Аромат яблок из кладбищенского сада. Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 16:33 by

Глава 1Голубое небо как мамино одеяло, натянутое на детский шалаш, казалось не пропускало воздух и прохладу. Оно слепило глаза и позволяло солнцу проникать своими опаляющими лучами во все прохладные уголки, оставшиеся с ночи. Громко пищали птенцы на дереве возле соседнего подъезда, требуя маму с вкусным червяком. На открытом окне лениво умывался рыжий котенок. Где-то играла музыка и было до того ступорно от этой жары, что хотелось лечь в высокую траву и слушать жужжащих насекомых. Но в душном городе, пропитанном выхлопными газами об этом оставалось только мечтать.Слава поставила чайник на плиту и включила телевизор, сонно зевая и стараясь не заснуть прямо за столом.— К вечеру в нашем городе ожидается долгожданный дождь, — вещала из голубого экрана ведущая, улыбаясь на тридцать два зуба. — Будем надеяться, что обойдется без града, ведь порывы ветра будут шквальными, двадцать пять — тридцать метров в секунду…Слава посмотрела на безоблачное небо и недоверчиво протянула, махнув рукой на телевизор, в котором появились имя и фамилия ведущей.— Опять врешь… Гонкина… Не, скорее гонишь…* * *Давно забытое, городское кладбище, так же как и городок, притихло под знойным небом, наполненное запахами старой краски и горьковатой полыни. Сквозь эти грустные запахи, пробивался сладковатый аромат «Белого Налива», росшего рядом с кладбищем и сливающимся с его границами. Сад был большим и плодоносящим, радуя крупными плодами. Его посадили двадцать лет назад, местные жители, чтобы в праздники Пасхи и Красной горки, Спаса и Троицы, после посещения могил, продолжать празднования под сенью пушистых яблонь. Прошло время, сад зарос, но все так же радовал налитыми яблочками, светящимися прозрачными боками под солнцем.На старом могильном камне, который уже находился на территории сада, сидели четверо молодых людей и оживленно что-то обсуждали, похрустывая яблоками.— Ну что, сегодня ночью? — девушка с черными как смоль волосами и пирсингом в носу и губах. — Или кто-то против?— Да страшновато как-то… — другая девушка с черными губами, зыркнула на подругу, густо подведенными глазами. — А днем нельзя?— Ты че? — девушка выплюнула изъеденное червем яблоко. — Кто днем демонов вызывает, вообще че ли?— А если он нас убьет? — парень в высоких ботинках, еле скрывал нервозность. — Я в кино видел…демон вызывающим головы по отрывал и на кресты насадил…— Ну ты, Димка и ссыкло! — возмутилась пирсингованая, негодующе вылупив глаза. — Мы же в круге будем! Святой воды возьмем! Он как миленький все наши желания исполнит! Ну скажи, Серега! — она толкнула локтем молчаливого парня, сидящего рядом.— Кто ссыт, пусть дома остается. — зло сказал он и обвел всех тяжелым взглядом. — Вам тут не детсадовский утренник.— Ну че? — его подруга довольно улыбнулась, показывая свое превосходство. — Кто с нами, а кто под мамкиной юбкой?— Я с вами… — девушка с черными губами тяжело вздохнула, но идти против своих продвинутых друзей, видимо побоялась.— Димон, а ты? — Серега вперил в парня недовольный взгляд.— И я… — Димон отвел глаза и полез в траву за яблоком, скрывая испуг и дрожь в руках.— Тогда встречаемся здесь в десять часов. И не опаздывать! — Серега встал и медленно пошел в сторону кладбища, а остальные послушно посеменили за ним.* * *Слава ходила разбитая весь день, она еле просидела в офисе, заливаясь литрами кофе и под конец рабочего дня, поняла, что начинается мигрень. Пройдя по раскаленному асфальту и надышавшись тяжелым, вязким воздухом, она совсем расклеилась, а отсутствие дома таблеток, вообще повергло ее в уныние. Взяв себя в руки, она снова вышла из дома и остановилась, раздумывая. Аптека находилась в соседнем квартале как раз за яблоневым садом и самая короткая дорога, пролегала через кладбище. Слава решительно направилась к ржавым воротам и проскользнула в узкую щель. Она не боялась таких мест и искренне соглашалась с высказыванием, что бояться нужно живых, а не мертвых.