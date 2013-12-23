Порча на электричество

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:41

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 138 Комментарии: 7 +3 Вчера, 14:41 by

Жизнь меня свела с одной женщиной — Светланой, которая и рассказала мне эту историю о себе. Она была старше меня лет на 15, и вроде бы мы с ней не должны были особо пересекаться, но, как говорится, пути Господни неисповедимы… Оказалось, что я училась в классе с ее родным братом — Алешей; мы жили в одном доме, только на разных этажах; родители наши и она работали на одном предприятии. Я, конечно же, знала, что она сестра моего одноклассника и часто встречала ее около дома, но в силу разницы в возрасте весь диалог между нами ограничивался лишь парой дежурных фраз: "Здрасьте" и "До свидания".С Лешей я не особо дружила, учились вместе, но в школе у них там свое — мальчишеское, у нас свое — девичье. Иногда во дворе, когда собиралось много ребятни, играли все вместе в вышибалы, в казаки-разбойники, в скакалочку, в колечко–выйди на крылечко. В общем, ничего особенного. Но в школе Лешка, видно, услышал, что у нас в доме, стараниями моей мамы, было много прекрасно подобранных книг, и мне редко приходилось обращаться за книгами в школьную библиотеку, практически все произведения, необходимые по школьной программе, имелись в домашней библиотеке, и я не страдала из-за нехватки этих книг в школе. По тем временам это было большой редкостью. И вот мама моего одноклассника – тетя Катя - нередко стала обращаться к нам за книгами, так как по её словам: «Мой лоботряс опять прогонял в футбол и забыл взять книгу в школьной библиотеке, а теперь уже поздно, все закрыто… Дайте, пожалуйста, книжку подготовиться к завтрашнему уроку, мы очень аккуратно». Сам же Лешка никогда не звонил и книг не просил (это было бы унижением его достоинства), за него это делали мама и сестра. Книги давались, с ними действительно обращались очень аккуратно, делали из газеты обложку на них, но иногда мне казалось, что их и вовсе не открывали, видно, отдавая предпочтения все же футболу. По телефону звонила и просила книгу мама одноклассника — тетя Катя, но приходила за книгой всегда его сестра — Света. Моя мама угощала её чаем с вареньем, и всегда завязывался какой-нибудь разговор на рабочие или другие темы. Так мы как-то и сблизились.Однажды позвонила и пришла за книгой сама тетя Катя, сказав, что Света заболела. Шло время, за книгами теперь всегда приходила тетя Катя, а Свете все не становилось лучше, она очень похудела и как-то «сникла-подурнела»; по словам тети Кати, почти ничего не ела, и теперь я её очень редко встречала во дворе дома. Вскоре она уже не смогла ходить на работу и таяла на глазах «прямо как свечка». Потом она уже не могла сама передвигаться и по квартире, без посторонней помощи. Её положили в больницу, но ни капельницы, ни предписываемое лечение не шло девушке на пользу. Врачи на это только разводили руками и не знали что с ней делать.Тетя Катя, пришедшая навестить дочь в больницу, была в отчаянии. Она сидела возле лежащей в забытьи Светы и горько плакала. И тут санитарка, убиравшая палату, где лежала Света, отозвала тетю Катю в сторонку и сунула ей в руку бумажку с адресом бабки-знахарки. Тетя Катя, по тем временам, ни в каких знахарок-бабок не верила и чуть ли ни с матом набросилась на ту санитарку. Но та погладила её по плечу, сказав, что не обижается на нее, так как видит, что у нее большое материнское горе, и что на все воля Божья. Что видно не случайно они встретились здесь, в больнице, у постели умирающей, которой врачи уже не могли помочь. Упоминание Бога, добрые слова и человеческое сочувствие остудили гнев тети Кати. Освящение куличей и подачу записок о здравии и о упокоении она всегда выполняла неукоснительно, да и в последнее время соседку часто видели в церкви, ставящей свечи и молящейся Богу о даровании здоровья дочери. Санитарка рассказала, что знахарка помогла ей в трудной ситуации, и чтобы тетя Катя не выбрасывала сразу тот адресок, а рассказала об этом дочери, может, та сама захочет поехать к ней, а воля умирающей — закон. На том они и распрощались. Тетя Катя сунула записку с адресом бабки в карман плаща, да и забыла о ней. А здоровье Светы всё никак не улучшалось.