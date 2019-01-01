Гости из чужого мира

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:37 by

Однажды, жарким летним денечком, набрав полную корзину грибов, отправился я в обратный путь, поближе к дому. Выйдя на трассу, я не стал дожидаться автобуса, а поймал попутку. Просто махнул рукой проезжавшему жигуленку, а он возьми и остановись. За рулём сидел пожилой мужчина, лет пятидесяти.- Садись, грибник, подброшу до города,- весело крикнул хозяин.- Бросай корзину в багажник.До города езды было минут сорок, и я, поставив корзину в багажник, сел на переднее сиденье и с удовольствием вытянул уставшие ноги.- Сколько с меня? – спрашиваю.- Да перестань, - говорит хозяин,- какие там деньги. Еду издалека. Скучно одному.- Спасибо, - говорю.- Не боишься грибы собирать в этих местах? - вдруг спрашивает мужик.- А что такое? - удивился я.- Да случай со мной случился прошлым летом. Аккурат в этих местах. Тоже по грибы ходил. Если хочешь, расскажу.- Конечно расскажите, - согласился я.Хозяин жигулей помолчал с минуту, видимо, обдумывая с чего начать. Лицо его стало серьезным, я бы даже сказал, каменным. И он начал свой рассказ..."Сначала я услышал треск веток, а уже потом появился он. Из ниоткуда. Вдруг взял и появился. Огромный, метра под три, лохматый и вонючий, будто он не мылся целый год. У меня сразу перехватило дыхание и от страха, и от вони. Глаза начали слезиться, будто кислоту разлили вокруг меня. Хотя на вид его длинная шерсть была ухоженной и шелковистой. Чем-то она мне напомнила гриву коня, такая же длинная. Может, от него всегда так воняет? А может, это не от него, может, воздух стал таким зловонным?Нас разделяли всего каких-то метров пять. Мы оба замерли, боясь пошевелиться, глядя другу в глаза и оценивая обстановку. А взгляд его был, я вам скажу, ночью приснится - не проснёшься. Мне показалось, что он обдумывает какую часть моего тела сожрать в первую очередь.В моей голове закрутились мысли: в какую сторону лучше бежать? Хотя вряд ли это было возможно, ведь он меня настигнет в два прыжка, если захочет, с его ростом и мышцами. Я почему-то сразу подумал о снежном человеке, только вот выглядел он совсем не так, как на картинках. Нижние конечности у него в коленях, если их можно так назвать, были вывернуты в обратную сторону, не так, как у людей. Верхние конечности были коротышками-култышками. И огромная голова - похожая на обезьянью. Неприятное зрелище.Так мы стояли минут десять, каждый не решаясь что-то предпринять. Я не решался бежать, а он, видимо, напасть. Вокруг стояла мертвая тишина. Ни птиц не слышно, ни шелеста листвы. Я только слышал его неровное дыхание, то длинный вдох, то короткий. То короткий, то длинный. Люди и звери так не дышали. Наконец я медленно поставил корзину с грибами на землю и начал пятиться. Я медленно пятился, а он наблюдал. Под моей ногой хрустнула ветка. В тишине звук прозвучал будто выстрел. Он сразу оживился, как будто только этого и ждал. И вдруг исчез... Растворился.Я развернулся в ту сторону куда пятился, чтобы бежать, и...Это чудище стояло в метре от меня, заслонив путь к отступлению.«Всё. Это конец». Подумал я. «Если этот урод действительно может передвигаться в пространстве. Это конец. Шансов у меня нет».У меня зашевелились волосы со страха. Я думал люди обманывают, когда говорят, что волосы на голове шевелятся... а тут, будто сотня тараканов по голове ползают.Чудище довольно хрюкнуло. Мне даже показалось, что оно улыбается. Видимо, оно было очень довольно, что умеет вот так, а я нет.Он перевел взгляд с меня, на мою корзину с грибами, которую я оставил на месте нашего первого свидания. Неожиданно своей маленькой конечностью он подтолкнул меня в сторону корзины. Я, не ожидая этого, и не успев переступить, потеряв равновесие, зажмурившись рухнул на землю. Когда я открыл глаза, то увидел, что чудище с аппетитом поедает мои грибы, поглядывая изредка на меня. Я вновь слушал его неровное, прерывистое дыхание и чавканье.Я поднялся и вновь начал осторожно пятится, думая, что теперь он меня отпустит. Раз он ест грибы, значит, наверняка не ест мяса. А раз не ест мяса, значит, я ему не нужен. Он оторвался от грибов и пристально посмотрел на меня. Я вдруг понял, что не могу двигаться. Я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. У меня онемело тело. Я сразу понял, что это его рук дело. И понял, что дела у меня теперь совсем плохи. Полакомившись моими грибочками, возможно, скоро он полакомится и мной.И вот тут... Произошло то, что я никак не ожидал. О Боже.Я увидел, что позади чудища появилось точно такое же, только во много раз крупнее. Метров под семь... Представляешь. Этот трёхметровый урод, оказывается, был ребенком. Всего лишь дитем. И теперь появилась взрослая особь.Я закрыл глаза, мысленно прощаясь с женой и дочкой. И дёрнул меня чёрт пойти за грибами именно сегодня и именно в это место.Дитё обернулось и, завидев грозного родича, ткнув в меня своей култышкой, что-то буркнуло. Огромное и мохнатое буркнуло что-то в ответ и, подойдя к дитю, совершенно не обращая на меня внимания, повело его в сторону от меня.И вдруг они оба исчезли. Вот только что я их видел, и вдруг их нет. Как будто за невидимую стену зашли.Как только они скрылись, меня сразу отпустило. Кровь вновь начала циркулировать по моему телу. Я начал вновь пятиться в нужном мне направлении, не сводя глаз с того места, где исчезли эти двое. Метров через тридцать я развернулся и бросился бежать. Я бежал как бешеный, хотя за мной никто не гнался. Остановился я когда лес остался позади. Я был выжат как лимон, ну совершенно без сил. Как я добрался до дома, не помню".Я даже не заметил, что мы заехали в город и стоим на троллейбусной остановке. А хозяин жигулей всё говорил и говорил:- Я ещё недели две не мог отмыться от того запаха. Мне казалось, что вокруг всё провоняло этим смрадом. И что самое страшное, я слышал их неровное дыхание. Будто они где-то рядом. Я даже жену спрашивал, не чувствует ли она от меня неприятного запаха. Она говорит что нет.Прошло уже много времени с того случая, а я нет-нет, да и почувствую тот запах и снова услышу их дыхание...Жигуленок уехал, а я стоял на остановке и чувствовал, как у меня шевелятся волосы на голове от такого рассказа. А я думал, что люди обманывают, когда говорят, что волосы на голове шевелятся. Мне казалось, что тысячи букашек и таракашек бегают у меня в волосах.Мне даже стало казаться, что я чувствую тот самый запах и даже слышу над ухом неровное дыхание.Кстати... о забытой корзине в багажнике я вспомнил только дома.Автор - БуракоF.

Ключевые слова: Лето грибы попутка рассказ водителя нечто огромное и лохматое запах смрад

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