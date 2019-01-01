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Творческие истории

Тайна болотных демонов. Часть пятая

3. Унижение

— Вот мы встретились уже в третий раз, — сказал человек.

— Да, — ответил я, потому что надо было что-то говорить.

— И каждый раз это было неожиданностью для тебя… Проще говоря, каждый раз ты был застигнут врасплох…

— Верно. Удивительная у вас способность…

— О чем это говорит?.. — продолжил человек, словно бы пропустив мимо ушей мои слова.

— О вашей подлости, естественно.

— Пусть так, если ты настаиваешь. — Но я хотел услышать другое, более осмысленное…

— Что?..

— Признание.

— Чего?..

— Моей правоты. — Я ведь предупреждал, что мы сильнее тебя..

— Послушай, что вам вообще от меня надо?..

— Ты невежлив и заносчив, — заметил человек, качая головой (странное зрелище, — когда человек с лицом. закрытым до глаз черной повязкой, качает головой). — Впрочем, это наследственное. — Ты — в который раз — впутался в наши дела, и теперь спрашиваешь, что нам надо?..

— Сволочь. Не добрался я до тебя в прошлый раз, — со злостью сказал я. — Вот бы ты тогда философствовал…

…В его глазах, казалось, на мгновение полыхнула ненависть, но сдержался. — Только, поглядев искоса на мой меч, мерцавший бледным светом на земле, сделал знак рукой, приказывая двум людям, стоящим за моей спиной, отвести меня подальше. — Приказ тут же был исполнен, и меня отвели назад…

— Боишься?.. — злорадно спросил я.

— Тебе не понять моих действий, Наур. Но я отвечу. — Бояться мне нечего. — Ты не успеешь взять меч. — При первом шаге в тебя вонзятся все копья, которые ты видишь перед собой. — Этого будет гораздо больше, чем достаточно…

…Да. Я понимал это. Слишком много жал глядело на меня со всех сторон. Даже если б меч сейчас был в моих руках, все равно я вряд ли бы мог надеяться на удачу. — Слишком много людей было вокруг меня; слишком много закутанных в черное лиц глядело на меня из полумглы… — А там, у стены, снова вспухало, сияя ярко-зеленым светом, проклятое пятно, и а отвратительные морды здешних существ, проявляясь в нем одна за другою, тяжело ворочали выпуклыми глазами, разглядывая меня… — Только теперь я (как всегда — с безнадежным опозданием!..) — стал отдавать себе отчет, насколько глупой и авантюрной была моя поездка сюда… насколько непродуманным и тщетным было мое упование на силу меча…

— …Но принять меры предосторожности не мешает. Ибо ты сам не ведаешь, что творишь, и мне хочется избежать случайных недоразумений. — Я должен беречь мой народ…

«Может быть, он смог бы разметать их всех… Но — как успеть до всех добраться?..»

— Ты о чем-то задумался, Наур? — услышал я голос человека. — Или просто не удостаиваешь меня вниманием?..

— Нет, — ответил я ему. — Я просто устал. От дурных забот. От бесполезных слов. От ненужной мне, — да и не мною начатой, — истории… От всего.

— Значит, ты в обиде на нас, Наур?.. — насмешливо спросил он. — Ты обвиняешь нас в своих бедах?.. Предъявляешь нам счет?.. — Ну что ж, мы готовы заплатить тебе…

— Ну, и я готов, — горло сказал я и с презрением посмотрел на человека. Скрестив руки на груди. — Все равно погибать, так почему бы не делать это как можно достойней…

— Мы ценим твою доблесть, — и в бою, и пред лицом гибели, можешь не сомневаться, — так же издевательски продолжил человек, а я изнывал от бессильной злобы, слыша эту снисходительную ноту в его голосе. Впрочем, это священное право победителя: издеваться над побежденным. — Но только демоны, — и я, несмотря ни на что, до сих пор убежден в этом, — с такой охотой пользуются этим правом…

— Ладно. — Чего вы тянете? — хмуро спросил я.

— Ничего. — А ты что, куда-нибудь спешишь?.. — осведомился человек. — Или тебе не нравится у нас?.. — Но ведь мы тебя я не звали…

— Я больше не стану отвечать тебе. — Надоело…

— Или же ты боишься?.. А?..

Я молчал.

— Боишься… — утвердительно ответил на свой же вопрос человек. — Но ты не бойся. Кто знает, как сложится твоя судьба?.. — Быть может, мы тебя освободим. — Ты ведь не знаешь?..

Я молчал.

— Вот, — сказал человек. — Не знаешь… И даже я не знаю. Но пока — успокойся. Отдохни. Побеседуем. — A хочешь, сказку тебе расскажу?

…Я улыбнулся как можно шире…

— А я ведь вправду хочу рассказать сказку. Такая у меня должность, — вздохнул он, — рассказывать тебе каждый раз сказки. — О чем ты сегодня хочешь узнать?..

Я продолжал молчать.

— Ну, тогда придется выбирать мне. — Я расскажу сказку о непутевом наследнике древнего и почтенного рода, вмешавшегося в дела… не для своего ума, и почему-то теперь обиженного на ни в чем не повинных обитателей сопредельной державы… — Итак. — Жил-был наследник, да жил, никуда не лез, но вот однажды привелось ему получить некий случайный подарок, — скажем, Талисман. — Ибо он так его называл. — Что это за Талисман — он не ведал, но понимал, что вещь эта не простая. Что она исполняет кое-какие желания. Как волшебная палочка. — И тогда он, заинтересовавшись, решил испробовать ее в деле. — То есть, едва ли ли не сжег руку своей любимой девушке… и совершил еще несколько подобных подвигов. — Кажется, сам того не желая… — Я правильно говорю?..

Я молчал, стискивая зубы, — от злости и стыда. Ибо в словах этой гадины была правда…

— …Потом эта игрушка ему надоела, или показалась некрасивой, — уж не знаю, — и он, решив избавиться от нее, выбросил ее в болото… — Что, нельзя не признать, было наилучшим решением, какое только могли потребовать от нашего героя истинные хозяева этой игрушки… — Человек слегка поклонился мне. — Кстати сказать, от волшебных вещей так просто не избавляются… Ну, это к слову. Пойдем дальше…

…А дальше — все продолжалось в том же духе. Герой наш однажды ухитрился добраться сюда, в это место, и здесь ему удалось добыть еще одну странную игрушку, — на сей раз — меч… С этой новой игрушкой он распорядился так же разумно, как и с прошлой. — То есть, загубил несколько обитателей здешних мест и, выгнав остальных с родного пепелища, с победой удалился. — При этом забыл свой меч здесь, а теперь, вспомнив о нем, вернулся забрать. — Мимоходом загубив еще одно безвинное существо… — И будучи застигнут на месте… подвига, — нежданно-негаданно обиделся… — Я все верно говорю?..

— Сказка окончена. — Правда, нужно добавить еще кое-что. — Здешние обитатели, восхищенные и даже, возможно, слегка напуганные ратной доблестью героя, предлагали ему мир, дружбу и возможность поселиться на их землях со славой и почетом. Но он…

— Хватят сказок, — сказал я.

— Да… — ответил мне человек и выпрямился. Теперь тело его обрело гордую осанку, в голосе зазвучала торжественная нота. — Хватит, Наур. Больше не будет сказок. — Тогда мы действительно предлагали тебе кров и славу… Но теперь — ты не нужен нам…

— Ну, и хорошо…

— Да. Ты не враг и не гость. Как гость — ты не достоин гостеприимства; а как враг — ты не стоишь внимания. Теперь мы знаем это. — Ты бесполезен, а если правдиво — то просто вреден для любого, кто доверился бы тебе. — Ты шагаешь только тропами несчастья. — Я уже говорил тебе, что ты путаешь наши карты очень удачно для нас. — И теперь…

— Что же я все-таки полезное сделал для вас?.. — Никак не пойму…

— Талисман. — Ты думал, это вправду волшебная палочка? Игрушка из сказки?.. — Таких сказок не бывает на свете, Наур. Ты думал, Болотные боги для твоей забавы веками создавали свое Заклятье?.. — Нет!.. (Голос человека все крепчал и становился все торжественней). — В древние времена было создано оно заветного отмщения для смертным. В давние времена оно было передано им в руки, чтобы однажды — по свободной воле смертного — вернуться из человеческой руки к своим Хозяевам… — Ты вернул его, Наур. Ты сделал это по доброй воле. Ты освободил скрытую в Талисмане Дремлющую Силу; теперь она не заставит себя долго ждать. — Ужас и отчаянье идут в мир, — ужас и отчаянье, каких уже много веков не знала земля… Но теперь нету древних царей, способных встать против этой Силы. — Не поднимутся из могил те, кто доблестью и мощью своей могли отменять замыслы Древних Богов… А наследники их сами призывают беду на свою голову… — Ты сделал это, Наур. — Ты сам, добровольно!.. — Человек запрокинул голову и злобно расхохотался…

…Я шагнул к нему, но сильные руки тут же схватили меня с обеих сторон, — и, как я ни напрягался, вырваться мне не удалось. — Стоял на месте и с бессильной злобой смотрел на человека. — Много бы я отдал сейчас за умение испепелять врага взглядом…

— В тебе опять пробудилась природная добесть?.. — спросил меня человек, отсмеявшись. — Смотри, она опять приведет тебя к какому-нибудь непредвиденному результату… — Отпустите его… Он не опасен…

Руки, стискивающие меня, разжались, и я, тяжело дыша, смотрел, смотрел на человека… — Эх, если б я мог до него добраться!..

— Ты, наверное, ждешь от нас наказания за свои дела?.. — с презрением спросил меня он. — Нет. Ты не опасен; ты нам безразличен. — Иди куда хочешь… Иди, только помни наперед, что мы сильнее тебя. — Ну, да я уже сколько раз говорил, и возможность убедиться у тебя была…

…Мне сначала показалось, что я ослышался. Или — что демоны теперь решили поиздеваться надо мной таким способом. — Я смотрел, смотрел на человека…

— Иди, Наур, Можешь даже забрать свой меч. Все равно — ничего доброго ты им не сделаешь. — Иди. Ты слишком ничтожен, чтобы держать на тебя зло. — И мы не держим его. — Ни за старые обиды, ни за новые… — Он указал на обгорелые останки убитого демона, на разрубленное тело человека, столь неосмотрительно пытавшегося разоружить меня. — Будем считать, что твое зло покрыто той пользой, которую ты принес нам… сам того не ведая. — Скоро ты увидишь плоды своих дел. Потому — ты свободен. — Иди. Ты не страшен нам. — Ты жалок, Наур…

… Ряды людей в черных повязках дрогнули и раздались в стороны, освобождая мне дорогу. Руки с копьями опустились, и когда я, подобрав меч, молча пошел к выходу, — с опущенной головой, сам не свой от обиды, от унижения, — люди только внимательно смотрели на меня. — С насмешкой… С презрением…
4. Раздумья побежденного

Последние слова предводителя демонов еще долго звучали жгучим эхом во мне. — Да, я действительно был жалок. — Особенно жалок я был в тот миг, когда, выйдя за порог и убедившись, что меня никто не остановил, поддался безотчетному страху и бросился бежать, — со всей скоростью, на какую был способен, делая зигзаги, чтоб уберечься от возможного копья в спину… — Да, я был очень жалок. — Правда, на бегу я сам себя презирал, — но от этого скорость моя вовсе не уменьшалась. Перешел я от бега на быстрый шаг (тоже очень быстрый…) только где-то на середине К-.

Я шел по К-, сердце тяжело бухало в груди, так же тяжело, казалось, бухала ночная темнота, и звезды пульсировали в небе. — Да, я был плохим хранителем родового достоинства. — Настоящий Наур, думалось мне, невзирая на копья, бросился бы на врага и, мгновенно уподобившись дикобразу, истекая кровью из многочисленных ран, — все же достал бы его и забрал с собой в гибель… А может быть, достал бы и еще нескольких… Даже — нет: я чувствовал, что на настоящего Наура не смели бы так напасть… и не сумели бы так напасть… — Я проворонил опасность; я не сумел с честью вывернуться из беды; я бежал, позорно бежал от врага… — Нет… — Поникший, потерянно расхаживающий по площадке в ожидании электрички на М., я был не наследником древних царей, а простым обывателем, которого только что прижала в темном углу шпана и, пригрозив набить морду, отобрала десять рублей и талон на водку… — То есть, я был — самим собой…

…Хорошо, что большинство жителей страны — такие же простые обыватели, и потому без нужды не выходят из дому после наступления темноты. Ни в электричке, ни в M-е (впрочем, в M-e я на всякий случай шел «задними дворами») я не встретил никого, и потому — человек со странным мечом не стал наутро достоянием гласности в городке…

Я добрел до своего дома, уже устав за время пути переживать свой позор. — У меня, видимо, начиналось какое-то нервное потрясение… — И я, последними усилиями воли сдерживаясь, чтобы не закричать, не зарыдать или не сделать еще чего-нибудь столь же глупого и шумного, торопливо искал ключ, открывал дверь (не сразу попал в скважину), мечтая только об одном: забыться. Хоть ненадолго. — Облиться холодной водой, съесть несколько снотворных — и постараться забыться… отойти, отдохнуть… Ибо нервы мои уже почти не выдерживали… — А когда в сенях, в углу мне бросился в глаза — четко и ясно — некто высокий в пальто, — нервы сдали, и я с каким-то рычаньем рубанул его своим мечом…

…Силы небесные! — Если я ранее не сумел сойти с ума от ужасов, сегодня впору было сделать это от позора… — От цепочки непрестанных позорных деяний, совершаемых мной сегодня. Включив свет, я увидел разрубленную молодецким ударом вешалку, и валяющееся рядом на полу мое разрезанное пальто…

…Это было мое единственное пальто, но не в том дело. — С невероятно идиотским, видимо, лицом, с грозным мечом в руке, я стоял над убитой одеждой и, глядя на нее пустыми глазами, бессмысленно улыбался. — Не помню сейчас, какие чувства стучались, бегали, метались в моей несчастной голове… — Помню, что после я, выронив меч, мягко упал на колени возле сраженной вешалки, — и заплакал… Заплакал обиженным плачем ребенка, не понимающего ничего на свете.

…Первым моим чувством, когда я очнулся утром, было то же самое: стыд. Вторым — тревога. Испуг. — Что-то я слишком поспешно начал хвататься за меч. — Пусть я для начала всего-то зарубил вешалку; но этак еще немного осталось, и я любого, кто наступит мне на ногу, буду на месте раздваивать… — Нет, прослыть маньяком-убийцей меня вовсе не устраивало… — Надо было что-то делать с собой… И надо было вообще что-то делать… — Но что?.. Что я мог сделать?.. — Мне казалось, что все надежды потеряны…

Следующие пару дней я занимался тем же, чем и в первый после возращения: упивался собственным позорем и пытался как-то прийти в себя. Изживал отчаянье, вспоминая подетально тот несчастный день, выжигая в себе те чувствительные окончания, которые отвечают за мою способность стыдиться… Не знаю, насколько хорошо это у меня получилось, но детальное припоминание последнего происшествия помогло мне в другом. — Ибо, несмотря на очевидную неудачу моего предприятия, кое-какие полезные сведенья я все же получил. Оставалось сообразить, как их использовать.

Итак. Во-первых, я понял, что не надо полагаться на волшебные вещи до такой степени, чтобы полностью доверять им заботу о своей безопасности. — Дважды у меня была возможность проверить это на практике, — и теперь я, наконец, убедился…

Во-вторых, выяснилось, что существуют демоны, которых можно приручить и использовать для выполнения мелких не-демонических поручений (правда, мне все же не было ясно, почему прирученный Ольгой демон сначала попытался убить меня, а только потом спросил мое имя. — Может, демоническая сущность пересилила?..).

Далее. — Грозные служители Болотных Богов вовсе не всесильны (правда, это наблюдение не мне бы делать): они не смогли помешать Ольге написать и передать весточку, не сумели изолировать Надю от сообщения с Ольгой…

Еще было известно, что Надя то ли вовсе на свободе, то ли на положении более легком, нежели Ольга. — Скорее всего, вообще на свободе. — Иначе Ольга вряд ли советовала бы сначала отыскать Надю, а потом уже — ее… «Правда, — тут же подумалось мне, — Ольга может просто не знать, где Надя и что с ней, — и просит поискать ее на всякий случай, наудачу…» — Да, могло быть и так; но хотелось надеяться на лучшее.

…Кажется, в основном все. Кое-что я постарался запомнить потверже. Как своеобразную инструкцию для будущего. — «Памятка для того, кто намеревается успешно бороться с демонами»…

Это все я вынес из своего приключения, как уже данные выводы. Но были и загадки, которые еще предстояло разгадывать. — Одну из них можно было разгадать прямо в своем доме, и я не мешкая занялся этим.