Когда она немного пришла в себя, то врачи сказали, что дольше держать ее в больнице смысла нет и выписали домой, пообещав присылать медсестру на дом, ставить капельницы с глюкозой, чтобы поддержать её хоть немного. В окно мы видели как Свету из «кареты скорой помощи» на носилках вносят в дом. Все понимали, что её привезли домой умирать. Сомнений в этом ни у кого уже больше не оставалось… Через месяц состоялись похороны… Хоронили бабушку ассирийку, живущую этажом ниже семьи Светы. Мы, ребятня, очень боялись этой страшноватой сгорбленной старухи с крючковатым носом и огромной сине-зеленой бородавкой на нем. Она была живым воплощением Бабы-Яги из сказки. Встретив её в подъезде у лифта, быстро здоровались с ней, так как поступить иначе не позволяло воспитание, и стремглав «смывались» из поля её зрения. В лифт с ней никто никогда не заходил.Её похороны были очень поспешные, но пышные, сын был безутешен в своем горе, а гроб вынесли уже с закрытой крышкой, и самое главное — во время похорон половина дома была обесточена, да так, что приезжала аварийная служба… А через некоторое время нам позвонила тетя Катя и попросила дать для Лешки очередную книгу. Мы согласились. За книгой пришла… Светлана, хоть еще и исхудавшая, но уже и не изможденная, с едва проступающим румянцем на щеках. Мы очень обрадовались ей. Она явно быстрыми темпами шла на поправку. Моя мама как всегда предложила ей попить с нами чайку с вареньем, она согласилась и вот что она нам рассказала…«…Меня ведь домой выписали умирать, вы же видели, наверное, как на носилках в дом заносили. Медсестра на следующий день пришла, капельницу поставила и пошла на кухню с мамой разговаривать, слышу на повышенных тонах стали говорить… Я застонала, чтобы привлечь их внимание, так как сил, чтобы позвать уже не было… и денег, которые просила медсестра за услуги, тоже не было… Мама-Катя со мной сидела, на работу не ходила, да и Лешка-подросток на её же руках… Недовольная медсестра ушла, а мама заплакала от безысходности… И тут, сидя у моей постели, она вспомнила про записку с адресом знахарки, пошла, достала её из кармана плаща и показала мне. Я же в бабок и в колдовство, да и вообще ни во что «такое» не верила. Комсомолка, активистка, атеистка, хоть и была крещена во младенчестве. Это мама-Катя в церковь все ходила куличики освящать. Я её всегда упрекала и спрашивала: «Зачем?» А она: «Так надо, вся родня так делала!» А тут, какая-то бабка, да живет ещё в какой-то деревенской глухомани, без машины туда не доберёшься, а с моим-то состоянием здоровья и подавно. Машины у нас нет, а такси безумных денег стоит, которых у нас тоже нет. Медсестра, вон и то не хочет за бесплатно ходить и капельницы ставить, а без них я через пару дней «загнусь» совсем… Подумали мы вместе: что так конец, что этак… и решили, что хуже уже не будет, если съездить к бабке, раз врачи не помогли, «ухватились, как утопающий за соломинку»…И пошла мама-Катя к соседу с верхнего этажа. У него, единственного во всем доме, была машина (волга вишневого цвета), так как они с женой долго работали за границей и он смог приобрести эту красивую роскошь, на зависть многим обитателям нашего дома. Пришла она к соседу и прямо на пороге упала ему в ноги, и стала слезно просить, чтобы он отвез их с дочкой к этой бабке-знахарке, и что деньги за бензин она потом все вернет. Сосед согласился помочь. Утром, чуть забрезжил рассвет, он на руках отнес меня в свою машину и положил на заднее сидение, так как я уже сидеть не