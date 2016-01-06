Клоун

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:34

Mrs.Owl Просмотров: 70 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 11:34 by

Проснувшись утром, я рассчитывал на хорошее настроение, так как сегодня мне исполнилось десять, а значит король внимания сегодня я. Сонно потянувшись на кровати, я наконец оторвал свое тело от матраса и побрел к ванной.- Ки-и-иря!- М?- С днем рождения, мой хороший, дай обниму! – сестра зажала меня в свои тески, да так сильно, что мои молодые косточки могли не выдержать такой любви.- Раздавишь!- Вот! – с самой широкой своей улыбкой, на какую она способна, Лера преподнесла мне коробку.- Лера… Ты же знаешь…Сестра, лишь ехидно улыбаясь, всучила мне эту коробень в руки. Что не так, думаете вы? Все дело в том, что я ужас как не люблю клоунов. А тут эта упаковка… И, естественно, сплошные клоуны.- Дай угадаю, что в коробке. Клоун?- Ты думаешь, я настолько вредная?- Я уверен.Немного понурившись, она снова расцвела и выдала: «Правильно думаешь!». И ускакала.Распечатав свой, уже ненавистный, подарок, я увидел фарфорового клоуна.- Гадость! – недолго думая, я выбросил игрушку в мусорную корзину.Вечер прошел спокойно, все дружно меня поздравляли, дарили подарки и я ел столько сладкого, чтоб хватило до следующего дня рождения.Видимо, я немного переборщил, так как среди ночи мой живот упомянул об этом. И вот. Возвращаясь из туалета, я приметил на кухне красный огонек.- Что это? – издали и в темноте я не мог разобрать, что это может быть, ведь ни лампочки, ни какой-либо кухонный предмет не имеет такого свечения.Подойдя ближе, я увидел игрушку, его нос светился ярко-красным светом. Неужели кто-то достал его из ведра? Почему же днем я его не видел? Решив, что расспрошу родных завтра, я ушел спать.С самого утра я уже караулил Леру, дабы успеть спросить насчет ее подарка.- Лера!- Что? Ты же видишь, мне некогда, в школу собираюсь.- Просто скажи, зачем ты этого клоуна достала?- А нечего подарки выкидывать, он может и обидится, - она повернулась ко мне и, направившись в мою сторону, продолжила, - вот обидится дядя клоун, возьмет кухонный нож и спрячется у тебя под кроватью! А ночью, когда ты будешь спать…Меня от ее слов, от серьезного выражения лица, даже хладнокровного, начало трясти.- Хватит!- Он замахнется своей маленькой ручкой и…- Мама! Мама! – взвыл я на помощь, - скажи ей!Выслушав двухминутный выговор, сестра буркнув в мою сторону, ушла в школу. У меня надолго засели слова сестры. До такой степени я боюсь этих разукрашенных.К игрушке я так и не притронулся, но заметил, что кто-то в руку ему положил спицу. Сам по себе подарок сестры выглядел отвратительно, весь грязный, потасканный и… Его взгляд, он словно смотрел на тебя по-настоящему. Я знал, что сестра купила его на барахолке, ей очень долго рассказывали, что игрушка не простая.- В смысле не простая?- Ну, как мне говорили, - продолжила Лера, - что это вроде как кукла вуду и ей пользовались для грязных целей, а это все делалось ради зла и продолжалось веками, поэтому то, что заковано в ней, давно сошло с ума и нужен глаз да глаз за ней.- И ты купила его? После этого рассказа?- Блин, Кирилл, забей ты, я ж просто поиздеваться купила, выбросим, в чем проблема-то?Вторую ночь я засыпаю с мыслью, что сегодня снова не смог пересилить себя и притронуться к зловещей игрушке, чтобы выбросить ее.Ночью меня разбудил шум. Я услышал смех. Мои глаза резко открылись, подпрыгнув на кровати, я смотрел на свою дверь. Через стекло я видел, что в коридоре был включен свет. Мое сердце колотилось, да так, что пульсом отдавало в виски, от чего голова начала болеть. Холодный пот прошиб меня во второй раз, когда я вновь услышал его… Смех.- Мама… - тихо выдавил я.Прижавшись к стенке кровати, я руками вцепился в одеяло и притянул к груди. Такое чувство, что еще чуть-чуть и сердце просто не выдержит. Почему его никто не слышит кроме меня? Где все?Смех замолк, и я увидел то, чего мог представить только в самом жутком кошмаре. Перед мой дверью прошла тень. Это был высокий с кучерявой копной и круглым носом клоун. Это был, мать вашу, самый настоящий клоун! Он прошел мимо, где он сейчас?У меня онемело все: руки, ноги, лицо. Лишь судорога на правой ноге давала мне знать, что я еще живой. Потянув большой палец на ноге, чтобы убрать судорогу, на двери вновь промелькнула тень.Он здесь, в коридоре. Слезы потекли ручьем. Решив, что сидя я ничего не добьюсь, а так, может, удастся добежать до родителей, я медленно встал с кровати. Но тут тень встала напротив двери. Я встал как вкопанный, в эту минуту мой мозг был готов принять решение прыгать с окна, лишь бы не быть здесь и сейчас. От дикого волнения у меня пошла кровь из носа, я даже не стал обращать на это внимание.Клоун слегка приподнял руку... и ручка двери, легко поддавшись, позволила двери открыться. Я увидел его. Высокий с диким взглядом и такой же улыбкой. В своем нелепом наряде, усыпанном разноцветными заплатками, он начал приближаться ко мне. В его правой руке что-то так ярко сверкнуло… Нож!- Мама! – крикнул я, выдыхая последнее, что оставалось в легких.Это животное полетело на меня, согнувшись в четверть, я умудрился пробежать под ним, но все же я почувствовал острую боль в руке. Заплакав, я добежал до двери. Но он схватил меня за ногу и начал бить, куда только мог.- Ле-е-е-ра! – отбиваться я уже не мог, дергаясь в луже собственной крови, у меня были последний попытки отползти.Последнее что я помню, так это то, что клоун волок меня по всему подъезду вниз. Вырубился я еще до того, как он дошел до первого этажа.Что со мной сейчас? Я жив, здоров. Словно и не было этого всего. Да вот только весь подъезд в крови, квартира тоже. Но люди не видят этого. Что дома? А меня не пускают, говоря, что я не Кирилл и их мальчик вот он…- Кто вы? – мама посмотрела на меня удивленным взглядом, - идите других дурить, наш мальчик вот он, - она указала на двухметрового кровавого клоуна, - насколько помню, у меня одна дочь и один сын.Сказав это, мама захлопнула передо мной дверь.Автор: я.

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