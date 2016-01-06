Проклятая больница

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:39

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 171 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:39 by

Я расскажу вам историю, которая случилась со мной и с моими друзьями несколько лет назад.Мы с друзьями любили посещать разные заброшенные места. Не столь с целью найти интересное или ценное, сколько пощекотать себе нервы. Так сказать_ получить заряд адреналина. Так вот, узнал я об одной больнице, которая находилась за городом, заброшена_ стоит лет 20 уже. Сообщил друзьям о своей находке, а они только рады были услышать новость о новом месте приключений. Было решено выезжать, как только стемнеет. Набрали с собой еды, воды, фонарей, фотоаппарат для ночной с+емки - в общем, все необходимое для такой поездки. Сели втроем в машину и поехали.Через час были на месте. Вышли из машины и начали осматривать здание снаружи. Сказать честно, здание на снимке выглядело жутко, а в реальности, да еще и в темноте, - вообще страх дикий нагоняло. Начали освещать здание фонарем: окна выбиты, кругом графити, ступеньки, которые вели ко входу в больницу, разбиты. Видно было, что мы не первые, кто решил посетить больницу за годы её запустения. Вошли на первый этаж.Начали рассматривать то, что сохранилось: была видна стойка регистрации, потёртые диваны, поломанные стулья, коридор, который вел к палатам. Палаты все обошли, но ничего интересного не увидели. Пошли на второй этаж. Картина была почти та же, только там еще были кабинеты врачей. На всё потратили 2 часа. Сели в одну из палат, выставили большой настольный фонарь, достали еду, выпивку, закурили сигареты и начали рассказывать страшные истории. Просидели так минут 40. Затем послышался скрипящий звук, который доносился снизу.– Вы это слышите? - сказал я, всматриваясь в дверь.- Да, - ответил друг. - похоже, как будто кто-то катает столик на колесах взад-вперед.Нам немного стало не по себе. Мы решили проверить, что там. Вряд ли кто-то ещё сюда пришёл. Спускаемся, идём на звук… Какой же страх нас сковал, когда луч фонаря поймал фигуру женщины с черными, грязными волосами, обмотана белой простыней в крови, которая катала коляску перед собой и что-то под нос себе тараторила. Стояли мы так с минуту. Потом она остановила коляску, перестала шептать и посмотрела прямо нам в глаза.Её черные глаза без зрачков, широко открытый рот, гнилая кожа заставляли наши сердца чуть ли не вырываться из груди. Затем она скинула с себя покрывало, и нам открылась картина куда хуже: в животе была огромная дыра, а из неё выглядывал окровавленный младенец, который начал издавать жуткий вой, от которого кровь застывала в жилах. Она засунула руку в живот, достала оттуда младенца и, убаюкивая его на руках, направилась к нам. Мы изо всех сил бежали подальше и, чёрт возьми, забежали не в ту сторону. Недолго думая, мы спрятались под кровать и стали вспоминать все известные молитвы.Она зашла в ту же комнату, что и мы. С младенцем на руках, она рычала и искала нас, прихрамывая на одну ногу, и металась по комнате, не понимая, куда мы делись. Мы продолжали затыкать друг другу рты, чтобы звука ни единого не обронить. В конце концов, она ушла и мы выбежали в коридор, прыгнули в первое окно из этого проклятого места.За секунды мы были уже в машине, завелись и увидели, как она уже стоит возле входа, рычит, как зверь и ковыляет к нам. Я нажал педаль в пол, и мы на полном ходу дали газу. Остановились только, когда приехали в город. Это был последний раз, когда мы так собирались провести время.Я не знаю, что это было, и не хочу узнавать. Теперь я знаю одно: не стоит посещать подобного рода места.Автор - Joker.

Ключевые слова: Друзья заброшенные места больница фигура в простыне младенец страх побег

Другие, подобные истории: