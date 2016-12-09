Опыт прошлой жизни

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:10

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Сделано_в_СССР Просмотров: 136 Комментарии: 8 +3 Вчера, 19:10 by

Этим летом я каким-то чудесным образом попала к необычному человеку, врачу, который обладает редким даром лечить людей, выявлять скрытые причины заболеваний. У меня были проблемы с ногами, спиной и детородной функцией после двух родов. Он мне предложил провести «ритуал» отсечения кармических привязок, родовых программ, которые тянутся много веков от моих прежних воплощений и моих предков, которые явно не были святыми людьми.Подготовки к этой энергетической чистке не требуется никакой, поэтому мне пришлось просто лечь, расслабиться и закрыть глаза. Давайте будем называть этого мужчину-специалиста, например, Роман. Он стал говорить мне фразы о том, что я чувствую, задавать вопросы. Сначала ничего не происходило, я даже стала сомневаться в этой затее. Но неожиданно меня накрыла лавина чувств и эмоций. Я ощущала, будто на моих коленях кто-то сидит. Он сказал, что это нерождённые дети нашего рода, которых надо отпустить. Не вдаваясь в подробности, какое-то время мы «работали» над этим. В процессе отпустило и меня. И вдруг снова появились ощущения, у меня были словно связаны ноги крепкими толстыми веревками. И руки. Я была солдатом, мужчиной.Я лежала на земле и двое мужчин надо мной в какой-то очень старой военной форме избивали меня ногами. Один из них выстрелил из ружья мне в ногу, и я почувствовала дикую боль в голени. Пуля раздробила кость. Всё видела словно сквозь толщу мутной воды. Это был «космос», слёзы лились из моих глаз рекой. Я будто плавала в черной воде. И в один момент почувствовала, что мои голова и ноги упираются в доски, мне было тесно. Пришло осознание, что я в гробу. Вы не представляете, что я чувствовала в тот момент. Я едва могла сказать «моему проводнику» страшную вещь — меня убили и захоронили. Тогда из меня потоками выходили чувства и эмоции, которые с рождения или многие годы сидели где-то очень глубоко.Когда всё закончилось, я открыла глаза, была уже спокойна и умиротворена, у меня болела нога именно в том месте, куда мне «выстрелили». Кстати, она болела еще какое-то время после «чистки».Дня три я ходила под сильнейшим впечатлением. Теперь в моей жизни происходят трансформации и в физическом, и духовном плане, изменения, некоторые люди навсегда ушли из моей жизни, появились новые, которые меняют меня и мою жизнь.Я теперь отлично понимаю, насколько мудро Мироздание, почему мы не помним наши предыдущие воплощения, так и должно быть.Автор - Лизавета.

Ключевые слова: Врач редкий дар энергетическая чистка чувства и эмоции мудрость мироздания

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