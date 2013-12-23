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Творческие истории

Подарок на свадьбу

Свадьба была в разгаре. Молодой жених (ой, простите – уже муж) не сводил влюблённых глаз с прекрасной своей избранницы: ясный взгляд, счастливая улыбка, нежный румянец – никто не мог сравниться с ней в красоте и юности.

Гости кричали «горько!», выкрикивали пожелания, а вот и подарки начали дарить. Много гостей – много подарков.

Всё не упомнить. Но один из них никогда не забыть…

- Милай, а милай, — какая-то старуха теребила жениха за белоснежную рубашку своей почти чёрной рукой. Он, увидев бабульку, даже испугался от неожиданности, отшатнулся.

— Вы кто, бабушка?

— Почти угадал, — довольно засмеялась старуха, — Я пра-прабабушка твоя. Меня к тебе с подарком моя пра-пра-пра-прабабка прислала. Выйдем-ка в парк, подарю.

Жених облегченно вздохнул – конечно же, это очередной свадебный сюрприз-розыгрыш. И артистку в театре наняли какую хорошую – от настоящей старухи трёхсотлетней не отличить.

— Пойдемте, бабушка, пардон, пра-прабабушка, я весь в вашем распоряжении.

Когда в лицо пахнуло свежестью зелёного летнего вечера, старуха махнула в сторону ресторана: «Тихо ты!» и музыка умчалась куда-то вдаль. Голоса стихли.

— Ну вот, — довольно потёрла гостья руки, — теперь нам никто не помешает.

Она запустила руку в глубину какой-то пыльной котомки и вытащила пожелтевшую фотографию.

— Вот тебе первая честь подарка!

Жених посмотрел на фотоснимок. Восемь молодых мужчин стояли плечом к плечу от края до края фотографии. Перед ними на стуле сидела женщина – уставшая, измождённая, но она улыбалась. Видимо, это была их матушка.

— И при чём здесь я? – жених вернул снимок старухе.

— Ты ни при чём, ты на нём. На снимке этом! Неужели не заметил?

— Где?

— Вот, в центре стоишь. Постарше который. А рядом – твои семь сыновей. Впереди невеста твоя сегодняшняя стоит. Её через двадцать лет за твою маму принимать будут. Так её жизнь сомнёт.

— Но у нас не будет семерых парней. У нас будут мальчик и девочка. Мы так решили, бабка, не болтай глупости!

— Глупости ты болтаешь. Лучше помолчи да послушай.

Вот, рядом с тобой ваш первенец. Серая, кстати, личность. Ни талантов особых за ним, ни красоты великой. Но благодаря тому, что у него будет шесть младших братьев, вырастет он надёжным, ответственным, трудолюбивым человеком. Карьеры большой не сделает, но уважать и ценить его на производстве очень будут. Да и семью он создаст всем на зависть. А если младших братьев у него не будет, он вырастет ленивым, невзрачным, никчёмным человечишкой и просто сопьётся, сидя на вашей шее всю вашу жизнь.

А вот этот – с прищуром хитрым – это любимчик жены твоей. Она его и избалует. Ох, и хватите вы с ним горя, пока вырастет. Он и панком будет, и готом, и из дома убегать будет. На собрания родительские в его класс как на пытку будете ходить. Однажды сбежит он из дома окончательно, уедет в Москву. Мать все глаза повыплачет о нём, а он прибьётся к арбатским художникам, будет портреты прохожих рисовать, чтоб на хлеб заработать. Его один мастер приметит и обучать начнёт. Долго ли, коротко ли, но будут его картины очень дорого потом продаваться – такой талант ему Бог даст. А потом он вернётся домой и храм святителя Алексия Московского распишет полностью. Гордиться им будете, когда он взрослым станет. А гонорары его братьям на ноги подняться помогут.

А вот этот – лысый – тоже не подарок. С детства свяжется с дурной компанией, начнёт преступления совершать. Подрастёт и начнётся: сел, вышел, сел, вышел…

А вот четвертый и пятый – близнецы. Не разлей вода будут. С ними вздохнёте маленько. Учиться будут хорошо, спортом будут заниматься. Оба с детства будут мечтать в полиции служить. Да только на работу их туда не возьмут потому, что брат старший судимости имеет. Поэтому они поступят оба в архитектурный, там женятся, домой вернутся – должности хорошие займут. Такие два коттеджа-близнеца построят, что люди приходить любоваться будут. А рядом и для вас домик выстроят. А если они не родятся, вы с женой будете доживать старость с уголовником. Долгой же вам старость покажется!

