Это её работа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:44 by

Тёмная высокая фигура стояла на зелёном лугу под хмурым пасмурным небом, закутанная в мантию, опираясь на что-то длинное и изогнутое. Напротив неё стояло двое молодых мужчин. Оба они были богато одеты, и у обоих в руках было по одному пистолету. Подойдя друг к другу, они поклонились. Затем, развернувшись на 180 градусов, они подняли свои пистолеты на уровень виска стволом вверх.Раздался звук взвода курков, и едва успели они сделать десять шагов, как прозвучало два выстрела. И уже через мгновение мужчина слева лежал на траве лицом в небо, а по его белой рубашке расплывалось красное пятно. Он делал судорожные вдохи и выдохи, силясь что-то сказать склонившемуся над ним секунданту.Тёмная фигура подошла к нему и, опустившись на одно колено, прикоснулась своей рукой к его груди, в то место, где так отчаянно колотилось сердце, упрямо отказываясь останавливаться. Но после прикосновения оно наконец умолкло. Умолкло навсегда.Тело мужчины обмякло, голова склонилась набок, а рука выронила сжимаемое ею оружие. Сам он уже стоял и смотрел на собственный окровавленный труп и вздрогнул, увидев Смерть, только что поднявшуюся с колена.— Что…? Я умер? — изумлённо спросил мужчина.Смерть кивнула. Мужчина перевёл взгляд снова на своё тело:— Чёрт! Я не должен был умереть. Как я мог промахнуться? Я же лучший стрелок в городе.— Был им, — ответила Смерть.— И что мне теперь делать? Этот кретин Аттвуд теперь получит мои плантации.Мужчина посмотрел на своего противника, который уже покидал место поединка. Гневно сжав кулаки, он подбежал к нему и с большим размахом нанёс удар. Но ничего не произошло. Рука просто прошла сквозь спину. Смерть лишь покачала головой. Она далеко не первый раз наблюдала за подобными действиями людей.Мужчина попытался ударить во второй раз, в третий, четвёртый, но тщетно. Опустив плечи, разочарованный, он вернулся обратно:— И что теперь со мной будет? Надеюсь, я не попаду в ад? — спросил он.— Это не мне решать. Я лишь проводник, — ответила Смерть.Она снова прикоснулась к его груди, и мужчина растворился в воздухе. Уже через секунду Смерть была далеко от этого места. Она стояла на поле боя в самый разгар битвы. Повсюду слышались оглушающие выстрелы, что исходили из ружей солдат. Кто на коне, кто на ногах, кто лежал на земле. Крики, пропитанные злостью и болью. Смерть не спеша проходила мимо мечущихся людей, идя по направлению к одинокому дереву вдалеке. Под деревом лежал раненый солдат. Он рукой зажимал рану на левом боку. Одна нога у него была напрочь оторвана. Смерть прикоснулась и к его груди. Солдат, уже стоя на ногах, осмотрелся вокруг. Затем взглянул на своё тело:— Нет. Нет! — крикнул он и обвёл взглядом Смерть. — Я не могу умереть. Только не сейчас! Я… Я нужен своим людям. Дай мне ещё немного времени.— Прости, ничем не могу тебе помочь.Солдат повернулся к ней спиной, наблюдая за кровавой картиной сражения. Видимо, он сильно любил свою страну или то, за что он сражается, так как на его лице читалась печаль и горечь. Он развернулся обратно лицом к Смерти. Быстро подойдя, он схватился за воротник её чёрных одеяний и выкрикнул ей в лицо:— Сейчас же верни меня обратно! Я должен продолжить бой! Мы не можем проиграть!Смерть лишь устало вздохнула. В неё кидали бессмысленными угрозами столько раз, что она сбилась со счета. Она коснулась груди солдата, и тот также растаял в воздухе. Шум умолк.Теперь Смерть стояла в спальне какой-то больной женщины, возле кровати которой сидела служанка и держала влажное полотенце у неё на лбу.— Вы не волнуйтесь, мисс Кендал. Я уверена, вы обязательно поправитесь, — сказала служанка.— Благодарю тебя, Мэгги. Храни тебя господь, — ответила женщина, закончив свои слова хриплым кашлем. Служанка обеспокоенно взяла её за руку. Она знала, что её хозяйка скоро умрет, но, как и все люди, она врала ей.