Катастрофа: Импульс

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 10:41

Fahrengeit Просмотров: 128 Комментарии: 0 +3 Вчера, 10:41 by

- Марк, а ты в курсе вообще, что завтра конец света? – Андрей остервенело ковырялся в двигателе своего автомобиля, будто пытаясь голыми руками разорвать его. – Ну ж гребанный ты… Ладно, потом, - он захлопнул крышку и устало вытер лицо рукавом.- Это уже какой по счету этим летом? – я только отмахнулся. Ну правда, как же достали уже эти все диванные конспирологи да уфологи. Ну вот как им не надоест? Неужто и правда столь скучно им живется? – Ну, конец не конец, а я таки наведаюсь завтра в гидрометцентр. Что-то они притихли.Попрощавшись с другом, я вышел на улицу. Город жил своей жизнью – улицами сновали люди, с немалой скоростью проезжали автомобили. Вот только по непонятным причинам сразу несколько светофоров были отключены, из-за чего образовалась пробка, и сигналы застрявших жуть как раздражали. И, как назло, именно туда мне и надо. Что ж, придется добираться пешком.Я шел неспешно, закурив сигарету. Как раз к бабушке наведаться захотелось – она жила в частном доме на окраине города, со своим мужем. Эх, более пятидесяти лет уже вместе, а любовь, такое чувство, и не думает утихать. Мне бы так. Ну да, рановато, чего уж там – не женат я.Тут странное меня посетило чувство. Вот бывает такое понятие, как дымка, ну или как там правильно? Когда в сильную жару возникает эффект дрожащего воздуха. И как я раньше внимания не обратил? Да и не сказать, что прям уж жарко было – градуса двадцать два, не более того… «Двадцать три», - подумал я, взглянув на электронное табло на стене бизнес-центра. И откуда тогда взялось?.. А, да неважно, не моего ума дело. Завтра заодно в центре и узнаю.Но вот чем дальше я шел, тем больше мне становилось не по себе – воздух явно стал дрожать сильнее, повеяло каким-то странным запахом – будто горелой травы, но никаких пожарных ни видно, ни слышно не было. Тем временем я уже добрался до окраины города и мог свободно рассмотреть начавшееся за ним поле... и также линию горизонта. И вот над горизонтом я увидел нечто странное. Выглядело оно как длинная черная полоса. Слишком черная, чтобы быть тучей. И молний не было никаких видно, а зрение у меня отличное, скажу без лишней скромности. Да и звуков никаких. Вот только дрожание с запахом вместе не давали мне покоя. Что за чертовщина такая? Предвестие конца света, что ли? Я хотел улыбнуться собственным мыслям, да вот не получилось – стало даже страшновато как-то. Ну его, увидим. Я вошел в дом, надеюсь, что бабушка угостит меня домашним самогоном – хоть немного переживания улетучатся.- Маркуша, родной, - бабушка крепко обняла меня. – Ну, проходи к столу, сейчас обедать будем. Вот только разогреть толком не получилось – с самого утра электричества нет. Вот, думала в РЭС позвонить, так, представь себе, телефон также не работает. Ну ничего, как говорится, голод не тетка. Давай, переодевайся, а я на стол накрою пока. Дед вон скоро с рыбалки вернется – будет что пожарить. Думаю, к тому времени уже все починят.Поблагодарив, я пошел в другую комнату и быстренько переоделся в более старые вещи. О своих переживаниях говорить не стал, еще неизвестно, как бабушка это воспримет.Это началось ближе к вечеру, когда дедушка уже вернулся с уловом. Враз за окном потемнело, хотя до захода солнца было еще немало времени. Я в этот момент курил во дворе и увидел… Половина неба была черной, как смоль. Не туча, нет, просто как будто небеса поменяли цвет. Вспыхнула горизонтальная молния, и в эту же секунду, без какой-либо задержки, раздался… Я не знаю, как описать этот звук! Представьте, что вы огромным молотом со всей силы ударили в пустую кастрюлю. Звук был настолько громкий, что я едва не оглох и, выронив сигарету, буквально ввалился в дом, накрепко заперев за собой дверь. Молния со звуком повторились и теперь уже не прекращались ни на секунду.