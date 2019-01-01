Ливень

Летяга Просмотров: 64 Комментарии: 0 +4 Вчера, 19:20 by

Он хлынул внезапно. Тучи, вдруг, собрались со всего неба в одну точку, и крепко обнявшись друг с другом, из серых стали грозно лиловыми, а потом и вовсе начали бросаться стрелами молний и обрушились почти тропическим ливнем на людей внизу, которые спешили по своим делам.Алёнка не успела даже зонтик достать, заскочила, чтобы совсем не промокнуть, в первое попавшееся кафе. Заботливый официант протянул девушке бумажное полотенце, чтобы она промокнула капли дождя на лице и руках, и предложил пройти внутрь, поскольку дождик, очевидно, закончится не через пару минут, поэтому провести это время за чашечкой кофе будет намного приятнее, чем стоять около двери. Отказаться, после того, как парень принёс ей полотенце, было неудобно, да и логика в его предложении присутствовала. Алёнка прошла за столик «на двоих» у окна, благо народу было не много, но кафе быстро наполнялось. За огромным витражным окном бегали, спасаясь от дождя, люди, кто-то запрыгивал в пойманное такси, кто-то пытался укрыться под навесами остановок. Хотя, кто прятался там от дождя хоть раз, тот знает, что они сделаны очень неудобно, в результате сухой остаётся только голова, а всё остальное обстреливается градом капель со всех сторон, словно из душа.- И не говорите, кто только такое конструирует, не каждый придумать сможет, наверное, особый склад ума нужен. Вы позволите мне здесь присесть?Около столика стоял человек лет сорока, ухоженный, в дорогом костюме, на руке его висел зонтик, с которого капала вода. Алёна посмотрела по сторонам. Пока она разглядывала, что происходит за окном, почти все столики оказались занятыми. Оставалось свободным только проходное место около двери, и за столиком рядом с ней. И девушка кивнула, дав понять, что мужчина может занять свободное место.- На грека похож немного, - подумала она.- Меня Эрик зовут, а вас?- спросил сосед по столику, устроившись напротив,и поставив к окну ,облокотив его на подоконник,нераскрытый зонт на длинной резной ручке.- А я в кафе не знакомлюсь,- почему-то вдруг ответила девушка. Имя своё Алёнка не любила, когда-то, в детстве, она переела одноимённого шоколада и теперь, каждый раз, когда её так называли, едва заметно морщась,просила звать себя Леной.- Тогда, если вы не против, я вас буду звать Алёной, вам это имя подходит. А греческие корни у меня и правда есть.- Зовите, как хотите, - по привычке поморщилась девушка. – Мне всё равно.- Нет, вам, похоже, это имя не нравится, уж не шоколада ли под названием «Алёнка» вы в детстве переели? – улыбнулся мужчина. – Угадал? Буду звать вас Еленой, как дочь Зевса и Леды, жены лаконского царя Тиндарея. Сестра Клитемнестры, она когда-то была знаменита своею красотой.-Да что это такое, он, что мысли читает? - подумала Алёна.Подошёл официант. Девушка заказала эспрессо, а мужчина чай с лимоном.Через пару - тройку минут заказ уже был на столе.- Быстро,- подумала Алёна.А ещё через несколько минут, официант принёс две маленьких рюмочки коньяка и сказал, что это распоряжение руководства кафе для всех, кто попал под дождь.- Это бесплатно. Для постоянных клиентов,- шепнул он на ухо девушке. – Но ведь вы и ваш сосед тоже промокли. А пересчитывать начальство не будет. Так что пейте, коньяк хороший. Вам шоколада к коньяку принести?- Молодой человек, у девушки аллергия на шоколад, принесите фруктов, и включите в мой счёт.- Спасибо, но я и сама могла бы заказать,- возмутилась Алёна.- Ничего страшного, сегодня все угощают. Вот юноша,- он кивнул на официанта, который поставил на стол фруктовую тарелку, - угощает нас коньяком. А я, уж позвольте, хотя бы фруктами вас угощу.- Хорошо,- впервые, с начала разговора, улыбнулась Алёна.- Вот и замечательно, - обрадовался мужчина.- Простите, Эрик, ответьте, пожалуйста, как вы узнали про аллергию.- Просто прочитал ваши мысли.- Значит, я не ошиблась? Или вы шутите?- Нет, вы меня раскусили, - он улыбнулся обескураживающей белозубой улыбкой.Теперь девушке показалось, что ему чуть больше тридцати. А про чтение мыслей , точно обманывает. На экстрасенса какого- нибудь он совсем не похож.- Сколько вам лет?- Какой прямолинейный вопрос. А вот точного ответа я вам дать не смогу. Сам не знаю. Сведения о моём появлении на свет были утеряны очень давно, а уточнить, к сожалению, не у кого.- Так вы сирота?- В какой-то мере. А вы? С кем живёте, если не секрет?Алёна вдруг подумала о том, что мама с братом живут в другом городе, и кроме Василия здесь у неё никого нет.- Василий? Это ваш парень?- спросил мужчина.- Кот.- То - есть, парня нет? У такой хорошенькой девушки нет никого, кто целовал бы её по утрам? Не поверю. Может быть, вы его не нашли, не заметили? Прошли мимо?- Да я его и не искала. Учёба, работа. Некогда.- Вы что, сошли с ума? Некогда? Это же ваша жизнь. Вам некогда жить? Срочно нужно всё исправлять.- Да , нормально всё,- махнула она рукой.- Хоть я тут и случайно оказался, но видимо не зря. Вы пока пейте коньяк, согреетесь.Коньяк оказался и впрямь не плох, он приятно растёкся теплом по телу. Алёна почти никогда не пила и быстро опьянела.- Вы о чём, не в этом городе живёте?- спросила девушка, почувствовав, что после того, как согрелась, захотела спать. Тем более, что дождик продолжал монотонно стучать по асфальту и окнам кафе.- Я не из этого города. Я вам помогу. Я соединяющий богов в брачные пары, я порождение Хаоса и Света , я, господствующий, как над внешней природой, так и над нравственным миром людей и богов, управляющий их сердцем и волей.- Ого, Эрик, как вас развезло с крохотной рюмочки коньяка,- засмеялась Алёна.- Да шучу я, просто моё полное имя Эрос,- улыбнулся мужчина.- А, а то я уже подумала, что вы пьяны, а имя точно необычное. Эрос, это такой ангелок с крылышками и луком?- Почти,- засмеялся мужчина.Девушка посмотрела в окно. Дождь надувал огромные пузыри на лужах. И вдруг её голова закружилась. Показалось, что видео «Жизнь за окном», кто-то поставил на скоростную перемотку. Она зажмурила глаза, а когда их открыла, то за окном было почти темно.Алёна приподнялась и села на диване, на котором только что лежала. Осмотревшись, поняла, что находится дома.- В одежде уснула. Странно, как до дому добралась, не помню, - подумала она.На кухне, горел свет. Девушка поднялась и пошла туда. Её встретил молодой человек, официант из кафе, и быстро, пока она не пришла в себя, заговорил:- Не пугайтесь. Вы меня извините, вы уснули в кафе, вот довёз вас до дому, и ждал, пока проснётесь, чтобы всё объяснить. Кофе хотите? Я сварил.- У вас, что официанты всегда уснувших гостей до дому довозят?- Нет, конечно. Просто вы мне очень понравились. Я не совсем официант. Это моё кафе.- А чего тогда работаете официантом?- Одной из наших работниц надо было встретить маму с поезда, а подменить некому. Вот я и заменил.- А потом меня споили, значит, специально?- Боже упаси, просто не хотел, чтобы вы простыли.- А мужчина, который сидел со мной за столиком, он видел, что вы меня увозите?- Какой мужчина?- Эрик. Высокий, с тёмными волосами.- Извините, но вам это, наверное, приснилось. Сегодня было мало народа, я бы такого запомнил.- Как мало? Полное кафе.- Вы точно сон видели. Не было такого. Рабочий день. Все кто на обед из офисов приходят, под дождём не захотели мокнуть, так что мало гостей было. Меня Славой зовут, а то неудобно, не познакомились мы, а я вот так поступил, на свой страх и риск. Вас, я знаю, что Еленой, паспорт ваш видел, простите, что в сумочку заглянул, оттуда и адрес узнал и ключи взял. Вы очень крепко спали, красиво, не хотел будить. А у нас с пяти часов свадьбу в кафе отмечают, вот я и решился.Потом они ещё немного поговорили, выпили кофе, кстати, очень вкусно приготовленный. Алёне вдруг показалось, что она знает этого парня уже давно. С ним ей было легко и весело. И они договорились встретиться завтра.А через семь месяцев, в мае, они поженились. Когда ехали из загса, Алёна вдруг увидела его, Эрика. Он стоял на углу улицы и махал им рукой. Она никогда бы не обозналась. Он раскрыл свой зонт и как тогда, неожиданно загремел гром и начался ливень. Алёна попросила остановить машину на углу, но когда они подъехали, там никого не было…Автор: Лана Ленц.

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