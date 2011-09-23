Первый блин комом. Часть первая

Estellan Просмотров: 27 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:55 by

Над утренней дымкой показались позолоченные солнечным светом башни Конклава, и меня вдруг накрыло воспоминаниями. Когда я был здесь в последний раз? С месяц назад, когда меня представляли королю. После этого Белая забрала меня на обучение, и в Конклав я не возвращался. А до этого месяц провел в его стенах, участь управлять своими новыми силами и проходя спецподготовку королевского мага. Да уж. Есть что вспомнить.От зеркала я отойти не успел, как в мое скромное жилище вихрем ворвалась удивительная женщина. Это вообще был первый раз, когда мою комнату посещала ТАКАЯ женщина. Грива волос, отливающая золотом, белое платье, белые перчатки, сапоги, какая-то еще незнакомая деталь одежды, белая маска и все в золотом узоре.- Ты кто? – вытаращился я на гостью, пытаясь понять, как ей вообще удалось прошмыгнуть мимо родственников.- Эквиска в пальто. Давай, собирайся быстрее, тебя давно ждут в Конклаве.- Где?Вместо ответа она цепко схватила меня за рукав и поволокла в сторону выхода. Удалось только прихватить часть верхней одежды и обувку с лавки, прежде чем она таки вытащила меня за порог, и нас накрыл какой-то серебристый вихрь, отчаянно пахнущий озоном.Следующее, что я увидел – зал. Большой зал, круглый, с огромными стрельчатыми окнами. Сводчатый потолок подпирали девять колонн, у каждой из колонн находился постамент. Семь из них сейчас были пусты. На двух лежали маски. Удивительно похожие на ту, что я обнаружил в своей постели, только другого цвета. Одна была небесно-голубой, а другая – вишнево-красной. Помимо колонн и постаментов в зале обнаружился стол, за которым сидело пятеро людей. Все, как и я – в масках, правда, разных цветов. В абсолютной тишине раздался только один звук – выпавшего и шлепнувшегося на пол, из охапки моих вещей – сапога.- Здравствуйте, - поприветствовал я новых знакомцев и попытался спрятаться за сопровождающую. Сделать это было не так просто, учитывая то, что ростом она была мне до плеча.Из-за стола поднялся человек в черной маске, с черными же волосами и в такой же мантии, чем-то смахивающей на монашескую. Женщина в желтой маске прыснула в кулак. Остальные отчаянно делали вид, что ничего не заметили.- Белая. Ты могла бы дать новенькому одеться, прежде чем телепортировать.Сопровождающая демонстративно фыркнула.- Ага. Ты вообще видел бы, Черный, откуда я его забирала. Думаешь, легко мне было загипнотизировать разом пятнадцать человек, что у него там живут, подчистить им память, а в довесок – удерживать под контролем долгое время?- Загипнотизировать? – возмутился я, выбираясь из-за ее спины. – Зачем?- А как мне еще было их всех убедить, что ты уехал на заработки в город? Ты ведь понимаешь, что никто не должен знать, кто ты теперь? Так что, тут без вариантов. Для всех, кого ты знал раньше, ты уехал. Потерялся. И не присылаешь домой и весточки.- Но…- Белая потом тебе все в деталях объяснит, - вмешался Черный, с нажимом в голосе. – А сейчас, будь добр, сходи и переоденься, Белая тебя отведет.Пришлось подчиниться.- Блин, и это вы называете мантией? – я возмущался уже полчаса, но особых успехов на этом поприще не достиг. Белая делала вид, что усиленно зевает и на мои возмущения реагировала более чем спокойно. На мое заявление, что в таком виде я к людям не выйду, меланхолично заметила, что тогда придется меня вынести. Снова пришлось подчиниться, но возмущаться я не перестал.Предложенная «униформа», гордо именуемая «мантией» представляла собой странный набор предметов. В первую очередь это были матерчатые брюки (и то хлеб), заправленные в высокие сапоги, вроде как кожаные, но непонятного темно-синего цвета, вообще вся одежда была выдержана именно в этом цвете. К сапогам и брюкам прилагался то ли плащ, то ли куртка с пришитыми четырьмя кусками ткани ниже колен, должными изображать… я не понял, что именно. До кучи дали перчатки, пояс, который казался выточенным из камня, такой же «каменный» то ли воротник, то ли ошейник и лоскут ткани, который крепился к поясу, радикально отличительного цвета. Красно-белый или розовый… в общем, цвета менялись, перетекая один в другой, и сказать точно не получалось. Назначение этого лоскута я так и не определил. Пока я переодевался в это варварское великолепие, то и дело путаясь в деталях, периодически душераздирающе вздыхая и не переставая ругаться, Белая поведала мне, что обычно дополнительным цветом Маски берут серебро или золото, но, так как моя маска обзавелась черным узором, придется исходить из этого набора.