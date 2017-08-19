Тайна алхимика. Часть вторая

Estellan Просмотров: 76 Комментарии: 6 +5 Вчера, 17:14 by

- Ничоси девки всплыли, - пробормотал я себе под нос и предпринял попытку переместиться, чтобы получше рассмотреть происходящее и попытаться уловить его смысл.Самым безопасным, на первый взгляд, было как раз теряющееся по тьме возвышение. Туда я и направил свои стопы, стараясь привлекать к себе поменьше внимания, перемещаясь практически на пузе, и, время от времени, замирая, прикидываясь то ли очень крупной пылинкой, то ли частью интерьера. Последнее, стоит признать, у меня всегда отлично получалось.До самой лучшей точки обзора, на самом верху пыльного возвышения, я добрался как раз к развязке. Главный из «балахонов», как я понял, подняв руки, с зажатой в них куклой, расписанной какими-то письменами, довыкрикивал свою речь на неизвестном мне языке и посадил эту куклу на загривок парню в каменном тазике.У меня появился шанс рассмотреть их обоих получше. Кукла была сделана, похоже, из дерева, и была похожа на человека. С той разницей, что у куклы не было рук ниже локтей и ног ниже колен. Все ее тело было расписано незнакомыми символами. Такие же символы были начерчены и на коже человека, на котором она сейчас и сидела.Какое-то время ничего не происходило. Стало скучно, и я уже было принял решение возвращаться, как она пошевелилась, издала неопределенный звук и, подтянувшись на своих обрубках, вцепилась зубами, если у нее были зубы, в загривок парня. Брызнула кровь. Не знаю как ему, он не издал ни единого звука, а мне изрядно поплохело. Со своего насеста я мог видеть в деталях, как она вгрызлась, втянула свои обрубки в рану и замерла словно став частью человеческого тела. Снова стало тихо. Потом главный «балахон» каркнул какую-то команду, парень выбрался из тазика с кровью, и вся процессия удалилась в еще не обследованный мною коридор.Пришлось полежать еще какое-то время, дожидаясь пока стихнут шаги, и переосмыслить план спасения. План неожиданно осложнился. Этот парень не был мне знаком. Но кто даст гарантии, что следующим в этом тазике не окажется кто-то, кого я знаю? И вообще, что это за фигня такая? Что они делали? Не много ли тут кукол на квадратный метр?Лежать и размышлять можно было бы долго, только, чем дольше я находился на одном месте, тем больше шансов, что меня здесь найдут. Ну не может быть такого, чтобы здесь ни разу не подметали. Пришлось, крадучись, спускаться и двигаться в тот самый коридор, куда утопали все остальные. Помимо интуиции, здравый смысл мне подсказывал, что искать друзей, в любом случае, мне надо там.Второй коридор отличался от первого несколькими деталями. Во-первых, в нем были факелы. Во-вторых, двери. Прятаться, в случае чего, было просто негде. Надежду давала лишь царящая тут тишина, но надолго ли ее хватит? Стараясь издавать поменьше шума, я прокрался к первой двери, прислушался, не уловил никаких звуков и осмелился ее приоткрыть и заглянуть внутрь. Похоже на склад. Мешки, тюки, коробки, пыль… ничего интересного. Вторая дверь не поддалась. За третьей слышались голоса, и я предпочел обойти ее по максимально широкой дуге. Я был уже близок к четвертой, когда на мое плечо внезапно опустилась рука.- Что ты здесь делаешь? – осведомился владелец руки с непонятным акцентом.- Здравствуйте, - с максимальной схожестью, прикинулся я тупой клизмой.- Что ТЫ здесь делаешь? – в голосе проступили нетерпеливые нотки, вызвав на моем хребте толпу мурашек.- Я? Да так… мимо проходил. И уже ухожу. Честно-честно. Я совершенно ничего не слышал и не видел, и не знаю, что у вас тут за куклы, и как вы их вживляете людям, - за последнюю пару минут о том, что я не взял с собой ту самую железяку, побоявшись лишнего шума, я пожалел ровно тридцать один раз. Рука на плече сжалась крепче.- Зачем же торопиться? Думаю, такой толковый юноша вполне достоин обзорной экскурсии.- Боюсь, я склонен отказаться.- Боюсь, что в таком случае, я буду вынужден настоять, - вынырнув из за второго плеча, другая рука незнакомца продемонстрировала мне нож, который сделал бы честь любому тесаку, и тут же ткнула кончиком его острия меня в шею.