Мой друг оттуда [1]

Mrs.Owl Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:33 by

- Что нам делать, Джек? – лик моего друга почернел, и он поникшим голосом добавил:- Я не знаю, что ждет нас после нарушения клятвы Морога.Кит, приподнявшись со скрипучего кресла, медленно побрел к ветхому шкафу с книгами. Я понял, что у него сейчас слишком паршивое настроение, иначе он не уходил бы от наших бесед в книги Морога.Откинувшись на пропитанную запахом лаванды спинку кресла, я закрыл глаза. Под монотонный бубнеж Кита мне вспоминалась наша с ним первая встреча.Случилось это около месяца назад. Моя сердобольная соседка, приютившая кошку, обходила наш небольшой район в поисках, уже полюбившийся ей Муси. Кошка не вернулась с прогулки.- Джек, ты Мусеньку мою не видел? Не вернулась, зараза, с гулянок своих.- Марь Ивановна, да куда ж она денется от Вас-то?- Да кто ж знает, только не в ее это стиле… - бабушка потянулась за старым платочком, чтобы вытереть слезы.- Я помогу Вам, не переживайте, найдется. На южном холме не были?- Спасибо, родной. Ой, нет, куда ж мне, старой, да на такой подъем?Еще раз, пообещав о возвращении блудной Муси, я быстрым шагом направился в сторону южного холма. Еще с детства помню, какие шайки котов там зависали. Раньше недалеко там работал рыбный завод, огорожались от лохматых, как могли.Наступила ранняя осень, и поэтому солнце уже чуть раньше оставляло свой пост, временами пришлось пользоваться телефонным фонариком. Обойдя весь заброшенный завод, я так и не встретил нашу бродягу, но заметил странные кустарники. Они росли вдоль, как граница, на заднем дворе здания. Интересно, не помню, чтобы такое было раньше.Вновь загорелся мною включенный свет. Я хотел обойти кустарники, да вот только не было им конца и края. Когда ты приближаешься к ним, они словно тянутся в разные стороны, хотя издалека четко видно, что «граница» тянется всего-то метров на десять.Подул прохладный ветер, низ ветровки взъерошился, что заставило прочувствовать меня дрожь по всему телу.- Ух, - вздрогнул я, - холодина, ладно хоть, шапку надел, - похвалил я себя, натягивая шапку пониже, дабы были прикрыты уши.Тут мне послышался шорох, я мигом обернулся. Но позади были лишь развалины да мусор от вечных странников, которые обитают на заброшенных местах. Решив, что гулять у кустарников не есть лучшее решение, я было направился назад. Но то, что я услышал спустя пару секунд… Я готов поклясться своей шестеркой с пломбой, то было милое Мусино «мяу».- Муся? – решительно позвал я четвероногую. - А ну пошли домой.- Джек.Я остолбенел, ветер лишь сильнее начал ворошить мою ветровку, но это хорошо, так как во мне взыграл такой адреналин, что прохлада прекрасно балансировала с моей вскипающей, как чайник, кровью.- М… Муся?В этот раз мне никто не ответил. Я встряхнул головой: «Так, стоп. Кошка-то тут причем, здесь кто-то из моих знакомых решил напугать меня!»Пока я скользил пальцем по экрану телефона, краем глаза я заметил что-то. Решив, что это ничего серьезного, лишь продолжил клацать телефонную книгу, так как догадывался о том, кто это мог быть.- Ага, вот, это точно он, - преподнеся телефон к уху, я готовился к разоблачению знакомого, но все рухнуло в одну секунду.Передо мной стояло что-то, оно было окутано в дым, словно оно и был тем дымом, лицо, точнее, маска, была слегка светлее серого. Оно стояло в двух метрах от меня. Дыхание покинуло мое дрянное тело, я не знал, куда деваться, мой организм вообще забыл, что такое движение. Своими подкосившимися ногами я врос в землю. Но стоило этому нечто лишь протянуть руку, как мои полуспринтерские ноги поволокли меня сквозь кусты. Цепкие веточки постоянно целились мне в лицо, они хватали меня за одежду, копошились под ногами.Вот тут-то я и познал всю мощь своих связок. Так я не орал никогда, ведь краем глаза видел, что оно не отстает от меня. Бежал дворами, стараясь сбить преследователя. Лишь оказавшись между каких-то гаражей, я понял, что там, где я нахожусь, я не был ни разу за все время.Дорога была везде мощенная булыжником, закоулочки тихие и освещались не ярким и теплым светом. Столбов я не замечал, а только светильники где-то наверху нависали над дорожками. Наконец, я мог отдышаться полной грудью, впервые тогда я почувствовал легкий запах лаванды.- Джек…Медленно повернув голову, я надеялся увидеть кого угодно. Но мои расширенные от страха и паники зрачки обнаружили его. Я, уже почти рыдая, ринулся бежать, но дым пронесся мимо меня, и вот я лицом к лицу сравнялся с ним…- Джек, ты опять спишь? – Кит пристально посмотрел на меня, при этом подойдя почти вплотную.- Кит, - я лишь отмахнулся от его уж больно серьезного взгляда, - ты же знаешь, что я тебя слушаю.Он продолжал удерживать линию огня своим любопытным взором, ожидаю какого-то оправдания, на мою сонную физиономию. В ответ я лишь рассмеялся.

Ключевые слова: Потусторонний мир дух страх авторская история

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