Цепь

Летяга Просмотров: 65 Комментарии: 0 +3 Вчера, 20:13 by

Я боюсь плавать. Купаясь, не захожу глубоко, обязательно нужно, чтобы ноги нащупывали дно. И мутной воды боюсь - если море грязное, я вовсе остаюсь на берегу, гляжу на грязные волны, рвущиеся на берег, и по спине бегут колючие ледяные мурашки.Я не знаю, что может прятаться там, в воде. Что смотрит на пловцов из глубины.Кто знает, о чем оно думает?..***Тем летом моя семья решила отдохнуть на море. Мама с папой дорабатывали последние недели до отпуска, а нас с сестрой, только сдавших сессию, было решено отправить вперед, освоиться и заранее разведать самые интересные места.Прибыв на место и найдя съемную квартиру, мы с Валькой осознали, что двое суток в одном купе — немного чересчур даже для самых дружных близнецов. После стольких разговоров по душам, веселых игр в «Монополию» и карты... да мы больше видеть друг друга не могли!Не сговариваясь, оба разбежались по разным комнатам, разобрали вещи и стали вести себя, как будто другого близнеца не существует.Валька засела у себя, уткнувшись в ноутбук и забившись в дальний угол, где можно было поймать вай-фай, пароль от которого ей удалось выклянчить у соседей. Изредка из комнаты сестры доносились зловещие звуки — сестра снова включила свои стрёмные маньячные сериалы. Хорошо, что было можно уйти из дома и не слушать это...За первую неделю я научился ориентироваться в солнечном приморском городке, разведал рынки, сбил ноги, поднимаясь туда-сюда по каменным лестницам, и выяснил, что на людных пляжах мне делать нечего. Слишком там много неприятных личностей, вода грязная, торговцы еще эти назойливые, отвратительная попса из местных кафешек по вечерам...А вот если уйти по берегу километров на пять — совсем другое дело! Мне нравились большие камни, торчащие вдоль берега, и водоросли, затаившиеся на дне. Даже наглые чайки, клевавшие мои вещи, стоило отплыть подальше от берега, не раздражали, даже долгий путь домой в мокрых плавках.Нещадно торгуясь, я купил себе маску с трубкой и ласты на ближайшем рынке. Теперь я мог любоваться пляшущими под водой водорослям, выслеживать рыб, искать потерянные вещи — однажды, отплыв особенно далеко от берега, я увидел оборвавшийся с какого-то корабля якорь, огромный, с фонарный столб размером!Я быстро научился нырять с маской, и теперь часто пытался доплыть до того, что меня заинтересовало на дне. Многие камни под водой казались бесценными, как потерянное пиратское сокровище, но на воздухе блекли. Всё равно я приносил их домой и строил из своих трофеев живописные пирамидки на тумбочке у кровати...Однажды я нашел здоровенную медузу-корнерота, долго вокруг неё плавал, дразнил, стуча ластами по упругому куполу. Вечером Валька, послушав рассказы об этой встрече и обзавидовавшись, пошла плавать со мной, но её энтузиазма надолго не хватило — кто еще выдержит три часа торчать на берегу, пока брат пытается выковырять из дна какой-то «особенно интересный» камень?!На следующий день я снова пошел купаться в одиночестве....Море выглядело многообещающе — чистейшие волны ласково шлепали по камням, солнечные блики плясали на водной глади. Сколько всего можно найти в такой прозрачной воде! Идя по тропинке в сторону самых безлюдных пляжей, я чуть не подпрыгивал от предвкушения, придерживая еще влажное после вчерашнего купания полотенце на плече. На другом болтался пакет с запотевшей маской и бутылкой любимого кваса.Добравшись до своего любимого нырятельного места, я поморщился: в воздухе повис неприятный запах гнили, словно где-то лежала сдохшая чайка или выброшенная на берег рыбина. Впрочем, задерживаться на берегу я не собирался, а в море воздух всегда свежий.Я огляделся, втайне надеясь увидеть источник вони и выбросить его подальше в кусты. Ничего. Только пара бутылок из-под пива — иногда тут всё же встречаются другие любители одиноких прогулок. Некоторые, вот, сорят...Я удивленно нахмурился, когда мой взгляд упал на большие камни, виднеющиеся на том конце пляжа. Что здесь делает ребёнок?На самом дальнем камне, у самых волн, перебирающих желтоватые водоросли, сидела девочка лет шести, одетая в мокрое голубое платьице. Её светлые волосы, тоже влажные, падали на лицо, ребенок безмятежно болтал ногами в воде.- Эй! - крикнул я и помахал ей рукой. - Где твои родители?В ответ девчушка замотала головой и махнула в ответ рукой куда-то в сторону воды: мол, там. «Купаются, а она их ждет», - подумал я, сбрасывая на землю пакет и доставая из него ласты и маску. - «Ну и отлично».