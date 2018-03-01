Реки крови

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:47 by

Обманщик медленно тасовал карты. Они были старые и грязные. Они повидали множество старых и грязных столов, подоконников и асфальтовых дорожек.- Ну давай, не томи, - Черт сплюнул на земляной пол. - Только медленно.Они с Мокрым внимательно наблюдали за каждым движением, пытаясь проникнуть в суть фокуса. Обманщик положил колоду на стол, попросил Черта снять. Само собой, тот подцепил шесть карт, слипшихся между собой от жира.- Возьми сверху семь, мне не показывай. Выбери одну, только быстро, не думая.Черт развернул карты веером. Он обмахивался, будто ему стало жарко, и, щурясь, смотрел на Обманщика.- Ну-ка, отвернись, - наконец сказал он. - Хрен тебя знает, вдруг ты их пометил, а? Они вон все каким-то дерьмом уляпаны.Обманщик улыбнулся и демонстративно отошел к окну. Черт вытянул одну карту, положил ее рядом со своим стаканом, для верности прикрыв ладонью, - словно у Обманщика и на спине были глаза.- Дама треф.Черт медленно перевернул карту:- Она. Шулер хренов, как ты это делаешь?Обманщик скорчил загадочное лицо и пожал плечами. Всунуть единственную "картинку" между троек, пятерок и десяток - дело техники. Черт, конечно, не мог выбрать ничего другого, кроме дамы. Только объяснять свои психологические расчеты и механику "задуривания башки" Обманщик не хотел. Нужно было увести разговор в сторону. Задумавшись, он взглянул наверх и увидел, как сквозь побелку потолка просачивается бурая жидкость.- Эй! Смотри, крыша протекает!Черт вскочил:- Че за срань?.. Дождя-то нет!Рогами он зацепил люстру. Сам Черт говорил, что наросты на его голове - последствия любви чертовой матери к капустным пирожкам из столовой АЭС, но Обманщик не знал, стоит ли этому верить.Втроем они выскочили на улицу.Местный пейзаж не радовал разнообразием красок - здесь безраздельно властвовали красные и серые цвета. Под ногами хрустели кости: ребра, фаланги пальцев, позвонки. Черепа валялись у реки - когда-то Обманщик, Черт и Мокрый целый день швыряли их с откоса, соревнуясь в меткости. По кровавой поверхности волн перетекали маслянистые блики. Течение несло коричневые сгустки и обломки костей.- О дерьмо, хреново дерьмо, - простонал Черт. - Моя хата... хреново дерьмо.Маленький кирпичный домик стоял у холма: с одной стороны крыша упиралась в гору. Теперь с вершины бежал веселый кровавый ручеек: он с журчанием тек по черепице, водопадом низвергался вниз и устремлялся к реке.- Вот дрянь!Черт пнул берцовую кость, которая шлепнулась в ручей.- Успокойся, - сказал Обманщик. - Если хочешь, мы плотину построим.- Не хочу. Все очень хреново. Тут не должно такого происходить. Понимаешь?Обманщик тяжело вздохнул: Черт терпеть не мог любые перемены. Он утверждал, что они всегда к худшему. Мокрый подошел к ним, утирая потное лицо.- Это ты устроил, а? Дебил хренов! - заорал Черт.- Эй, не надо... - начал Обманщик.- Не надо? Ты сам говорил, что это от него! Говорил?!Черт схватил Мокрого и потряс - голова бедняги безвольно мотнулась из стороны в сторону.- Успокойся. Может, это случайность.- Случайность? - прорычал Черт.Обманщику стало не по себе, он впервые видел приятеля в такой ярости.- Послушай, отпусти его. И возвращайся. Времени все равно слишком мало, поговорим потом.- Да чтоб вы все сдохли, уроды, - пробормотал Черт. - Пока.- Пока...