять кто это, мужчина или женщина.Резко грохнула форточка, которая была открыта, да и так грохнула что стекло разбилось. От такого резкого звука я бросил трубку и побежал к двери. Надев на себя, что попало под руку, я побежал на улицу.Присев на скамейке я начал размышлять.Кто это мог быть. Чья-то шутка? Но как тогда телефон включился? Мистика получается.Хотя я не верил в потусторонние силы, какие-то мысли все-таки пробирались. Понятно было, что форточка могла открыться от сильного ветра, и от удара разбиться стекло. Но все это сразу… Звонки по ночам с номера, который уже не обслуживается и черт знает кому принадлежит, форточка стекло. Если это и было совпадением, то очень маловероятно.Но мистика… Если вдруг действительно мистика? И что мне тогда делать? Идти в церковь? Да нет, это бред какой то -подумал я- нужно разобраться с этой ситуацией самому. Вот только как разобраться я и понятия не имел.Я знал, что мне никто не поможет, если только таблетками в психиатрической лечебнице, и я пошел обратно домой.Три часа ночи. Звонок.Я поднимаю трубку.- Кто ты? что тебе нужно от меня? — уже более спокойным голосом чем вчера спрашиваю я.Опять помехи и не разобрать голос. Но я не кладу трубку. Я записываю все, что происходит.Звонок оборвался.На компьютере я обработал запись, на ней очень невнятно, сквозь шумы повторялось одно слово — посмотри.Я жду ночи.Три часа.Звонок.- Что посмотреть? Подскажи мне,- нервно спрашиваю я.в ответ шум.Вдруг резко на улице поднялся ветер, у меня в квартире открылись окна, пошел ливень. Капли дождя залетали в квартиру но мне было плевать.-Что посмотреть? — повторял я.Вдруг окно резко закрылось и с силой открывшись, слетело с петель и упало на мой письменный стол.Звонок оборвался.Я откинул оконную раму в дальнюю сторону комнаты и начал выдергивать ящики из стола и выкидывать все, что было в них на пол.И…Среди барахла и мусора лежал мой дневник… Я его писал, когда окончил школу и начал встречаться с моей женой. Писал его с одной единственной целью — в будущем, лет через 10-15 вместе прочитать его и посмеяться, вспомнить, как все начиналось.Я уже практически и забыл о нем.Я сел и начал его читать. Больно было это все. Все вспоминать…На 43-ей странице я увидел запись. Там был ее номер.Там был номер моей жены!Я схватил трубку и сравнил. Это был он. Ту симку она потеряла 5 лет назад, и я как то про него забыл.Мне становилось все страшнее.Я жадно читал каждую страницу своего дневника, я пытался найти в нем отгадку. Но не нашел.Три часа ночи.Звонок.Я хватаю трубку сидя в барахле, который я так и не убрал после вчера и говорю.-Либо вы нашли симку моей жены, либо ты и есть моя жена.Тишина в ответ.Медленно заскрипела дверь в прихожую. Не смотря на страх я пошел именно туда.Звонок оборвался.Но я понял, что мне нужно делать. Там в шкафу лежали старые диски, на которые мы записывали свои гулянки, когда то давно. Я не притрагивался к ним, так как было больно смотреть на то чего уже нет.Я достал их и включил DVD.Один за другим, я просматривал их и не мог сдерживать слез.Остался последний. Он отличался от других. На нем было написано черным маркером МЫ.Я уже вспомнил, что на нем было. Но я хотел в этом удостоверится. Трясущимися руками я вставил диск и включил.Я посмотрел на часы, уже было 2-50 ночи.-Ты меня любишь? — спрашивала меня моя жена когда мы катались на колесе обозрения.-Конечно — отвечал я.-А ты веришь в жизнь после смерти? Что мы будем жить в раю на небесах вечно? — задала вопрос она, смотря мне прямо в глаза.-Я не верю во всю эту брехню,- насмешливо ответил я.-Давай договоримся? Если я умру, и загробная жизнь будет существовать, то я тебе об этом сообщу, а если ты то ты мне ? Хорошо?- спросила она.Усмехнувшись, я спросил — как? позвонишь? С того света?— Я найду способ — ответила она.Телевизор выключился.Три часа ночи.Звонок.Я поднимаю трубку и слышу помехи.- Я…я… — сбиваясь, начал произносить, но вскоре собравшись, продолжил,- Я тебя люблю.Три часа ночи, больше никто не звонит. Но это и не нужно, она доказала то что обещала. А я знаю, что она меня любит и ждет там, и когда-нибудь мы с ней обязательно будем вместе.Автор - неизвестен.

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