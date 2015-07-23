Никогда не разговаривайте с незнакомцами

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 173 Комментарии: 9 +8 Вчера, 08:44 by

Лена сидела на скамейке в городском парке и яростно удаляла в стареньком смартфоне смс от уже бывшего парня - Олега. Темные очки скрывали от окружающих красные от слёз глаза и истерзанную девичью душу.«Дрянь! Скотина! Ненавижу! Променял меня на эту дуру! - проносилось в голове юной особы. - Ясное дело, у нее же папочка автосалон держит… Это ж не с официанткой встречаться!»В один момент телефон выскользнул из рук и шлепнулся на асфальт, издав прощальный «хрясь» и развалившись на куски. Лена, сорвав и отбросив в сторону очки, зарыдала в голос, закрыв лицо руками. За что ей одной столько?! За что?! А мимо всё проходили и проходили люди, погруженные в свои дела, изредка бросая косые взгляды на всхлипывающую худенькую девушку.Когда Лена всё-таки решила убрать руки от опухшего от слез лица, на город спускался вечер. Солнце лениво тонуло за горизонтом. Темные облака, будто радуясь этому, обволакивали небо. Девушка тяжело вздохнула - пора идти домой. Понимая, что вид у нее непрезентабельный, Лена повернулась к сумочке за пудрой. Но тут же, от неожиданности, подпрыгнула на месте. Рядом с ней сидел мальчишка лет семи и во все глаза смотрел на неё. Обычный такой мальчишка, вихрастый, со сбитыми коленками, в синей футболке и коричневых шортах.- Тебе чего? – просипела Лена, шмыгнув носом.- Смотрю, – не отводя глаз, ответил мальчик.- Понравилась что ли?! Вот какая я сегодня красавица! – съязвила девушка и горько усмехнулась.- Понравилась, – мальчик смотрел на нее не мигая.«Дебил какой-то! - подумала Лена, - чё уставился?»- Ну, раз понравилась, может, женишься на мне тогда? Я с сегодняшнего дня свободная! – Лена истерически захохотала.- Женюсь, - ответил мальчик и улыбнулся.Но от этой улыбки Лену пробил озноб. Было в ней что-то неприятное, что-то отталкивающее, что-то пугающее. «Нормальные дети так не улыбаются. Точно дебил! Ну, его на фиг! Еще время на разговоры тратить», - подумала Лена, а вслух произнесла:- Ладно, жених, пора мне, а то мама будет ругать, что с незнакомыми мужчинами вечером разговариваю. Пока! – Лена встала со скамейки, взяв сумочку, и двинулась к выходу из парка.- До ско-о-о-о-рой встречи! – услышала она у себя за спиной.Девушка зашагала чуть быстрее, но тут вспомнила о разбитом телефоне, что остался лежать у скамейки. Блин! Надо бы забрать. Только снова видеть этого ненормального мальчишку никакого желания не было. Но ведь на флэшке оставались ее фотографии с Олегом. Вот дьявол! Лена развернулась, однако ни мальчишки, ни ее разбитого телефона уже не было.«Вот же гадёныш! - думала девушка, крутя головой, - В кусты что ли сиганул? Еще и телефон прихватил! Ну, попадись ты мне!»Злость на Олега сменилась злостью на незнакомого мерзкого мальчишку. Злобу и горечь Лена решила утопить в вине, и по пути домой зашла в магазин.Открыв дверь квартиры, Лена, не разуваясь, прошла в зал и включила телевизор. Мама дежурила в ночь в больнице. Ну и хорошо. Хоть не будет лезть со своими расспросами. В холодильнике нашлась, нарезанная мамой утром, колбаса в тарелочке. Откупорив бутылку вина и, прихватив с собой тарелку с колбасой, Лена плюхнулась на диван. Вино пила прямо из бутылки, закусывая колбасой, и, захмелев, не заметила, как уснула.Проснулась от настойчивого стука во входную дверь. Мама? Нет, она же дежурит. Тогда, кто? Чёрт, как же болит голова! Лена, шатаясь, подошла к двери и посмотрела в глазок. На тускло освещенной площадке, с опущенной головой, стоял Олег.