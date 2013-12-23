История Грача

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:00

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Немного введу в курс дела тех, кто предыдущую историю не читал. Во время Первой Чеченской компании хороший друг моей семьи попал в разведку ВДВ. На войне он встретил одного ГРУ-шника (в истории его позывной будет "Грач"), который и рассказал ему эту историю. Итак, начинаем.Прошел трагически известный "Новогодний Штурм" Грозного, началась операция "Возмездие". В самом ее начале группу спецназа ГРУ, в состав которой входил Грач, как профессионалов высокого класса по части разведки и ведения боя, отправили в передовой дозор основной группировки федеральных войск. Со своей задачей ГРУ-шники справлялись отлично, потерь в группе не было. Иногда разведчики оказывали помощь при штурме зданий, что лежало вне области их обязанностей, но на войне всякое бывает и то, что по определению случиться никак не может, случается чаще всего. И вот в один из таких штурмов произошла очень и очень любопытная история.Командовал группой спецназа ГРУ капитан (позывной Гильза). Мужик матерый и бывалый вояка. Гильза был достаточно близко знаком с гвардии майором разведки ВДВ, служили вместе еще в Афгане. И перед очередным штурмом одного административного здания, находящегося на стратегически выгодной позиции в секторе квартала, Гильза привел в группу одного молодого парня. На вид ему было лет 16-17, не больше. Этот поступок Гильзы был встречен, конечно, без саботажа со стороны бойцов, но, тем не менее, фееричного восторга тоже никто не высказал. Ведь тут сейчас здание штурмовать собираются, а в сплоченную группу профессионалов, где каждый знает свое место, каждый знает способности своего товарища, командир этой самой группы приводит какого-то непонятного субъекта, которого мало того, что никто раньше не видел даже, так еще и, по всей видимости, этот субъект не отличается каким-либо профессионализмом в силу своего юного возраста. На вопросы своих подчиненных Гильза ответил так: во-первых, этот паренек (имени его никто не знал, только позывной, в истории он будет изменен), несмотря на свой возраст, уже успел многое повидать и воевать умеет не хуже спецназовца, а то и лучше. А во-вторых, его закрепил за группой ГРУ-шников как раз тот самый гвардии майор, близкий друг Гильзы. По словам последнего, майор ничего просто так не делает и сомневаться в его выборе бойца не приходится никоим образом.Сам Грач, когда рассказывал эту историю моему знакомому, тогда сказал, что, скорее всего, Гильза просто сам лично знал Леску (позывной того парнишки), иначе не взял бы его в свою группу ни при каких условиях.В процессе подготовки к штурму Леска успел со всеми познакомиться и согласовать свои действия во время штурма. Парня закрепили за подгруппой Грача.Все-таки идти в бой с человеком, о котором абсолютно ничего не знаешь, не самая хорошая идея в эстетическом плане. Ведь если этого человека убьют, даже не будешь знать, о ком вспоминать потом, как о славном боевом товарище. А это не есть хорошо, от слова совсем. Но и лезть в душу к человеку тоже плохо, поэтому Грач тогда обошелся лишь рассказом Лески о самом себе. Оказалось, парнишка живет в Чечне с самого рождения. Родился тут, вырос. А когда началась вся эта трижды проклятая эпопея с этническими чистками в начале девяностых, родители Лески погибли, остался только один дед. С тех пор Леска был на войне от самого ее начала. Чего именно он хотел добиться и зачем ему все это, Грач не знал, но раз Леска не сказал сразу, значит, не посчитал это нужным.Подготовка закончена, подразделения построены, до командиров и личного состава задачи доведены. Штурм начался.