Бледная земля была в правом внутреннем кармане моего пиджака. Я выгреб ее всю и осторожно высыпал на пол. — При свете дня она не мерцала своим странным светом, а выглядела как обыкновенная почва, только что обесцвеченная. — Вспомнив видение, я решил проверять кое-что, пришедшее мне на ум в связи с ним. — Я взял свой меч в левую руку и, едва дыша от внимательности, медленно вонзил его в кучку на полу… Меч входил в землю!.. Он входил в нее легко и свободно, почти без моего усилия, — как входил вообще во все, что мне доводилось им рубить. — Он ушел начисто, его скрыла бледная земля… — Я смотрел на это и прыгал от радости, как школьник, которому впервые самостоятельно довелось взорвать в костре баллончик от аэрозоля. — Чудеса, чудеса!.. — Отпраздновав исчезновение меча, я протянул левую руку над землей и произнес — по такому торжественному случаю вслух — заклинание, и рукоятка вынырнула из земли в мою руку. — Правда, после первого удачного опыта радость от второй удачи была несколько скромнее, но в общем хорошее настроение вернулось ко мне. — Теперь, в случае надобности, мне не придется ехать либо идти куда-нибудь через людные места с мечом в руках; я могу нести его в кармане… — Замечу наперед, что это были далеко не все возможности комплекта, состоящего из бледной земли, меча и… — Впрочем, далеко вперед я забегать не намерен. — Тогда, с первого раза, я больше ни до чего не додумался; но даже такое применение вновь открытых способностей бледной земли (или меча) было уже удобством… — А что современный человек ценит больше, чем удобства?..

…Разгадку самого явления я не нашел. Впрочем, можно предположить два наиболее вероятных варианта. — Во-первых, меч мой (о чем я никогда не забывал) — в сущности не меч, а один из могущественных демонов древности; если так — то вполне возможно, что ему под силу изменять свои облики, свои размеры… — Вот именно способность изменять размеры меня и интересовала. На земле, очерченной знаком, и, так сказать, «околдованной» наговором Иг-Наура, он мог уменьшаться до такой степени, что свободно умещался в любую горстку этой бледной земли…

Вторая гипотеза исходила не из размеров меча, а из глубины его залегания под землей. — Глубины, из которой практически безразлично, в какое место на поверхности выходить, лишь бы было «окно» для выхода (то есть бледная земля) — и воля Наура, призывающая Бледного Бога к делу…

Не знаю, верны мои гипотезы или нет, но, в конце концов, это неважно. — Я, слава, богу, не научный работник и вовсе не обязан заниматься размножением вероятностей. — Главное, что я набрел на свойство меча, могущее быть мне полезным… — Ни откладывая, я тут же принялся шить мешочек, и вскоре бледная земля, засыпанная в него, упокоилась в том же кармане, что и была… И тут я заметил за ней еще одно любопытное качество.

…Сначала — о предметах. Их четыре: карман, а в нем — авторучка и трехрублевка. Четвертый предмет — тот самый мешочек, какой я только что сшил. — Сами по себе эти четыре предмета не очень потрясают ум, но я вспомнил, как бледная земля сожгла оружие демона, убитого мною в тот несчастный вечер… Одно воспоминание потянуло за собой другое, — и я припомнил, как Ольга, в гибельный день нашей последней встречи, сообщила мне, что несколько демонов погибли из этом пятне…

«Значит ли это, что земля пятна уничтожает только то, что связано с нечистыми силами, и обходит вниманием нормальные предметы, вроде ручек и денег?..»

Нужно было проверить новую догадку. Я сообразил быстро. В левом кармане пиджака лежало свернутое в бурый шарик послание Ольги. — Вот вещь из мира демонов!.. — Я вытащил шарик, развернул, переписал на всякий случай текст на листок бумаги, высыпал бледную землю на пол и положил шарик на кучку…

…Шарик обуглился очень быстро. Пошел легкий дым, форма шарика начала меняться, огонь разворачивал послание… Несколько слоев, отстав, изогнулись и съежились… Мгновение — и горстка темного пепла лежала на бледной земле…

Ну, что же. И это открытие как-нибудь используем. «Если б я знал раньше!.. — вспомнил я свой поход в К-. — Я бы мог закидать демонов землей из пятна, или, на крайний случай — набрать ее побольше…»

Но ладно. Пусть и поздно — я сделал это открытие. — Да, Науры были великим народом. — Не зря их боялись Болотные Боги… — Ох, не зря!..

Другая загадка, не дававшая мне покоя, — Талисман. Как я привык его называть. — Что же это такое на самом деле?.. Что я сделал реально ужасное, бросив его в болото?.. — «Ужас и отчаянье идут в мир…» — сказал мне Верховный Демонослужитель. — «Ужас и отчаянье, каких много веков не знала земля…» — Что же это могло быть?.. — Я долго пытался сообразить. — «Дремлющая Сила»… — Ольга тоже что-то говорила о ней… Но что она есть?.. — Я даже не «терялся в догадках», как любят говорить: у меня и догадок не возникало. — Ужас и отчаянье… — Уж если повелитель чудовищ, от одного вида которых у неподготовленного человека может кровь в жилах застыть, говорит об ужасе, — значит, он знает, о чем говорит. — И, значит, я, с моим дилетантским понятием о чудовищах, вряд ли это смогу представить…

Итак, ничего мне не удалось понять в этой загадке, кроме одного: речь идет о чем-то действительно ужасном. Причем — человек пообещал мне, что скоро я увижу плоды своих дел… — Что это ЧТО-ТО было создано на погибель смертным… — «Всем, что ли?..» — Я не знал, как велика опасность, опять-таки потому, что ничего не знал о ее сущности; но думы мои были мрачны, и мужественное, хотя и нерадостное, чутье подсказывало мне, что лучше преувеличить опасность, насколько это в моих силах, чем преуменьшать ее… Более того: оно подсказывало мне, что «преувеличить» ее трудно… — А я, как уже неоднократно говорил, вполне доверял своему чутью. — Быть может, это даже не чутье, а мудрая кровь Древних Науров подсказывала мне… — Пожалуй, так оно было.

…И было у меня еще одно дело. Для совершения которого нужно было идти в Ольгин дом. Что я и намеревался сделать, немного отдохнув и набравшись сил. — Потому что я не собирался сдаваться. Гордая кровь древних царей не позволяла мне сделать этого. — Нет… — Даже побежденный, даже униженный своим врагом, я не собирался сдаваться. Я только набирал силы после поражения. — Первым шагом в возобновляющейся необъявленной войне был — с моей стороны — поход в Ольгин дом. — За ночною мазью…
5. За ночной мазью

Ольгин дом… — Дом, в который я ходил когда-то спокойно и беззаботно, ничего не подозревая. — К своей подруге…

…Дом, в который я вошел однажды — еще не ведая, что вошел к будущему врагу… и не ведая — куда выйду и чем все это закончится…

…Дом, в который я вошел опять, но уже ни к кому, — и теперь — совсем другим человеком… А это самое «все» — еще не закончилось…

…Соседи, ненавязчиво опрошенные мной, говорили, что давненько не видели хозяйку дома. Но, поскольку ко мне там в свое время привыкли, расспросы не вызывали никаких подозрений, ответного любопытства… В дом можно было попасть, — я знал, где ключ, — и мое вторжение туда соседей не удивит…

И вот я в доме. — Надо сказать, мне в прошлые времена не слишком нравился Ольгин дом. — Не очень уютный; мрачноватый. — Дом, обстановка… — Впрочем, теперь-то я знал, что это дом ведьмы, так что нечего рефлексировать.

Мне нужно было взять ночную мазь. Я в последний раз видел ее в шкафу… — Я направился к шкафу и потянул за ручку двери… — Шкаф не открылся.

