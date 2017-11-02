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Творческие истории

Тварь внутри меня

Денис закрыл стальную дверь на все замки и накинул цепочку. Раньше в дверном проёме он вешал массивные цепи, однако, никакой пользы они не давали, зато дорого стоили, а продавец цепей, таджик Рахим, вечно шутил про "злую собачку". Налив в стакан воды из-под крана, Денис зашёл в свою спальню и лёг в кровать. Левую руку пристегнул наручниками к кровати, хотя прекрасно знал, что это не поможет. Свободной рукой закрыл наручники, а ключ положил на тумбочку. Смотря в потолок, Денис молился, чтобы всё прошло мирно, чтобы из его рук не полезли уродливые когти, чтобы он не устроил погром в квартире, но самое главное, чтобы он не вырвался на свободу, одного случая Денису хватило с лихвой, до сих пор мурашки по коже. Денис посмотрел на часы, стоящие на тумбочке, на маленьком экране зелёными буквами светилось 23:57. Его сковал панический ужас, с минуты на минуты он вырвется на свободу, тогда Денис выпадет из сознания до рассвета и потеряет контроль над своим телом. Он практически овладел контролем над Денисом, практически преодолел "границу сознания", скоро всё случится. В голове щёлкнуло, Денис уже ничего не испытывал, ни страха, ни боли. Парень ещё некоторое время был в сознании, видел, как его подстриженные ногти превращались в уродливые, чёрные когти. По всему телу начала появляться густая чёрная шерсть, а одежда рвалась. Бороться за контроль над телом и сознанием было бесполезно, Денис отключился...

Человекоподобное существо, похожее на волка, бежало по улице, вынюхивая очередную жертву. По запаху Оборотень понял, что жертва совсем рядом. От неё пахло сыростью и страхом, она явно боялась тёмной улицы и всех тех, кто может причинить ей боль. При мысли о "причиняющих боль" Волк разозлился, они могли забрать его жертву себе, и Оборотень опять останется без еды. Дождь мешал прислушиваться к запахам и окружению, появились опасения, что сырость перебьёт все запахи, и жертву будет не найти. Оборотень встал на задние лапы и начал идти быстрым шагом, жертва была совсем рядом, Оборотень уже чувствовал запах клубничных духов и шампуня, откуда-то он эти запахи знал. Пробежав мимо старых гаражей, Волк свернул в сторону дороги. Машин на ней не было, зато напуганная жертва шла по мокрому асфальту и постоянно вытирала капли воды с лица. Из-за шума дождя она не слышала шаги Волка, он был уже метрах в пяти от неё, ещё несколько шагов - и можно будет сбить её с ног ударом. План Волка почти удался, но жертва, почуяв неладное, перешла на бег. В два рывка Оборотень настиг жертву, он вонзил свои длинные когти ей в шею, она пыталась кричать, но вместо крика получился тихий хрип. Свободной рукой Волк распорол ей живот, внутренности начали падать на асфальт. Оборотень сел на землю и принялся пожирать их.

Денис очнулся под окнами своей квартиры, всё тело и остатки одежды были залиты кровью, на левой руке нарывала глубокая рана от наручников, встав с земли, Денис вскарабкался на лоджию, затем перелез наверх и таким образом оказался в своей квартире, подобное Денис делал несколько раз, и навык уже имелся.

Денис привел себя в порядок, убрался в доме, налил в стакан дешёвой водки и залпом осушил его, отвратная водка с привкусом дрожжей протолкнулась в пищевод, однако, лучше от этого не стало, мысли были лишь о второй натуре Дениса. Оборотнем он стал два года назад, как это произошло, он не знал и даже не догадывался. Тогда Волк был совсем слабым и мог только перевернуть стол или изрезать когтями дверь. Но со временем он стал сильнее, мог устраивать погромы в квартире, соседи после ночных шумов смотрели на Дениса косо, отговаривался тем, что держит в доме бойцовского пса, с которым гуляет только на рассвете. А пару месяцев назад Волк стал вырываться из квартиры, обычно он пытался открыть дверь, но у него ничего не получалось, тогда он переключился на окна, после этого Денис вешал на них цепи, так же, как и на дверной проем, но Оборотень за преграду их не считал. Обычно Волк появлялся в полнолуние, но в последние время он стал появляться абсолютно спонтанно. Теперь, когда Оборотень убил двух человек, а то и больше, Денис понял, что Волка нужно убрать, но как, как это сделать? Мысль пришла в голову сама - покончить с собой. Такой вариант Денису не нравился, и он пытался придумать что-то получше. Не найдя других вариантов, Денис понял, что в местном морге скоро станет одним трупом больше.

Дэн стоял на краю крыши и смотрел вниз, под ним - 17 этажей и родной двор, было страшно.

- Если ты прыгнешь, то спасёшь несколько человеческих жизней, сделай это.
- Нет, я не могу этого сделать!
- Ты боишься и ненавидишь Волка, ты же хочешь его убить, сделай это.
- Я... Я не знаю.
- Просто сделай шаг вперёд, давай, вперёд.

Денис уже выставил ногу вперёд, как вдруг в его голове снова щёлкнуло, он перестал чувствовать страх, а из рук начали высовываться чёрные когти...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01 by StringerПросмотров: 35Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Волк оборотень наручники авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 14:46
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Публикаций: 118
Комментариев: 1 561
Да-да, нечто подобное я уже читала на нашем сайте))одинокий ночной волк на карнизе за окном..Тема превращения в оборотня неисчерпаема, всем, наверное, хочется верить, что это тварь внутри виновата, а не отсутсвие моральных ценностей)
Плюс за первую страшилку, авансом
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
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