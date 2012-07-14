Перед тем, как уйти

Перед тем, как уйтиВсегда хотелось знать, что же видят и чувствуют люди перед своим уходом?
Мой дедушка уже год лежал. Перелом шейки бедра в его возрасте - вещь страшная. Да и общее состояние оставляло желать лучшего. Перед тем, как дедушка нас покинул, происходили страшные, наверное, и странные, однозначно, вещи.
Далее рассказ со слов моей бабушки. Случай первый:
Прихожу домой. Подхожу, говорю:
- Витюнь, ты как, мой хороший?
Он на меня смотрит и спрашивает:
- А Катя где? На кухню ушла?
Я не поняла. Спрашиваю его:
- Какая Катя-то?
- Ну, Катя ко мне сейчас приходила. Мы с ней разговаривали... сидели. Она на кухне?
Тётя Катя - сестра дедушки, которая несколько лет назад (до него) умерла. Стоит заметить, что дедушка был в уме и в памяти. Несмотря на возраст, он сохранял свой разум.
Случай второй:
Пришла с базара. Захожу к нему в комнату, он лежит смурной, недовольный.
- Витюнь, что случилось?
Дед смотрит по сторонам:
- Где он, блин? Гони его нафиг отсюда!
Я в недоумении. Никого в квартире нет. Спрашиваю:
- Ты про кого?
- Ты ушла, сюда парень зашёл. Весь в черном. Смотрит на меня и молчит. Я ему говорю, мол, чего надо, а он стоит и молчит. Долго стоял и молчал, а потом на балкон вышел и исчез. Он во второй подъезд зашёл.
Здесь опять необъяснимый человек. Необъяснимо ещё и то, что дедушка узнал, что этот "чёрный человек" пошёл во второй подъезд, где этой ночью умерла старушка. И, наверное, теперь уже объяснимо то, что немного погодя, ушёл и дедушка.
Спасибо за ваше внимание. Берегите себя и своих родных.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:29
Причина: Вырезана нецензурная лексика.
Сегодня, 09:29 by EsenineПросмотров: 520Комментарии: 5
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