Перед тем, как уйти

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:29

Причина: Вырезана нецензурная лексика.

Esenine Просмотров: 520 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 09:29 by

Всегда хотелось знать, что же видят и чувствуют люди перед своим уходом?Мой дедушка уже год лежал. Перелом шейки бедра в его возрасте - вещь страшная. Да и общее состояние оставляло желать лучшего. Перед тем, как дедушка нас покинул, происходили страшные, наверное, и странные, однозначно, вещи.Далее рассказ со слов моей бабушки. Случай первый:Прихожу домой. Подхожу, говорю:- Витюнь, ты как, мой хороший?Он на меня смотрит и спрашивает:- А Катя где? На кухню ушла?Я не поняла. Спрашиваю его:- Какая Катя-то?- Ну, Катя ко мне сейчас приходила. Мы с ней разговаривали... сидели. Она на кухне?Тётя Катя - сестра дедушки, которая несколько лет назад (до него) умерла. Стоит заметить, что дедушка был в уме и в памяти. Несмотря на возраст, он сохранял свой разум.Случай второй:Пришла с базара. Захожу к нему в комнату, он лежит смурной, недовольный.- Витюнь, что случилось?Дед смотрит по сторонам:- Где он, блин? Гони его нафиг отсюда!Я в недоумении. Никого в квартире нет. Спрашиваю:- Ты про кого?- Ты ушла, сюда парень зашёл. Весь в черном. Смотрит на меня и молчит. Я ему говорю, мол, чего надо, а он стоит и молчит. Долго стоял и молчал, а потом на балкон вышел и исчез. Он во второй подъезд зашёл.Здесь опять необъяснимый человек. Необъяснимо ещё и то, что дедушка узнал, что этот "чёрный человек" пошёл во второй подъезд, где этой ночью умерла старушка. И, наверное, теперь уже объяснимо то, что немного погодя, ушёл и дедушка.Спасибо за ваше внимание. Берегите себя и своих родных.

Ключевые слова: Жизнь смерть видения предвестники авторская история

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