- А как же оружие?- Основное твое оружие – магия. Есть еще, конечно, посох. Но он, в основном, используется исключительно на светских мероприятиях, чтобы народ не принял тебя за деталь интерьера. В бою посохом особо не помахаешь, за стены цепляется, есть щанс зарядить навершием по голове своим же или самому себе, да и устанешь быстро.Казалось, что Белая издевается. Наверное, так оно и было.Потом состоялось более обстоятельное знакомство с остальными. Мне объяснили основы, а теперь я снова еду в Конклав. На этот раз – за своим первым, условно самостоятельным, заданием.Я стоял в том самом круглом зале. Вершина башни. Сюда допускались очень немногие. Под нами было несколько этажей. Там жили и обучались обычные маги, те, кто вряд ли когда-нибудь вообще наденет маски. Когда-то я завидовал им. В обычное время некроманты на службу не принимались. Толку от некроманта в повседневной жизни немного. Псионики, целители, защитники, алхимики и так далее, вот те, кто был востребован в любом доме королевства. Боевые маги вообще были нарасхват. А вот некроманты – увы.Я подошел к постаменту, на котором до сих пор лежала вишневая маска.- Хочешь попробовать взять ее? – у плеча появилась Белая. Меня всегда поражало то, как бесшумно она умеет подкрадываться.- А если хочу?- Попробуй.Я протянул руку, но пальцы просто прошли сквозь маску, коснувшись постамента, словно ее там и не было.- Не получится, я же говорила. Никто не сможет взять маску, которая ему не принадлежит.Я прищурился и потянулся к собственной силе. Простейшее заклинание захвата. Вдруг получится?Разряд отшвырнул меня, впечатав в стену, по которой я изящной раскорякой сполз на пол, стараясь особо не дышать. Ого. Белая подошла и осторожно потыкала мои останки носком сапога.- Развлекаетесь? – в дверях стоял Черный, похоже, уже какое-то время наблюдавший за представлением. – Синий, подъем. Хватит прикидываться. И не говори мне, что забыл поставить щит. Ты сюда ведь за заданием явился?- Да, - выдавил я, стараясь, чтобы выдох как можно меньше смахивал на предсмертный хрип.- Вот и хорошо. Есть задание от аристократов. Одного из сыновей какой-то титулованной особы похитили разбойники и рассчитывают на выкуп. Твоя задача – доставить им такой выкуп, чтобы надолго запомнился. Если полезут в бутылку – можешь особо не осторожничать. В бутылку они полезут, это я тебе сразу могу сказать, как только увидят Маску. Постарайся не помереть сразу же. Советую захватить оружие и зелья. Посох оставь. В разбойничьем логове им особо не разгуляешься. Логово они оборудовали в старой крепости. Переходы узкие, магия может рикошетить. Белая тебя поддержит снаружи. И, в случае чего, доставит твои останки родственникам, повторюсь, постарайся до этого не доводить. Основная задача – вытащить титулованную шишку, по возможности, одним куском. Все. Все свободны.Нда. Не такого жизненного напутствия я ждал от начальства. С сомнением посмотрел на Белую. Она, словно почувствовав это, повернулась ко мне.- Телепортироваться нельзя. У них наверняка стоят маячки на магию. Придется добираться верхом.- А может я лучше пешком?Отношения с кошмаром, которых Маски использовали вместо простых лошадей, у меня не задались с самого начала. Мне достался здоровый конь, с мерзким характером, в первую же встречу умудрившийся наступить мне на ногу и куснувший за плечо, за что тут же был ласково прозван Скотиной. С тех пор отношения между мной и Шаксом, как остальные звали Скотину, находились в состоянии холодной войны. То мне перепадет огненным хвостом или чешуйчатым крылом, то ему по ушам или крупу. Менять кошмара мне отказались.- Синий, а как вообще получилось, что ты всю жизнь прожил в деревне? Ты не очень похож на деревенского.Белая изо всех сил развлекала меня беседой, пока я на карачках полз по переходу, отчаянно стараясь не думать о том, что это было раньше, вентиляция, канализационный сток? По крайней мере, этот узкий и низкий лаз годился для незаметного проникновения в старую крепость. Поддерживать беседу было непросто хотя бы потому, что я не переставая думал о том, как бы лаз не оказался разрушенным где-нибудь по дороге, и мне не пришлось бы весь обратный путь проделать еще и задом наперед. До кучи болела старательно оттоптанная Скотиной нога.- После того, как случился первый большой всплеск силы, в мою деревню трижды в неделю стал наведываться маг и обучать меня контролю.