- Ой, что же это за гроза такая? – бабушка всплеснула руками, но быстро пришла в себя, и мы разом кинулись наглухо закрывать все окна.То, что творилось дальше, передать словами очень трудно. Звуки и вспышки были просто ужасающими, вдобавок хлынул мощнейший ливень. Такого я еще никогда не видел – будто бы море кто-то закинул на небо, а потом перевернул, и оно обрушилось на землю. Пол и окна не просто дрожали – такое чувство, что они попросту ходили ходуном, и я благодарил Бога, что мы не додумались спуститься в подвал. Это не было похоже ни на ураган, ни на грозу, ни на бурю – это выглядело как натуральный апокалипсис. Но вскоре все будто бы начало утихать, и все равно каждый звук отбивался у меня в груди. Видимо, от пережитого напряжения я закрыл глаза, и даже не заметил, как уснул.***Я не знаю, сколько я спал, но когда проснулся, за окном уже было светло, что меня несказанно обрадовало – все ж таки этот кошмар закончился… Не тут-то было! Звук все также раздавался, хоть и с меньшей периодичностью, молний уже не было. Бабушка с дедушкой дремали, и я не стал их будить. С целью хотя бы увидеть, что стало снаружи, я вышел на улицу и… Не дай вам Бог увидеть то, что предстало перед моими глазами. Нет, сам город неожиданно оказался цел, но что за дьявольщина вокруг развернулась? Я попытаюсь это описать, но не ждите всех красок – такое не поддается разумному объяснению – оно, черт возьми, вообще никакому объяснению не поддается!На небе и ближе к земле творится самый настоящий ад. Как же лучше всего описать это? Ну, представьте, что грозовое небо объединилось с перистыми облаками и рухнуло на землю. Вокруг клубы какого-то кучерявого смога, будто обрывки пирокластического потока, возникают и тут же исчезают небольшие смерчи, при этом они никак с окружением не взаимодействуют. Даже луж под ногами никаких нет, а ведь вы помните, что я про ливень говорил. Некоторые черные маленькие облака находятся столь низко, что их можно практически коснуться, из них… я сам не верю в то, что говорю, но факт есть факт – идет дождь! Над некоторыми из домов какое-то черное месиво, будто смесь пара и сажи, по которому пробегают фиолетовые молнии. Автомобили стоят, люди стоят рядом с ними, держатся за головы, перекидываются фразами, но явно никто ничего понять не может. Среди них я увидел Андрея и подошел к нему.- Это что за хрень такая? – он с широко открытыми глазами оглядывался вокруг. – Что ты там, друже, говорил про уфологов?- Ну, так ведь конец света же не произошел… вроде, - я просто выдавал рандомные слова из головы, не особо заботясь об их смысле.- Берегись! – Андрей внезапно схватил меня за свитер и оттащил в сторону. И вовремя – на место, где я только что стоял, прямо сверху упал какой-то металлический предмет. При этом, соприкоснувшись с асфальтом, он издал тот самый звук, который слышался во время… а, буду называть это ураганом, пусть так.- Чего, блин? –Андрей аж отшатнулся. – Марк, что думаешь?- Понятия не имею, что это означает. Я же не ученый. Пойду в центр, как собирался, пусть что-нибудь решают.Я осторожно прикоснулся к предмету – ни холодный, ни горячий, никакого излучения от него также не чувствуется. Поэтому, обернув его на всякий случай в свитер, понес в центр. Хорошо, что мой отец там работает – иначе черта с два в футболке бы пропустили. Не рискнул я лифт использовать – мало ли что.***Все закончилось так же внезапно, как и началось. Небо очистилось, остальное тоже. По данным центра и спутников в атмосфере были выявлены остатки некоего импульсного прибора, который, как предполагается, и вызвал «ураган». Кто его запустил – так и осталось загадкой. Странно то, что никто не пострадал, вот от слова совсем, и не было никаких даже разрушений. Будто все произошедшее было иллюзией… Ну, или предупреждением. И никто не даст гарантию, что подобное не повторится.

Ключевые слова: Катастрофа молнии апокалипсис авторская история

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