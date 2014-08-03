Город мёртвых

Сделано_в_СССР Просмотров: 113 Комментарии: 3 +4 Вчера, 12:16 by

Сейчас мне кажется, что человек, как считается, не верит до конца не только в свою смерть, но и в смерть родных. Этого не может быть в принципе!!! Не со мной, не с родными, не с моими знакомыми. Смерть — нечто очень далёкое и абстрактное. Пусть звучит и по-обывательски, и даже выдаёт мою личную ограниченность, но так есть. Для меня…Мне часто снился незнакомый и необычный город… В течение полугода мне пять раз приснилась зимняя улица. Это была странная, необычная улица. Небольшие домики соседствовали на ней с пафосными новостройками, а роскошные старинные особняки — с пятиэтажными «хрущевками». Было такое ощущение, словно здания перенесены сюда из разных районов, городов и даже эпох. Однако все дома выглядели аккуратными и ухоженными. Я не поленилась, залезла в Интернет и посмотрела в соннике, что означает этот навязчивый сон. Вот, что я там прочитала: «Если приснилось, что находитесь вечером на незнакомой улице в незнакомом городе, то наяву вам уготовано путешествие, которое не принесет ни радости, ни удовольствия..»Итак, если верить толкованию, сон был не слишком хорошим, но… очень приятным… Поскрипывал снег под ногами, будто белые бабочки, кружились в свете уличных фонарей снежные хлопья, звучала негромкая музыка… Окна домов были ярко освещены, и я точно знала: за этими окнами живут счастливые люди.Возможно, потому утром, проснувшись, каждый раз испытывала ощущение покоя и умиротворения.…В середине декабря в перерыве между лекциями ко мне подошел Олег. Он учился на курс старше и на другом факультете, но мы были знакомы с детства, потому что выросли в одном дворе.— Юля, ты домой на праздники собираешься? — спросил он. — Могу подкинуть.В последний момент пришлось все переиграть — преподаватель назначил Олегу пересдачу экзамена на утро тридцать первого декабря.— Юлька, не расстраивайся, — стал утешать меня друг детства. — Я часов в одиннадцать освобожусь и сразу заеду за тобой в общежитие. К пяти вечера будем дома.Первая половина пути пролетела быстро. Мы болтали, вспоминали детство, жевали пирожки с грибами, которые я напекла с утра. А потом в машине заглох мотор. У Олега была старая «бэха»… Мой друг полчаса колдовал под капотом, но феи из него не получилось — движок не завелся. Пришлось вызывать по телефону техпомощь.— Сейчас приедет эвакуатор, — объяснил Олежка.Помощи пришлось ждать больше часа, и столько же времени мы пытались поймать попутку. Автомобили проносились мимо, даже не притормаживая. Наконец остановилась темная машина неизвестной мне модели.— Подбросить? — спросил сидевший за рулем мужчина.Я села на заднее сиденье и задремала.Меня разбудил голос Олега, который спрашивал водителя, зачем тот свернул с шоссе.— Впереди ремонт трассы, придется добираться в объезд, — объяснил незнакомец.Мы проехали несколько километров, и впереди показались огни какого-то поселка или небольшого городка. На окраине водитель вдруг резко затормозил. Улица городка была совершенно пустынна. Куда же подевались жители?— Я почти сутки за рулем, — сказал он. — Если не выпью кофе и не отдохну полчаса, можем попасть в аварию. А вы погуляйте пока…Мы с Олегом выбрались из машины и пошли на свет фонарей…И тут я с мистическим испугом узнала ту самую улицу, которая мне снилась.— Странно, — задумчиво протянул Олег. — Только шесть часов, а вокруг ни единого человека.— Наверное, все готовятся к встрече Нового года, — пожала я плечами.И вдруг остановилась как вкопанная: одноэтажный дом, с которым мы поравнялись, был как две капли воды похож на дом маминых родителей. Они прожили вместе больше пятидесяти лет и умерли почти в один день.— Юлька, не тормози. Догоняй! — бросил Олег и пошел дальше.Но я словно зачарованная свернула к дому и заглянула в освещенное окно. Бабушка с дедом чаевничали. Можете не верить, но в тот момент я не думала о том, что они умерли шесть лет назад. Мне так захотелось туда, в тепло и уют знакомой с детства комнаты… Сейчас дедуля обнимет меня и скажет: «Внученька, как же мы по тебе соскучились!», а бабушка захлопочет, поставит передо мной чашку с пахнущим мятой чаем, нарежет теплый домашний хлеб, нальет в вазочку моего любимого абрикосового варенья…Забарабанила кулаком в стекло:— Бабушка! Дед! Откройте!Улыбка сползла с их лиц.— Уходи! Уходи! — сердито замахала руками бабуля.Я хотела спросить, почему они не желают меня видеть, но не успела, потому что кто-то схватил меня за руку и потащил прочь.— Быстро бежим отсюда! — услышала я голос Олега.Мы помчались туда, где нас ждал водитель. Но машины на месте не оказалось! Почти два часа брели по пустынной дороге, пока снова не выбрались на трассу. Нас подобрал дальнобойщик, который ехал в наш город.Всю дорогу мы молчали, и только когда вылезли из грузовика, Олег со злостью спросил:— Ты что за грибы в свои пирожки напихала? Мухоморы, что ли?— Обычные шампиньоны.— А почему у меня глюки были?— В каком смысле?— В прямом. Я, когда мы гуляли, в окне видел папу и тетю Зину. Совершенно ясно видел, как тебя сейчас. Но они оба умерли!Не знала, что ему ответить. Поэтому посмотрела на часы:— Уже половина двенадцатого. Давай по домам, если не хотим Новый год на улице встречать……С тех пор прошло два года. Странная улица мне больше ни разу не снилась. Зато однажды приснились бабушка с дедушкой. Бабуля вязала, дед читал газету. Вдруг словно по команде они подняли головы, улыбнулись и помахал и мне рукой…Автор - Юлия.

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