На рецепторе модулятора остались капельки крови, когда Обманщик отодрал его от виска. "Ничего, ацетоном протру". Напарник сидел у компьютера, проверяя расчеты: скоро сдавать результаты по модернизации.- Сколько время? - спросил Обманщик, вставая с кушетки.- Четыре.- А. Я думал, утро уже.- Скоро совсем запутаешься со своим модулятором. Он хоть показывает что?- Да так... Мне с ним спится нормально, дома-то заснуть не могу, - соврал Обманщик.- К врачу сходи.- Ага...Модулятор должен был влиять на мозг спящего человека, вызывая приятные эмоции и хорошие сны. Вскоре после того, как распродали первую партию, выяснилось, что некоторые люди сигналы модулятора не воспринимают. Обманщик оказался как раз таким. Он хотел выкинуть свой экземпляр - но напоследок принес его на работу. В набитой электроникой лаборатории модулятор действовал. Возможно, на него влияли магнитные поля или что-то вроде того: Обманщика это не особо волновало. Ему нравилось показывать фокусы Черту и Мокрому на берегу кровавой реки.- Ты настоящий, Черт? Или только мне снишься? - спросил как-то раз Обманщик.- Хрен тебе в рот, это ты мне только снишься!- Мы снимся друг другу, - примирительно предположил Обманщик.- Ну не. Ты вот где сейчас?- В лаборатории "Клонайда". Сплю на кушетке возле вытяжного шкафа.- Вот вишь. А я в дурке валяюсь, в каком-то дерьмовом шлеме с проводками. Нам на ночь надевают. Так что это я псих, и вы все мне снитесь! - Черт довольно заржал. - Но ты не ссы, у меня это не навсегда. Я просто после томографии нервный стал. Нельзя, наверное, таких мутантов в томограф совать.- А Мокрый?- Соседушка мой. Конченый шизофреник.Они сидели на бычьих черепах у реки. Обманщик долго смотрел на кроваво-красные волны, а потом сказал задумчиво:- А вдруг мы все существуем, просто проникаем в сны друг к другу? Или даже нет, создаем этакий коллективный сон...Черт пожал плечами:- Может, и так. Ты в "Клонайде" пашешь, да? С трупаками общаешься?- Да нет, с органами только, - улыбнулся Обманщик.- А... Тогда реки с костями, может, и твои. Хата однозначно моя. От Мокрого только эта дерьмовая кола, видать. Он жить без нее не может.- А может, от него течение. Ветер. Обвалы в костяных горах. Мы с тобой более-менее нормальные люди и слишком стабильны, а псих Мокрый - генератор перемен.- Ненавижу перемены...Обманщик устало потер глаза и отправился в туалет. Сны с модулятором были яркими, но полностью отдохнуть не удавалось. Каждый день с утра начинала болеть голова - приходилось глотать таблетки.Лампочка в туалете горела яркая, и в резком свете Обманщик казался особенно изможденным. На виске темнел кружок засохшей крови. "Проклятый модулятор! Сегодня пойду домой и нормально высплюсь".Рабочий день тянулся невыносимо долго. В лабораторию поминутно кто-нибудь врывался: то коллеги с просьбами, то начальница отдела. Скоро начнется модернизация фабрик "Клонайда". Великая Модернизация, проводимая раз в шесть лет, которую искренне ненавидели все работники. Последние отладки, исправление ошибок, контрольные эксперименты - почему-то это все не могло пройти спокойно. Все бегали, кричали друг на друга, втихаря крыли последними словами начальство. Обманщик бесстрастно всех выслушивал, кивал, поддакивал и вежливо выпроваживал. Он постоянно дрожал от холода, хотя термометр показывал девятнадцать по Цельсию. Ладони можно было погреть о теплый бок компьютера, но хотелось-то нырнуть в теплую мягкую постель... Или накрыться старым пледом на кушетке.Вечером Обманщик машинально достал модулятор из личного ящика. Маленький приборчик, не больше сигаретной пачки. С краю свисает желтый провод с рецептором. "Это просто сны. Ничего более". Обманщик шагнул к кушетке. "Это все, что мне нужно сегодня. А завтра я пойду домой..."