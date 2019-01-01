№16: Ошибка Вируса

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:51

Fahrengeit Просмотров: 30 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:51 by

За столом сидел мужчина лет пятидесяти и устало курил. В голове крутилась масса мыслей, но вычленить что-либо конкретное было сложно. На его плечах красовались нашивки капитана.Не любил Павел Васильев Петербург, ох как не любил. Душным он всегда ему казался, скучным. Все какое-то однообразное, вязкое, будто бы каждый день проводишь в киселе, не в силах пробиться вперед.Мысли капитана прервал стук в дверь.- Открыто, - капитан потушил сигарету.На пороге возник старший лейтенант Гигорьев, по кличке Вирус. Капитан недолюбливал этого парня - всего 25 лет, на службу поступил год назад, а уже дослужился до довольно-таки почетного звания. Такая скорость многих обескураживала, да еще и самоуправства молодому лейтенанту не занимать. Не столь давняя его выходка в Белизе едва не стоила жизни всему отряду, когда Болотник упрямо отказывался покидать логово, а Вирус подобрался к самой трясине, и был схвачен бледной лапой. Выручили его тогда, граната, брошенная одним из оперативников, подожгла испарения, и объект был упущен, а трое оперативников получили серьезные ожоги. Вируса едва не отстранили тогда от дел, но вступился лично майор Саенко, сослав все на недостаток опыта Григорьева.- Ну, что там у тебя? - спросил капитан, сплюнув в пепельницу. Подняв голову, он заметил в глазах Вируса знакомые огоньки. "Что-то намечается", - подумал Васильев и не прогадал.- Объект 31 найден, - возбужденным голосом ответил вошедший. - Не поверите, в самом центре нашего славного города. Квартира Мелисовых, если я ничего не путаю. Родители их на какой-то там фестиваль уехали, и, похоже, детишки решили порезвиться. Умник исследует квартиру, но там даже тел никаких нет, одни лишь лужи крови. Недавно звонил мне, просил срочно приехать и лампочки с собой захватить... - на одном дыхании выпалил Вирус и теперь тяжело дышал, восстанавливая силы.- Дуй к нему, живо! - капитан подскочил с места и вытащил папку с подписью "=Х?Х= №16". - Похоже, у тебя появился шанс исправить старый косяк, друг мой Вирус. Только я тебя прошу, не геройствуй. В одиночку ты этого гада не осилишь. И ты сам понимаешь, что будет, если он выберется в город.Вместо ответа Григорьев лишь усмехнулся и покинул кабинет. Капитан достал вторую сигарету.- Надеюсь, Умник придержит его, - сам себе проговорил он. - Не дай Бог, этот Болотник выберется за пределы дома.***Вирус вернулся домой на следующий день. Всю ночь они с Умником занимались изучением видеозаписи, сделанной старшим сыном Мелисовых, Денисом. Что сказать, ребята молодцы, здорово накосячили, но все же попытались исправить ситуацию, выступив фактически в роли добровольных жертв, дабы тварь к людям не выбралась. А теперь и подавно засядет - капитан плотным кольцом оцепил дом, объявив карантин на две недели. Именно такой срок нужен Болотнику, прозванному Умником Ящером, дабы сдохнуть от голода. Но молодому лейтенанту не давал покоя тот факт, что тварь вновь ускользает от него, не давая возможности раз и навсегда покончить с делом, вот уже столько времени не дающему покоя Григорьеву. Вирус достал флэшку, втайне от товарища вынесенную из квартиры Мелисовых и после недолгих раздумий вставил ее в разъем ноутбука, который всегда находился в рабочем режиме.- Эх, Умник-Умник, вот прозвище-то какое, а на деле... - Вирус усмехнулся.На экране появились отсканированные другом Мелисовых Вебером Альбертом страницы древнего манускрипта. Где он их нашел, неизвестно, с этим еще придется разобраться. Но это уже не волновало лейтенанта - в конце концов, не ему заниматься научной работой. Сейчас же вопрос стоял в другом - как быть с Болотником. Да, две недели всего, и он труп. А что, если ускользнет? В доме ведь полно вентиляционных проходов, да и окна обычные, далеко не бронированные. Да, вокруг стоят прожекторы, но твари ничего не стоит удлинить свои лапы до нескольких метров и разбить пару лампочек. Она это может.- Хорошо, что свечки имеются, - не совсем уверенным голосом сказал Вирус. - Вот как знал, что пригодятся.Следущие полчаса Вирус посвятил тому, что плавил в кастрюле воск и рисовал прямо на ковре два круга, то и дело сверяясь с текстом. Знания древних языков очень помогли, не зря ведь он практически весь мир объездил. "Не того Умником назвали", - с усмешкой подумал он.Спустя полчаса оба круги были закончены. Достав пистолет, Вирус поднял к лицу распечатанные листы манускрипта. "Ну-с, я готов", - подумал он и приступил к чтению.И Ящер-Болотник явился. Он выглядел точно так, каким его запомнил Григорьев - наполовину человеческий торс, наполовину хвост змеи, отсутствие головы, а на ее месте лишь усеянная клыками и короткими щупальцами огромная пасть. Две лапы с двадцатисантиметровыми когтями отходили практически от самой пасти и то и дело меняли свою длину. Существо шипело, но пока не двигалось с места.- Помнишь меня, мерзота скользкая? - и Вирус открыл огонь. Он предусмотрел почти все, но не учел один важнейший факт - должен обязательно быть третий круг, человеческий, и лишь тогда Болотник не сможет покинуть его пределы.Квартира Григорьева был звукоизолирована, и поэтому никто не слышал протяжного крика в ее пределах. Лишь редкие прохожие в ужасе отпрыгнули в сторону, когда на бронированное стекло окна брызнула кровь, и отпечатался след лапы с длинными, острыми, как лезвия опасной бритвы, когтями.***Васильев выкурил уже третью сигарету подряд и потянулся за следующей.- Эх, Вирус-Вирус, ну я же предупреждал, - пробормотал он.Нельзя было сказать, что капитан не ожидал подобного исхода. Но один черт агента было жаль. Оставалось надеяться, что лейтенант погиб быстро.

Ключевые слова: Вирус ошибка капитан авторская история

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