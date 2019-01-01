К чему птица во сне

К чему птица во снеСон был такой. Я шла по высокому длинному мосту через реку, где мы все детство купались. Правда, это было не лето, а весна, по воде плыли льдины. Вдруг раздался сильный треск, и прямо посередине мост стал обваливаться. Через мгновение я полетела в воду, а в голове почему-то: «Только бы в льдину не врезаться - с такой высоты, это сразу смерть!» То, что рядом падали арматура и глыбы асфальта, меня почему-то не беспокоило. Вода была коричневая, пенистая, бурная и очень холодная. Я чувствовала, что начинала тонуть. Изо всех сил пыталась вдохнуть побольше воздуха. Хваталась за скользкие льдины, раздирала руки в кровь о проплывающие деревяшки с ржавыми гвоздями...
Берег был близко, но даже это расстояние казалось непреодолимым - я не умела плавать! Последнее, что я запомнила в том сне - это удивительную серо-голубую птицу. Ее пронзительный крик был похож на плач. Она кружилась над моей головой, как будто хотела помочь, но водоворот неумолимо утягивал меня на дно... В тот же момент я проснулась, а сердце колотилось как бешеное.
Обычно я забываю свои сны. Но этот помнила не одну неделю. Особенно то, как падал мост, и как надрывно кричала птица. С тех пор прошло примерно полгода, заканчивался учебный год - и тут опять сон с обваливающимся мостом!
Все то же самое, только в конце та большая птица села на проплывающее бревно, за которое я успела схватиться.
Правда, потом моя рука соскользнула, и я опять оказалась в мутном водовороте... Я проснулась в большом волнении. Мне никогда в жизни не снился дважды один и тот же сон, к тому же прошло целых полгода! А еще мне стало очень страшно. Страшно умирать под водой. Как только я закрывала глаза и пыталась заснуть, я вновь и вновь переживала то ужасное ощущение, когда пытаешься вдохнуть воздух и захлебываешься грязной водой. Чтобы наяву со мной такого никогда не случилось, я решила, во что бы то ни стало, научиться плавать.
Оказалось, что никаких инструкторов по плаванию в нашем маленьком поселке не было. Пришлось пойти путем проб и ошибок. Моей первой ошибкой было пытаться научиться плавать в компании одноклассников. Мальчишки только и знали, что в шутку топили нас, а девчонки разделились на тех, кто загорает, и на тех, кто хорошо плавает. Лишь я да еще одна девочка не принадлежали ни к одному из лагерей и булькались на мелководье. Когда мы с ней посчитали, что нормально держимся на воде, пошли на глубину. Но едва ноги перестали чувствовать дно, как моя напарница повисла на мне и начала орать, как сумасшедшая, что она тонет. В общем, чуть не утопила нас обеих - слава богу, я успела схватиться за ветку ивы и перехватом под водой добраться до берега. Больше я не пыталась «учиться».
На следующий год стала снова пробовать. В какой-то момент мне казалось, что у меня уже неплохо получается. Я даже придумала один прием - когда руки сильно уставали, глубоко вдыхала, расслабляла руки и позволяла себе немного уйти под воду. Потом резко выныривала и продолжала тихонечко плыть. Плохо было то (и это моя вторая ошибка), что я не брала с собой во время таких экспериментов никого для подстраховки. Однажды я поплыла на глубину и, когда устала, привычно позволила себе уйти под воду. Буквально через несколько секунд я услышала звук мотора и постаралась уплыть в сторону и вверх. Каким-то чудом мне это удалось, и катер пронесся мимо. Я только услышала оттуда: «Дура, волосы же могли на винт намотаться!»
Тем не менее, к концу лета я научилась довольно сносно плавать, а на следующий год совершенно не боялась ни глубины, ни сильного течения. В тот самый момент мой сон про обваливающийся мост приснился мне в третий раз. Только на этот раз я увидела его концовку.
Когда меня затянуло под воду, я... поплыла! Так, как уже научилась плавать наяву! Как только я оказалась над водой и смогла вдохнуть воздух, снова увидела большую птицу. Она присаживалась то на один обломок бревна, то на другой - я плыла за ней и вскоре выбралась на берег. Выползла на землю обессилевшая, но счастливая. А птица свистнула что-то радостное и улетела...
Я проснулась с улыбкой. Как хорошо, что моя сонная трилогия оказалась со счастливым концом! И что-то подсказывало мне, что финал во сне стал таким только потому, что изменилась реальность - я научилась плавать. Уже прошло 20 лет с тех пор. Я почти не вспоминала ни про мост, ни про птицу-спасительницу. И вдруг опять сон.
Я стояла у панорамного окна своей квартиры. Окна выходили на море, собиралась гроза. Я почему-то сильно плакала. Потом, услышав какой-то шум, я повернула голову и увидела ту самую птицу из моего детского сна! Она билась в стекло, а я смотрела и не понимала, как она могла оказаться у окна моего дома...
Я проснулась с чувством тревоги. Стала искать в сонниках, к чему может сниться птица. Самые распространенные значения, которые находила, - новость, знакомство... Но все это явно было не то. С моей птичкой мы знакомы были уже очень давно. Я не могла разгадать тот сон.
Потом в моей жизни была целая череда событий - приятных и не очень. Нашла престижную работу, сильно заболела, затем выздоровела, вышла замуж, развелась, выучила английский, пожила на море - кстати, как раз в доме с панорамными окнами... Потом поехала навестить родителей и узнала, что мой папа тяжело болен. Причем уже несколько лет. Он крепился, не разговаривал со мной о своей болезни, пытался шутить, но когда я уезжала, увидела папины глаза, полные отчаяния и слез. Таким я видела его только однажды в детстве, когда мама одела меня, собрала чемоданы и чуть было от него не ушла. Мама в тот день отступилась от своего решения. А вот болезнь отступать не хотела. Я продолжала жить в другом городе. Старалась приезжать почаще, но, честно говоря, надолго не оставалась у родителей. Видела, что папе не хочется показывать, как ему тяжело, но скрывать боль становилось все сложнее. А потом мне опять приснилась моя большая птица.
Она билась в те самые панорамные окна с видом на море. Я бросилась открывать окно. Птица взвилась к потолку, потом у нее из груди вырвался крик, похожий на человеческий, и она резко рванулась ко мне. Только тогда я заметила на ее груди огромную рану. В реальности я плохо себе представляю, в каком именно месте у птиц сердце и как оно выглядит. Но в ране что-то пульсировало, и у меня не было сомнений, что это сердце. Я схватила птицу в руки, и трепещущее сердечко выскочило из ее груди мне на ладонь. Теплая кровь потекла по моим пальцам...
Я проснулась от звонка телефона. Звонила мама. Она сообщила, что папа умер от сердечного приступа. Я тут же вспомнила умирающую бело-голубую птицу, отдавшую мне свое сердце, и все сны, где она мне помогала. И только тогда я стала понимать, что моя дивная птица во сне - это мой папочка. Это он всю жизнь поддерживал меня, приходил на помощь и давал подсказки даже во сне. Хочу сказать всем - верьте сновидениям. Не отмахивайтесь от них... Очень часто сны несут нам подсказки и, не заметив их вовремя, можно много потерять и иногда это самое ценное... жизнь.
Автор - Полина.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:56
Вчера, 12:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 102Комментарии: 0
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