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Творческие истории

Фонарная звезда (Пятничная рассказявка №321)

Вечером, когда на улице стемнело, а на веранде зажгли уютный торшер с оранжевым абажуром, Васька замер подле открытого окна. Долго вглядывался в темное небо, хмурился и поджимал губы. Не отводя взгляд от зенита, спросил:

— А куда деваются падающие звезды?

Пашка оторвался от книги и посмотрел на младшего брата.

— Сгорают в атмосфере, по большей части. Некоторые падают на землю, их находят и сдают в музеи. Метеориты, слышал?

Васька недовольно засопел.

— Это неправильно.

— Почему?

— Слишком по-взрослому. Никакого волшебства.

Захлопнув книгу, Пашка хмыкнул.

— И как, по-твоему, должно быть?

Ни на мгновение не задумываясь, Васька ответил:

— Они должны превращаться в фонари. Хотя бы некоторые. Чтобы освещать путь идущим домой в темноте.

Пашка подошел и обнял брата.

— Не волнуйся. Они скоро приедут.

— А если заблудятся?

— Глупости! Родители знают дорогу от станции как свои пять пальцев. Идём спать, уже поздно.

Они поднялись в свою комнату на втором этаже дачи. Пашка долго ворочался, сопел и скрипел кроватью. Дождавшись, пока дыхание брата станет ровным, Васька скинул одеяло, нашарил ногами тапочки, тихо-тихо прокрался к двери. Как мышка проскользнул по лестнице и снова прилип к окну.

В далекой темноте мохнатой шубой стоял темный лес. Звездная сияющая крошка, рассыпанная по небу, не давала света, сияя сама себе.

— Только бы они дошли, только бы они дошли, — шептал Васька.

Он загадал самому себе, что если не уснет, то родители обязательно найдут дорогу в темноте. Обязательно!

С высокого небосвода огненным росчерком сорвалась звезда. Пламенной стрелой рассекла темноту и рухнула за верхушками деревьев.

Васька потер глаза. Всматриваться становилось всё тяжелее. Веки наливались тяжестью, ноги покалывали крохотные иголочки.

“Я только минуточку, посижу в кресле, отдохну и снова буду смотреть”.

Мальчик забрался в любимое кресло отца с ногами.

“Почему они не приходят? Что там случилось?”

Ждать было невообразимо трудно. Васька закрыл глаза, вспоминая вспышку упавшей звезды. Вот бы и правда, звезды превращались в фонари. Нет, он конечно уже взрослый и не верит в глупости, но иногда так хочется верить в чудо.

Вернувшиеся родители нашли Ваську свернувшимся в клубочек и тихо спящим в кресле. Мать погладила его по голове, а отец легко поднял и отнес в постель.

Дом затих. Родители тоже легли спать. Уже засыпая, мать улыбнулась и шепнула мужу:

— А здорово, что там фонарь поставили. Могли бы не туда свернуть, я совершенно забыла про этот поворот.

Отец что-то пробурчал, и на всей даче наступила тишина.

И никто не видел, что фонарь на перекрестке около дуба вспыхнул ослепительным светом. Сжался в сияющую точку и голубой кометой устремился в небо.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 12:55 by ЛетягаПросмотров: 20Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Васька падающие звёзды брат родители фонарь рассказявка Котобус

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:10
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Комментариев: 9 539
— Они должны превращаться в фонари. Хотя бы некоторые. Чтобы освещать путь идущим домой в темноте. - вот я тоже за это!!! Никакого колдовства, просто пусть догорают фонариками.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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