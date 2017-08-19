Фонарная звезда (Пятничная рассказявка №321)

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:55 by

Вечером, когда на улице стемнело, а на веранде зажгли уютный торшер с оранжевым абажуром, Васька замер подле открытого окна. Долго вглядывался в темное небо, хмурился и поджимал губы. Не отводя взгляд от зенита, спросил:— А куда деваются падающие звезды?Пашка оторвался от книги и посмотрел на младшего брата.— Сгорают в атмосфере, по большей части. Некоторые падают на землю, их находят и сдают в музеи. Метеориты, слышал?Васька недовольно засопел.— Это неправильно.— Почему?— Слишком по-взрослому. Никакого волшебства.Захлопнув книгу, Пашка хмыкнул.— И как, по-твоему, должно быть?Ни на мгновение не задумываясь, Васька ответил:— Они должны превращаться в фонари. Хотя бы некоторые. Чтобы освещать путь идущим домой в темноте.Пашка подошел и обнял брата.— Не волнуйся. Они скоро приедут.— А если заблудятся?— Глупости! Родители знают дорогу от станции как свои пять пальцев. Идём спать, уже поздно.Они поднялись в свою комнату на втором этаже дачи. Пашка долго ворочался, сопел и скрипел кроватью. Дождавшись, пока дыхание брата станет ровным, Васька скинул одеяло, нашарил ногами тапочки, тихо-тихо прокрался к двери. Как мышка проскользнул по лестнице и снова прилип к окну.В далекой темноте мохнатой шубой стоял темный лес. Звездная сияющая крошка, рассыпанная по небу, не давала света, сияя сама себе.— Только бы они дошли, только бы они дошли, — шептал Васька.Он загадал самому себе, что если не уснет, то родители обязательно найдут дорогу в темноте. Обязательно!С высокого небосвода огненным росчерком сорвалась звезда. Пламенной стрелой рассекла темноту и рухнула за верхушками деревьев.Васька потер глаза. Всматриваться становилось всё тяжелее. Веки наливались тяжестью, ноги покалывали крохотные иголочки.“Я только минуточку, посижу в кресле, отдохну и снова буду смотреть”.Мальчик забрался в любимое кресло отца с ногами.“Почему они не приходят? Что там случилось?”Ждать было невообразимо трудно. Васька закрыл глаза, вспоминая вспышку упавшей звезды. Вот бы и правда, звезды превращались в фонари. Нет, он конечно уже взрослый и не верит в глупости, но иногда так хочется верить в чудо.Вернувшиеся родители нашли Ваську свернувшимся в клубочек и тихо спящим в кресле. Мать погладила его по голове, а отец легко поднял и отнес в постель.Дом затих. Родители тоже легли спать. Уже засыпая, мать улыбнулась и шепнула мужу:— А здорово, что там фонарь поставили. Могли бы не туда свернуть, я совершенно забыла про этот поворот.Отец что-то пробурчал, и на всей даче наступила тишина.И никто не видел, что фонарь на перекрестке около дуба вспыхнул ослепительным светом. Сжался в сияющую точку и голубой кометой устремился в небо.Автор: Александр Котобус Горбов.

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