Под прикрытием бронетехники, подавляя противника интенсивным огнем, пехота пошла на сближение со зданием. Дошли быстро, но зайти в здание, где сидит противник, - задача не самая простая, да еще и осложняло ситуацию наличие огромного количества секторов, из которых мог прилететь кусочек свинца. Помимо этого, подходить к зданию пришлось не со стороны парадного входа, а со стороны окон, потому как дальше находились позиции боевиков, и при попытке окружения объекта все подразделение оказывалось как на ладони на простреливаемом со всех сторон участке. В здании имелся подвал, и оттуда по подходящей пехоте духи увлеченно и с особым интересом вели огонь, пользуясь тем, что техника не может подойти ближе, иначе один коктейль Молотова превратит боевую машину в братский крематорий, а подавить огнем эти позиции было затруднительно, ведь противник находился как бы в бетонном окопе. Спустя какое-то время удалось подойти к зданию без особых потерь, но зайти на первый этаж не представлялось возможным - окна были достаточно высоко, забираться в них было неудобно, а из глубины здания "чехи" (чеченцы на сленге) пресекали эти попытки прицельным огнем. Пришлось в нескольких местах проделывать дыры в здании, чтобы можно было зайти в подвал и уже оттуда снизу вверх работать дальше. И вот СОБР уже в подвале, занимается своим любимым делом, а именно кошмарит подлых бандюков.Пока все это творилось на основном направлении, группа спецназа ГРУ в основном наблюдала за окрестностями, проверяла возможные пути захода во фланг боевикам, возможные пути захода в фланг нашей армии. Когда СОБР зашел в подвал, группа скрытно выдвинулась в торец здания. Дойдя до намеченной позиции, Гильза подозвал к себе командиров подгрупп и сказал им, что скоро начнется основная часть штурма и задача ГРУ-шников обеспечить безопасность на конкретном направлении. Если будут замечены превосходящие силы противника, то необходимо завязать бой и отходить к своим, стараясь при этом как можно дольше задержать духов. При таком раскладе им в помощь будет выделено подкрепление.Группа заняла позицию и застыла в ожидании. По прошествии получаса Леска отпросился у Грача на пару минут дойти до Гильзы. Грач разрешил, потому как идти-то было всего метров пять, а на какие-то ключевые позиции были выставлены старые боевые товарищи, с которыми Грач давно уже привык работать.Леска прополз до Гильзы, переговорил о чем-то с ним, было неслышно о чем - в паре сотен метров шел бой. Гильза тут же связался с кем-то по рации на командирской частоте, и через еще пару минут группе поставили новую боевую задачу. А конкретно, по возможности как можно тише и скрытнее зайти на первый и второй этажи здания с торца, закрепиться на позициях, а дальше действовать, соответственно ситуации.Разведчики дождались своей смены, передали подготовленные позиции десантникам и ушли выполнять боевой приказ. До окна на первый этаж дошли относительно спокойно, правда, не слишком быстро, зато тихо. В здание забрались, в принципе, тоже без каких-либо накладок, попутно расстреляв из валов (АС ВАЛ) с пяток часовых. Закрепились на первом этаже, зашли на второй, и тут случился казус. В одной из комнат находилась крайне интересная троица. Двое вахабитов, обвешанных оружием, оба в броне, БК (боекомплект) у них столько, что вполне можно было бы воевать смело полдня, да еще и дополнительные цинковые ящики стояли по периметру комнаты. Третьим был террорист, сжимающий в руке детонатор. Где находился основной заряд на тот момент, было непонятно. Террористы были захвачены врасплох, но все-таки успели среагировать и дать пару очередей. Таким образом, спецназ был обнаружен и пришлось в срочном порядке организовывать оборону на крохотном пятачке в трех комнатах. То есть никакого маневра тут не предвиделось, а значит, сейчас группу попросту задавят огнем, подойдут чуть ближе и забросают гранатами. Подготовленных профессионалов, конечно, просто так не получилось бы прибить, ГРУ-шники взяли бы достаточно большую кровавую дань с духов, но все равно исход был бы один.Грач уже мысленно попрощался с этим миром. На позицию спецназа обрушился свинцовый ливень, начали подходить первые бандиты с гранатами наперевес, погибая под точным огнем ГРУ-шников.В момент, когда Грач ушел на перезарядку, уступив место своему товарищу, он заметил Леску, сидящего в углу комнаты и усиленно молящегося, при этом парень крестился двумя пальцами. "Ну все, приплыли, крыша поехала", - подумал Грач. Леска как раз закончил молиться, взял на изготовку автомат и сказал Грачу:- Если мы сейчас отсюда не выйдем, или хотя бы просто не начнем маневрировать, то из нас тут шашлык сделают. Выйти из комнат всем вместе не получится (дверные проемы были довольно узкие), а по одному - верная смерть. Но попытаться стоит. Поэтому сейчас я пойду туда, а вы смотрите, чтобы мне с лестницы в спину не надуло.