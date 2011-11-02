Доппельгангер

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:12 by

Мы с Денисом жили в соседних подъездах, были знакомы, но практически не общались. Сосед был, мягко говоря, немного странный: увлекался всякой мистикой, эзотерикой, считал себя экстрасенсом. Однажды я даже подколол его:— Если ты такой великий маг и целитель, то почему бы не принять участие в известном телевизионном шоу?— А зачем? — удивился тогда Денис. — Люди меня знают, обращаются за помощью… Мне не нужна реклама.Я только посмеялся над этими словами, не зная, что однажды сосед спасет самого дорогого для меня человека…А еще у него была привычка подолгу сидеть на балконе.— Там, за горизонтом, куда садится солнце, небо сходится с лесом, а потом поднимается из-за болота туман… Из него иногда выходят призраки, одни несут нам боль и страх, другие — доброту и веру в свет, — объяснил Денис однажды свое увлечение. — Я многих из них вижу…«Странный он все-таки!» — подумал я тогда.В одном подъезде с Денисом жила моя закадычная подружка Катька. Мы ходили в один садик, в школе сидели вместе за партой, наши родители дружили. С ней было легко и просто: общие увлечения, интересы, любимые книги и фильмы. С детства я и Катюха делились друг с другом своими секретами, в юности плакались друг другу в жилетку на темы неразделенной любви.— Катя, ты для меня значишь больше, чем сестра! — признался я как-то ей.— Ты для меня — тоже!У нас была дружба, проверенная годами!Недавно Катерина поехала на работу за рубеж. Провожать ее приехала подруга и коллега по работе. Искра пробежала между нами мгновенно, казалось, что всю жизнь искал именно эту миловидную и немного стеснительную девушку. И я понял: влюбился с первого взгляда! Хотя раньше не верил, что подобное возможно! Саша чем-то напоминала мне Катьку, возможно, своей искренностью, простотой в общении. Наш роман был очень страстным, мы стали жить вместе, но о свадьбе пока не задумывались, считали, что еще не время…— Юрчик, я так рада за вас! Счастлива, что пристроила тебя в надежные руки! — весело щебетала в трубку подруга детства.— Катя, спасибо! Слушай, я не представляю, как раньше жил без нее! Мы словно две половинки единого целого. Честно говоря, не верил, что такое может случиться со мной!— Так может, пора уже и в загс сходить? Я с удовольствием буду дружкой на свадьбе у моих самых лучших друзей!— Кстати, меня отправляют в командировку в одну из самых романтичных столиц мира, хочу и Сашку с собой взять, ведь она сейчас не работает!— Ну вот и сделай ей предложение там! Да и мы сможем встретиться и побыть вместе несколько дней. У моей фирмы филиал в том городе, организую себе поездку!— Вот здорово! До встречи! Целую тебя крепко, сестричка!Вечером того же дня, вернувшись с работы, я застал любимую с сигаретой на балконе.— Сашка?! Ты же бросила курить! — возмутился я.Она никак не отреагировала, помолчала немного и выдала:— Сегодня я видела смерть… И у нее было мое лицо…— Что имеешь в виду? Я не совсем понимаю!— Я на улице встретила себя…— Саша?! Ты в своем уме?— Да, абсолютно. На тропинке в парке я столкнулась сама с собой. Только та, другая "я" растворилась в сумраке, словно ее и не было! Так выглядит смерть, моя смерть… Ладно, пойду прилягу: плохо себя чувствую! — она вышла.Из-за перегородки балкона материализовался Денис:— Прости, Юрка, но я со своего балкона подслушал ваш разговор… Саша видела доппельгангера. Это опасно. Очень!— Да никого она не видела! Просто переутомление, проблемы на работе, сокращение, депрессняк! Показалось ей! — отмахнулся я.— Юр, я сейчас зайду к тебе, нам нужно поговорить!«Этого еще не хватало! Начнет сейчас своими дремучими сказками мне мозг загружать!» — недовольно подумал я, но не выгонять же соседа.Открыл ему дверь, пригласил в кухню, по дороге заглянув в спальню: любимая спала, сжавшись в комочек. Я укрыл ее и пошел поговорить с Денисом, про себя матерясь, так как не верил в его бредни.— В легендах многих народов существуют поверья о том, что у некоторых из нас есть как бы второе «я». Слово доппельгангер переводится с немецкого как «двойник» и означает сущность, точь-в-точь повторяющую образ человека. Такой клон нередко принимают за темную сторону личности, ангела-хранителя, астрального двойника или даже душу. Возможно, интересно пообщаться со своей точной копией. Но есть мнение, что подобная встреча, как правило, заканчивается трагически, и если не провести определенные ритуалы, исход будет смертельным, — увлеченно рассказывал Денис.— Послушай, я не верю во всю эту чушь! Не обижайся, но чертовски устал сегодня. Хочу лечь спать, потому — досвидос!Денис недовольно поморщился, покачал головой, но ушел, ничего не сказав.Признаю, я был с соседом невежлив, но не хотелось себе забивать голову всякой ерундой.— Я слышала, что говорил тот парень. И верю: это смерть приходила за мной… — сказала Саша.— Ты просто устала! Спи, любимая! — я обнял ее и прижал к себе.