- В таком случае, я, пожалуй, приму приглашение. Стоит признать, без особой радости, - и почему я, в свое время, отказался учиться бою с противником с ножом? Вот он, мой звездный час, только что сделавший мне ручкой.- Весьма рад это слышать, - владелец рук подтолкнул меня к четвертой двери. – Открывай.Пришлось подчиниться. Правда, увиденное тут же заставило меня предпринять попытку попятиться. Без особого успеха, потому что меня тут же, мощным тычком в спину, втолкнули в помещение. Дверь закрылась. Чудесно.Больше всего эта комната напоминала допотопную лабораторию. Я такие только в фильмах видел… старых. Стеллажи со склянками, полки с книгами, несколько столов и крайне непривлекательное кресло с вязками в самом центре всего этого безобразия. Интуитивно поняв, что меня сюда пригласили не пыль протирать, я обернулся. Отчаянно захотелось домой. Гори синим пламенем Сет с его вечными креативными идеями. И походами. Особенно – походами. Чтобы я… еще раз… если жив останусь, конечно.Владелец рук и ножа меньше всего был похож на типа в балахоне. Скорей всего потому, что балахона на нем не было. Зато было подобие замызганного лабораторного халата. К халату прилагались темные брюки, какие-то стоптанные штиблеты и светлая шевелюра. Не седая. Определить возраст на вскидку не представлялось возможным, не больше пятидесяти, скорей всего, но и не меньше тридцати. Никогда не видел людей с настолько неопределяемым возрастом.- Чудесная у вас… ммм… лаборатория. Куда идем дальше? Я бы на выход с удовольствием посмотрел.Дядька неприятно рассмеялся и убрал нож куда-то в халат.- Не думаю. Самое интересное, для молодого человека вашего возраста, находится именно здесь.- Я с вами не согласен. Как и любой современный человек, я прекрасно вижу, по тем же корешкам книг, что вы коллекционируете всевозможные старинные трактаты по алхимии и изменению веществ. Алхимия, конечно, чудесная наука. А вы в курсе, что от нее давно химия отпочковалась? С ней теперь такие вещи делают – улет. Клей, кислоты, краски, лаки, ГМО… хотя на счет последнего я немного сомневаюсь.- Очень хорошо, - собеседник снова рассмеялся, а до меня, наконец, дошло, что у него за акцент. Немецкий. Дядька – немец. Осталось выяснить, чем мне этот факт грозит. Но что-то подсказывало, что ничем хорошим, даже если бы он был чистокровным русским. – Я давно искал толкового молодого человека для завершения своего эксперимента. Последний этап, прямой симбиоз живого и неживого. Триумф алхимии, и венец моей работы. И ты, как благовоспитанный представитель своего поколения, подходишь идеально. Присаживайся.- А вы знаете… я матом ругаюсь.- В кресло! – дядька махнул в мою сторону выуженным из халата тесаком с такой энергичностью, что пришлось отступить и, споткнувшись, приземлиться в гостеприимное лишь в мечтах мазохиста кресло.- Ять.- Вот и отлично, - не выпуская тесака из руки, он умудрился в первую очередь пристегнуть мои руки.- Не отчаивайся. Это не смерть, а лишь продолжение жизни. Немного в иной форме, - привинтив и мои ноги, он убрал нож. Зато из за одной из полок вытащил нечто, что больше всего смахивало на огромные ножницы или секатор. Стало крайне неуютно. – Симбиоз живого и неживого вполне возможен. Нужно лишь добавить некоторые детали. Видишь ли, для завершения моего идеального творения, мне нужна голова. Мозг, который будет управлять телом. А во избежание провалов, мозг должен быть отменного качества…Он говорил что-то еще. Но моим вниманием полностью владела лишь странная штука в его руках. Возможно, именно поэтому я и не заметил, как тихонько открылась дверь, и в нее прошмыгнула тень. Отвлекся я от странного секатора лишь тогда, когда тень, поднявшись за немцем в полный рост, огрела его подозрительно знакомой железякой. Оборвавшись на полуслове, немец рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни.- Железяка! Сет! – я радостно дернулся в путах, но освободиться не смог.- Тише ты, - друг, оглядываясь на недвижимое тело, принялся освобождать мои конечности. – Молодец, что отвлек его. А то я бы так и не смог подкрасться.- Хочешь сказать, что давно здесь?- Пришлось немного поплутать в лесу. Когда добрался до башни, увидел, как ты забираешься внутрь, и пошел за тобой. На расстоянии, чтобы не привлекать излишнее внимание, - закончив с путами, Сет осторожно попинал недвижимое тело, но оно признаков жизни не подавало. Одни лишь признаки смерти. Убедившись в их наличии, товарищ стал обшаривать карманы покойника. Выудил связку ключей, довольно усмехнулся и направился на выход.