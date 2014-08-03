Постмортем

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:21

viklet Просмотров: 57 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 17:21 by

— Ты не представляешь, насколько скучны здоровые и красивые люди! — Триша ходила вокруг связанного мужчины. — Их лица, их руки и ноги, самые тела таких людей — они молчат. Они пусты. Они не интересны. В них нет смысла. В них нет истории! — девочка наклонилась к лежащему на грязном полу телу и схватила его за лицо, направив его взгляд в свои по-мёртвому серые глаза. — А даже если и есть, то история эта чудовищно примитивна и не заслуживает ничьего внимания.— Вот представь себе замок. Большой, потрясающий дворец. — Триша начала медленно, вращаясь, перемещаться по маленькой, тёмной комнате, подражая какому-то неведомому плавному танцу. — Над ним всегда ясные безоблачные небеса, день за днём озаряемые солнечным светом. В садах вокруг него всегда чисто и опрятно: все кусты пострижены, цветы политы, деревья ухожены — безупречный Эдем, воссозданный гениальным садовником! — девочка совершила пируэт и начала двигаться быстрее. — Залы дворца всегда наполнены прекрасными гармониями струнного квартета, а столы — наивкуснейшей пищей, по сравнению с которой даже амброзия — лишь фураж. — резким движением Триша, сжав маленькую кисть в кулак, с нехарактерной для столь тщедушного тельца силой ударила шершавую, неровную стену своей крошечной обители, оставив на ней кровавый отпечаток. — Идеально. Скучно.— Но, к счастью, всё не так просто, — она, не отнимая кулачка от стены, начала водить им по ней, сильнее разрывая рану, из которой сочилась кровь, что, стекая, формировала причудливые узоры на полотне хаотичных неровностей. — Эдем полон змей. И сад вокруг этого дворца, конечно же, не обделён некоей прекрасной чертовщиной, еженощно подстерегающей случайного путника, дабы превратить его в очередное ухоженное дерево или политый цветок.— Прекрасная музыка, источник которой, как бы кто ни искал, остаётся загадкой; и её гармония, где нет-нет да и проскакивает какофония малых секунд, заставляя слушающего в панике озираться и пробуждая в нём первобытный ужас неизвестного, — они звучат в бесконечно пустых залах, прогулка по которым неизбежно приведёт в покои На-Хага, а после этого — лишь одному Дьяволу известно куда.— Но люди любят тайны, — Триша отошла от стены и, безразлично взглянув на кровавый рисунок, достала из кармана треснувшее золотое зеркальце. — Они их обожают. Они не могут устоять перед ними. И поэтому всегда найдутся охотники воочию лицезреть этот замок. Раз за разом они будут устремляться в его пустые залы, чтобы потом обратиться в наивкуснейшую пищу для тех, кто придёт после них. И с каждым днём дворец будет ветшать, становясь лишь прекраснее. Сад будет безудержно расти, превращаясь в ночной кошмар Миноса. И наконец даже безмятежные небеса над ним приобретут зловещий оттенок смерти! Это ли не апогей совершенства прекрасного?— И тебе предстоит пройти этот путь, мой лорд, — девочка подошла к телу и склонилась над ним. — Тебе суждено стать прекрасным, ибо не подобает благородному мужу быть бессмысленно красивым, — она, капая кровью на мужчину, поднесла разбитое зеркало к его лицу, в котором теперь отражался лишь взгляд десятков пустых глазниц, бесконечно глубоких и безупречно мёртвых.

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