Вода была на удивление холодной! Зато медузы все попрятались, хорошо. Я отплыл подальше, оглядывая дно, присмотрел новый камень в свою коллекцию, набрал воздуха и, вынув трубку изо рта, нырнул. В такой прозрачной воде я плавал впервые! Дно оказалось дальше, чем я думал, пришлось всплывать, наградив понравившийся камень прощальным страстным взглядом.Еще через несколько нырков я обратил внимание, что белый песок на дне местами был покрыт вытянутыми ямками. Словно чьи-то следы, цепочками выходящие с глубины к берегу. Что за животное их оставляет?..Я вновь вынырнул, снял маску и осмотрелся. Сам не заметил, как оказался у самых камней, где видел ту девчонку. Кажется, она куда-то ушла. На её месте я бы тоже постарался отсюда смыться — кажется, именно тут находится источник вони!Глаза заслезились, к горлу подкатила тошнота. Ужасно. Я решил поскорее отплыть подальше, но напоследок всё же еще разок нырнул.Ой, а что это?На дне, покрытом всё тем же продолговатыми следами, лежала какая-то поросшая водорослями цепь. Таких трофеев я домой еще не приносил!Уже не обращая внимания на вонь, я набрал побольше воздуха и поплыл вниз, не сводя взгляда со своей цели. Гребок, еще гребок, работаем ластами, уши закладывает, но не сдаемся... Готово!Пальцы сомкнулись на толстых скользких звеньях, я потянул. Цепь, на удивление тяжелая, поддавалась неохотно. С таким грузом я не всплыву, но на тот момент, поглощенный азартом, я был готов даже за несколько подходов тянуть её до мелководья. Вот Валька удивится!..К сожалению или к счастью, но последнее звено цепи оказалось намертво прикручено к спрятанному в песке камню. Я извернулся и уперся ногами в дно, потянул изо всех сил. Бесполезно! Эх, цепь моя, цепь, кажется, наш роман не удался. Нас разлучает судьба!Огорченно булькнув, я поплыл к берегу. Уже нащупав ластами дно, но не успев вынырнуть до конца, я зачем-то посмотрел назад, в глубину.КАКОГО ХРЕНА?!От неожиданности я хлебнул воды и рванулся на поверхность. Откашлявшись и придя в себя, нырнул снова, распахнув глаза под запотевшей маской. Ох. Ничего. Никого! Значит, показалось. Ведь такого не бывает, правда же?..Дальше купаться расхотелось. Я побрел домой, твердо решив ничего не рассказывать Вальке. Ночью, уже засыпая и посмеиваясь над пережитым страхом, подумал, что стоит всё же туда вернуться за цепью. Взять камень и попытаться её добыть, доказать, что я мужик, что ничего не боюсь! Это уже дело принципа...Но на следующий день Валька почему-то стала требовать внимания. Захотела на аттракционы, потом поесть, потом «Ви-и-ить, тут есть зоопарк!», и вернулись домой мы уже на закате. Никуда в тот день я больше не пошел. А потом неожиданно приехали папа с мамой, и до самого конца отдыха купаться мы ходили все вместе...Перед самым отъездом Валька пришла ко мне в комнату и протянула мне свой открытый ноутбук. В глазах сестры плескался даже не страх. Это был ужас!- Вить, смотри...Я, недоуменно пожав плечами, взял ноутбук, на котором была открыта свежая статья, и принялся читать. С каждой строчкой мои глаза становились всё больше, а ближе к концу статьи волосы на голове зашевелились. Я свернул вкладку дрожащей рукой и посмотрел на сестру:- Это случилось здесь? В этом городе?Валька кивнула, её била нервная дрожь.- Их нашли на том пляже, где мы с тобой плавали! Восемь трупов, Вить! Словно какой-то Декстер заметал следы.Я снова открыл статью и перечитал несколько слов. Поднял руку и с силой сжал переносицу: нет, этого просто не могло быть!Ныряльщик случайно нашел восемь полуистлевших, объеденных рыбами трупов в глубине на моём любимом пляже. Пока ни один не опознали, но подозревали, что среди погибших находятся несколько туристов, пропавших в этом сезоне.Трупы «стояли» в воде, привязанные за ноги длинными цепями.- Валь, - я сглотнул, - а я ведь видел там цепь, когда нырял. С грузом на конце!- О боже! - ахнула сестра и рванулась меня обнимать. А я гладил её по волосам, успокаивая, и думал о гнилостном запахе на том пляже.И о том,что мне тогда почудилось на глубине. Но ведь этого не может быть, правда? Это же было не по-настоящему!Не могла же маленькая девочка в голубом платье стоять на дне у той цепи! Её глаза не могли светиться!...Но если это было так, то девчонка, кем бы она ни была, смотрела на меня с той же жадностью, что и я — на тот камень, что не смог достать со дна.Вот поэтому я больше не плаваю на глубине. Вот поэтому боюсь мутной воды!Если бы не Валька с её, как мы это называем, «близняшечьим чутьем», на следующий день я бы вновь пришел на тот пляж. И, кто знает...Может, и меня бы добавили в «коллекцию»?..(написано по картинке из Имаджинариума)Автор: BasiliskBasilisk.

Ключевые слова: Море ныряльщик близнецы девочка цепь трупы

Другие, подобные истории: