Незнакомка

Сделано_в_СССР Просмотров: 434 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 18:30 by

История эта произошла в 90-е гг. Обычная семья в частном доме – муж с женой и двое детей. В тот вечер муж был на дежурстве в воинской части. Дети – мальчик и девочка, возились на полу, играя с котенком, их мама, Аня, коротала время за вязанием и просмотром какого-то сериала. Было около десяти вечера, когда в дверь дома кто-то постучал. Аня была медсестрой, и не редко соседи обращались с просьбами – кому давление измерить, кому укол поставить, случалось, заглядывали и на ночь глядя. В этом не было ничего удивительного, кроме одного: собака во дворе, Туман, обычно встречал гостей заливистым лаем, теперь его не было слышно. Это было довольно странно. На крыльце стояла незнакомая девушка, которая, не смотря на крепкие морозы, была одета в длинный осенний плащ, из-под которого было видно темное платье, похоже, тоже не для зимы. На нищенку девушка не походила. Она была выше хозяйки, стройная, можно было даже назвать ее красивой, если бы не какая-то не естественная бледность красивого лица с тонкими чертами. Длинные черные волосы подчеркивали это.- Вам кого? — Спросила Аня.- Я на поезд опоздала, на улице холодно, пустите погреться. — Произнесла незнакомка красивым мелодичным голосом. В принципе такое могло быть вполне, электричка ушла минут двадцать назад. Вот только почему просится погреться в доме чужих людей? Если в гости приехала к кому – логичнее вернутся к этим людям, а если нет – то остаться на вокзале в зале ожидания, дождаться ночную электричку через два часа… Ее взгляд остановился на детях, которые выглянули в коридор, и в темных глазах гостьи заблестел на миг какой-то огонек, от которого Ане стало не по себе. Хотя странно, что ей могла сделать хрупкая с виду девушка, все же не здоровый мужик. Чувство страха усиливало то, что Туман, который не боялся никого и ничего, теперь жалобно скулил в будке. Что так напугало большого сторожевого пса? Учитывая это, молодая женщина решила не впускать в дом нежданную визитершу.- Нет, я вас не впущу. — Твердо произнесла Анна, собираясь захлопнуть дверь. Но от девушки оказалось не просто отделаться.- Ну, пожалуйста! — Взмолилась она, --я так замерзла, на улице мороз!- Нет, уходите. — Твердо произнесла Аня. — Идите греться на вокзал в зале ожидания, там тепло. Лицо незнакомки исказила злоба, и хозяйка поспешила захлопнуть дверь, и запереть ее изнутри. Аня занялась домашними делами, стараясь отогнать от себя впечатления от нежданной гостьи, но история на этом не закончилась. Аня возилась на кухне, протапливала печь, когда дочь выглянула из большой комнаты:-Мама, там та тетя просит, что бы я ее пустила, ей холодно! Аня зашла в большую комнату, и вскрикнула от неожиданности: та самая незнакомка обошла дом, и стояла теперь у окна гостиной и звала ее дочь, просила, вглядываясь в окно. Почему она не ушла, зачем бродит вокруг дома? Хозяйка испугалась, но, стараясь придать своему голосу твердость, крикнула в приоткрытую на проветривание форточку:- Убирайтесь сейчас же, иначе найду управу! Фраза подействовала: девушка, хоть и не хотя, ушла. Аня осторожно выглянула в окно, и почувствовала, как душа уходит в пятки – незнакомка не шла по снегу, она, казалось, немного парила над ним, на нем не оставалось никаких следов… Испуганная женщина позвонила соседке, бабе Сане, и попросила ее прийти. Конечно, пожилая женщина вряд ли могла защитить в случае опасности, но вдвоем все же было не так страшно. Настойчивое желание девушки в плаще попасть к ним в дом очень сильно пугало. Как и то, что она знала имена членов семьи. Баба Саня явилась на зов сразу.- Что-то ты, Анюта, бледная, ровно с призраком увиделась! — Произнесла женщина. Аня сбивчиво рассказала о случившемся. Баба Саня выслушала без всяких эмоций, не перебивая, а затем сказала:- Вампир это был, Анюта! Они днем среди нас бродят, и имена наши узнают, а потом по имени зовут, просят впустить в дом. Оно бояться не надо тебе было, ведь она, нечисть эта, в дом бы никак не вошла, если из вас никто ее не приглашал. Видно, пошла себе в другом месте ужин искать.Автор - Ольга Демиденко.

Ключевые слова: Семья дети незнакомка собака призрак вампир

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