В условиях непрекращающегося грохота автоматных и пулеметных очередей расслышать вообще хоть что-нибудь - уже великое чудо. А тут парнишка выдал целую речь, пусть и короткую, и при этом Грач услышал все до последнего слова, а ведь говорил Леска спокойным голосом и не на ухо, а стоя в полуметре от ГРУ-шника.А самое важное, Леска был прав от и до.Выкинув три гранаты в коридор и дождавшись взрыва, спецназ по мере своих возможностей прикрыл вылетающего из комнаты Леску. И тут началась одна сплошная вакханалия. И без того интенсивный огонь стал еще интенсивнее, только теперь в сторону спецназа летело гораздо меньше кусочков металла. Однако со стороны лестницы с третьего этажа прямо-таки одной большой гурьбой посыпались боевики. Еще парочка гранат остудила их горячий пыл, а две очереди окончательно доказали духам, в чем они были не правы, но от этого бандиты лезть с третьего на второй этаж не перестали. Буквально пять минут боя и десять магазинов опустели полностью. У Грача остался только последний магазин, весь остальной БК вышел, гранаты закончились, у двух других бойцов, что были вместе с ним в комнатке, ситуация складывалась не намного лучше.А тем временем в коридоре стрельба не снижала своей активности, как при прорыве. Обычно такой накал страстей непродолжителен. Либо удается прорваться, либо прорыв ликвидируют, но в любом случае, огонь стихает достаточно быстро. А тут столько времени происходит такой армагеддон.Только Грач об этом подумал, как в комнату влетел Леска, по пути демонстрируя раскрытые ладони. Парня не пристрелили, узнали, хотя это было не легко. Из одежды на нем остались целые только берцы и автоматный ремень. Бронежилет был просто разорван в клочья, левого рукава теперь не было в принципе, а правый был посечен осколками настолько, что вполне мог выполнять роль противомоскитной сетки. Обе штанины немногим отличались от рукавов, разве что были опалены чуть меньше. Парень при этом был запачкан так, что мама не горюй. Весь в побелке, штукатурке, саже, копоти. Но, что любопытно, серьезных повреждений у него не было. БК у Лески не имелся вообще, собственно, поэтому он и вернулся. Кто-то из бойцов поделился с ним одним магазином, а тем временем смертельная свистопляска не утихала.И когда у Грача оставалось в буквальном смысле пара патронов, подоспел СОБР. Пляска со смертью закончилась.В последствии в подвале были обнаружены целые залежи разнообразных фугасных мин, стоящих на боевом взводе и приводившихся в действие как раз тем самым детонатором, который сжимал в руке убитый ГРУ-шниками вахабит. Боевиками планировалось допустить федеральные войска в подвал, попутно выпив из них сколько возможно крови, затем выйти на улицу через подземные ходы, напичканные растяжками, привести в действие заложенные фугасы, а затем контратаковать под прикрытием пулеметов, расположенных на втором и третьем этажах. Но получилось все совсем не по их сценарию.Спецназ ГРУ ликвидировал террориста, который был должен подорвать мины в подвале, затем не допустил к детонатору остальные силы противника, тем самым выиграв время для основных федеральных сил и оттянув на себя часть духов. Бандиты сдали СОБРу подвал, вышли на улицу и залегли в пятидесяти метрах от здания. Подрыв подвала не произошел, СОБР вышел на первый этаж, зачистив его, в здании были организованы две пулеметные точки, с которых, как в тире, расстреляли боевиков на улице. Затем было зачищено все здание.Группа Гильзы тогда потеряла четверых бойцов тяжело раненными и троих с легкими ранениями.Еще Грач рассказывал моему знакомому, что, когда штурм закончился, мимо их группы четверо бойцов разведки ВДВ вели одного пленного духа. Тот не сопротивлялся абсолютно, что было не характерно для чехов. Но когда увидел Леску, то вдруг закричал что-то на своем языке, быстро-быстро тараторя и размахивая руками, будто в панике. Ему кое-как смогли зафиксировать руки и увести.С того штурма Леску Грач больше не видел.

Ключевые слова: Война духи стрельба фугас разведка штурм авторская история

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