В этот раз у реки было пусто.- Черт! Мокрый! Эй! Вы где? - закричал Обманщик.Он шел и кричал, пока не понял, что его приятелей тут нет. Обломки домика высились посреди ручейка, как остров. Обманщик поежился: вдруг стало очень неуютно и холодно. "Надо пройтись, вдруг согреюсь". Он побрел вдоль реки, постепенно ускоряя шаг. Кровь шумела на перекатах - не тонко и легко, как вода, а мощно, закручивая в воронках ошметки плоти. Бесформенные эмбрионы выныривали и сразу же тонули.Обманщик бежал, оскальзываясь на крупных гладких костях. Не хватало воздуха, кололо в боку, сердце колотилось так, будто вот-вот выпрыгнет из открытого рта. На вершине холма пришлось остановиться и попробовать сглотнуть вставший в горле пульсирующий комок. Под ногами скрипели ключицы и лопатки, внизу глухо шипела река. "Сейчас самое главное - затолкать его назад". Обманщик стоял на горе костей и пытался проглотить собственное сердце.- Эй! Проснись!Из туманной дымки выплыло знакомое лицо в криво надетых очках.- С тобой все в порядке? А то...- Все нормально.Обманщик заставил себя вскочить с кушетки. Конечно, все было ненормально: голова гудела, в глазах двоилось, жутко саднило горло. Но разве станешь об этом говорить?Постаравшись придать движениям твердость, Обманщик дошел до своего личного ящика, достал бутылку минералки. "Нужно запить, запить это хреново сердце, как таблетку". Он чувствовал, как напарник смотрит ему в спину. Будто свинцовые пули вонзались между лопаток, обойма за обоймой.- Со мной все хорошо, просто... - Обманщик махнул рукой.Стеклянная колба сорвалась со стола и нырнула к полу.- Ой! Я соберу, сейчас.Обманщик поставил бутылку и поспешно стал собирать осколки голыми руками.- Не надо! Ты порежешься. Подожди, - напарник схватил его за плечи. - Слушай, ты приляг, ладно?- Да я в порядке. Я не хочу спать, сейчас вот минералку допью, все приберу тут и помогу тебе.- Нет, я сам, хорошо? Иди приляг.- Да пошел ты!Зло оттолкнув напарника, Обманщик выбежал в коридор. "Зря, он же хорошего хотел. Наверное, думает, что я совсем того... наркоман с этим хреновым модулятором".На первом этаже Обманщик взял шоколадный батончик из автомата и банку колы. Он пил и вспоминал Мокрого. И Черта. Угрюмого худощавого человека с наростами на голове.Из прохладных белых коридоров "Клонайда" доносился приглушенный звон аппаратуры, попискивание лабораторных мышей и морских свинок. Обманщик подумал о их товарках, которые сейчас мерзли в питомнике. Он был там один-единственный раз, когда его приняли на работу и устроили нечто вроде экскурсии. Основной корпус лабораторий сверкал чистенькими окнами и свежей краской, а животных для опытов разводили в старом полуразрушенном здании. В полу там зловеще чернели дыры. "Осторожно, не провалитесь", - ронял на ходу ветеринар. Клетки стояли в холодных комнатах без окон.Крысята были похожи на розовые комочки плоти, сквозь тонкую кожу смутно просвечивали органы. На проволочной сетке гроздьями висели мыши, внимательно смотрели черными блестящими глазами и принюхивались крошечными носиками. В отдельной комнатенке, за загородкой из сосновых досок, что-то жевал старый баран: увидев Обманщика, он с любопытством потянулся к человеку, но потом снова отошел к стенке. Вся жизнь бедняги умещалась в пространстве два на два метра."Вот видишь: все обман. Сны - это лишь проекция реальности. Ты запомнил этого хренова барана, и у реки появился Черт, ты запомнил проклятых крысят - вот тебе и зародыши в кровавой реке".Лаборатории постепенно просыпались. По кафелю заскользил робот-уборщик, оставляя после себя мокрую дорожку. Стеклянные двери распахивались, впуская ранних служащих. С приходом секретарш начался привычный дневной шум: деловито зацокали каблучки, защелкали клавиши на клавиатурах, негромко застрекотали вентиляторы.Обманщик решил выпить кофе, но мелочь для автомата закончилась. Это заметили девушки из приемной и позвали угоститься. Он глотал обжигающий, чуть переслащенный напиток, грыз миндальное печенье и травил бородатые анекдоты. Уже прощаясь, Обманщик вдруг понял, что рассказывал истории, которые ему поведал Черт.Напарник задержался в лаборатории. Он лениво просматривал старые файлы, явно стараясь потянуть время. "Шел бы уже. Все ему неймется", - подумал Обманщик. Он не успел приступить к своим обязанностям: в дверь заглянула начальница отдела и попросила зайти к ней. "Проклятая сучка. Сейчас начнет заливать, что модернизация на носу, а я как-то маловато, с ее точки зрения, работаю".Обманщик сел в кресло и стал ждать. Начальница металась между компьютером и шкафом с бумагами. Наконец, она села напротив и сказала:- Ага, ты здесь!"Да вот уже с полчаса", - меланхолично подумал Обманщик.- Знаешь, ты в последнее время плоховато выглядишь. Сходи-ка в отпуск, отдохни. Твои наработки без тебя завершат.- Но...- Собственно, у вас почти все готово, осталось только итоги подвести и несколько контрольных экспериментов. Твой напарник сказал, что справится.- Я вполне хорошо себя чувствую...- Да ты посмотри на себя. Некоторые трупы приличней выглядят. Ты какую-то дрянь употребляешь?- Нет, что вы... Я действительно, наверное, просто устал.- Возьми отпуск, отоспись и приходи на работу в нормальном состоянии, - в ее голосе появились угрожающие интонации."Если ты придешь в ненормальном - мы тебя нахрен уволим. Так?"- Я понял.Спать без модулятора оказалось возможным. После трех бессонных ночей Обманщик провалился в тягучее, темное забытье. Ни Черта, ни Мокрого он не видел - и радовался этому.Его жизнь становилась все более и более нормальной. Он даже встретился со старыми друзьями в баре и позвонил девушке из приемной "Клонайда", чтобы пригласить в кино. Правда, ощущение неявной угрозы преследовало его постоянно, но Обманщик к нему даже привык, как к неудобной, но не смертельной мелочи.В новогодний вечер он сидел в кресле перед телевизором и ел соленые орешки. Смотреть глуповатые комедии или трескотню известных певцов не было сил, и он переключил на новости.- Человечество стоит на пороге новой эпохи. Будущее рядом, только руку протяни, - диктор выщерился, показав ровные, сияющие неестественной белизной зубы."Идиот".- Неделю назад заработали три модернезированные фабрики "Клонайд", а еще шесть будут открыты в ближайший месяц. Все, кто нуждается в пересадке органов, смогут получить выращенные из их же клеток печень, сердце, глаза. Человеческая жизнь будет продлена на десятки лет, - "идиот" снова победно улыбнулся."Наверно, у тебя пломбы из урана, а? И твой сын родится с парочкой рогов... эдакий чертенок". Брошенный орешек отскочил от экрана и закатился под диван.- Первого числа наступающего года начнет действовать новая поправка Закона об Экологии, и станет возможно запустить автоматическую линию производства. Руководство "Клонайда" утверждает, что отходы не представляют опасности для окружающей среды. Несмотря на протесты зеленых..."Да заткнись ты наконец!"Обманщик раздраженно вырубил новости и пошел разбирать постель. Потом вернулся в прихожую, взял красиво разрисованный бумажный пакет - подарок "Клонайда" сотрудникам. Там оказалась глупая открытка с елочкой, шоколад и бутылка виски. Обманщик выпил, сколько смог, заедая конфетами, и бухнулся на диван.В полночь его разбудили фейерверки, но он лишь плотнее закутался в одеяло.Всю посленовогоднюю неделю Обманщик провел в одиночестве. Спал, читал прошлогодние газеты, слушал музыку. Иногда выползал в супермаркет за выпивкой.Улицы заполнил знакомый солено-сладкий запах, поэтому окна пришлось задраить намертво. В одну из своих вылазок Обманщик купил моток широкой изоленты и ароматические палочки. Теперь в квартире воняло мускусом и жасмином, оконные рамы скрылись под пятью слоями пластика, а стекла пересекали темно-синие полосы. "Будто идет война... будто идет хренова война, - думал Обманщик. - Великий Мастер Лжи против Гребаной Вселенной. Бой без правил в супертяжелом весе. Делайте ставки, господа".Все его попытки вернуться к нормальной жизни провалились: он слишком устал и не хотел никого видеть.В последний день отпуска он вышел на улицу. В лицо пахнуло чуть тошнотворной сладостью. Мастер Лжи принял вызов.Он петлял между киосков и остановок, даже заглянул в магазин полюбоваться на еще не убранные новогодние украшения. Торопиться было некуда, он спускался к набережной, останавливаясь, чтобы поглазеть на витрины и рекламные щиты.Грязно-багровая вода плескалась о бетонные плиты. В "Клонайде" говорили, что краситель со временем поблекнет, но сейчас река была вполне насыщенного цвета. Нахохлившиеся чайки рядком сидели по берегам и внимательно смотрели на воду. В детстве Обманщик любил этих птиц - их крики навевали мысли о море, кораблях с белоснежными парусами и пиратских сокровищах. День, когда он увидел, как чайки жрут падаль на городской свалке, был днем первого в его жизни серьезного разочарования. Белые птицы деловито потрошили черные пластиковые мешки с мусором. "Они всего лишь ищут поесть", - сказал тогда отец."Да, как насчет поесть, Мастер Лжи? Как насчет поесть? Вы же сдохнете, если будете питаться только виски и шоколадом!"Ему уже махали двое парней, которые разожгли костер у воды. Вверх, к опорам моста, поднимался столб густого черного дыма - горела куча пустых бутылок из-под кетчупа. Один парень потряс отрезом толстой проволоки с насаженными кусками мяса. От резкого движения с головы спал нейлоновый капюшон.Обманщик приветственно улыбнулся:- Здорово!- Тащись ближе! Не боись, мы хоть с дурки сбежавшие, но не буйные. Жрать будешь? У нас печенка, свеженькая!Он подтащился ближе, сел на ящик. Красная пластмасса шипела и плавилась в костре, обдавая теплым смрадом.- Слышь, может, я найду здесь себе новую хату? Раз уж тут твои реки... А? Как считаешь?- Да, Черт, конечно, найдешь. Найдешь, моя радость.Ветер с реки принес леденящий холод, который пробрал до костей, невзирая на ядовито-жаркий костер. Мокрый снял куртку и заботливо накинул на плечи Обманщика. Она пахла гарью и потом.- Спасибо.Кровавая река текла под белесым небом нового мира. На воде покачивались бракованные органы - но это ненадолго, скоро их заметит зоркий взгляд чайки или голодного человека. Отныне, проходя по набережной, сможешь увидеть новенькими фирменными глазами, как по волнам медленно плывет твоя собственная задница.Обманщик достал из кармана засаленную колоду.- Возьми семь, мне не показывай. Выбери любую...Автор - Deadly.Arrow.

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