Подергав еще немного и убедившись, что точно заперто, я начал искать ключ. С поиском мелких предметов мне почему-то всегда не везло. Слишком много труда я вкладывал в него, и хорошо — если вообще результативного… — В данном случае весь мой труд был абсолютно бесплоден. Я поискал в ящике стола, в многочисленных мелких вазочках, какие стоят во всех домах средней и худой руки как емкости для мелких предметов, наиболее часто используемых в хозяйстве… В кухонном столе, среди ножей и вилок… Потом опять пошел к шкафу дергать его. На сей раз я дергал длительно и раздраженно. Где-то минуте на третьей дерганья ко мне пришла мысль, — не слишком ли я стремительно глупею в последнее время?.. — Тогда я оставил шкаф в покое… и, к сожалению, не придумал ничего лучшего, как снова перерывать весь дом. Медленно… тщательно… затем — все более торопливо и беспорядочно. — Теперь откуда-то возникла и начала укрепляться во мне уверенность в том, что надо спешить… Я спешил, я бросался к одной веши (например, к вешалке с одеждой) — и, не закончив еще обшаривать ее, кидался уже к другой, — например, к проверке наволочек… — Беспристрастный наблюдатель, знающий о цели моих поисков, наверняка хохотал бы, глядя на мое кружение по дому… — В какой-то миг я сообразил, что, если если шкаф заперт, то мазь, возможно, спрятана где-то в другом месте… — И начал теперь искать еще и мазь. — В тех же местах, где только что искал ключ… — В итоге, я искал теперь и ключ, и банку, временами забывая, что именно и как оно должно выглядеть, — а в перерывах ходил дергать шкаф… — Я навел беспорядка не меньше, чем наемный разоритель, и уж гораздо больше слепого грабителя… — А чувство необходимости спешить подгоняло меня… В конце концов, сообразив, что нужно на всякий случай позаботиться о своей безопасности, я решил достать меч, а потом уж продолжать поиск…

Я вызвал меч… от спешки забыв высыпать землю из мешочка на пол. И в результате получил рукоятку, тянущуюся ко мне прямо из мешочка… — Это было очередным открытием, но я только запомнил его, а обдумывать было некогда. — Вытащив меч, я оставил его в левой руке, а правой начал опять дергать за ручку шкафа…

Если б это был современный шкаф, ручка бы давным-давно оторвалась, — и скорее всего, вместе с дверцей. Но шкаф был старый, еще времен добротного тоталитаризма, когда качество любого запирающегося изделия обязательно должно было гарантироваться, — и потому дверца держалась… — Вот уж верно был день веселья для потенциального наблюдателя!.. И день глупости для меня!.. — Для того, чтобы догадаться, что дверь можно открыть с помощью меча, мне потребовалось еще некоторое время дерганья… Но затем уж я не сплоховал. Воспоминания о моем мече всегда отрезвляли меня… — Потому я не использовал меч в качестве ломика, а рубанул им по петлям, и срезанная дверь мягко рухнула к моим ногам…

«Хорошо…» — Я усмехнулся, вспоминая заклинание: «Вещий ключ — отвори глубину, Возврати достоянье владыки…». — Вот, теперь Бледному Богу пришлось побыть и своеобразным ключом… — И в тот же миг с изумлением почувствовал я, как мелко-мелко затрясся мешочек с бледной землей, — и, казалось, зашевелился, начал менять форму… — «Нет-нет!.. Не сейчас!.. — Вернись обратно!..»

— «Ну и ну!.. Неужто «достоянье владыки» чуть было не вышло сейчас на свет?..» — Скорей всего, так оно и было, но мне вовсе не хотелось здесь, в чужой доме. основательно располагаться и заниматься изучением своего наследства… — Нет уж, потом. — Хорошо, что мои бездумные действия могут приводить не только к неприятным результатам, но иной раз — и к полезным, — однако: не сейчас. Сейчас — мне нужна только мазь… — Я засунул меч в землю, упрятал мешочек в карман и начал шарить на полках. — Шкаф был глубокий, и плохо виделись в его темной внутренности предметы… Я искал наощупь… — Расческа… духи… — вот!.. Пальцы коснулись баночки. — О, выпуклая радость узнавания!.. Успех сопутствовал мне сегодня!..

Я вынул руку из темной глубины. — Да, та самая баночка. Если ее сейчас открыть, — мне увидится темного цвета мазь, и резкий болотный запах поплывет по дому… Но это — тоже потом. — Еще когда обдумывался план похода, я сразу решил забрать мазь с собой, а не использовать ее на месте. — Ибо, как я понимал (и правильно) — мазь действует в любом доме, не только в Ольгином. А перед тем, как отправиться в то место, в каком я уже однажды побывал, отправившись за Ольгой, я чуть было не нажил себе неприятностей («Какое там — чуть не нажил: ведь там-то, на деле, все и началось…» — Тут же подумалось мне) — надо было еще отдохнуть и подумать…. Я уже зарекся делать необдуманные походы…

Я спрятал мазь в карман и огляделся. — Кошмар какой!.. Что же это я тут наворотил?.. А вдруг кто обнаружит весь этот беспорядок в доме, в котором нет хозяйки?..

«Естественно, — сообщит в милицию… И —…»

Мне не очень улыбалась перспектива быть разыскиваемым по подозрению в хищении (или, скорее, в разорении) чужого имущества. И потому я начал быстро приводить дом в благопристойный вид…

Правильно говорят, — ломать не строить. — То, что я, шутя, играючи, наворотил всего-то за час, невозможно было вернуть в первозданное состояние и за полдня (и то вряд ли). Я пытался хоть кое-как упорядочить наиболее хаотические кучи мебели, одежды или других вещей, о полном порядке не помышляя. — Но хоть что-то сделать…

…На этом занятии меня и поймали. Произошло все, как и в К-, только намного мягче. — Сидя на коленях возле отрубленной дверцы шкафа и соображая, что бы тут можно сделать, — я вдруг ощутил присутствие в доме людей…

— «Господи, какой дурак!..» — выругал я себя и начал подниматься. Медленно и как можно естественней, создавая впечатление, что я встаю просто потому, что надоело сидеть на корточках, а вовсе ни по какой другой причине. — Что я вовсе не догадываюсь о присутствии в доме посторонних… Краем глаза я заметил, что сбоку от меня никого нет… — Значит, не окружили. — Я постоял несколько мгновений, произнося в уме заклинание и продолжая стараться выглядеть как можно безобидней (сколько сил мне это стоило!..) — а потом, сунув руку в карман и нащупав рукоятку, неторопливо развернулся… И в первое мгновение ничего не понял. — В комнате был только один человек, незнакомый мне. Он стоял на пороге и внимательно глядел на меня…

«Демон?.. Родственник?.. Жулик?..» — в такой последовательности возникали вопросы, когда я глядел на этого человека. Вид у него был вполне обыкновенный. Лет пятидесяти, с небольшой бородкой, внимательными глазами и строгими чертами лица. Что-то в нем неуловимо напоминало тех людей, с которыми в последнее время так часто сталкивала меня судьба. — Правда, он не производил впечатления особо крупной величины (как те), но… Он ведь мог быть и средней величиной; а меня сейчас и это не радовало. — «Лучше всего, если б он оказался жуликом…» — Но, однако…

— Добрый вечер, — сказал я (не то — сообщил…) ему, справляясь с волненьем.

— Да.

— Вы кто? — Простите за неуместный вопрос…

— Я?.. — он усмехнулся. — Это зависит от того, с какой стороны смотреть…

— Мы с вами встретились в чужом доме, — сообщил я ему. — Хозяйка отсутствует. Если в пустой дом забирается один человек, — это уже подозрительно. — А если он — чуть погодя — встречает здесь еще и другого…

— Ах, так вы тоже забрались в чужой дом?..

— Теперь я понимаю, что вы здесь — человек чужой. — Значит, смотреть на вас можно…

— Только как на жулика?.. — докончил он, подмигнув.

— Гм.

— Нет, я все ж не жулик. Я скорее, вымогатель. — Он усмехнулся. — Раз уж вы предпочитаете смотреть с точки зрения уголовной.

— Да ведь здесь не с кого вымогать. — Хозяйки-то нет…

— Да. Но я-то надеюсь, что она когда-то бывает!.. — Вот сейчас, например. — Поглядел, — дверь открыта. Постучался — не открывают. Думаю, войду…

«Вот так да!..» — Я не слышал стука. — Неужто я до того погрузился в свои дела, что проворонил стук в дверь?.. «Ну, тогда понятно, почему меня все время врасплох берут… Я не только стремительно глупею, у меня еще и чутье слишком притупилось…»

— Вошел, — а тут вы в квартире прибираетесь. — Я подумал, — родственник, а то — новый хозяин. Вещи после переезда расставляете. — Хотел уйти, но вы обернулись… — продолжал докладывать человек.

…Да. Теперь кое-что стало понятно. — Но неужто я впрямь так долго не замечал его?.. Он, значит, стоял, наблюдал за мной, а я все не соображал, что в комнате — человек!.. Нет, прямо-таки поразительная бесчувственность!..

«Хорошо еще, что он не соображает, что я тут делал… — Нет, но я-то!..»

«Куда уж тебе с демонами воевать, — сказал я сам себе. Тебе только квартиры чужие разорять…»

— Конечно, — ответил я человеку, — я догадываюсь, что вы никакой не вымогатель. — Прошу прощения, — странный у нас разговор получился… — Давайте начистоту. — Мне нужно было кое-что узнать о хозяйке этого дома. Я очень давно ее не видел. Соседи уверяют, что тоже не встречали ее несколько месяцев. — Я знаю, где ключ, — я раньше бывал здесь, — и вот, вошел… А когда появились вы, я подумал, что вы — либо жулик, либо близкий человек… И в этом случае — можете что-нибудь знать о ней…

— О, — ответил он, — отнюдь нет. — Я действительно пытался попасть сюда несколько раз, но это все. А пытался попасть по причине, действительно похожей на вымогательство. — Дело в том, что очаровательная женщина, жившая здесь, обращалась ко мне некогда за делом. — Ей необходима была одна редкая травка, и у меня такая случайно имелась…

— Так вы — знахарь?.. — невольно перебил я его. — Тогда все выглядело еще более ясно. Несомненно, Ольга — по долгу ведьмы — должна была заниматься травами…

— Ну, пусть будет так. Хотя я не люблю этого слова… — И вот, мы сговорились о цене, и я принес ей эту травку…

— А как она называется?.. — Прошу прощения, опять я вас перебил…

— А вы хорошо разбираетесь в травах?..

— Честно говоря, совсем не разбираюсь.

— Тогда какой смысл?.. — Название на латыни вам ничего не скажет, а народного названия она не имеет. Слишком редка…

— Да, — согласился я. — Продолжайте, прошу вас… — Итак, я принес ей траву, но она тогда не смогла заплатить за нее. Просила зайти позднее. И почти сразу же — как в воду канула. — Я заходил через неделю…

— Странно…

— Да, и вот уж какой раз захожу, а все не застану…

— Гм, — произнес я. Ясно, что человек был обыкновенным смертным, у которого Ольга для каких-то своих ведовских целей доставала травы. Как объяснить ему, кто такая Ольга?.. Или этого вообще не надо объяснять?.. — Как ему сказать, что вряд ли он сможет когда-либо получить деньги за свой товар?..

«Как тяжело, оказывается, говорить с обыкновенными людьми, — с удивлением, но и с гордостью подумал я. — Невозможно растолковать ему самые простые вещи, чтоб он не посчитал меня сумасшедшим… А уж моих забот ему вообще не понять; и хорошо. Пусть он не знает других бед, кроме голода и разорения… — Не всем по плечу тягаться с тайными силами: не всем дано нести непосильную ношу нечеловеческих знаний…»

— …и я думал, — это вы мне что-нибудь скажете…

«Что ж. — Я скажу. Я открою тебе то, что ты окажешься в состоянии понять…»

— Нет, — ответил я вслух. — Вряд ли я могу сообщить нам много. По крайней мере — утешительного у меня ничего нет. Мы с месяц назад расстались с хозяйкой этого дома при странных обстоятельствах и в более чем странном месте… Ну, это неважно. — У меня есть основания думать, что она угодила в серьезную переделку…

— То есть?.. — заинтересованно спросил он.

— Что?..

— Вы уверены, что в серьезную?..

— Да. Я думаю, она в большой беде. (Человек этот был немного симпатичен мне, и я хотел чуть-чуть намекнуть ему на истинную Ольгину сущность. Отчасти просто из дружелюбия, отчасти — для того, чтобы он в будущем более осторожно раздавал свои травы. — Ибо я был уверен, что траву для хороших целей Ольга вряд ли бы стала искать). — Думаю, на нее предъявили права ее хозяева. Понимаете?..

Человек напряженно слушал. На лице его я заметил нечто вроде легкого недоумения…

— …то есть, я хочу сказать, что она собирала травы… ну, скажем, не с обычными целями. И с не очень благими… И не сама по себе, а работая на других… существ… людей… — Я запутался в словах и замолчал, ожидая вопросов. Легче отвечать — в случаях, когда пытаешься рассказать о таинственных делах — на вопросы собеседника: становятся понятно, что он воспринимает, а что — нет.

— Ладно, — сказал мне человек. — Скажите мне, какова вероятность того, что она действительно попала в беду?..

— Думаю, сто процентов, — ответил я, немного удивившись, что он никак не отреагировал на мое — несомненно, загадочное — сообщение. — Я присутствовал при том, как ее затянуло… — Я опять замолчал…

— Продолжайте…

— Это так просто не объяснишь, — сказал я, — дело в том, что…

— Вам знакома такая вещь?.. — перебил меня человек. — Спокойным голосом, в котором было что-то, заставившее меня насторожиться. — Он вынул руку из кармана и показал мне связку ключей, на которой висел странный брелок. Он представлял из себя костяную квадратную пластинку, на которой был вырезан непонятный знак.

— Нет, — недоуменно ответил я.

— Странно… — пробормотал человек, внимательно глядя на меня. — Очень странно… Вы действительно не знаете этого знака, я наблюдал за вашим лицом, когда вы рассматривали… — Но откуда вы знаете о Болотных Богах?..

— А вы… — И тут я все понял. — «Силы небесные, опять!..»

Человек сделал знак рукой, и из за дверного проема, из коридора, вынырнуло четверо высоких людей в черных повязках. — Опять!.. опять!..

…Я тихонько опустил руку в карман и быстро вспомнил заклинание. — «Будем надеяться, они не догадываются, что меч со мной… Ибо они ничего не знают о свойствах этого — чужого им — предмета… — Вот и все… Пусть теперь поближе подойдут…»

— Послушайте, — еще раз переспросил меня человек, — вы уверены, что она попала в переделку?..

— Кто?.. Ах, да. Я же говорил, что видел это.

— Видели?.. До самого конца?..

— Да. Более того, — это я, по случайности, подставил ее… Правда, у меня выхода не было. — То ли самому погибнуть, то ли…

— Вот как!.. — человек некоторое время помолчал, а спутники его в черных повязках почему-то остановились у порога, перейдя его, и дальше не двигались. — Я недоумевал…

— Послушайте, — сказал, наконец, человек. — Вы очень интересуете меня. — Не откажетесь ли вы пройти с нами… скажем, в гости?.. — Если у вас есть какие-то подозрения, — а я чувствую, вы немного понимаете в тайных делах, в отличие от смертных… хотя не могу сказать, по какой причине это получилось… — Но, подозрения есть, — могу гарантировать вам полную безопасность…

«Вот так да!.. Кто ж они?.. — Если только… если только — не ловушка…»

— Но кто вы все же?..

— Потом поймете, — усмехнулся он. — Я вам разъясню по дороге. Я просто обязан показать всем человека, совершившего очень полезное дело… — Пойдемте. Вовремя мы с нами встретились…

…И вот я, совершенно сбитый с толку, направился в выходу из дома в сопровождении пятерых спутников. В очередной раз ничего не понимая. Ни в нормальном мире, ни в ненормальном. — «Кажется, опять демоны, но на сей раз — какие-то другие…»
6. Атеисты

Дорогой он мне действительно кое-что рассказал. — Да, в самом деле, это были тоже демонопоклонники; но другие. Отколовшиеся некогда от поклонников Хозяев Болот, а теперь образовавшие свою секту, многочисленную и сильную. — Да, много он мне порассказал… Я только шел и хлопал ушами. — Ну и ну!.. — В этом маленьком городке демонопоклонников больше, чем жителей!..

Итак, вот что мне удалось узнать. — Около столетия назад у бесопочитателей произошел серьезный раскол, разделивший единую некогда державу на две со временем почти совсем разошедшиеся друг с дружкой — части. Многим давно не нравилась слишком большая власть Верховного Правителя, — по их мнению, он становился по отношению к остальным почти в ряд с Хозяевами Болот; они же хотели просто поклоняться Болотным Богам, обходясь без строгой иерархии между собой…

Движение за демонические реформы возглавлял Второй Правитель. — Долгое время в державе длилась почти никак не проявляющаяся вражда, но однажды все накопилось, — и произошел раскол. — Большая часть демонолюбов отпала и ушла из болотного Царства…

— Странно, — заметил мой проводник, — что сами Болотные Боги никак не отреагировали на это. — Словно бы не заметили…

— А что они должны были сделать?..

— О!.. — это мне трудно даже представить… — Но они вообще ничего не сделали…

…Второй Правитель увел свой народ в другие края, чтобы там, на новых местах, стать Первым. Поселялись отщепенцы среди людей, а для поклонения — нашли себе другое место, вдали от Болотного Государства…

— Какое?.. — спросил я.

