Серый человечек

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:49 by

Говорят, что всё можно купить за деньги, кроме здоровья. Это то, чего желают все, а имеют не многие. После бурной молодости, несдержанных алкогольных возлияний и напряжённой работы, состояние печени Дэна оставляло желать лучшего, о чём вежливо напоминали врачи и результаты анализов после очередных медицинских проверок. Напряжение последних лет отразилось на ней не лучшим образом и время от времени в правом боку стали возникать неприятные ноющие боли. Надо сказать, что Дэн всегда был ярым противником различных таблеток, прописываемых врачами, и следить за своим не железным здоровьем предпочитал самостоятельно, пользуясь разными народными и только натуральными лекарствами. Так и в этот раз, почувствовав, что дела с печенью обретают нежелательный поворот, Дэн обложился соответствующей литературой и выбрал один из простых, широко рекомендуемых целителями, способ очистки печени.Процедура эта не сложная и состояла в том, что надо выпить стакан растительного масла, желательно - оливкового, запивая масло таким же количеством натурального кислого сока, лимонным или смешанным с другими соками. Сок выпивается для того, чтобы подавить тошноту, вызываемую питьём масла. Выпив масло, следует сделать лёгкий массаж в области печени. Лечь на правый бок, предварительно подложив под него тёплую грелку, и ждать пока масло сделает своё дело. Обычно приём такого количества растительного масла слабит желудок.Дэн принял "лекарство" днём и, лёжа на диване, смотрел телевизор, ожидая, когда же заурчит в животе. Стрелки часов перевалили за десять вечера, но ничего не происходило. Ждать надоело, Дэн отключил звук в телевизоре и прикрыл глаза на время рекламы, показываемой с надоедливой точностью через каждые пятнадцать минут. Неожиданно он услышал топот в квартире, очень похожий на топот ёжика по полу. От телевизора по направлению к противоположному углу комнаты шёл серый человечек ростом приблизительно в двадцать сантиметров. На нём был серый камзол и остроконечные башмачки, на голове красовалась остроконечная шляпа с большими полями, из-под которой торчал длинный нос. Шляпа и нос составляли одну треть от всего его роста. Человечек недовольно смотрел на Дэна маленькими злыми глазками. "Что за чертовщина", - подумал Дэн и открыл глаза. В комнате всё было по-прежнему: горел свет, по телевизору шла беззвучная реклама, топот прекратился. "Привидится же такое", - пробурчал Дэн и снова прикрыл глаза.Буквально в этот же момент снова послышался отчётливый топот. Человечек недовольно крутил большущим носом и продолжал зло смотреть в сторону Дэна, но был уже значительно ближе к противоположному углу комнаты. Вслед за ним со стороны телевизора с противным шипением выкатился клубок, переплетённых между собой змей. От такого малоприятного видения Дэн вздрогнул, но на этот раз не спешил открывать глаза, желая досмотреть это необычное представление. Человечек как бы растаял в углу комнаты, туда же укатился и клубок змей. Дэн снова открыл глаза, в комнате ничего не изменилось, только реклама подошла к концу, и он включил звук телевизора. Видение отчётливо врезалось в память, заставляя размышлять о случившемся.В эзотерике печень связывается с местом концентрации злобы и зависти. Возможно, за годы необдуманных действий и поступков эти качества обрели там реальные образы и место жительства? "Тьфу, ты, чертовщина какая-то!", - в сердцах сплюнул Дэн, выключил телевизор и пошёл в спальню.С желудком так ничего и не случилось, но печень с тех пор перестала ныть, а последующие медицинские проверки показывали, что с ней всё в порядке. Людям Дэн ни в чём не завидовал и старался, по возможности, меньше злиться. Кто знает, может быть, древние целители знали, о чём говорят...Автор - Олег Лерман.

Ключевые слова: Молодость здоровье целители печень серый человечек клубок змей злоба и зависть

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