Через два дня мы с ней улетали за рубеж. Впереди ждала встреча с изумительно красивым городом, подругой детства и предложение руки и сердца с моей стороны. Волновался я ужасно: шутка ли, решалась моя судьба! Все было красиво и романтично: цветы, колечко, номер в старинном отеле и безумная ночь…Следующим вечером позвонила Катька, она ожидала внизу. Сашка выбежала подруге навстречу. Мгновение — и раздался ее испуганный крик. Я выскочил в коридор: в самом его конце мелькнул знакомый, но слегка расплывчатый силуэт. Могу поклясться, что видение напоминало Александру. Правда, очертания были не резкими.— Юра, я снова видела… себя! Мне страшно! Она хочет меня убить и занять мое место. Понимаю, ты думаешь, что это бред, но ты должен мне верить…Сашка наотрез отказалась выходить из номера. Катя поднялась к нам, и вдруг сказала:— Александра! Я тебя видела в холле, окликнула, но ты убежала. Это как понимать?— Вот видишь, а ты мне не верил, — грустно ответила Саша. — Я хочу лечь, мне плохо…— Я ничего не понимаю! — пробурчала Катя.— Я тоже! Саша, мы сходим с Катькой за вкусняшками. Ага?— Мне все равно. Делайте что хотите! — голос будущей жены был уставшим и невеселым.На улице я рассказал Катерине обо всех странностях, которые происходили с любимой.— Надо позвонить Денису! А проще залезть в Интернет. Иди к Сашке, я этим займусь. Завтра встретимся. Александра лежала, отвернувшись к стене. Она просто угасала на глазах | Ночь прошло беспокойно: Александра металась на кровати, отталкивала меня, с кем-то все время разговаривала, но глаза не открывала:— Что ты хочешь от меня? Зачем явилась? Почему именно я?Да и мне приснился странный сон: длинный то ли коридор, то ли подвал. Я стою немного на возвышении, в арке, впереди виден свет, в нем мелькают тени. Присматриваюсь: это Саша, но она… хм… многолика. Пытаюсь позвать ее, но не могу. В ужасе я проснулся.На рассвете Саша очнулась:— Она сказала мне, что я избранная и мне предстоит уступить ей свое место. Так решили там, наверху.— Где решили? — удивился я.— В другом измерении… Она объяснила мне, что в детстве я должна была принять дар ведьмы от моей прабабки. Помню, что старушка хотела коснуться моей руки, но потом почему-то передумала. Умирала она тяжело и долго. Выхода нет. Они все равно заберут меня, точнее, заменят, — по щекам Сашеньки побежали слезы.Не знал, как ее утешить, успокоить, да и сам был в растерянности.Позвонила Катя:— Вам нужно возвращаться домой. Я разговаривала с Денисом. Он сказал, что попытается помочь.— Катька, но это же нереально! Я не верю в мистику!— Твое дело. Но нужно сделать все, чтобы потом не жалеть! Не спорь, я узнавала: есть рейс сегодня вечером. Нужно купить билеты.— А как же моя командировка? Могут быть неприятности.— Скажешь, что заболел, свалился с гриппом. Тебя отпустят, ведь здесь очень заботятся о своем здоровье. И человек с высокой температурой для них — угроза! — хмыкнула она.Вскоре мы были дома. По уже сложившейся традиции Саша легла, отвернувшись к стене. Я подумал, что она уснула, и позвал Дениса. Мы сели на кухне. Честно говоря, мне хотелось напиться!— Столкнувшись с любыми проявлениями сверхъестественного, не стоит пугаться. Страх делает только слабее. Нужно рассуждать и действовать, сохраняя хладнокровие. Встреча с клоном всегда сопровождается беспокойством и тревогой. Но не стоит паниковать. В случае если двойник пришел как предвестник смерти, с этим сложно бороться, но попробовать все же стоит, ведь это цена человеческой жизни.Я рассказал ему историю о прабабке-ведьме Саши.— Ведуньи, будь они черные или белые, редко бывают счастливы. Думаю, что старушка просто пожалела правнучку.В этот момент хлопнула дверь на балкон. Денис вскочил и бросился в комнату. Надо сказать, что успели мы вовремя: Саша стояла на стуле и хотела уже перелезть через перила. Седьмой этаж! Внизу — оживленная трасса. Смерть была бы мгновенной.Я оттащил ее, посмотрел вниз, и внутри у меня все похолодело. На краю дороги стояла Саша. Точнее, ее клон. Лицо этого существа исказилось от ненависти, это было видно даже с высоты…— Мы успели вовремя. Но двойник не остановится на этом. Срочно нужно действовать! — сказал Денис. — Нужно ехать на могилу бабушки. Я попытаюсь вызвать ее дух, попросить помощи. За результат ручаться не могу, однако надо попробовать.Саша была бледной, слабела с каждой минутой, почти не могла идти. Не хочу описывать всего, что происходило на кладбище, — это было страшно! В какой-то момент двойник появился снова. Мы ясно видели его, хотя клон и не приближался. Потом внезапно потемнело, небо затянуло тучами, налетел порыв ветра, деревья застонали, раздался резкий то ли свист, то ли вой. Обличье доппельгангера исказилось гримасой ненависти, потом ужаса, а через мгновение он растаял в воздухе.…Через пару месяцев Саша снова стала сама собой, но все же иногда с тревогой всматривается в прохожих, словно боится увидеть своего клона. В такие мгновения я старюсь обнять её и прижать к себе.Автор - Юрий.

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