— Погодите, — ответил он, — позднее об этом…

…Со временем никаких связей, кроме ненависти, ничуть не угасшей за долгие годы, не осталось между «отщепенцами» и «верными». Новая секта, чтобы не развалиться дальше, начала теперь цементироваться, уясняя себе и по ходу уяснения — непроизвольно вырабатывая, — отличия от старой. — Так выяснилось, что иерархия практически упраздняется; что Правитель — только мудрейший и опытнейший, да и все, — а не царь и бог для остальных. Что он отвечает за страну (или за диаспору, как угодно) — но не за личные дела каждого подданного. — Такова была внутренняя стратегия.

Выяснилась и разница во взглядах на мир смертных. — Если прошлая держава (они называли ее «прошлой», чтобы еще более подчеркнуть свою обособленность) — была тяжела и угрюма в этом отношении и все ждала некоего решительного момента для исполнения своих ужасных замыслов, — то у новой были свои, более мирные, планы разрушения мира. Не столь грубые. Но, как сказал человек, более надежные. И более постепенные…

— Так что, — заверил меня он, — на ваш век хватит. Можете не беспокоиться…

— Вы опоздали, — ответил я ему, — мы уже разрушены…

— Да; но то новое, что должно появиться на вашем месте, воздвигнется после вас, а не вместо вас, — сказал он. — Вы видите, мы вполне миролюбивы…

…Изменения произошли даже в идеологии. То есть, в религии. Новая секта постепенно эволюционировала до… атеизма.

— Атеисты?.. — изумился я.

— Да. А что?.. — На мой взгляд, это самая здравая точка зрения на жизнь…

«Атеисты, — думал я, даже несколько развеселившись от неожиданности. — Атеисты-демонопоклонники… — Что же это, а?..»

«…Впрочем, все атеисты одинаковы. — Кроме: а) Молодых, б) Инфантильных (возраст неважен), в) Атеистов от ненаблюдательности. — Говорят, были еще атеисты от отчаянья… Но — атеисты от избытка демонизма!..»

«— Нет, жизнь моя чересчур уж круто перекосилась в последнее время…»

…Вот это примерно я и узнал от человека. — Впрочем, несомненно, он многое не рассказал мне. — Да и с какой стати?.. — Я ведь тоже не стал ему всего рассказывать. Хотя его очень интересовало, как это мне довелось войти в сферу внимания Прошлого Царства. — Я сообщил, что однажды, подсмотрев ночью, как моя подруга натирается какой-то мазью и выпрыгивает в окно, решил из любопытства последовать за ней. — Попал в страшное место, где и был обнаружен какими-то людьми, угрожавшими мне… Ольгу наказали за разглашение тайны, а мне удалось спастись, сбив одного всадника с коня и ускакав… Проснулся я утром в своем доме с поленом в руках. Вот что я рассказал человеку.

— Конечно, это мог быть и сон, — пояснил я, — да так я и думал. Но вот Ольга с тех пор пропала, И потому, думаю, это все же не совсем сон. — А если и сон, то верный…

— Да… — ответил он, подумав некоторое время. — Серьезная промашка у них вышла. Или у вас судьба счастливая…

— A у вас совсем не бывает с ними контактов?.. — спросил его я.

— Нет. Уже давно. — Словно бы забыли друг о друге. Ну, да мы так и хотели. — Все равно будущий мир принадлежит нам…

…Странные все-таки это были сатанисты. Я шел с ними, куда они вели, и продолжал недоумевать. — Откуда такая болтливость?.. Или — такое доверие?.. Даже чуть ли не добродушие, по отпошению ко мне?.. — Демоны Прошлого Царства были гораздо более свирепы… — Но кто знает, — не грозит ли мне такое добродушие в итоге чем-нибудь очень неприятным?…

— А вы не боитесь утечки информации?..

— То есть?..

— Я ведь могу проболтаться о вашей организации. А тем более — рассказать умышленно. Вы ведь не знаете моих мыслей? — Правда, меня можно уничтожить… но…

— Что вы!.. — Я же гарантировал вам безопасность. — А насчет информации… — Кто же вам поверит?..

…Да. Действительно. Он был совершенно прав.

— К тому же, вы через некоторое время усомнились бы в реальности произошедшего. С вами такое уже случалось, как вы говорите… — Вот и теперь — вы станете думать, а не приснилось ли это все вам…

— Вы надеетесь. что сумеете запугать мою память?.. А вдруг не получится?..

— Получится. — Да вы уже сейчас не вспомните, какой дорогой мы шли; что уж дальше говорить…

…Верно!.. — Только после его слов я сообразил, что вовсе не обращал внимания на дорогу. — Где же мы идем?.. — Явно — не по М-у; в таких черных повязках по улице не ходят…

«Вот так да!. — я украдкой вытер проступивший на лбу пот. — Нет, эти демоны серьезней, чем я мог думать, слушая рассказы человека… — Так, быть может, и рассказы его на деле серьезней, чем я их принял?..

— А далеко еще нам идти?..

— Нет. Мы уже все выяснили… — невпопад ответил он.

— То есть?..

— Пора уже приходить. Мы успеваем вовремя и как раз попадем к концу служения…

…Сразу после его слов наступила темнота, и мы некоторое время пробирались по ней. — Интересно, что я так и не понял, что он делал такого — то ли с моими чувствами, то ли — с разумом, что я прошел всю дорогу как будто в пустоте. Ничего не замечая… — Но я шел без особого страха, положившись (почему-то…) на честность демонов и упокоенный мирным дружелюбным тоном моего проводника…

Кажется, мы шли вниз. Так мне показалось, хотя дорогу я по-прежнему не видел…

— Где мы сейчас?..

— В храме Отпавшего Бога… — торжественно заявил из темноты голос моего провожатого.

— Что здесь?..

— Здесь происходят служения. Как раз сейчас. Мы вовремя пришли…

— Но ведь вы атеисты… — удивился я.

— Да. Но Отпавший Бог, если вы хорошенько размыслите — тоже атеист…

— Ну, не знаю. Mы пришли?..

— Почти. — Ничего не чувствуете?..

…Я чувствовал. — Воздух становился гуще и словно бы медленно раскачивался вокруг меня. По телу пробежала легкая дрожь, и почти одновременно чутье подсказало мне, что я сейчас увижу нечто такое, чего еще не видел. — Даже в исполнении нечистых сил…

— Пришли, — объявил мой поводырь.

— Куда?.. — успел спросить я и тут же зажмурил глаза от света. — Темнота исчезла, — словно бы плотную завесу сдернули с двери в освещенную комнату; я стоял на пороге большого помещения…

…Его можно было назвать и огромной комнатой, и крытой площадью… Да еще и с памятником посередине. — На невысоком каменном постаменте, по колени в прозрачном дыму, сочащемся, казалось, прямо из недр земли, — стояло огромное существо, — и, увидев его, я невольно сделал шаг назад…

Да. Глядя на этот памятник, я думал тогда, что искусство демонического мира намного превосходит по мрачности самые зловещие создания земных любителей тьмы… — «Каким омерзительным гением надо обладать, чтобы выдумать такое…»

Я не могу как следует рассказать о скульптуре. — Это было нечто, напоминающее огромного коня, то ли скорее лося, но без головы; лося, в грудь которого словно бы вросла огромная жаба. Задние лапы ее, согнутые в коленях, выдавались перед грудью чудовища, ласты упирались в бедра лосю… Передняя, неимоверно длинная, лапа простиралась вперед, — почти до входа в комнату, — сжимая огромный вертикальный жезл, служивший, как я понял, опорой потолку… Огромные пустые (скорее — гладкие) глаза глядели неподвижно вперед, — может быть, подумалось мне, — не в пространство, а во время…

…А у ног чудовища извивались в странном танце люди… и не люди…

— Кому это памятник?.. — спросил я человека.

— Это не памятник, — ответил он. — Это Отпавший Бог…

— Значит, он… живой?..