- Ты остальных-то нашел? – я направился за ним, лишь у самой двери оглянувшись на лабораторию. Тело пошевелилось или показалось?- Пока ты там был занят, я немного прогулялся. Они тут недалеко. Похоже, их чем-то накачали. Но открыть дверь без ключей у меня не получилось.- У тебя план-то есть?- А у тебя?- Ты ведь знаешь мой любимый план.- Сжечь тут все нафиг?- Он самый.- Можно попробовать, но сначала надо вытащить наших.Наши, в самом деле, оказались совсем недалеко. В комнатке размером с уборную, в самом конце одиночного коридора. Дальше коридор разветвлялся на еще три, но идти исследовать эти ответвления почему-то совершенно не хотелось.- А дальше что? – пока Сет ковырялся в замке, я вздрагивал от каждого шороха.- Хочешь пойти проверить? – злобно прошипел друг, налегая на ржавую створку, но дверь внезапно поддалась, и тот дополнил собой натюрморт «уставшие путники в пещере».Несколько минут матерной возни, и мы с Сетом сумели вытащить троих полубессознательных наших, которые, вроде бы и переставляли ноги, но как-то очень хаотично. Девчонок пришлось придерживать за талию, задавая направление, а Вит повис между мной и Сетом, крепко стиснув наши шеи верхними конечностями. Мы направились на выход, искренне надеясь ни на кого не натолкнуться.Как и все искренние чувства, надька разбилась о суровую реальность. Реальность вывалилась из двери лаборатории нам под ноги и что-то неуверенно кастанула, судя по тому, что уже через мгновение в коридоре за нашими спинами образовались старые матерчатые знакомые. Большие куклы с фарфоровыми лицами неслись большими скачками по коридору, подобно гориллам, а я все ясней чувствовал, что тут нам и кранты.- Подержи немного, - я сгрузил Вита и Катерину едва удерживающему равновесие Сету, выдернул из крепления ближайший факел и, как заправский спортсмен, метнул его в наступавших. Наступавшие замешкались. Первая кукла налетела на факел и загорелась, вторая перепрыгнула ее, третья тоже, четвертая наступила на товарку и сейчас пыталась сбить пламя с лапы. Я метнулся ко второму факелу, но не успел. Что-то дернуло за ногу, а следом ее же словно обожгло. Матюкнувшись, я шлепнулся на пол и обнаружил повисшего на моей ноге немца. И почему такая фигня всегда случается не вовремя? Снова матюкнувшись, добавил ему железякой, пару раз, освободился и все же сумел достать второй факел как раз к тому моменту, когда одна из зверюг налетела на меня, стремясь вкатать в пол.Когда звезды и крохотные планетки рассеялись, я увидел, как Сет, сгрузив на пол нашу недвижимость, отбивается разом от двух зверюг. Просто светлой и с подпалиной. Третья зверюга, судя по ощущениям, пыталась открутить мне голову. Голова, пока что, не поддавалась. Железяки видно не было, зато совсем рядом был факел. Хрустнув шеей, я все же сумел до него дотянуться и ткнуть им куклу. Кукла загорелась, дохнуло жаром, и на какое-то мгновение показалось, что загорелась не только она. Существо отпрыгнуло. Полюбовавшись на то, как Сет, подозрительно знакомым тесаком, отпиливает лапу одной из кукол, вторая лежала недвижимой, отдельно от своей маски, должной изображать лицо, я заметил, как в дальнем конце коридора появились другие знакомые. В балахонах.Да что ж ты будешь делать-то? Этих больше, и вряд ли мы вдвоем с ними справимся. И что делать? Распахнутая дверь бесстыдно демонстрировала всем желающим внутренности лаборатории. Чем черт не шутит? Поднявшись, я, в пару прихрамывающих шагов, добрался до двери и закинул внутрь факел, метя в стеллажи с колбами.- А теперь – деру!***Небо на востоке светлело, обещая чудесный солнечный день. Мы с Сетом, валялись на траве, в нескольких десятках метров от башни, в компании беспорядочно разбросанных, начавших приходить в себя, товарищей.Как мы выбрались, я помнил смутно. Вроде как подхватили девчонок на плечи, Вита волокли за руки… или ноги, не принципиально. Одна из собственных ног отчаянно болела. Как пойду обратно – не представляю.- Сет?- М?- Сделай одолжение, никогда больше не зови меня в походы.

Ключевые слова: Алхимик кукла башня авторская история

Другие, подобные истории: