Чёрная душа старой куклы

Сделано_в_СССР Просмотров: 63 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:58 by

С Женей и Валерией мы познакомились в переполненном автобусе. Мужчине с девочкой лет пяти никто не собирался уступать место, малышку толкали со всех сторон. Я подвинулась, посадила худенькую девчушку рядом с собой. Так все и началось…Евгений был вдовцом. О том, что случилось с его женой, я узнала не сразу. Произошла трагедия — молодая, здоровая, счастливая женщина вдруг по какой-то неизвестной причине покончила с собой. Мы сблизились с Женей, и через полгода я переехала жить к любимому. Его дочь восприняла это спокойно, хоть и немножко настороженно.В первый же вечер Лера повела меня к себе в комнату, чтоб показать свою любимую куклу, которую до этого момента я не видела. А увидев, содрогнулась. Игрушка была совершенно жуткого вида, старая и потрепанная. У нее были пустые глазницы и страшная ухмылка. Я подумала, что от этого чудища надо срочно избавиться и взамен купить девочке хорошую и большую куклу. Почему отец не сделал этого раньше?— Это мамина кукла, — сказала Лера и протянула ее мне.Я с отвращением взяла игрушку. На ощупь она была холодная, немного липкая. По спине пробежали мурашки отвращения. Дыры глаз зловеще глядели на меня…Когда мы с Женей остались одни, я сказала:— Надо выбросить эту куклу. Она какая-то безобразная.— Нет, просто старая — ответил Евгений. — Лера ее очень любит, зовет Мирой. Этой куклой играла еще ее бабушка.— Но ты позволишь ее хотя бы отмыть и пошить ей новое платье?— Спроси у Лерочки, мне все равно, — пожал плечами Женя.Эта игрушка никак не давала мне покоя. Казалось, что она за мной следит, а по ночам я видела ее в кошмарах. В конце концов не выдержала и предложила падчерице навести в комнате порядок и выбросить старые вещи, надеясь, что от жуткой куклы тоже можно будет избавиться. Лера послушно сортировала все нужные и ненужные вещи, но когда дело дошло до куклы, наотрез отказалась выносить ее вместе с мусором. Девочка призналась, что эта игрушка разговаривает с ней по ночам, рассказывает про ад, куда попала мама, самоубийца, и дает разные указания.Например, по словам Леры, кукла ревновала ее к плюшевому мишке, с которым спала малышка, и в конце концов разорвала его на части. Девочка спрятала останки любимца под кровать, чтобы не сердить Миру.— Она и тебя не любит, говорит, что ты плохая, что ты должна уйти.Я попыталась успокоить ребенка, заверила, что очень люблю и папу, и ее, и постараюсь сделать их счастливыми. Но Лера стала очень недоверчивой и замкнутой. С каждым днем мне было все труднее общаться с падчерицей.От соседки я узнала, что супруга Жени была талантливой художницей. Все в ее жизни складывалось нормально, однако после рождения дочки началась депрессия, и в итоге она покончила с собой. Смерть любимой стала для Евгения большим ударом, он начал сильно пить, совсем перестал заниматься дочкой. Но однажды все изменилось.— Вы не поверите, — рассказала мне соседка. — Женя сказал, что нашел в чемодане старую куклу и через нее умершая жена с ним разговаривает. Жизнь у них стала налаживаться, парень больше не заглядывал в бутылку, занялся бизнесом, заботится о дочке. Теперь вот вы появились…Последние слова меня шокировали.Но раз это страшилище так дорого и Евгению тоже, приведу его в порядок и попробую смириться с тем, что оно занимает так много места в жизни моей семьи. Но как только я тайком взяла в руки куклу, Лера в соседней комнате жутко закричала и заплакала.Девочка начала повторять:— Не трожь ее, она отомстит, она убьет нас всех… Ты просто не понимаешь…Прибежавший на крики Евгений рассердился, решив, что я как-то обидела его дочь.Дождавшись момента, когда любимый уехал в командировку, я выбросила куклу. Лерочка в то время была в детском саду. Вечером уродская игрушка обнаружилась на нашем балконе… Ночью ко мне пришла перепуганная Лера и призналась, что и сама хотела избавиться от игрушки, но не смогла — ей было страшно. Тогда я решила сжечь куклу, пока муж не вернулся и не запретил. Разожгла во дворе костер и бросила ее туда на глазах у Леры. Пластмасса расплавилась, и мы с малышкой вздохнули с облегчением.Я проснулась в ужасе.Было еще темно, рядом с кроватью стояла Лера и зловеще ухмылялась. «Пожалуй, я должна сказать тебе спасибо. Но для тебя было бы все-таки лучше, если бы я и дальше оставалась в кукле», — злобно прошипела она… И тогда я поняла: в кукле был заключён демон. А после того, как мы её сожгли, он каким-то образом переселился в Валерию… Я своими руками уничтожила своё счастье… и свою новую семью.Автор - Светлана.

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