Сказки бабушки Лукерьи: Лесной колодец

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лукерья Просмотров: 139 Комментарии: 6 +4 Вчера, 17:54 by

Поведаю сегодня я вам одну историю про старый колодец. Найти его можно недалеко от нашей деревни - в лесу, на краю болота. И название ему давно люди дали - не просто лесной, а ведьмин. Много мрачных историй с ним связано, вот некоторыми из них я с вами и поделюсь. Не всеми, конечно, а теми, про которые могу уверенно сказать - всё это истинная правда. Ну или почти всё. А уж верить или нет - вам решать.История колодца началась давно, ещё до войны с Наполеоном. Деревня-то наша древняя, много жителей в ней было, да и сейчас пока, слава Богу, держится, хотя народ уже не тот, что прежде. Всё заборами непроглядными друг от друга отгораживается. Ну да ладно, не про то речь сейчас.В ту пору, когда я была девчонкой совсем, местные старожилы любили нас, ребятишек, всякими страшными историями запугивать, чтобы слушались мы да в лес не убегали. И говаривали, что на самом краю болота, недалеко от деревни, в лесной избушке жила одна знахарка. В деревне её, конечно, побаивались, ведьмой называли, но когда помощь нужна была, то всё равно к ней шли. У кого болезнь какая приключилась, кому мужа от пьянства отвадить, кому скотину заговорить, чтоб не болела да приплод хороший приносила - каждый со своим шёл. Но вот, однажды случился в деревне мор страшный - половина жителей на тот свет переселилась всего за неделю. Собрался народ и порешил, что всё это ведьмины проделки. Отправились они к ней всей толпой да в сердцах и лишили жизни. Кто говорит, что несчастный случай вышел, ну а кто считает, что нарочно её в колодце, что рядом с домом был, утопили. После чего, вроде как, и болезнь сама собой отступила. Только стали в лесу дела непонятные твориться - люди пропадать начали. Пошли два мужика в лес, за грибами в ту сторону, и не вышли. Баба одна там же сгинула, так и не нашёл никто. Стали люди бояться того места, где дом ведьмин был, да поговаривать, что мстит ведьма жителям деревни за свою смерть. Утянула, мол, она несчастных к себе в колодец, маются там теперь их душеньки до конца времён.А вот уже при советской власти, на моей памяти, решено было на наших болотах начать торф добывать. Потянули технику вглубь леса, аккурат недалеко от ведьминого дома. Сильно лес около нас не рубили, но узкоколейную железную дорогу для вывоза торфа как раз вблизи того места и проложили. От дома уже и следов не осталось - сгнил давно, рухнул и мхом, да деревьями порос, затянуло брёвна в болото. А колодец, на удивление, сохранился. Обычный самый - без крыши, просто дыра квадратная среди моховых кочек, огороженная парой брёвнышек.Стали туда работяги за водой ходить, не слушали местных, что не к добру это. Всё отшучивались - мол, знаем мы ваши бабушкины сказки. Не верил никто, что нечистое это место и опасное. Да вот только беды не заставили себя ждать. То одно, то другое - заболеет ли кто, да так, что в больницу отвезут и хорошо, если на ноги потом поставят, то кто-нибудь сломает себе чего. Иной раз на ровном месте вагонетки с торфом переворачивались, рельсы расходились, техника ломалась. Мужики сначала, как водится, на деревенских думали, что мешают тут разработки вести. А уж когда одного лесоруба срубленным им же деревом зашибло насмерть, а другого работягу вместе с трактором угораздило в болоте утопнуть, то и говорить нечего - многие скептики засомневались, всё ли тут чисто. Тем более, что залежи торфа оказались не такими глубокими и богатыми, как показалось сначала. В общем, через пару пятилеток свернули всю добычу, как и не было ничего. На месте карьеров озёра лесные образовались. Мужики деревенские потихоньку узкоколейку растащили в хозяйство, что ни рельсов, ни шпал не осталось, одна дорога проторённая. Вот по этим дорогам мы и поныне за грибами да за ягодой ходим. Удобно оно - не заблудишься. А дурная слава за ведьминым колодцем только закрепилась. Деревенские наши и прежде с опаской относились, а теперь и подавно начали сторониться этого места. Разговоры пошли, дескать, ведьма отсюда всех выжила с торфоразработками вместе. Не по нраву ей пришлось, что потревожили жилище её.