могла, все время падала. Ехали мы долго, плутали. Мне было так плохо, что думала умру по дороге, не доеду. Но, Бог милостив, все же мы отыскали ту деревню, а домик старушки нам показали местные жители, только сказали вряд ли сегодня попадем, народу много. Мы подъехали. Народу уйма. Сосед наш пошел занимать очередь, да узнать что да как… Вдруг на крыльцо вышла женщина средних лет и зовет его заносить меня без очереди. Люди зашумели: «Почему без очереди?» А она обвела так всех пронзительным взглядом и говорит: «Ей больше всех помощь моя нужна, не ропщите и расходитесь. Сегодня, уже никого больше не приму, сил не будет».Меня внесли в горницу, положили на лавку, под образа… Помню, как меня окуривали дымящимися травами и читали что-то надо мной, но этого я уже не разобрала… и провалилась в небытие как в чёрную бездну… Когда я очнулась — дали выпить вроде простой воды из кружки, а меня затошнило и вырвало в подставленный тазик какими-то клубками, похожими на черные нити. Вроде стало чуточку полегче. А женщина эта сказала, что на мне порча и сделано было на смерть. Теперь, по возвращении домой, три дня на порог своей квартиры никого чужого не пускать, даже дверь не открывать и ничего своего из дома не отдавать. Тот, кто сделал эту порчу, обязательно придет за чем-нибудь в течение этих трех дней. Еще мне нужно пить наговоренную воду, до следующего приезда к ней. И приездов этих будет три, так как сразу мое здоровье она не может поправить.Приехали домой поздно. Сосед отнес меня на руках до кровати. Все три дня я пила заговоренную воду и меня все время рвало черными нитяными клубками (мама-Катя все спускала в унитаз). На третий день раздался поздно вечером звонок в дверь. Лешка кинулся было открывать, но мама-Катя остановила его и сама подошла к двери, спросив: — «Кто там?», а сама посмотрела в глазок. Это была соседка снизу, та самая бабка, похожая на Бабу-Ягу.— «Ну, что же ты, смотришь в глазок и не открываешь, разве не видишь Кто это?» - язвительно спросила соседка.– «Мы уже спать легли», ответила мама-Катя. – «А я ненадолго, я только за солью. Магазин уже закрыт, мне суп доварить надо, а соль закончилась, нечем посолить, одолжите немножко».И тут мама-Катя не выдержала и послала непрошеную гостью таким отборным матом (издержки работы на предприятии), что у всех присутствующих «уши свернулись в трубочки». Но соседка снизу сдалась не сразу, еще долго она трезвонила так, что пришлось проложить бумажку в звонок, чтоб звонок не срабатывал, а потом и тарабанила в дверь кулаками и ногами, но поняв, что ничего уже не добьется, ушла «не солоно хлебавши». А я крепко заснула и на следующее же утро смогла самостоятельно встать с постели и дойти до туалета…Заговоренную водичку я пила каждый день, рвало меня с каждым разом все меньше, а потом и вовсе перестало. Как водичка закончилась, мы опять поехали к той бабушке-знахарке в деревню. В этот раз она рассказала мне, что порча была сделана мне на электричество. И тут я вспомнила, как эта Баба-Яга снизу всегда приглашала меня помочь ей вставить в розетку вилку то от телевизора, то от утюга, то от пылесоса, то от стиральной машинки, ссылаясь на боли в спине: «Светка, иди включи мне телевизор (…утюг, стиралку, пылесос…), а то у меня спина болит, я ж нагнуться не могу». А я, как дура жалела её, шла и все подключала. Правда спрашивала, что же дети всегда отключают телевизор, а она ссылалась на то, что пожара боятся. Когда закончилась у меня и вторая наговоренная водичка, то поехала я к знахарке в третий раз. Она мне воду наговоренную опять дала, да вот что сказала: «Ты, девка, родилась прям в день Крещения Господня, то есть 19 января (и это правда), вот нечисть к тебе особо клеится, искушает. Помощь моя тебе больше не нужна. Меня без надобности и по пустякам не тревожь, видишь — и так ходоков много. Как допьешь мою воду, используй дальше Крещенскую, пей и мойся ею, она тебе по жизни будет большим