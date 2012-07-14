Четвёртый круг ада

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:43

Smok Beil Просмотров: 105 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 09:26 by

Итак, меня зовут Виктор, я глава отдела крупной компании "Крук Индастриз". Эта должность приносит мне огромное количество денег. Но в это время я живу со своей женой и дочерью в однокомнатной квартире на окраине города. Моя жена всё время просит у меня денег, но я тогда не считал, что ей их надо потратить. Тогда я собирал каждую копейку, не использовав при этом ни гроша.Но вот один прекрасный день меня вызывает начальство. Суть разговора заключалась в том, что я должен полететь в Китай для достижения договорённости по контратаку на несколько миллионов долларов. От этого договора зависела моя карьера в этой компании. Но это полбеды, самым ненавистным было то, что я должен был лететь за свои деньги. Перелёт до Китая был просто невозможно каким дорогим. Естественно, у меня были такие деньги, но мне жуть как не хотелось их тратить. Впервые, я решил взять с собой свою семью.Мы долго собирали вещи, и вот настал день, а точнее вечер отлёта. Всё прошло гладко, мы без проблем доехали на последней маршрутке до аэропорта, ибо тратить деньги на такси я не собирался. Мы довольно быстро прошли паспортный и таможенный контроль, а после попали на борт самолёта. Я сидел у прохода, а жена с дочерью возле иллюминатора. Наш рейс был ночным, поэтому я быстро уснул, это был мой последний сон.Во сне всё было, как в реальном мире, я также летел на самолёте, возле меня мирно спали моя жена и дочь. Как назло мне захотелось в туалет... и я был вынужден пойти в туалет. На моё везение возле туалета очереди не было. Я быстро справился и, по выходе из кабинки, заметил чей-то тёмный силуэт. Я подумал, что это стюардесса, и решил ей сказать про сломанный кран в туалете:-Извини...Но тут силуэт меня резко прервал:- Душа или смерть твоих близких!?- Что простите? - в недоумении ответил я. И только сейчас я заметил, что это не силуэт, а бездонная пустота, от какой веет дикий холод.- Ты можешь спасти своих близких, продав свою душу моему господину!- Да что ты вообще такое?- Я Гай - демон перекрёстка - и я пришёл за твоей душой, у тебя есть выбор: продать душу взамен на жизнь своей жены и ребёнка или умереть со своей семьёй!Впервые в жизни я был так напуган, от страха мой мозг застыл, а рука протянулась к костлявой руке демона. Я взял договор, в каком была указана моя душа, и демон моментально ногтем-клинком распял мне руку так, чтоб кровь текла на лист бумаги. Последнее, что я услышал, перед тем как упасть без сознания, был безумный смех Гая, какой плавно переходил в рёв.Очнулся я у себя в кресле, вокруг стоял невозможный гул, я моментально повернулся к месту, где должны были сидеть мои жена и дочь, но там было пусто, взамен на это я увидел пламя, какое вырвалось из двигатель самолёта."Так всё же это всё правда, а не сон или бред," - пронзили меня мысли.Далее самолёт начал падать, это было хорошо ощутимо. Я начал вспоминать любые молитвы, но только видел опять этот силуэт и кучи денег. Потом взрыв и темнота...Я очнулся в бездне, стоя по пояс в воде, без единого источника света. Я не знаю, сколько я так стоял, но внезапно я услышал тихий шум вёсел, какие касались воды. Я обернулся и увидел приближающийся тусклый свет. Безусловно, это оказался плот с человеком, закрытым мантией. Я рванул к плоту, но ноги как будто застряли в болоте. Безуспешно я пытался добраться к плоту, но вдруг человек, стоявший там, протянул мне весло, я, не замедляя, схватил весло и потянулся на борт. Уже стоя там, я спросил:- Кто вы? - безуспешно, - кто же вы? - повторил... в надежде услышать ответ.- Я Харон - перевозчик душ через реку Стикс, а это Лимб - место, где страдают безмолвной скорбью некрещёные дети и добрые не крестьяне. Также в водах Стикса текут мечты смертных.Слова Харона меня подвергли к шоковой атаке. Некоторое время спустя, я не могу сказать сколько, 5 минут или 5 месяцев, или вечность, мы плыли по водам Стикса, как вдруг я увидел знакомый мне силуэт. Это была моя дочь. Она с пустыми глазами и безмерной скорбью смотрела мне в глаза. Я хотел было прыгнуть в воду, но Харон остановил меня, взяв за плечи:- Тебе уже не спасти её!- Но как же так? Я же договорился с Гаем, что она будет жить, взамен на мою душу!- Гай - подлый обманщик! Он обманул целый океан людей.От досады и кома в горле, я не мог сказать ни слова. Так и плыли молча, пока не показался берег, среди бесшумной глади Стикса.Ступив на сушу, я почувствовал беспощадное жжение в моём кармане, я быстро засунул туда руку, там отказалась небольшая монетка из огненного золота. Я моментально бросил монетку. Харон поймал её и исчез. На ладони остался ожог с рисунком, какой был на монете. Там была цифра 4 и какое-то чудовище в виде зверя. Только сейчас я заметил большую арку изготовленную из обсидиана и золота. За аркой я увидел мужчину, одетого в белую тунику. Я побежал к нему со всех возможных сил, но смог только еле-еле идти. Когда я к ему подошёл, он сказал:- Я Минос - судья проклятых и страж второго круга ада, где отбывают наказание страстные любовники и прелюбодеи. Протяни свою ладонь!Я молча протянул руку.- Так, 4. Твоё наказание в четвёртом кругу! - вдруг за спиной у него появился хвост-змея: "Тссссс". "Давай отправим его к Плутосу!" - сказав это, он призвал смерчи, какие крутили вокруг грешников. Один смерч подхватил меня и понёс далеко от них, в пропасть.После долгого спуска я почувствовал внезапную вонь, какая окутывает весь воздух. Передо мной открылся огромный стол, на каком бились люди. Кожа у этих людей была гнилой. Они бились за куски плоти, какие сразу же пожирают! Мне стало жутко не по себе от этого зрелища. Ко всему этому между этими "зомби" бегал трёхголовый пёс Цербер, поедая при этом останки гнилой плоти. Увидев меня, Цербер бросился навстречу. Он не стал меня трогать, но слюна из его пасти упала мне на ногу, при этом образовав дыру до кости. Боль была воистину адской. Но внезапно кто-то меня потянул в бездну. Это и был мой страж. Страж Плутос - чудовище наполовину человек, наполовину зверь! Он швырнул меня в толпу людей. Там стоял непрерывный гул, от какого мозг начинает плавиться. Каждый грешник там старался зацепить меня, при этом начиная ссору. Внезапно мне захотелось сделать также. Я с разгону врезался в кого-то, сочинив скандал.

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