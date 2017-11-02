Тварь внутри меня

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:01

Stringer Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:01 by

Денис закрыл стальную дверь на все замки и накинул цепочку. Раньше в дверном проёме он вешал массивные цепи, однако, никакой пользы они не давали, зато дорого стоили, а продавец цепей, таджик Рахим, вечно шутил про "злую собачку". Налив в стакан воды из-под крана, Денис зашёл в свою спальню и лёг в кровать. Левую руку пристегнул наручниками к кровати, хотя прекрасно знал, что это не поможет. Свободной рукой закрыл наручники, а ключ положил на тумбочку. Смотря в потолок, Денис молился, чтобы всё прошло мирно, чтобы из его рук не полезли уродливые когти, чтобы он не устроил погром в квартире, но самое главное, чтобы он не вырвался на свободу, одного случая Денису хватило с лихвой, до сих пор мурашки по коже. Денис посмотрел на часы, стоящие на тумбочке, на маленьком экране зелёными буквами светилось 23:57. Его сковал панический ужас, с минуты на минуты он вырвется на свободу, тогда Денис выпадет из сознания до рассвета и потеряет контроль над своим телом. Он практически овладел контролем над Денисом, практически преодолел "границу сознания", скоро всё случится. В голове щёлкнуло, Денис уже ничего не испытывал, ни страха, ни боли. Парень ещё некоторое время был в сознании, видел, как его подстриженные ногти превращались в уродливые, чёрные когти. По всему телу начала появляться густая чёрная шерсть, а одежда рвалась. Бороться за контроль над телом и сознанием было бесполезно, Денис отключился...Человекоподобное существо, похожее на волка, бежало по улице, вынюхивая очередную жертву. По запаху Оборотень понял, что жертва совсем рядом. От неё пахло сыростью и страхом, она явно боялась тёмной улицы и всех тех, кто может причинить ей боль. При мысли о "причиняющих боль" Волк разозлился, они могли забрать его жертву себе, и Оборотень опять останется без еды. Дождь мешал прислушиваться к запахам и окружению, появились опасения, что сырость перебьёт все запахи, и жертву будет не найти. Оборотень встал на задние лапы и начал идти быстрым шагом, жертва была совсем рядом, Оборотень уже чувствовал запах клубничных духов и шампуня, откуда-то он эти запахи знал. Пробежав мимо старых гаражей, Волк свернул в сторону дороги. Машин на ней не было, зато напуганная жертва шла по мокрому асфальту и постоянно вытирала капли воды с лица. Из-за шума дождя она не слышала шаги Волка, он был уже метрах в пяти от неё, ещё несколько шагов - и можно будет сбить её с ног ударом. План Волка почти удался, но жертва, почуяв неладное, перешла на бег. В два рывка Оборотень настиг жертву, он вонзил свои длинные когти ей в шею, она пыталась кричать, но вместо крика получился тихий хрип. Свободной рукой Волк распорол ей живот, внутренности начали падать на асфальт. Оборотень сел на землю и принялся пожирать их.Денис очнулся под окнами своей квартиры, всё тело и остатки одежды были залиты кровью, на левой руке нарывала глубокая рана от наручников, встав с земли, Денис вскарабкался на лоджию, затем перелез наверх и таким образом оказался в своей квартире, подобное Денис делал несколько раз, и навык уже имелся.Денис привел себя в порядок, убрался в доме, налил в стакан дешёвой водки и залпом осушил его, отвратная водка с привкусом дрожжей протолкнулась в пищевод, однако, лучше от этого не стало, мысли были лишь о второй натуре Дениса. Оборотнем он стал два года назад, как это произошло, он не знал и даже не догадывался. Тогда Волк был совсем слабым и мог только перевернуть стол или изрезать когтями дверь. Но со временем он стал сильнее, мог устраивать погромы в квартире, соседи после ночных шумов смотрели на Дениса косо, отговаривался тем, что держит в доме бойцовского пса, с которым гуляет только на рассвете. А пару месяцев назад Волк стал вырываться из квартиры, обычно он пытался открыть дверь, но у него ничего не получалось, тогда он переключился на окна, после этого Денис вешал на них цепи, так же, как и на дверной проем, но Оборотень за преграду их не считал. Обычно Волк появлялся в полнолуние, но в последние время он стал появляться абсолютно спонтанно. Теперь, когда Оборотень убил двух человек, а то и больше, Денис понял, что Волка нужно убрать, но как, как это сделать? Мысль пришла в голову сама - покончить с собой. Такой вариант Денису не нравился, и он пытался придумать что-то получше. Не найдя других вариантов, Денис понял, что в местном морге скоро станет одним трупом больше.Дэн стоял на краю крыши и смотрел вниз, под ним - 17 этажей и родной двор, было страшно.- Если ты прыгнешь, то спасёшь несколько человеческих жизней, сделай это.- Нет, я не могу этого сделать!- Ты боишься и ненавидишь Волка, ты же хочешь его убить, сделай это.- Я... Я не знаю.- Просто сделай шаг вперёд, давай, вперёд.Денис уже выставил ногу вперёд, как вдруг в его голове снова щёлкнуло, он перестал чувствовать страх, а из рук начали высовываться чёрные когти...

Ключевые слова: Волк оборотень наручники авторская история

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