подспорьем. А еще в церковь ходи, посты блюди, людям помогай и… «будет тебе счастье». На том мы с ней и расстались… Приехали мы домой, а уже позже я случайно узнала о смерти соседки Бабы-Яги, и что у них в квартире выгорела вся электропроводка и обесточило половину дома…»После похорон Света как-то «столкнулась» в подъезде и разговорилась с невесткой умершей соседки Бабы-Яги. Рассказала, как их свекровь чуть её не уморила. Невестка очень извинялась перед Светой и сказала, что они с мужем подразумевали магические способности у свекрови и сами очень её боялись. Когда она умирала, все окна в квартире были открыты настежь, а она все никак не могла умереть, все кричала и звала нас подойти к ней, а мы не шли… В тот момент разом вспыхнула, заискрила и загорелась вся проводка в квартире. Мы очень испугались, выбежали в коридор, стали звонить от соседей в домоуправление, чтобы вызвать электрика, но нам сказали, чтобы вызывали сразу аварийку, а заодно и пожарных. Хорошо, что детей мы заблаговременно отправили к родне, так как бабка мучительно болела в последнее время, но от врачебной помощи отказалась, сказала, что не помогут, и все время просила подвести к ней кого-нибудь из внуков, наверно хотела «дар» передать… Но мы этого-то и боялись, поэтому и отправили детей подальше от неё… И вот, когда в квартире все затихло и прекратило искрить, дым и гарь от сгоревшей проводки начали потихоньку рассеиваться, а аварийка всё ещё не приехала, невестка с мужем с опаской заглянули в комнату, где лежала умершая… и чуть в обморок не упали сразу оба. У свекрови вместо человеческой головы была лошадиная голова. Остывающее тело свекрови прикрыли простыней, а к аварийке вызвали ещё врачей и милицию. Когда все собрались, то врачи констатировали смерть «женщины с уродством головы», а участковый все подтвердил, так как сын старухи дал всем большую взятку, чтобы не было огласки. Поэтому тело и выносили в уже заколоченном гробу, а проводку в их квартире пришлось заменить полностью, так как выгорело все основательно. Электрики работали у них несколько дней и все удивлялись, как такое могло произойти. Невестка Бабы-Яги, очень просила никому не рассказывать об этом, и видно уже жалела, что в «порыве откровения» сболтнула «лишнего» Светлане. На прощанье она сказала: «Да если, ты кому и расскажешь, тебе все равно не поверят… в такое поверить просто невозможно…»У Светы со здоровьем все наладилось. Сосед сверху оказался очень порядочным человеком и денег с них «за извоз» так и не взял, хотя, они потом поднакопили и пытались вернуть ему долг. Санитарку в больнице тоже не смогли отблагодарить, так как она уволилась и найти её оказалось невозможным. Жизнь Светланы сложилась неплохо. Вырастила сына хорошим человеком, хоть с мужем ей пришлось расстаться. Очень много помогала своим племянникам, детям моего бывшего одноклассника Леши. Но, после случившегося с ней, она стала очень набожным человеком. По её просьбе вся родня покрестилась, сама она много читает христианской литературы и очень верит в Бога. Её сын женился, и она настояла на обязательном венчании молодых. В этом браке родились две очаровательные девочки – её внучки, в которых она души не чает, много времени проводит с ними. Время пролетело быстро, и вот, уже не наши мамы, а мы вместе с ней стали ходить в церковь на службы, освящать куличи на Пасху и набирать Крещенскую воду. И так вот, до сих пор, поддерживаем с ней отношения, хотя мамы наши уже давно ушли в мир иной (царствие им небесное), да и мы разъехались по разным местам, но иногда все же созваниваемся, чаще всего 19 января, на её день рождения. Все свои проблемы, а их по жизни бывает немало, Света старается решать молясь и прося об этом помощи у Бога, ну и иногда (парадокс), обращается к бабкам-знахаркам. Только такой, как та, которая спасла её, уже никогда больше не встречала.Автор - Елена.

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