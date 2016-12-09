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Творческие истории

Секрет старинных часов

Незадолго до смерти бабушка Полина впала в странное состояние. Она могла часами говорить с кем-то невидимым. Например, с каким-то мужчиной.

— Видишь, Леонид Парфенович, и я уже к тебе собираюсь! Сколько лет прошло, а так и не знаю, какова твоя судьба. Папа, папа, тебя забрали тем дождливым вечером. Ты обнял меня на прощание и ушел. В вечность. Больше мы никогда не виделись. Что с тобой случилось никому не ведомо. Часто я думала: куда пропал серебряный браслет? Единственная память о покойной маме… Говорили, что его конфисковали большевики. Но я почему-то этого не помню…

Периоды подобного беспамятства сменялись нормальным существованием. Передо мной снова была моя любимая бабуля, без каких- либо признаков слабоумия. Я спросила ее:

— Бабушка, а кто такой Леонид Парфенович?
— Откуда ты о нем знаешь? — удивилась старушка.
— Ты как-то ночью о нем сказала, наверное, во сне…
— Это мой отец. Его арестовали сразу после обыска. И он исчез. Ничего не знаю о его судьбе. Единственная память — это часы. Отец просил меня беречь их…

Как-то мне нужно было отлучиться на пару дней, но оставлять бабулю одну — опасно, мало ли что ей вздумается! Пришлось попросить побыть с ней нашу родственницу Галину. Та на удивление охотно согласилась.
… А через пару дней бабуля ушла в мир иной. Горю моему не было предела… На стене в ее гостиной висели старинные часы. Они немного раздражали домашних: никто не знал, как остановить их бой.
— Подарите их мне, — попросила Галя. — Хоть какая-то память о тете Полине останется.
Сама не знаю почему, но внезапно появилось желание не отдавать ей часы, ведь бабуля почему-то очень трепетно к ним относилась.

Помню, в детстве я спросила:
— Бабушка, а чего ты это старье не выкинешь? Мама с папой тебе новые электронные подарят!
— В них вся моя жизнь. Часам больше ста пятидесяти лет. Это самая большая моя драгоценность! Когда я притрагиваюсь к ним, чувствую тепло любимых рук, появляется ощущение, что я снова маленькая девочка, рядом любящие родители и вся жизнь еще впереди…
Я тогда только пожала плечами, не понимая, что может быть ценного в этих старых часах. Ну, если только, как память, тогда понятно.

В тот же день Галина забрала часы и довольная утопала. А ночью мне приснилась бабуля. А может, она и вправду приходила? Ведь я видела неясный силуэт в лунном свете, услышала ее голос: «Их нужно вернуть. Там…» Но что «там» она не договорила. Утром я задумалась: что нужно вернуть? Но ничего не приходило в голову. А потом убедила себя, что это был сон.

А через день приехала Галина и принесла часы:

— Заберите их. Они мне не нужны. От боя можно с ума сойти! — было заметно, что ей не по себе, тетка явно что-то скрывала!
Но всей правды я тогда не знала. Я, конечно, удивилась, но часы взяла и повесила на старое место. Внезапно дверца приоткрылась, и я заметила, что на нижней крышке появились царапины, словно кто-то пытался ее сломать.

А через несколько дней снова приперлась Галина. Краснея, она положила на стол небольшую деревянную коробочку.
— Вот, возьмите, а то они меня просто со свету сживут!
— Кто — они? — я приоткрыла шкатулку.
В ней лежал изящный старинный браслет из красных камешков.
— Ой, что это?

Галина рассказала:
— Когда я осталась одна со старухой, ночью явился призрак ее отца. Он прошел в комнату, открыл крышку часов и достал оттуда эту шкатулку. Я сама слышала, как призрак сказал: «Прости, Полюшка, что не успел тогда предупредить тебя, времени не было. Это память о моей любимой жене, перед смертью она просила в день совершеннолетия отдать это тебе: вместе с ним ты получишь и дар предвидения. Теперь ты знаешь, где хранится браслет. Отдай его самому дорогому для тебя человеку!» И видение растворилось в темноте. Но наутро ваша бабушка так и не пришла в себя. Я решила украсть браслет, попросив у вас часы. Полина же, старая ведьма, каждый день являлась ночью, требовала, чтобы я его вернула. Засыпать боялась — до того было страшно. Не хочу ничего вашего! Забирайте! Видеть вас и знать не хочу!

Галка по непонятной причине чувствовала себя оскорбленной. Я надела браслет на руку, от него пошло странное тепло, будто бы почувствовала, как раньше его согревали ладони моей прабабушки.
А ночью снова явилась бабуля:

— Это украшение по праву принадлежит тебе! Вместе с ним получишь дар предвидения, который был у моей мамы. Она всегда знала, что умрет молодой, помогала людям, лечила их травами и заговорами, а себя не уберегла. Помни одно: ты никогда не должна ничего делать во вред другим. Прощай!

А потом раздался бой часов. Самое интересное, что теперь он не раздражал меня, а казался мелодичным и приятным. Браслет запульсировал на руке. Это было странное ощущение, и я долго не могла уснуть.
Интересно, что видели часы за годы, которые отсчитывали тем, кому служили верой и правдой? Свидетелем каких событий они были? Надеюсь, мне еще предстоит это узнать!

Автор - Дарья.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:23
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 79Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Невидимый старушка часы память об отце шкатулка видение браслет дар предвидения

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:38
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2000|0)
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Комментариев: 3 870
Легкая и приятная история+
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:03
0
Онлайн
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Публикаций: 1 371
Комментариев: 9 094
Цитата: Tigger power
Легкая и приятная история+

Позвольте с Вами согласиться! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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