Я-то и сама раньше не шибко верила в подобные байки, хоть и деревенская. Ну как же - комсомолка, а тут какая-то непролазная дремучесть в умах. То у них лешие, то домовые, а теперь целая ведьма со своим проклятием имеется. Однако приключилась и со мной одна интересность рядом с этим колодцем. Как вспоминаю, так каждый раз и боязно, и непонятно. Вот как дело-то было. Приехала я к родне своей на лето из города, только-только первый курс института закончила, и после практики оставался у меня ещё целый месяц беззаботного отдыха. Решила я навестить старые, с детства знакомые места. Не прошло и трёх дней, как я засобиралась в лес за грибами, благо местные уже таскали их чуть ли не вёдрами. Из домашних со мной никто не вызвался, потому встав пораньше и сунув в карман пару кусков хлеба с салом, луковицу да перочинный нож, поспешила я в лес. В одной руке - корзина, в другой - длинная палка вместо посоха. Я её на опушке подобрала.Что тут говорить - сбор грибов и поныне остаётся моей большой страстью, а уж в молодые годы от зари до зари могла по лесу топать без устали. И никогда с пустой корзиной не возвращалась, из-за чего знакомые мои и родные часто шутили, что хожу я, мол, как с миноискателем, каждую травиночку подниму, под каждый опавший листочек загляну.По лесу в этот раз мне пришлось поблуждать порядочно, да только корзина всё никак не наполнялась - грибочков с десяток набрала, лишь чуть-чуть донышко прикрыли. Вот и подумалось мне тогда наведаться к ведьминому колодцу, благо, что никто не отваживался туда соваться. Конечно, были и такие, кто не верил во все эти байки, но всё равно держался от колодца в стороне, опасаясь угодить в трясину безвозвратно. Ещё помню, пару раз городские приезжали за клюквой на то болото, но вернулись быстро. Без ягод, да вдобавок покусанные злющей мошкарой. Волдыри от таких укусов долго сходят и чешутся жутко. Как бы то ни было, сложилось об этой части леса устойчивое представление, что делать там нечего, только время зря терять - в остальном лесу и без того полно было грибов да ягод.В общем, подумала я и решила отправиться туда, благо терять мне было нечего - корзина и так почти пустая. К тому же любопытство проснулось. Интересно стало своими глазами посмотреть, что за место такое, о котором столько разговоров.Оттуда, где я находилась, идти было совсем недалеко, главное - выйти на узкоколейку, а там уж и до болота с ведьминым колодцем рукой подать. После того, как пересекла я эту самую дорогу, стало мне попадаться столько черноголовиков, что и ожидать было нельзя. Да все ровные, красивые, один к одному, так и просятся в маринад и по банкам.Уж такой охватил меня азарт, что сама не заметила, как вышла на край болота. Мягкий изумрудный мох запружинил под ногами, кочки ровными аккуратными шапочками стояли, словно подстриг их кто заботливой рукой. Само болото оказалось почти правильной овальной формы, с тоскливо торчащими изредка стволами засохших корявых берёзок. Мох, в отличие от того, что находился в тени деревьев, на открытой местности был почти белым - выгорел на солнце. А в самом центре болота мха уже и не было - повсюду колосилась пушица, которую в наших краях почему-то прозвали башкой. Посреди неё то тут, то там проглядывались сверкающие на солнце лужицы воды.И вот что ещё показалось мне удивительным - место это оказалось совсем рядом с нашей деревней. На противоположной стороне болота выглядывала над деревьями крыша крайнего дома, да ещё и ветер доносил звуки будничной жизни: то корова промычала, то собаки залаяли, то периодически раздавался стук топора - поклясться готова, что это сосед наш, Митька, баньку себе новую строит.Прошлась я ещё немного по краю болота, сложила в переполненную корзину несколько чернышей и решила, что пора бы домой. Ноги гудели от ходьбы, да и есть уже хотелось. И только я, было, направилась обратно в глубь леса, как случилось со мной это...Внезапно накатившее ощущение чьего-то явного присутствия заставило меня замереть на месте и обернуться. Знаете, так иногда бывает - кажется, что кто-то стоит у тебя за спиной и внимательно изучает взглядом. Неприятное ощущение, пробирающее иной раз до мурашек. Поозиравшись по сторонам и внимательно прислушавшись, я убедилась, что рядом всё-таки никого нет. И вот тут-то среди мягких уютных кочек я увидела низенький бревенчатый сруб колодца, поросший мхом и осокой...Если честно, то я к тому времени даже думать забыла и про сам колодец, и про все суеверия с ним связанные - настолько увлёк меня сбор грибов. Теперь же всё внимание было приковано к замшелым брёвнам в нескольких шагах от меня. Надо же, он и правда существует! Любопытство потянуло меня поближе. Поставила я корзину на ближайшую кочку и осторожно заглянула внутрь. Колодец как колодец. Обычная квадратная яма в невысокой бревенчатой раме, почти доверху наполненная коричневой торфяной водой. По поверхности медленно кружились несколько опавших берёзовых листьев, отражались пробегающие по ясному небу тучки. Но было в нём всё-таки что-то противоречивое, одновременно и жуткое, и завораживающее. Солнечные лучи пробивали толщу воды и искрились золотисто-коричневыми бликами в глубине. Захотелось забыть обо всём, остаться здесь и вечно вглядываться в эту манящую бесконечность.Присела я рядом, опустила руку в прохладную воду, погоняла плававший на поверхности мусор, да и зачерпнула пригоршню. Вода как вода, чего бы не попробовать? Я протянула ладонь к губам и в этот миг чуть не упала замертво от испуга - внезапно над головой во всё своё горло закричала сидевшая на сосновой ветке ворона. Подскочила я от страха-то и словно очнулась. Ощущение чужого буравящего взгляда вернулось, отчего снова стало жутко и неуютно, несмотря на солнечный день. Ещё раз я внимательно прислушалась к происходящему вокруг, в надежде услышать какой-нибудь посторонний звук, который мог бы выдать наблюдателя. Но ничего подозрительного так и не раздалось. Убедила я себя, что рядом никого нет, а это всего лишь моё разыгравшееся воображение, подогретое деревенскими байками, и решила, что, пожалуй, пора домой. Ну его, этот колодец! Хватит с меня приключений на сегодня.Я прекрасно помнила, как выйти с этого места на дорогу - внутреннее чутье никогда не подводило меня в лесу. Всего-то и надо было повернуться к болоту спиной и идти прямо, никуда не сворачивая. Слева от меня, за лесом должен был быть луг, раскинувшийся за деревней, а по правую руку, в паре километров, проходила старая просека, знакомая с детства. Вот и весь замкнутый круг - даже заблудиться негде. По крайней мере, так мне тогда казалось, и кажется до сих пор. Но всё вышло иначе.Подхватив корзинку, отправилась я намеченным маршрутом, петляя среди кочек да кустов. До дороги было идти минут десять, не больше, и вскоре впереди замаячил просвет. Уверенная, что за ближайшим бредняком обнаружится песчаная насыпь узкоколейки, я ускорила шаг, продралась сквозь кусты и… замерла, ошарашенная. Передо мной было болото. То самое. И колодец. Пытаясь понять, как вообще такое может быть, я просто уставилась на него. Даже ворона, чуть не подарившая мне инфаркт, по-прежнему сидела на том же самом месте!Решив для себя, что, очевидно, где-то не там свернула, пока обходила кочки да кусты, я надумала сменить маршрут. Пройдя немного по правому краю болота и обойдя колодец стороной, нацелилась я теперь выйти через лес на деревенский луг. Лес в этой части был получше, в основном сосняк, потому и подлеска будет намного меньше. Удаляясь от болота, я оглянулась, снова почувствовав кого-то за спиной. Это чувство, то внезапно возникающее, то пропадающее, начинало раздражать. Ну не ворона же это была, в конце концов! Пакостная птица, словно прочитав мои мысли, слетела с ветки и пропала за деревьями, прокаркав что-то на прощание. А мерзкое ощущение осталось. Ладно, собралась уходить - значит пошла.Идти было проще и легче, подлесок действительно не мешал, моховые кочки поредели. Через какое-то время впереди снова замелькал просвет. Отлично, вот практически и луг. Деревья расступились, и я вышла, но совсем не туда, куда собиралась. Болото. Колодец. И надоедливый пристальный взгляд. Всё на месте. Ну не может же со мной и правда твориться какая-то чертовщина! Просто так, посреди бела дня, да ещё и на окраине деревни, которую отсюда и видно, и слышно! Конечно, я опять где-то заплутала и сбилась с намеченного пути! Повторила я свой манёвр ещё раз и, покинув болото, минут через пятнадцать опять упёрлась в проклятый колодец.Теперь это стало для меня делом принципа, потому что я упорно отказывалась верить в какую-то мистику! Кинула воинственный взгляд на колодец, вцепилась в корзину и решительно зашагала в лес, чтобы спустя какое-то время вернуться к нему. И ещё два раза с тем же успехом. Снова и снова возвращалась я к колодцу, какие бы способы не придумывала, чтобы покинуть это место. Пыталась выйти и к дороге, и к просеке, и к лугу, и даже, обойдя болото по кромке до противоположного конца, попыталась сразу выйти на окраину деревни, ориентируясь на соседскую крышу. Таскать с собой грибы в тяжеленной корзине становилось всё труднее, тогда попробовала я воспользоваться ими в качестве ориентира и помечать дорогу, где проходила, чтобы