Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Перед тем, как уйти

Всегда хотелось знать, что же видят и чувствуют люди перед своим уходом?

Мой дедушка уже год лежал. Перелом шейки бедра в его возрасте - вещь страшная. Да и общее состояние оставляло желать лучшего. Перед тем, как дедушка нас покинул, происходили страшные, наверное, и странные, однозначно, вещи.

Далее рассказ со слов моей бабушки. Случай первый:

Прихожу домой. Подхожу, говорю:
- Витюнь, ты как, мой хороший?
Он на меня смотрит и спрашивает:
- А Катя где? На кухню ушла?
Я не поняла. Спрашиваю его:
- Какая Катя-то?
- Ну, Катя ко мне сейчас приходила. Мы с ней разговаривали... сидели. Она на кухне?

Тётя Катя - сестра дедушки, которая несколько лет назад (до него) умерла. Стоит заметить, что дедушка был в уме и в памяти. Несмотря на возраст, он сохранял свой разум.

Случай второй:
Пришла с базара. Захожу к нему в комнату, он лежит смурной, недовольный.
- Витюнь, что случилось?
Дед смотрит по сторонам:
- Где он, блин? Гони его нафиг отсюда!
Я в недоумении. Никого в квартире нет. Спрашиваю:
- Ты про кого?
- Ты ушла, сюда парень зашёл. Весь в черном. Смотрит на меня и молчит. Я ему говорю, мол, чего надо, а он стоит и молчит. Долго стоял и молчал, а потом на балкон вышел и исчез. Он во второй подъезд зашёл.

Здесь опять необъяснимый человек. Необъяснимо ещё и то, что дедушка узнал, что этот "чёрный человек" пошёл во второй подъезд, где этой ночью умерла старушка. И, наверное, теперь уже объяснимо то, что немного погодя, ушёл и дедушка.

Спасибо за ваше внимание. Берегите себя и своих родных.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:29
Причина: Вырезана нецензурная лексика.
Сегодня, 09:29 by EsenineПросмотров: 520Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Жизнь смерть видения предвестники авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:29
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (848|-1)
Публикаций: 308
Комментариев: 2 373
Вполне такое может быть. Жуть, конечно...

+++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 09:39
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1947|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 511
Уже не первую подобную историю читаю, но все равно мурахи толпами +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:22
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1378|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 801
Береги не береги, судьбы не минуешь.
Ой, что это я с упадническими настроениями?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: conjure one
Сегодня, 13:55
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5709|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 224
Невольно начинаешь ставить себя на место тех, кто готовится к переходу в иной мир, потому как рано или поздно с этим каждому придётся столкнуться. Слышал, что моя бабушка в этот момент ругалась на кого-то невидимого и стучала палкой по полу. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: светик-семицветик
Сегодня, 14:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
моя бабушка умерла в начале августа 2018 года, совсем недавно. Так вот она перед смертью видела свою сестру Клавдию, которая умерла лет 10 назад, а может и больше.
Зарегистрирован: 14.11.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.