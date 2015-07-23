Шапки, бабушки и волки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sniff Просмотров: 69 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 06:45 by

Случай в деревне. История из жизни.Эта история случилась с моей подругой в прошлом году. Рассказывать буду от ее имени.Когда мне было десять лет, мы жили в небольшой деревне, а мои бабушка и дедушка - на хуторе в лесу.И вот, однажды мама попросила меня отнести им пирожков с капустой. Я оделась потеплее, в середине апреля у нас еще холодно. Надела красные резиновые сапожки, куртку и шапку, тоже красную, взяла пакет с пирожками и отправилась к бабуле.По этому маршруту я ходила сто раз и ничего не боялась, то сегодня мне вдруг стало не по себе, казалось, что за мной кто - то крадется. Оглянусь - никого нет. До бабушкиного дома оставалось всего несколько метров, когда передо мной появился зверь, вышедший из кустов. Я подумала сначала, что это собака, но очень уж большая, и не лает.Кинула пирожок, но зверь даже его не понюхал и стал неторопливо подходить ко мне.От моего пронзительного визга из дома выбежала бабушка. Увидев все это, она ахнула, скрылась в доме и через секунду выскочила с пучком сухой травы в руках. Бросила эту траву в зверя, и он с жутким рыком, просто в одну секунду, скрылся из вида.Когда я немножко успокоилась, бабуля рассказала мне, что разная нечисть очень боится полыни, и, на всякий случай, эта трава всегда есть в ее доме.Я не знаю, что это было, может и правда, нечисть?Случай в лагере. Лагерные байки.Однажды летом я поехал в лагерь. У нас в отряде была одна девчонка, которая любила вызывать духов. Только у нее не получалось. Гномик-матершинник не пришел и Пиковая дама тоже. И тогда эта девчонка, ее звали Света, сказала, что мы сейчас будем вызывать Красную Шапочку. Мы выключили свет, взяли зеркало, положили рядом два пирожка от полдника и стали хором говорить:" Красная Шапочка, приди!"И после третьего раза мы услышали какой-то звон и рычание. Очень испугались и бросились скорей к вожатому.Когда мы вместе с ним вернулись в палату, Светы нигде не было, и пирожков тоже не было, а на столе лежала красная шапочка.Случай вблизи Лангедока. Творческая история.В древней и вечно юной провинции Лангедок, стояла ранняя осень. Деревья еще и не думали менять свой изумрудный летний наряд на изысканно яркое осеннее одеяние.Впрочем, госпоже Тибо было не до красот природы. Встав еще до зари, она хлопотала на кухне. На подоконнике распахнутого окна остывали румяные пирожки с гусиными потрошками, благоухая на все селение. Даже в далеком Париже вечно голодные мушкетеры короля, должно быть, вдыхали воздух своими аристократическими носами, восклицая:"Тысяча чертей! Мамаша Тибо снова у печи сегодня!"Закончив отскребать столешницу от присохшего теста, г- жа Тибо подошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Там еще только просыпалась ее любимица Луизетта.- Луизетта, цыпленок мой! Пора вставать! Я испекла пирожки и сбила немного масла, пора навестить бабушку.Через полчаса девочка, уже полностью одетая, в любимой красной шапочке, стояла у двери, нетерпеливо выслушивая последние наставления матери.- Пойдешь длинной дорогой, она безопаснее. По пути не останавливайся и не говори ни с кем! А если встретишь...Девочке окончательно наскучило слушать и, выхватив у матери корзинку, она скрылась за дверью.В лесу было чудесно. Тропинка, по которой шла Луизетта, извилистая и узкая, была такой уютной, а на ее обочине рос клевер и дикая герань.Но потихоньку маленькие ножки потеряли свою резвость и сами свернули с тропинки по направлению к толстой старой ели. Привалившись спиной к теплому стволу, Луизетта прикрыла глаза. Отдохнуть минуточку... всего одну...Проснулась девочка от щекотки в носу. Открыла глаза и снова их зажмурила. Рядом с ней сидел огромный волк. Тоже прислонившись к стволу ели спиной, вытянув задние лапы, он щекотал нос девочки пушистым цветком клевера.- Малютка Луизетта!Волк ухмыльнулся, показав великолепные клыки.- Да, сударь! Но разве мы знакомы?- Конечно, конечно знакомы. Я отлично знаю твоего батюшку, правда, не скажу, что мы с ним в большой дружбе. Но, позволь спросить, не к бабушке ли ты идешь?Девочка уже хотела ответить, но вспомнила слова матери.- Прошу прощения, сударь, мне пора.Она решительно поднялась и зашагала дальше по тропинке. Волк, проводив Луизетту взглядом, одним прыжком подскочил на лапы и скрылся за деревьями.Мадлон Тибо, бабушка Луизетты, была очень занята. С утра она занялась чисткой столовых приборов и, как раз, когда уже заканчивала свою работу, в дверь постучали. Отряхнув руки о передник, Мадлон открыла дверь и оторопела, увидев стоящего на задних лапах зверя.- Не будем разводить церемонии мадам, у нас мало времени!С этими словами, волк напрягся, собираясь броситься на женщину и вцепиться ей в горло страшными клыками. Но не тут-то было. Рука Мадлон привычным движением нырнула в карман передника, выхватив оттуда блеснувший серебряный нож. Словно горячая ложка в кусок масла, лезвие вошло в горло зверя, прочертив на нем длинную полосу. Короткий хрип, несколько конвульсий, и все было закончено.Мадлон Тибо, еще не так давно носившая прозвище «Охотница из Жеводана», толкнула ногой тяжелую тушу и недовольно оглядела лужу темной крови на полу.- Опять прибираться! Черт бы побрал этих оборотней. Хотя я давно собиралась поменять коврик возле кровати.Убрав тело в чулан, Мадлон старательно замывала кровь с пола, думая при этом, что на следующий год придется забрать внучку к себе, девчонку пора уже обучать. Пока в Жеводанском лесу живут оборотни, династия Охотников из Жеводана не должна прерываться.

Ключевые слова: Волк красная шапочка лес оборотень нож авторская история

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