— Нет. По нашим преданиям — нет. — Это было еще задолго до людей… — Один из величайших Болотных Богов оставил Царство, пресытившись жизнью, и удалился от своих собратьев сюда, под землю, — на покой. Легенды говорят, что многие века стоял он здесь, предаваясь раздумьям, — и так глубоко было его погружение в себя, что никто и ничто не могло отвлечь его… — Так он и стоит… — А перед уходом он предрек Хозяевам Болот, что однажды власть их потерпит серьезный ущерб, и — что бы ни случилось потом — прежние времена величья и могущества больше не повторятся. — После он ушел и обрел покой здесь. — Разбудить его невозможно; вот уже несколько поколений мы пытались сделать это, но тщетно. — Легенды умалчивают о его будущем. — Но мы думаем, он больше не проснется. — Отпавший Бог отпал навсегда…

— Понятно. — Видимо, он я вправду был атеистом…

— Мы нашли в своих скитаниях его спящее тело и устроили на этом месте храм. — Здесь наши единомышленники поклоняются Отпавшему Богу и нашему Правителю…

— Постойте, постойте… — Как — Правителю?.. — Ведь у нас, как я понимаю, нечто вроде демократии…

— О, это поклонение не идеологическое. И не культовое. — Мы поклоняемся ему для ощущения нашего единства… К тому же — добровольно; во всяком случае — неофициально…

…Я усмехнулся, проникаясь презрением к демонам. До чего все на свете однообразно!.. — Хоть под землю заберись, хоть куда, — одно и то же свинство…

— А Правитель ваш сейчас здесь?

— Вам не видно его. Он скрыт в тени Отпавшего Бога… — Но я, конечно, поведаю ему о вас, и вы обязательно увидите его… Для того я и пригласил вас…

…Мне действительно было не разобрать, где там их Правитель. — Прозрачный, белый дым, исходящий, казалось, прямо из земли, окутывал существ, извивающихся в странном подобии танца вокруг своего идола; дым поднимался вверх на несколько метров, он тянулся до стен в обе стороны от постамента и, как прозрачная перегородка, делил помещение пополам. Я смотрел на танцующих.

Они кишели возле статуи, — с обеих сторон перегородки; кривились в танце тела… Я смотрел, холодея и дрожа. Я видел, как входили они в слои дыма, как менялись формы… Отныне я твердо знал: это — не люди. — Может быть, когда-нибудь они и были людьми… Может быть… — Я глядел, как за прозрачной стеной танцевали они, уже преображенные. Отвращение… тоска… тревога. На моих глазах стройная молодая девушка с восхитительной фигуркой, сбросив с себя одежду, вбежала в дым… — Слезы повернулись на мои глаза, когда по ту сторону перегородки помчался к толпе уродов и чудовищ большой мохнатый куст с длинным клешневидным шипом на окончании каждой ветки… — «О-о о!..»

… Страх. Ужас. Омерзение… — То, что я временами называю их «людьми» — это для удобства. Чтобы не путаться, когда они появлялись передо мной в человеческом облике. — Там, в подземном храме, я увидел их истинные облики, и память об этом зрелище никогда не оставит меня…

— Я пойду, — сказал мой проводник. — Мне нужно сообщить о вас…

— Постойте, постойте… куда вы?.. — Я чуть было не схватил его за руку, чтобы удержать, — но тут же отдернул руку, вспомнив, что и это — демон…

— Я доложу Правителю. Он должен знать о вашем деле. — О, не сомневайтесь, он оценит вас по достоинству. — Это величайший из всех наших Правителей…

— Да ну?.. — сварливость моя возобладала над растерянностью.

— Да! Да!.. — Именно он разработал окончательно нашу веру; именно он наметил пути к достижению процветания в будущем мире… Именно…

— Вы начали о вере…

— Он утверждает, что Хозяева Болот сгинули в незапамятные времена; только Отпавший Бог, покинувший их, уцелел здесь. Но он спит. — В мире больше не осталось богов; и потому — мы наследуем будущее земли. — Впечатляет?..

— Весьма… — мрачно согласился я, провожая взглядом моего собеседника, ныряющего в дым и приобретающего отвратительные формы…

«Более, чем впечатляет… — И чего меня сюда занесло?..»

Увы!.. — Глядя на вакханалию, которую устроили демоны вокруг своего бога, я начал соображать, что, как всегда, забрел куда не надо… Причем, опять же, — когда была полная возможность не забредать… — И как отсюда выйти — еще вопрос…

«Что такое творится со мной в последнее время?.. — вновь задал я себе тревожный вопрос. — Почему я делаю — один за другим — глупейшие, просто замечательные по глупости, поступки? — Не может быть, чтоб мои способности соображать и мои инстинкты так стремительно обветшали… Нет. Невозможно… — Но ведь — поступок за поступком…»

«А что, если это морок?.. — Что, если демоны морочат мне голову, заставляя — в самые важные моменты — терять контроль над рассудком?.. — А что, если меня сводят с ума?.. А что, если я сейчас проснусь?.. А что, если я — не я, а что-нибудь другое?..»

На этой мысли я остановился, почувствовав, что, если продолжу размышления, то уж точно сойду с ума. Место для такого дела было совсем неподходящее… — И, отвлекшись от своих мыслей, взглянув вокруг, я увидел, что танец прекратился. Демоны стояли неподвижно, морды их были обращены в мою сторону, — и десятки глаз глядели на меня…

— Подойди ближе, гость из мира смертных… — прозвучал густой, низкий голос.

Я всмотрелся, отыскивая того, кто звал меня, — я увидел его.

На чем-то, напоминающем сиденье, выделанном на камне постамента в проеме под лосиными ногами, сидел в величественной позе пожилой человек. — Строгие черты. Небольшая борода. Внимательные глаза («Что это они все одного типа?..» — мелькнуло в голове). — Странно было увидеть человеческое лицо в окружении всех тех разнообразных чудовищ, которые заполняли комнату. Странно, и как-то мирно выглядел он среди остальных…

Я сделал несколько шагов вперед и остановился.

— Народ Новой Державы, — звучным голосом произнес человек, продолжая смотреть на меня. — Только что я получил известие, достойное всяческого удивления. — Одна из числа врагов наших навсегда лишилась возможности вредить нам. — Похитительницу темного корня настигла рука се же соплеменников. — Вот смертный, который может подтвердить это, и вот смертный, избранный судьбой на гибель нашего врага…

…Мохнатые, рогатые, просто невообразимые, «наследники будущего» смотрели на меня…

— Случайный соратник стал сегодня нашим гостем. Он поведает нам о своем подвиге, и в его честь мы совершим благодарственное служение Отпавшему Богу. — Внемлите голосу человека!..
7. Одно из тайных знаний

Чудовища выжидательно глядели на меня, и я понял, что должен говорить. Рассказывать о своем «подвиге». — Ну, что ж…

Рассказ мой был прост, я повторил еще раз то, о чем говорил дорогой человеку. Речь моя звучала в полном молчании. На меня глядели омерзительные морды, за спинами вился прозрачный дым… — Я коротко упомянул о моих отношениях с Ольгой, описал последнюю ночь в ее доме; ночную мазь, Ольгу, воровато обернувшуюся на меня и выпрыгнувшую в окно… себя, следующего за ней… Аудитория напряженно слушала, — и я ощущал это напряжение даже физически. — Легкий гул слышался в ушах, чувствовалось какое-то неудобство, стеснение… — Я рассказывал, как шел за Ольгой по ночной неизвестной дороге… как путь мне преградили огромные жабы… — Я чуть было не начал объяснять, как преодолевал их заслон, но вовремя спохватился и успел опустить этот эпизод… — Перешел прямо к тому, как Ольга обернулась… Узнала меня и пригрозила… бедой… — Внимательные глаза, казалось, ощупывали меня, я чувствовал, как мне тяжело… — «Что со мною?..»

…Я продолжил, и вскоре мне стало ясно, что я говорю больше, чем хочу… Словно бы меня за язык тянут… — Больше, чем должен был знать человек, за какого я себя выдавал, — человек, не претендующий на важную роль в описываемых им событиях. — У меня мелькнуло подозрение, что демоны какими-то тайными способами пытаются заставить меня рассказать как можно больше… — Я сопротивлялся, как мог, и когда закончил говорить, почувствовал, что весь взмок от напряжения…

…Демоны молчали. За их спинами зыбкой стеной зависал стеклянный дым.