- Чего надо? – пьяненьким голосом спросила Лена. Выпитая бутылка вина придала смелости. – Иди к своей шалаве!- Ты мне нужна! Открой дверь! – сказал Олег, не поднимая головы.Лене показался странным его голос. Какой-то неживой, холодный.- Не открою! Бросил меня, вот и катись! – почти крикнула она, все также глядя в глазок. – И нечего стоять с опущенной головой! Стыдно мне в глаза посмотреть?И тут Олег поднял голову, и уставился прямо в глазок двери. Лена от страха взвизгнула, но тут же зажала себе рот рукой. На нее, не мигая, смотрело лицо мальчишки из парка. Только глаза были черные, как сама смерть.- Я тебе телефон принес! Открой мне! – сказало существо, ощерившись, и достало из кармана разбитый смартфон.Лена, по ту сторону двери, сползла на пол, сжалась в комок и начала тихонько повторять: «Уходи, уходи, уходи…».Она слышала, как нечто скребется в дверь, попутно дергая дверную ручку.- Помнишь, ты предлагала мне жениться? Помнишь… Помнишь… - шипело существо, - я здесь! Открой мне!Лена закрыла уши руками и молилась, чтобы всё это закончилось.- Молиться вздумала, тварь? – на разные голоса верещало нечто за дверью. - Никто тебе не поможет! Сама меня позвала жениться на тебе! Теперь моя ты! Моя! Я пришел за тобой!Дверь сотрясали мощные удары, слышался скрежет рвущегося металла. Адская симфония голосов всё нарастала и нарастала. И вдруг, в один миг, всё прекратилось. Повисла звенящая тишина. Но Лена всё равно боялась встать и посмотреть в глазок. Так и уснула, сидя у двери. Такой ее обнаружила и мама, вернувшаяся с ночной смены. На все мамины расспросы Лена что-то невнятно мычала про чудовище за дверью. Увидев в зале остатки «торжества», мама списала состояние дочери на стресс и похмельный синдром. Да и сама Лена восприняла всё произошедшее, как ночной кошмар, ибо на входной двери не было ни единой царапины. Мать дала ей выпить шипучего аспирина и отправила спать, так как вечером Лене нужно было выходить на смену в ночное кафе.***Вечером этого же дня, Лена, бегло чмокнув маму в щеку, вышла из подъезда и направилась на работу. Настроение было паршивое, да и ночной кошмар не давал покоя. Было это на самом деле или только приснилось? Так, погруженная в свои мысли, Лена добралась до кафе, в котором работала ночной официанткой. На ее удивление, в кафе за самым дальним столиком сидел лишь один посетитель. Бегло кинув бармену Жене и повару Светлане Николаевне «привет», Лена зашла переодеться с подсобку. Обреченно надев футболку с логотипом «Night star», она вышла в зал. Посетитель всё также сидел в дальнем углу. Бармена же на месте не оказалось. «Опять Женька курить вышел!» - подумала девушка. – «Ладно, пойду, спрошу у теть Светы, что сегодня в меню».Однако, когда Лена открыла дверь кухни, Светланы Николаевны на месте тоже не оказалось.- Теть Свет, вы где? – крикнула Лена. Никто не ответил.«Тоже что ли курить вышла? Так она ж не курит, вроде…» - подумала Лена, закрывая дверь кухни.Внезапно вокруг наступила гробовая тишина. Воздух стал тягучим, казалось, его можно резать ножом. Лена повернулась в сторону одинокого посетителя, но того на месте уже не оказалось. В панике Лена кинулась к выходу. Но, толкнув дверь, она застыла в ужасе. В полуметре от нее стоял мальчишка из парка. Мальчишка смотрел на нее черными глазами и улыбался.- Тили-тили-тесто! – прошипел он, и Лену окутала тьма.

Ключевые слова: Мальчик парк дверь существо авторская история

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