Секрет старинных часов

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:23

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 79 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 16:23 by

Незадолго до смерти бабушка Полина впала в странное состояние. Она могла часами говорить с кем-то невидимым. Например, с каким-то мужчиной.— Видишь, Леонид Парфенович, и я уже к тебе собираюсь! Сколько лет прошло, а так и не знаю, какова твоя судьба. Папа, папа, тебя забрали тем дождливым вечером. Ты обнял меня на прощание и ушел. В вечность. Больше мы никогда не виделись. Что с тобой случилось никому не ведомо. Часто я думала: куда пропал серебряный браслет? Единственная память о покойной маме… Говорили, что его конфисковали большевики. Но я почему-то этого не помню…Периоды подобного беспамятства сменялись нормальным существованием. Передо мной снова была моя любимая бабуля, без каких- либо признаков слабоумия. Я спросила ее:— Бабушка, а кто такой Леонид Парфенович?— Откуда ты о нем знаешь? — удивилась старушка.— Ты как-то ночью о нем сказала, наверное, во сне…— Это мой отец. Его арестовали сразу после обыска. И он исчез. Ничего не знаю о его судьбе. Единственная память — это часы. Отец просил меня беречь их…Как-то мне нужно было отлучиться на пару дней, но оставлять бабулю одну — опасно, мало ли что ей вздумается! Пришлось попросить побыть с ней нашу родственницу Галину. Та на удивление охотно согласилась.… А через пару дней бабуля ушла в мир иной. Горю моему не было предела… На стене в ее гостиной висели старинные часы. Они немного раздражали домашних: никто не знал, как остановить их бой.— Подарите их мне, — попросила Галя. — Хоть какая-то память о тете Полине останется.Сама не знаю почему, но внезапно появилось желание не отдавать ей часы, ведь бабуля почему-то очень трепетно к ним относилась.В тот же день Галина забрала часы и довольная утопала. А ночью мне приснилась бабуля. А может, она и вправду приходила? Ведь я видела неясный силуэт в лунном свете, услышала ее голос: «Их нужно вернуть. Там…» Но что «там» она не договорила. Утром я задумалась: что нужно вернуть? Но ничего не приходило в голову. А потом убедила себя, что это был сон.А через день приехала Галина и принесла часы:— Заберите их. Они мне не нужны. От боя можно с ума сойти! — было заметно, что ей не по себе, тетка явно что-то скрывала!Но всей правды я тогда не знала. Я, конечно, удивилась, но часы взяла и повесила на старое место. Внезапно дверца приоткрылась, и я заметила, что на нижней крышке появились царапины, словно кто-то пытался ее сломать.А через несколько дней снова приперлась Галина. Краснея, она положила на стол небольшую деревянную коробочку.— Вот, возьмите, а то они меня просто со свету сживут!— Кто — они? — я приоткрыла шкатулку.В ней лежал изящный старинный браслет из красных камешков.— Ой, что это?Галина рассказала:— Когда я осталась одна со старухой, ночью явился призрак ее отца. Он прошел в комнату, открыл крышку часов и достал оттуда эту шкатулку. Я сама слышала, как призрак сказал:И видение растворилось в темноте. Но наутро ваша бабушка так и не пришла в себя. Я решила украсть браслет, попросив у вас часы. Полина же, старая ведьма, каждый день являлась ночью, требовала, чтобы я его вернула. Засыпать боялась — до того было страшно. Не хочу ничего вашего! Забирайте! Видеть вас и знать не хочу!Галка по непонятной причине чувствовала себя оскорбленной. Я надела браслет на руку, от него пошло странное тепло, будто бы почувствовала, как раньше его согревали ладони моей прабабушки.А ночью снова явилась бабуля:А потом раздался бой часов. Самое интересное, что теперь он не раздражал меня, а казался мелодичным и приятным. Браслет запульсировал на руке. Это было странное ощущение, и я долго не могла уснуть.Интересно, что видели часы за годы, которые отсчитывали тем, кому служили верой и правдой? Свидетелем каких событий они были? Надеюсь, мне еще предстоит это узнать!Автор - Дарья.

Ключевые слова: Невидимый старушка часы память об отце шкатулка видение браслет дар предвидения

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