К чему птица во сне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 0 +5 Вчера, 12:56 by

Сон был такой.Берег был близко, но даже это расстояние казалось непреодолимым - я не умела плавать! Последнее, что я запомнила в том сне - это удивительную серо-голубую птицу. Ее пронзительный крик был похож на плач. Она кружилась над моей головой, как будто хотела помочь, но водоворот неумолимо утягивал меня на дно... В тот же момент я проснулась, а сердце колотилось как бешеное.Обычно я забываю свои сны. Но этот помнила не одну неделю. Особенно то, как падал мост, и как надрывно кричала птица. С тех пор прошло примерно полгода, заканчивался учебный год - и тут опять сон с обваливающимся мостом!Правда, потом моя рука соскользнула, и я опять оказалась в мутном водовороте... Я проснулась в большом волнении. Мне никогда в жизни не снился дважды один и тот же сон, к тому же прошло целых полгода! А еще мне стало очень страшно. Страшно умирать под водой. Как только я закрывала глаза и пыталась заснуть, я вновь и вновь переживала то ужасное ощущение, когда пытаешься вдохнуть воздух и захлебываешься грязной водой. Чтобы наяву со мной такого никогда не случилось, я решила, во что бы то ни стало, научиться плавать.Оказалось, что никаких инструкторов по плаванию в нашем маленьком поселке не было. Пришлось пойти путем проб и ошибок. Моей первой ошибкой было пытаться научиться плавать в компании одноклассников. Мальчишки только и знали, что в шутку топили нас, а девчонки разделились на тех, кто загорает, и на тех, кто хорошо плавает. Лишь я да еще одна девочка не принадлежали ни к одному из лагерей и булькались на мелководье. Когда мы с ней посчитали, что нормально держимся на воде, пошли на глубину. Но едва ноги перестали чувствовать дно, как моя напарница повисла на мне и начала орать, как сумасшедшая, что она тонет. В общем, чуть не утопила нас обеих - слава богу, я успела схватиться за ветку ивы и перехватом под водой добраться до берега. Больше я не пыталась «учиться».На следующий год стала снова пробовать. В какой-то момент мне казалось, что у меня уже неплохо получается. Я даже придумала один прием - когда руки сильно уставали, глубоко вдыхала, расслабляла руки и позволяла себе немного уйти под воду. Потом резко выныривала и продолжала тихонечко плыть. Плохо было то (и это моя вторая ошибка), что я не брала с собой во время таких экспериментов никого для подстраховки. Однажды я поплыла на глубину и, когда устала, привычно позволила себе уйти под воду. Буквально через несколько секунд я услышала звук мотора и постаралась уплыть в сторону и вверх. Каким-то чудом мне это удалось, и катер пронесся мимо. Я только услышала оттуда: «Дура, волосы же могли на винт намотаться!»Тем не менее, к концу лета я научилась довольно сносно плавать, а на следующий год совершенно не боялась ни глубины, ни сильного течения. В тот самый момент мой сон про обваливающийся мост приснился мне в третий раз. Только на этот раз я увидела его концовку.Я проснулась с улыбкой. Как хорошо, что моя сонная трилогия оказалась со счастливым концом! И что-то подсказывало мне, что финал во сне стал таким только потому, что изменилась реальность - я научилась плавать. Уже прошло 20 лет с тех пор. Я почти не вспоминала ни про мост, ни про птицу-спасительницу. И вдруг опять сон.Я проснулась с чувством тревоги. Стала искать в сонниках, к чему может сниться птица. Самые распространенные значения, которые находила, - новость, знакомство... Но все это явно было не то. С моей птичкой мы знакомы были уже очень давно. Я не могла разгадать тот сон.Потом в моей жизни была целая череда событий - приятных и не очень. Нашла престижную работу, сильно заболела, затем выздоровела, вышла замуж, развелась, выучила английский, пожила на море - кстати, как раз в доме с панорамными окнами... Потом поехала навестить родителей и узнала, что мой папа тяжело болен. Причем уже несколько лет. Он крепился, не разговаривал со мной о своей болезни, пытался шутить, но когда я уезжала, увидела папины глаза, полные отчаяния и слез. Таким я видела его только однажды в детстве, когда мама одела меня, собрала чемоданы и чуть было от него не ушла. Мама в тот день отступилась от своего решения. А вот болезнь отступать не хотела. Я продолжала жить в другом городе. Старалась приезжать почаще, но, честно говоря, надолго не оставалась у родителей. Видела, что папе не хочется показывать, как ему тяжело, но скрывать боль становилось все сложнее. А потом мне опять приснилась моя большая птица.Я проснулась от звонка телефона. Звонила мама. Она сообщила, что папа умер от сердечного приступа. Я тут же вспомнила умирающую бело-голубую птицу, отдавшую мне свое сердце, и все сны, где она мне помогала. И только тогда я стала понимать, что моя дивная птица во сне - это мой папочка. Это он всю жизнь поддерживал меня, приходил на помощь и давал подсказки даже во сне. Хочу сказать всем - верьте сновидениям. Не отмахивайтесь от них... Очень часто сны несут нам подсказки и, не заметив их вовремя, можно много потерять и иногда это самое ценное... жизнь.Автор - Полина.

Ключевые слова: Вещий сон мистика предчувствие птица сны вестники смерти сны предупреждения

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