А если уголовничек ваш не родится, то близняшки полицейскими станут. Сделают хорошую карьеру, потом один из них совершит должностное преступление, второй постарается его «выручить» и оба под следствие попадут. Не выдержат позора и застрелятся. Не переживёт твоя жена такой беды – с ума сойдёт.

Шестой ребёнок ваш – вот он на фото худенький самый — его братья под руки держит, чтоб казалось, что он сам стоит. Он инвaлидoм родится. Церебральный паралич у него будет. Ох, и тяжкая у него жизнь! Столько мук, столько боли испытает, что и не описать! Но, живя между жизнью и смертью, научится он молиться. И за себя, и за родных, и за весь мир. Вымолит и тебя, и брата-уголовника, и меня, и пра-пра… Всех, короче говоря. Не родите его, не видать вам Царствия Небесного как своих ушей.

Седьмого – во этого, ясноглазого – вам врачи запретят рожать. Скажут, что после тридцати у вас сплошные патологии: двойняшки, паралитик… УЗИ сделают и синдром Дауна обнаружат. Если хватит у вас мужества, то родите самого прекрасного ребёнка на планете. Здорового и телом, и душой.

Играть он будет только с парализованным братишкой. Близняшки друг с другом общаются, старшие братья с малышом только скучают, вот и будет он паралитика вашего больше всех на свете любить. А когда увидит, как больно ему иногда приходится, даст он себе слово: «Вырасту, стану врачом и вылечу брата!»

Брата он не вылечит. Умрeт брат раньше, чем младшенький ваш институт закончит. Но врачом будет, да каким! Его чудотворцем называть будут! Новорождённым и даже не родившимся детям сложнейшие операции делать будет! Тысячи жизней спасет. А не родится – то и им не жить.

А вот тебе, милок, вторая часть подарка – маркер планирования семьи. Вычеркни того, кто лишний в твоей семье.

— Ты что, бабка, никого я вычёркивать не стану!

— Тогда пойди, покажи карточку своей молодой красивой невесте. Глядишь, свадьба и расстроится! – захохотала старуха и рассыпалась серым пеплом…

Свадьба была в разгаре. Молодой жених не сводил влюблённых глаз с прекрасной своей избранницы: ясный взгляд, счастливая улыбка, нежный румянец – никто не мог сравниться с ней в красоте и юности.

Он любовался молча, а сам непрерывно думал: «Девочка моя, я никогда, никогда в жизни тебя не обижу! Я всегда буду тебе помогать. Ты только будь со мной, пусть родятся все наши детки. Я всё сделаю, чтобы тебе было хорошо со мной. Даже если счастье трудное будет. Ты для меня всегда самая молодая и красивая будешь. У нас и наших детей прекрасная судьба. Главное – не сломать её, всё выдержать. Я буду всю жизнь оберегать тебя, ведь я люблю тебя! Прости меня, но я не покажу тебе этот снимок. По крайней мере — сейчас».

Гости кричали «горько!», выкрикивали пожелания, дарили подарки. Много гостей – много подарков. Всё не упомнить. Но один из них никогда не забыть.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26 by курилка-дурилкаПросмотров: 56Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Свадьба подарок фото старуха

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:22
0
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Комментариев: 4 093
Как-то не впечатлило. Всем бы так наперед знать, и бед не знать. Невозможно, невозможно.
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#2 написал: Ранега
Сегодня, 16:28
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Плюс.
Никак общая картинка последовательности событий не складывается ))) Пра-пра-какая-то бабка подарила старое фото, на котором взрослые дети жениха, которые еще не родились... Фото - доказательство факта, что будет именно так. И что, еще можно что-то изменить? А где фото альтернативы?
В общем, заморочилась я...
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:38
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Вот это так сильно, что до слез. Оценочные комментарии тут не уместны даже, каждый по своему... +++++

Цитата: зелёное яблочко
Всем бы так наперед знать, и бед не знать.

А выбор который перед потомком стоит это самое страшное, тут уж лучше не знать тогда.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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