— Ну что ж… — нарушил молчание Правитель Демонов. — Рассказ твой прост и безыскусен, а пропуски в нем настолько явны, что такая неумелость умалчивать заставляет нас увериться в том, что ты пришел сюда не по замыслу вражьей державы… — Ты не житель Прошлого Царства, я уверен… — Но, как мне кажется, ты и не тот, за кого себя выдаешь…

— Не понимаю… — ответил я, чувствуя, как новая холодная струя ползет по спине…

— Как ты сумел преодолеть заслон Сторожевых Жаб?.. — Некоторым из наших это в свое время не удалось. — Ты мог пройти заслон, либо имея знак с наговоренным на нем именем Дремлющей Силы, либо… — Человек на мгновение запнулся. — Либо обладая еще какими-нибудь могучими дарами… Я уж не говорю о том, что тебе удалось выбить из седла одного из воинов и ускакать на его коне!.. — Это вообще невероятно…

— Да, пока не забыл… — извини, что перебиваю… — Что такое Дремлющая Сила?.. — Я обрадовался возможности перенести разговор на другую, к тому же — очень интересующую меня тему.

— Зачем тебе это, смертный?..

— Ты упомянул сейчас это имя. Ольга, когда проходила заслон жаб. показывала им знак и гоже говорила о Дремлющей Силе… — Мне думается, в ней загадка всех моих дурацких приключений. — Что это такое?.. — Если, конечно, не тайна?..

— Тайна, — глухо ответил Повелитель Демонов, и лицо его, без того не особенно веселое, стало совсем угрюмым. — Но… — он помедлил, внимательно глядя на меня, словно бы раздумывая: сообщить или нет? — но — тайна не наша. Это тайна Болотных Богов, и главное упование Прошлой Державы…

Он обвел взглядом своих демонов.

— Мы знаем эту Тайну. Но мой народ не любит говорить о ней. — Тебе очень нужно это знать, смертный?..

— Да… — невольно сказал я.

— Ну, что ж. Я не могу отказать смертному, заслужившему нашу признательность. — Но, должен предупредить тебя, многие знания опасны… А это — одно из Тайных Знаний… — Итак, еще раз: тебе хочется узнать?..

— Да, — недоуменно ответил я, не понимая, почему моему желанию придается какая-то непонятная сакральность.

— Хорошо. — Во имя Отпавшего Бога, слышавшего твои слова, — сообщаю тебе то, что мы знаем о Заклятии Болот…

Человек прикрыл глаза, слоило бы вспоминая…

— …Было их несколько. Преданья утеряли их число, но это — посдеднее. — В далекие времена Хозяева Болот, потесненные — как к предсказывал им Отпавший Бог — могуществом давпо прошедших смертных народов, — создали для заветного отмщенья свои Заклятья, и подбросили их и мир людей… — Но слишком много мощи вложили Боги в свои творенья, слишком сильны были эти Заклятья, чтобы зависеть целиком от воли своих создателей. — Нужно было содействие смертных, чтобы разбудить их… — Свободная воля, свободное содействие смертных, — чтобы силы Заклятья могли развернуться в полную мощь…

…Итак, в незапамятные времена находили порой смертные вблизи болот странные предметы. Они были довольно просты и безыскусны, но как-то притягивали к себе взор, словно бы просились в руки… — Считали их обычно амулетами, талисманами, — и никому не приходило в голову, что он поднял только что с земли свою будущую гибель, яйцо неизвестного существа… (Я случал, холодея от ужаса…) — Слышал ли ты, смертный, сказки о василисках, Владетелях Пустынь?..

— Д-да… — с трудом выговорил я…

— Подобные им существа вырастали из каждого яйца, стоило ему вернуться из человеческой руки в болото… (Я закрыл глаза, ибо все вокруг меня поплыло, поплыло…) — Существа, гибельные для всего живого… Правда, это не совсем Василиски. — Василисков создавали только Силы Мертвого Мира; а Болотные Боги — все же боги Живой Земли… — Заклятья их несли в мир смерть и разрушение, но потом — разоренные пустоши затягивали болота; ибо земля руин не была мертва… — Но ты бледен, смертный!.. — Что с тобой?..

— Ничего… — с трудом пролепетал я. — Кажется, я болен. Но продолжай…

— Что ты хочешь еще узнать?..

— А что делают эти… Заклятья?.. — Я имею в виду, — почему это так ужасно для нас?

— Ты плохо слушал меня, человек. Заклятье — это ожившая Гибель; оно смертельно для любого существа, вставшего на его дороге. — Немало рассказов найдешь ты в человечьей памяти о драконах, убивающих взглядом; но ведь не только взгляд его смертелен. — Его нельзя коснуться и остаться живым: даже земля, когда Заклятье идет по ней, пропитывается Смертью на много шагов перед ним… — Целые народы исчезали с земли, когда оживало Заклятье Болот… И никто не понимал, откуда беда… — Один из нашедших «амулет», например, сразу заподозрил, что эта вещь из Болотного Мира, подброшена не с добром… — и, от греха подальше, бросил ее обратно… — Когда в их край пришла гибель, он, наверное, не узнал, почему… — О! Болотные Боги мудры и искусны; и долгие века думали они о заветной мести…

— Ясно… (Мне действительно теперь было ясно, что я некогда натворил… — Да. Повелитель Прошлой Державы, очевидно, не преувеличивал мои заслуги перед Болотным Царством; да, я по заслугам получил в подарок от него мою жалкую жизнь…

«Нo, однако…»

— A почему нынешнее Заклятье — последнее?..

— Потому что это Заклятье долго укрывали служители Болотной Державы, не решаясь передать в руки смертным свою последнюю надежду…

— А остальные?..

— Остальные выполняли свое дело и, в конце концов, погибали — Потому что Ожившие Заклятья не были абсолютно неуязвимы, и велики некогда были мощь и разум смертных. — Впрочем, это все в прошлом. — Все Заклятья, кроме этого, были уничтожены в незапамятные времена… И все — одним и тем же, давно сгинувшим, могучим народом…

— A теперь?..

— О чем ты спрашиваешь, смертный?..

— А если Это — оживет?..

…Тревожный ропот пробежал по рядам демонов, на мордах их ясно обозначилось смятение. — Человек повелительно поднял руку, и ропот затих…

— Думаю, — глухо сказал он, — ему нечего будет противопоставить. — Я только могу надеяться, что этого не случится. Нам бы очень не хотелось… — Мы тоже хотим жить, смертный… — Все хотят жить, пока есть возможность…

Человек помолчал немного. Его народ смотрел теперь на него, и опять тишина зависла в подземном храме… Даже дым, казалось, немного потускнел, выцвел в гнетущем, пропитанном тревогой воздухе…

— Были некогда способы победы над этими существами, — тихо заговорил Повелитель, поднимая голову. — Люди великих родов знали эти способы и передавали их друг другу из рода в род. Это были наши враги, смертный, но невозможно не отдать им должного. Невозможно не восхищаться их мощью, перед которой приходилось отступать и другим богам… — Увы, мощь эта сгинула в незапамятные времена, и даже в человеческих легендах от тех времен остались только неразличимые следы… Да, были на земле те, кому по силам было сражаться с Заклятьями… — Пусть на Заклятье нельзя было выйти с мечом, — другие способы отыскивались великими народами… — Величайший из царей некоего славного рода оставлял свое наследство потомкам, как раз возвращаясь из похода на Ожившее Заклятье… — Кто знает, что оставил он своим наследникам?.. — Еще один царь этого народа, один из последних, создал живых тварей, которые оказались неуязвимыми для подобных существ… — Ему с их помощью, — как говорят легенды, — тоже довелось уничтожить одно Заклятье. — Правда, твари, которых он создал, сами были немногим хуже… — Их называли Бородатыми Жабами…

— Спасибо, — сказал я, когда человек замолчал. Голова мои была забита под завязку. Если не больше. Пора было возвращаться и решать, что теперь делать. — К спасению Ольги добавлялась еще одна — куда более важная! — забота… или — беда… Некогда было еще и выдерживать торжественное служение в мою честь…

— У тебя больше нет вопросов?..

— Нет. Мне пора.

— Куда это, смертный?..

— Обратно. Благодарю тебя за сведенья. У меня есть несколько важных дел…

— Ты не выйдешь обратно, смертный… — спокойным голосом сказал Повелитель Демонов.

— То есть, как это?.. Почему?..

— Кто бы ты ни был, — а я чувствую, смертный, что вопросы твои задавались не только из праздности, — мы не выпустим тебя. — Тебе поведано Тайное Знание; в мире смертных его нет, и не должно быть. — Мы не можем отпустить тебя обратно. — Я ведь предупреждал…

— Странно ты предупреждал, — возмущенно сказал я, — если я ни о чем не догадался. — Надо было понятнее… — Но я в любом случае не могу остаться. — Что вы меня, силой удержите, что ли

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:14
Вчера, 13:14 by Re-AnimatorПросмотров: 35Комментарии: 0
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Ключевые слова: Предки амулет ужас

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