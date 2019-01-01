Метро

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алексей Якорнюк Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:36 by

Сквозь вязкую утреннюю дремоту до меня стали доноситься обрывистые, нервные фразы матери. Она, видимо, крайне взволнованно общалась с кем-то по стационарному телефону. Первая фраза, которая смогла обрести смысл в моей голове, была:- У него уже ногти начали синеть? Так скорую вызывай срочно! Я бегу, да...Так я и узнал, что у меня умер дед. Не могу сказать, что меня это сильно потрясло, помню, как я молча смотрел на него, лежащего в гробу, видев довольно большие черные ноздри. Человеком он был невысоким, но довольно таки тучным. Все молча сидели, только бабушка беспрерывно плакала. Дед лежал уже в гробу, на статичной груди сомкнув руки. Зеркала во всем дома были занавешены, не понимаю, для чего это делали, но меня это немного пугало. Потом мне дали икону с полотенцем сказав, что я должен идти впереди всего шествия. Мы стали все выходить, заиграла похоронная музыка, несколько родственников несли сам гроб. Кругом на улице столпилось большое количество людей. Там были и бабушки, и мелкая детвора, и просто мимо проходящие зеваки. Все они будто бы смотрели именно на меня, так как я шел первый. Причем с таким чувством, что я не выдержал и стал рыдать у всех на глазах. Я не понимал, что со мной происходит, ведь минуту назад я этого не хотел делать. Меня охватили эмоции, мерно копившиеся все это время где-то глубоко внутри.С той поры прошло несколько недель, кажется, была пятница. Дед мне не снился, и никакой чертовщины в доме не происходило, только мои друзья постоянно пугали, что он ночью с кладбища ко мне придет, вот кретины. Я, естественно, не велся на эти провокации, но в груди каждый раз что-то сжималось и ёкало. Я все еще не пережил то потрясение. Снова повеяло каждодневной рутиной, как и всегда, я с утра мялся в поглаженной рубашке, торопясь в офис, а вечером добирался домой с ненавистной работы. Наступала осень, и я никак не мог привыкнуть к быстрому наступлению сумерек. Хотя по времени и было уже довольно поздно. Зайдя в метро на станции «Стратовская», по привычке стал идти в самый дальний конец. Как вдруг, неожиданно, увидел движение в дальнем углу. Заходящего человека в боковую дверь, ведущую в сам туннель между станциями. Подойдя поближе, я увидел зияющую черноту бесконечно длинной бездны метро. Она словно смотрела на меня одним глазом. «Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит на тебя». Подумал я. Боже, я скоро буду мыслить шаблонными фразочками из женских пабликов в вк. Все, что не убивает, делает нас тупее. Я по-дурацки хихикнул, как вдруг в лицо мне дунуло сильным порывом холодного тухлого сквозняка. Тот пройдоха явно забыл закрыть дверь на замок. Вдруг какие-то террористы воспользуются этим, кто знает, я подумал сказать об этом работникам станции, но, оглянувшись, поблизости никого из них не увидел. Только несколько скособоченных фигур типичных городских жителей, мерно вышагивающих по станции. Решение пришло неожиданно. Самостоятельно захлопнуть дверь, но тогда, возможно, я кого-то там закрою. Кто знает, как там у них все работает? Мне меньше всего хотелось заходить туда внутрь и окликать нерадивого работника о забытой дверце туннеля. Какой-то дебильный активный гражданин во мне проснулся тогда что ли? Поезд долго не ехал и я, зайдя внутрь, увидел в дальнем конце абсолютно темного тоннеля еле заметный свет.- Есть тут кто? Вы двери забыли запереть!Я прислушался, в надежде услышать ответ, но эхо моей фразы вместо того, чтобы затухать, стало будто бы накапливаться, многократно повторяясь смешивалось с шумами отчетливо приближающегося поезда. Нарастало и мое волнение, я попятился назад, стараясь ухватиться за ручку двери, но ее с этой стороны попросту не было! С новой силой дунул ужасающий порыв затхлого воздуха, и меня резко толкнуло на эту злосчастную дверь! Я впал в истерику, перед глазами все померкло, я стал с силой колотить в дверь и орать как резанный! В чудовищном грохоте приближающегося поезда, я отчетливо слышал ноты той траурной музыки! Я бил что есть силы и пытался оттуда выбежать, но металлической двери было на это плевать. Спустя какое-то время я, немного успокоившись, взял себя в руки и, когда я отпустил дверь, она сама, от сквозняка, немного подалась на меня. Оказывается, она попросту открывалась просто в другую сторону, и не была закрыта. Хотя меня все еще и трясло, стало жутко стыдно, и я молча вышел из темного тоннеля на, как мне показалось, очень яркую станцию. Благо на ней кроме спящего бомжа, на ближайшей скамейке, больше никого не было.Теперь, почти ежедневно, возвращаясь с работы, я машинально переживал снова и снова те потрясения. Каждый раз пытался вспомнить, стараясь понять, почему я не видел тогда мимо себя проезжающего состава? Почему я только слышал ужасающие звуки, но не видел самого поезда, точнее как, видел только трясущиеся фары вдалеке и все! Обдумывая все это, я шел по пустынной улице, пахло только что прошедшим дождем. От моих тревожных мыслей меня оторвала едва заметная вспышка чего-то яркого. В нескольких метрах напротив что-то мигнуло и погасло. В голове нарастал тревожный шум, подойдя ближе, я вздрогнул от более яркого повторения вспышки уже прямо перед собой! От такой неожиданности я едва не вскрикнул. Впереди шла довольно смуглая девушка, в ее очках отражались фары проезжающего сзади меня автомобиля. Выглядело это очень похоже на то... на... И вдруг все в голове встало на свои места! Тогда в метро я видел не фары вдалеке, а трясущиеся глаза кого-то, какого-то животного, совсем рядом! От шока я молча присел на бордюр, скорее сползая, чем осознанно садясь. Кто же там мог быть-то? Через пару минут меня пробрало, и я почувствовал, что джинсы сзади намокли.

Ключевые слова: Метро глаза в темноте шок авторская история

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