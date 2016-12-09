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Творческие истории

Опыт прошлой жизни

Этим летом я каким-то чудесным образом попала к необычному человеку, врачу, который обладает редким даром лечить людей, выявлять скрытые причины заболеваний. У меня были проблемы с ногами, спиной и детородной функцией после двух родов. Он мне предложил провести «ритуал» отсечения кармических привязок, родовых программ, которые тянутся много веков от моих прежних воплощений и моих предков, которые явно не были святыми людьми.

Подготовки к этой энергетической чистке не требуется никакой, поэтому мне пришлось просто лечь, расслабиться и закрыть глаза. Давайте будем называть этого мужчину-специалиста, например, Роман. Он стал говорить мне фразы о том, что я чувствую, задавать вопросы. Сначала ничего не происходило, я даже стала сомневаться в этой затее. Но неожиданно меня накрыла лавина чувств и эмоций. Я ощущала, будто на моих коленях кто-то сидит. Он сказал, что это нерождённые дети нашего рода, которых надо отпустить. Не вдаваясь в подробности, какое-то время мы «работали» над этим. В процессе отпустило и меня. И вдруг снова появились ощущения, у меня были словно связаны ноги крепкими толстыми веревками. И руки. Я была солдатом, мужчиной.

Я лежала на земле и двое мужчин надо мной в какой-то очень старой военной форме избивали меня ногами. Один из них выстрелил из ружья мне в ногу, и я почувствовала дикую боль в голени. Пуля раздробила кость. Всё видела словно сквозь толщу мутной воды. Это был «космос», слёзы лились из моих глаз рекой. Я будто плавала в черной воде. И в один момент почувствовала, что мои голова и ноги упираются в доски, мне было тесно. Пришло осознание, что я в гробу. Вы не представляете, что я чувствовала в тот момент. Я едва могла сказать «моему проводнику» страшную вещь — меня убили и захоронили. Тогда из меня потоками выходили чувства и эмоции, которые с рождения или многие годы сидели где-то очень глубоко.

Когда всё закончилось, я открыла глаза, была уже спокойна и умиротворена, у меня болела нога именно в том месте, куда мне «выстрелили». Кстати, она болела еще какое-то время после «чистки».

Дня три я ходила под сильнейшим впечатлением. Теперь в моей жизни происходят трансформации и в физическом, и духовном плане, изменения, некоторые люди навсегда ушли из моей жизни, появились новые, которые меняют меня и мою жизнь.

Я теперь отлично понимаю, насколько мудро Мироздание, почему мы не помним наши предыдущие воплощения, так и должно быть.

Автор - Лизавета.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:10
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 19:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 136Комментарии: 8
+3

Ключевые слова: Врач редкий дар энергетическая чистка чувства и эмоции мудрость мироздания

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 20:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1996|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 847
Когда читала, думала ИЖ, но как о творческой сказать нечего. К чему это? Непонятно, что в конце то, для чего все, какая идея?
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:22
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2484|0)
Публикаций: 1 360
Комментариев: 9 074
Цитата: Tigger power
Когда читала, думала ИЖ, но как о творческой сказать нечего. К чему это? Непонятно, что в конце то, для чего все, какая идея?

А мне кажется, что всё понятно.) В прочем каждый понимает по своему.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:29
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 651
Комментариев: 7 928
почему мы не помним наши предыдущие воплощения

Оно бы и из текущего чего не вспоминать))
Плюсану, мне интересна эта тема, хотя о том, сколько там правды, а сколько шарлатанства - лично я судить не возьмусь))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#4 написал: Tigger power
Вчера, 21:35
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1996|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 847
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Tigger power
Когда читала, думала ИЖ, но как о творческой сказать нечего. К чему это? Непонятно, что в конце то, для чего все, какая идея?

А мне кажется, что всё понятно.) В прочем каждый понимает по своему.

Поделись и объясни мне) То ГГ отрезали родню, то она оказалась в прошлых воплощениях, а вывод тут вообще нелогичен - она же меняться начала))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:38
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1435|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 130
Цитата: Tigger power
творческой сказать нечего

Изначально явно было ииж.
Трудно сказать. Хочется хорошего и необычного врача. Но вот эти путешествия не по мне. Страшно. Хотя может того и стоит.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: marzzz
Вчера, 22:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 934
Если убрать скомканный сюжет и этот "лошадиный забег", когда мысль, не успев сформироваться, уже унеслась прочь, тема завидная для разговора. На самом деле, это хорошо, когда мы не помним ничего из прошлой жизни и приходим заново с чистого листа. Иначе, воспоминания нас убили бы сразу!
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: Космонасть
Вчера, 23:06
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 487
Я не понимаю логику, по которой история про разговаривающую кошку - ниндзя в ииж, а эта - в творческих. Эта Лизавета такой же писатель как и я. А опыт прошлых жизней - это не пустое слово, такое действительно есть. Хотя вот тут автор явно противоречит сама себе - она говорит, что после того сеанса у неё стали происходить трансформации, она изменилась и в физическом и в духовном плане ( это же хорошо? ) , но Мироздание очень мудрое, потому что не даёт нам помнить наши предыдущие жизни, так и должно быть.С как же трансформация....
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#8 написал: marzzz
Вчера, 23:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 934
Цитата: Космонасть
Хотя вот тут автор явно противоречит сама себе - она говорит, что после того сеанса у неё стали происходить трансформации, она изменилась и в физическом и в духовном плане

Я так мыслю, девушка болезная была, хворая. Традиционная медицина не помогала, вот и понесла ее нелёгкая рубить родовые пуповины:
У меня были проблемы с ногами, спиной и детородной функцией после двух родов. Он мне предложил провести «ритуал» отсечения кармических привязок, родовых программ, которые тянутся много веков от моих прежних воплощений и моих предков, которые явно не были святыми людьми.


И результат налицо. Ножки болели, а как отсекли воплощение прошлого, где солдата ранили и кость разбробили, и полегчало (не сразу, заметьте, "ранение" у барышни ещё долго болело наяву).

Ой, огорчение!!! Кость болит адски. Думаю, это испанская инквизиция мне, средневековой ведьме, бедро вывихнуло в прошлой жизни как раз перед сожжением на костре!!! Теперь вот проявляется ... Надо специалиста искать. Изгоняющего боль пятивековой давности из костей и заодно тараканов из мозгов! smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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