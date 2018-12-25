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Творческие истории

Случай из детства

Помню себя пятилетней девочкой. Мне только что разбили ухо во время игры (случайно!), и папа отвел домой. Они с мамой копошатся в саду. Я их хорошо вижу из окна спальни. Я сижу на подоконнике, прижавшись к стеклу щекой. И мне страшно, очень страшно... Нас в семье трое: мама, папа и я. Родители на улице, я вот сижу. Так кто же в зале методично открывает и закрывает дверцы тяжелой "стенки"? Хлоп-хлоп... хлоп-хлоп... и ворчит себе под нос. Похоже на собаку. Быстрее бы выбежать из дома! Но дверь зала как раз выходит в коридор, и ОНО может меня увидеть. А самое страшное, если я увижу ЭТО. Хлоп-хлоп... хлоп-хлоп... Папа смотрит на меня и весело машет! Я машу в ответ, пытаюсь жестами показать, чтобы зашел ко мне! Но папа только улыбается и уходит в дальний угол сада. Хлоп-хлоп... хлоп-хлоп... Похоже, пошел по второму кругу.

И тут я чувствую, как ОНО остановилось. Не слышу, а именно чувствую. Не нашло чего-то... или кого-то. Внутри нарастает паника. Нет! Меня нет! Шарю по раме в поисках шпингалета. Не могу найти, его как будто нет. И тут шаги. Странные такие. Будто ОНО с трудом идет. Из зала. В коридор. Увидит меня! Цепенею от ужаса. Как быть?! Около окна стоит кровать. Под нее? А если увижу ноги этого существа?! Нет. Быстрее, думай быстрее! Одеяло. Оно спасает от всех монстров! Тихонько ныряю в духоту и темноту. Успеваю краем глаза увидеть в дверном проеме... что? Серое и большое.

Лежу и зажимаю рот, чтобы ОНО не услышало моих всхлипов. А ОНО дышит. Дышит! С каким-то хрипом, как у нашей собаки было. ОНО что-то или кого-то ищет. Слышу, как обходит комнату по кругу. Ближе. Ближе. Мама... Обливаюсь липким потом, стараюсь не закричать от ужаса. ОНО остановилось у моей кровати. ОНО знает, что я прячусь. ОНО знает, что я боюсь. ОНО дышит. Почему-то кроме этого звука нет ничего. И пахнет... как земля в огороде после долгого дождя. Почему не срывает покрывало? Что выжидает? Непонятно, и от этого охватывает паника. Но вот ОНО схватило за край. Мама! Мама...

Прихожу в себя на кровати. Рядом мама, светит солнышко. Нет ничего страшного и угрожающего.

- Что случилось? - мама с тревогой смотрит мне в глаза. - Ты так кричала! А когда мы прибежали, уже лежала тут без сознания.

Я не помню, что произошло. Просто наступила темнота, а потом мама. Я хочу все рассказать, но не могу, не могу! И начинаю сразу громко, взахлеб плакать. Мама не стала спрашивать.

Вечером она лежала со мной в кровати и пела колыбельные на ночь. Мне было хорошо, а с мамой не страшно. Вдруг от окна со стороны улицы я услышала ТО САМОЕ дыхание. И голос. Он был и мужским и женским и с какими-то нотами визга:
- Катюша! Пой громче! Я не слышу!

Мама замерла. Потом сердито протопала к окну, открыла двойные (!) рамы. Сразу запахло землей - влажной и затхлой (дождя не было месяц как):
- Кто тут шутит? - грозно (пряча за этим страх) спросила мам.а И тут раздался смех. Так смеялся очень гадкий герой одного мультика. И завыла наша собака. Папа и мама обошли весь дом и участок. Я не пожелала остаться одна и крепко вцепилась в мамину руку. Никого не было. Мы вернулись в дом. Заперли все окна и двери, включили ночник и улеглись вместе в зале на диване. Утром около моей кровати нашли два грязных следа, похожих на человека...

А еще утром пришла наша соседка. В шоке. Ее муж любил спать на улице (в горах насекомых нет и дожди редкость летом). Так вот. Утром она нашла дядю Митю абсолютного седого и практически без сознания. С тех пор он мало говорил и много пил.

Вскоре мы уехали оттуда...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:26
Вчера, 16:26 by МарьюшкаПросмотров: 70Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Сущность страх детство ужас шаги авторская история

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Комментарии

#1 написал: Rudoznatetz
Вчера, 22:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 30
Классные жутики. Пробрало. Напомнило собственный случай из детства (как-нибудь расскажу). Но про враз поседевшего дядю Митю - это зря.
Зарегистрирован: 25.12.2018
#2 написал: Nlo
Вчера, 23:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 208
Страшная история действительно! +
Зарегистрирован: 19.12.2018
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