понять, в каком месте я начинала сбиваться с пути. В результате всё было бесполезно - корзина уменьшилась наполовину, а я вернулась обратно к колодцу. В тех местах, где я оставляла метки, их просто не обнаружилось. Тогда я совсем перестала понимать что происходит, да и устала настолько, что было уже всё равно где, лишь бы присесть и отдохнуть. Когда я устроилась на поваленной берёзе, то только тогда заметила, что солнце клонится к вечеру, и через пару часов лес погрузится в сумерки. Вот тогда-то мне стало по-настоящему жутко! Если вы уверены, что при встрече с чем-то непостижимым обязательно должно быть темно, или пространство будет покрыто неестественной тишиной, или ещё чем-то подобным, то могу вас разуверить. Страшно в такой ситуации - это когда ты один на один с непонятным, и не можешь доходчиво убедить себя в нормальности происходящего. Я отлично видела и слышала банальную, лишённую какой-либо мистики, жизнь всего в нескольких сотнях метров от себя, и не могла до неё дотянуться. Крыша соседского дома и собачий лай были так близко и одновременно с этим казались мне бесконечно далёкими и недоступными. Даже солнце, зависшее над болотиной, показалось мне в тот момент каким-то зловещим. Ужас охватил меня от мысли, что если я не выберусь, то мне придётся провести ночь в этом жутком месте! Искать меня начнут только утром, и ведьмин колодец точно не станет тем местом, куда пойдут в первую очередь. Надо было срочно как-то выбираться отсюда, но я не имела представления, как это сделать. Оставалось признать своё поражение.- Ну ладно, - сказала я вслух, обращаясь не то к ведьме, не то к колодцу, не то ещё к кому. - Твоя взяла. Верю теперь, что есть в этом мире что-то непостижимое.Сунула я руки в карманы и тут обнаружила два куска хлеба с салом, которые положила туда, выходя из дома. Мысль оказалась простой и очевидной.- Давай по-братски поделим - один мне, другой тебе, - продолжала я общение не пойми с кем, но это мне казалось в тот момент не такой уж бредовой идеей. Я положила один кусок на край колодца, а второй с жадностью проглотила, только что поняв, насколько хочу есть. - А ты за это меня отпустишь, я не буду больше беспокоить твои владения, честно!Мне, конечно, никто не ответил, но показалось, что гнетущая атмосфера слегка развеялась, а назойливый пристальный взгляд в спину, хоть и не пропал вовсе, но стал не столь буравящим. Посидела я ещё несколько минут, наблюдая, как заходящее солнце начинает скрываться за верхушками деревьев, и с новыми силами решила продолжить попытки выбраться из леса. Нацепила на руку полупустую корзинку и зашагала в очередной раз в сторону дороги. Лишь только болото скрылось у меня за спиной и стало неразличимо среди деревьев, как впереди показался в очередной раз просвет. Подумала я тогда, что обречена бродить по этому замкнутому кругу вечно, и приготовилась в очередной раз лицезреть колодец. Но, неожиданно для себя, пробираясь через очередной кустарник, я практически выпала на дорогу! Это не только меня несказанно обрадовало, но и удивило, поскольку я точно знаю, что в этом месте, настолько близко к болотине, дороги не может быть! Долго не могла я поверить в своё счастье, что после целого дня безрезультатного хождения по кругу, смогла выбраться из этой зацикленности.Помню, как уставшая, голодная, вымокшая, ввалилась я в дом и как взахлёб рассказывала домашним свои приключения, уплетая варёный картофель и закусывая его салатом из свежих овощей. Казалось, ничего прекрасней я не ела прежде. И было удивительно, что мне поверили. По крайней мере, старшее поколение моей родни. Правда, мнения разделились. Бабушка считала, что отпустила меня ведьма, а вот дед настаивал, что ведьма там совершенно ни при чём, а это всего лишь леший водил меня по кругу и сбивал с пути. Но оба были уверены, что выбралась я благодаря совместной трапезе с нечистой силой. Как бы то ни было, но я была безумно рада выбраться болота, и было уже совершенно неважно, кто крутил меня там. Одно я знала точно - больше туда ходить я не буду. На всякий случай. И ещё в одном приобрела я уверенность - что мир намного загадочнее, чем это кажется, и рациональное не всегда способно дать чёткий ответ на некоторые явления. С той самой поры я и занялась сбором удивительных историй, вроде моей, в которые невозможно поверить, но которые действительно довелось пережить некоторым людям. Но о них - в другой раз.

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