«Ну, или, по крайней мере, пытался». Что взять с мага, который сам некромантом не был, а всю науку почерпнул из книг? Как я понял, единственным обученным некромантом, на тот момент, был выживший из ума старик, который проводил остатки своих дней на кладбище в склепе, а во всех гостей предусмотрительно кидался костями коллег. Других обученных не было. Таких сильных, как я – тоже.- И какой же была твоя сила? Ну… до Маски?- Некромантия… Черт!- Что?- Ничего, - я стряхнул с перчатки прицепившийся скелетик крысы и постарался отмахаться от внезапного приступа клаустрофобии, который зашептал мне на ухо, что это и моя очень скорая судьба. Помереть здесь и замумифицироваться до того, как меня найдут.- Погоди. Некромант не может стать Маской.- А я смог… Белая, ты не могла бы немного приглушить телепатию? Я тут, вообще-то, на первой в своей жизни, самостоятельной миссии.- Дурак… - интересно, как у нее получается фыркать телепатически? – я и стараюсь отвлечь тебя, чтобы не нервничал.- Да я и не нервничаю…Под руками внезапно что-то заскользило. Добавив несколько нелестных эпитетов то ли всей ситуации в целом, то ли заскользившей дряни – отдельно, я утратил точку опоры и провалился куда-то вниз. «Лишь бы не выгребная яма». Пронеслось в голове, после чего я выбил своим телом какую-то то ли заслонку, то ли крышку, пролетел пару метров по воздуху и приземлился на что-то деревянное. Что-то деревянное заскрипело, захрустело и, уже вместе со мной, рухнуло на пол. Ну, по крайней мере, не выгребная яма. Осмотревшись из своего положения, я понял, что попал в подвал крепости, а если точнее, брякнулся из, заделанного тонкими деревяшками, потайного прохода прямо на стол, где разбойники, кажется, с упоением резались, до сего внезапного инцидента, в карты. Разбойники прилагались, в количестве штук десяти.- Здравствуйте, - приветливо оскалился я, хотя через маску этого, скорей всего, видно не было.- Маска!!! – завопил кто-то, и в комнатке сразу стало тесно.Ощетинившись оружием, на контакт разбойники идти отказались. Резкий звук спускаемой тетивы, я лишь чудом успел вскинуть руки крестом, активируя щит. Арбалетный болт отскочил от щита и вонзился в наименее удачливого головореза.- А может, поговорим? – удалось вскочить на ноги, пока один из них перезаряжал арбалет, а другие думали, стоит ли пытаться наваливаться на меня гурьбой.- Убейте Маску! - «да что ж ты будешь делать-то?»Снова вопль, но на этот раз я решил не дожидаться выстрела и, опустив щит, спустил боевой электрический разряд. Запахло грозой. Шар заметался над головами головорезов, а потом взорвался, успев долбануть электричеством всех, кто не догадался прикрыться щитом.И все же, как меня занесло в подвал? Судя по тому, сколько я пролетел, в нем было больше одного этажа. Кто так строит? Снаружи крепость представляла собой груду развалин. Теперь понятно, почему разбойники выбрали это место своим лагерем. Тут есть где развернуться под землей. Перешагивая через живописные дымящиеся тела, некоторые все еще сжимали в лапах оружие, я выбрался из комнатки и оказался в самом помещении подвала. Подозрительно тихо. Ну и где они могут держать пленника? Центральный зал был круглым и пустым, лишь справа куда-то вниз вела узкая темная лестница. Добрый десяток дверей, но все казались крепко запертыми. Интересно. Будь я таким вот отребьем, где бы я держал узника? Скорей всего внизу есть что-то вроде камер или тюрьмы как раз на такие случаи.Особого желания идти вниз я не испытывал, но и выбора не было. Да и вряд ли тут много этих нелюдей. Если мне повезет, то всех их я уже положил в той комнатке. Эх, стоило прихватить и деньги, на которые я так удачно приземлился. Неплохая прибавка к зарплате.Нижний ярус отличался от верхнего только освещением. Тут его почти не было. Как-то подозрительно. Еще более подозрительным было то, что справа снова была лестница, ведущая куда-то еще ниже. А если у кого-то клаустрофобия?Сзади раздался шорох, я остановился и прислушался. Вроде тихо. Обернулся обратно я как раз к тому моменту, когда двери яруса одновременно, как по команде, открылись, и из них хлынули люди. Все, что я успел, это выставить новый щит.- Белая!- Да? – знакомый голос возник в голове настолько четко, словно она стояла у меня за плечом.- У меня тут небольшие осложнения.- Насколько небольшие?- Голов тридцать.- Глуши их «Шоком» и выбирайся оттуда. Будем брать крепость штурмом.- А как же пленник?- Будем надеяться, что им будет не до него. Или тяни их в блоке, я сейчас вызову поддержку. Скрываться уже нет смысла, если они знают, что за ними пришла Маска.Сзади снов раздался шорох, только в этот раз обернуться я не успел. Резкая боль в затылке и темнота навалились почти одновременно.

Ключевые слова: Маска маги разбойники авторская история

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