«Это так по-человечески», — подумала Смерть. По-человечески дарить пустые надежды другим или себе, цепляясь за мимолётную крохотную жизнь. Люди готовы рвать друг другу глотки, только чтобы не встретиться со Смертью. Её имя они насквозь пропитали страхом и ужасом. Постоянно играют со Смертью в прятки. Кто-то играет хорошо, кто-то плохо. Кто-то вообще не прячется и сам идёт к ней навстречу. Но рано или поздно Смерть находит всех. Она гораздо старше этого мира и многих других, и за всё время ей ни разу не дали выходной.Смерть не любила свою работу, от которой она глубоко устала. Не любила она обрывать чужие жизни. Она завидовала людям. Люди были полны чувств, эмоций, целей, амбиций. Полны жизнь. Но Смерть была лишена скромных радостей, которые присущи людям.Прошло несколько минут, как женщина уже стояла напротив Смерти. С испугу отпрянув назад, она с ужасом глядела на неё, не в силах произнести ни слова. А Смерть лишь терпеливо наблюдала за ней.Служанка же, в свою очередь, выбежала позвать врача, не зная, что в теле женщины уже никого нет. Спустя немного времени по щекам женщины покатились слезы. Она упала на колени перед Смертью и заговорила:— Пожалуйста… Умоляю… Я не хочу умирать… — с перерывами на всхлипы говорила она.— Ты уже мертва, — ответила ей Смерть и протянула свою костлявую руку, чтобы помочь подняться. При виде её женщина ещё больше испугалась и отползла назад.— Я не хочу… Не хочу… — бормотала она.Ничего не могла поделать Смерть. Невзирая на мольбы этой женщины, она отправила её к остальным мертвым. Работа не ждёт.Теперь Смерть стояла в старом тёмном склепе на заброшенном кладбище. Перед ней стоял вампир, который держал в руках девушку и с жадностью её пил. Она кричала, пыталась вырваться, но напрасно. Постепенно её крики умолкли, и она больше не двигалась. Девушка удивлённо посмотрела на Смерть и, помолчав, сказала:— Привет.— Здравствуй, — ответила Смерть и слегка поклонилась.Ей было приятно услышать слово приветствия, которые все остальные люди будто бы позабыли.— Вы Смерть?— Да.Девушка с интересом смотрела на неё. Потом посмотрела на вампира, который допивал остатки её крови.— Жаль, что ты не пришла раньше. Он меня уже пару дней мучает. — И девушка повернула голову обратно к Смерти. — Я вас такой и представляла.— Как и все.— А что будет дальше?— Ты отправишься туда же, куда и все.— А что там?— Это ты вскоре узнаешь.Смерть подошла ближе к девушке. Та снова посмотрела на вампира:— Жаль, что это ему никак не аукнется. Он никогда не умрёт.— Умрёт. Не в этом столетии, так в следующем. Я прихожу за каждым в этом мире. И за ним тоже приду.Девушка кивнула Смерти и вскоре растворилась под её рукой.Смерть сидела на скамье в ночном саду, созерцала пышные бархатные бордовые розы и вспоминала те времена, когда она забрала больше всего жизней: нашествие чумы, мировые войны, Помпеи, падение метеорита. Сложно извлечь душу из тела, разорванного на кусочки.Во все века люди посвящали ей стихи, книги, песни, пьесы. Некоторых она объединяла, а некоторых сводила с ума. Опечалена была Смерть своей неизбежной участью: непрестанно пожинать урожай человеческих душ, покуда не исчезнет этот мир. А возможно, даже и дольше.Она сослужила хорошую службу, но теперь с неё хватит. И пришла к ней безумная идея: покончить с собой. «Это так по-человечески», — снова подумала она. И если бы у неё были губы, она бы улыбнулась. Связала себе Смерть пеньковый галстук, одним взмахом закинула его на ветку, а другой конец обвязала вокруг дерева. Надела петлю себе на шейный позвоночник, встала на скамью и не думая спрыгнула. Смерть висела на дереве, думая о всей глупости её действий, рассматривая звезды на тёмно-синем небе. «Если бы я умерла, то кто же за мной бы пришёл?»Не хотелось Смерти больше быть собой. Она была согласна на кого угодно. На любую жизнь. Даже на жизнь той синей бабочки, которая пролетела прямо перед её пустыми глазницами. Это безнадёжно. Надежда для Смерти — слишком большая роскошь, которую люди, в отличие от неё, могут себе позволить.Спустилась Смерть вниз, глубоко вздохнула, подняла свою косу, которую ранее оставила лежать на земле, и отправилась на крики умирающих, которые, не переставая, звучали в её черепе. Это её работа.Автор: NRDV.

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