Она шла по заросшей тропинке, царапая ноги разросшимися, одичалыми розами и морщилась от боли, которая пульсировала в голове. Слава потянулась к волосам, чтобы освободить их из стягивающего узла, вытянула шпильки и облегченно вздохнула, когда густые пряди рассыпались по плечам, не заметив как одна из шпилек, выскользнула из ее пальцев и упала на разбитую могильную плиту. Она немного задержалась, зацепившись за камешки, а потом провалилась в дырку и полетела вниз.Слава купила таблетки и прямо в аптеке запила их минеральной водой, придвинувшись ближе к кондиционеру.— Что ты милая не внимательная такая? — пожилая женщина в пестрой косынке, внимательно наблюдала за ней, теребя на груди осиновый крестик.— Вы о чем? — Слава метнула взгляд на прилавок.«Может сдачу забыла?»— Вещь ты потеряла в нехорошем месте, — сказала женщина. — Беды не оберешься теперь.— Какую вещь? — недоуменно спросила девушка. — И в каком месте?— Какую — это тебе известно, а место это рядом с домом твоим…нехорошее, мертвое… — незнакомка развернулась и пошла к выходу, не сказав больше ни слова.Слава оторопело смотрела ей вслед, потихоньку догадываясь, что у нее наверное не все дома. Голова еще болела и заморачиваться еще и этой сумасшедшей, у нее не было никакого желания. Немного постояв под прохладным дуновением кондиционера, она пошла домой, надеясь заснуть быстро и крепко.Но заснуть не получилось… Поднявшийся ветер, царапал веткой окно, а старый карниз стучал жестяным краем о кирпичную стену. Слава посмотрела на часы и тяжело вздохнула, половина двенадцатого ночи…хорошо, что завтра выходной, ибо еще одна бессонная ночь ей обеспечена. Она включила ночник и раскрыла книгу, на обложке которой, загорелый красавец, обнимал стройную девушку с идеальными формами.* * *Четверо «заклинателей», пробирались сквозь заросли, которые хлестали их по лицам из-за поднявшегося ветра. Они молча пыхтели, двигаясь вперед, перегоняя друг-друга, чтобы не оказаться последним. Наконец шедший впереди Серега остановился и поднял руку.— Пришли.Молодые люди замерли возле старой могилы и огляделись, всматриваясь в темноту, в которой кое-где белели мраморные постаменты. Серега достал из мешка черные свечи, выставил их на щербатой плите и зажег, немного озаряя мрак, царивший вокруг. Ветер вдруг резко успокоился и на кладбище опустилась тишина.Все четверо испуганно переглядывались, лишь один Серега выглядел спокойным. Он достал старую фарфоровую чашку, кухонный нож, с разрисованной какими-то знаками ручкой и вопросительно уставился на остальных.— Ну? Кто первый?— Давай я, — пирсингованная девушка шагнула ему на встречу, протягивая руку и презрительно глядя на оставшуюся троицу.Серёга полоснул ее по руке, накапал немного крови в чашку и выдал ей пластырь и спиртовую салфетку. Понимая, что отступать поздно, остальные тоже протянули руки и Серега сцедил кровь и с них.— Начнем? — в его голосе послышалось нескрываемое волнение.— Начнем, — прошептали его друзья, хватаясь за руки, как за спасательный круг…— Я заклинаю тебя, НИМРОД, и приказываю тебе всеми священными именами, которыми тебя можно заставить и вызвать. Я вызываю тебя, НИМРОД, всеми духами и всеми созданиями. Печатью Соломона, которая проклянет тебя и удвоит, и усилит твою боль навсегда, если ты не придешь и не исполнишь мою волю, не причиняя вреда моему телу и моей душе! — громко сказал Серега, а остальные неуверенно повторили за ним.Ничего не произошло, но только стоило Сереге плеснуть на плиту кровь, как она задрожала и стала медленно отъезжать в сторону. На этом вся бравада четверых магов закончилась и побросав все свои атрибуты, они помчались к выходу из кладбища, оглашая окрестности дикими криками.* * *Слава дочитывала пятую главу, когда под ее окнами послышались громкие вопли и быстрый топот. Она встала и вышла на балкон, надеясь не стать свидетелем какого-нибудь преступления. Но крики удалялись все дальше и Слава пожав плечами, собралась уже зайти обратно, как вдруг заметила, что на старом кладбище, что-то ярко светится, голубоватым сиянием. Она замерла, наблюдая за этим непонятным, мистическим светом, но тут хлынул дождь и сияние погасло, будто его накрыли огромным колпаком. Снова поднялся ветер и девушка вернулась в теплый уют кровати, удивляясь увиденному. Хотя теперь она была уверена в том, что этому есть вполне логичное объяснение. Она зевнула, долго потянулась и выключив свет, сладко заснула.… Нимрод выбрался из дыры, сжимая в руке шпильку с красной бусиной на конце и огляделся. Было тихо, лишь дождь шумел в зарослях молодняка, и между могилами гулял ветер. Его ноздри затрепетали от запаха крови и он сжал шпильку сильнее, желая узнать больше о ее обладательнице. Профанка, как и все остальные, пытающиеся вызвать его из Ада и просить исполнить дурацкие и ничтожные желания. Но те хоть оставались ему на развлечение, а эта убежала, налив на памятник кровь и оставив после себя густой аромат страха. Нимрод выпрямился, высокий и стройный, с благородными чертами лица, больше похожий на печального короля, чем на жестокого демона, он положил шпильку в карман и направился к огням города.Глава 2Слава проснулась от звуков мощного ливня, который начался резко и неожиданно. Она выскочила на балкон, срывая с веревки свой дважды одетый костюм и обратила внимание на мужчину, выходящего из ворот кладбища, фонари на дороге отлично освещали эту местность и даже плотный ливень, не скрывал происходящего. Он был высоким, одетым во все черное, с тонкой, блестящей тростью.Не смотря на дождь, мужчина медленно шел по дороге и казалось водяные потоки рассеивались над ним, не касаясь темных волос, схваченными сзади в длинный хвост. Он поравнялся с ее подъездом и остановился, словно раздумывая. Слава почему-то испугалась, она замерла на своем втором этаже, наблюдая за ним. И вдруг увидела как он извлек из кармана, какую-то блестящую вещичку и покрутил ее в пальцах, на которых переливались перстни с крупными камнями. Девушка почувствовала как у нее бешено забилось сердце… Это ее шпилька! Эту красную, здоровенную бусину, она узнала бы и стоя на крыше! Где он взял ее??? И тут она вспомнила как распустила волосы, идя через кладбище… Значит одна из шпилек, потерялась именно там…Мужчина вдруг поднял голову и посмотрел вверх, словно чувствуя ее присутствие. Слава затаила дыхание и начала страстно молиться Богу, чтобы странный незнакомец не догадался о ней. Мужчина крутанул трость, которая засияла в свете фонаря и пошел дальше, а стук его каблуков, эхом раздавался на пустой улице. Тук-тук…Тук-тук… Как будто кто-то заколачивал гвозди в крышку гроба…Она крутилась в постели до самого утра, вздрагивая от непонятного страха и неожиданно вспомнила слова пожилой женщины в аптеке, которая предупредила ее о пропаже какой-то вещи. Она знала! Но откуда?! Что она имела в виду? Неужели этого странного мужчину? На все эти вопросы ответов не было, и оставалось ждать утра, которое принесет хоть какое-то облегчение.Дождавшись половины девятого, Слава наспех оделась и пошла в аптеку, надеясь застать там вчерашнюю женщину, хотя надежды на это было очень мало, ведь не будет же она стоять там с самого утра в ожидании Славы… Она не стояла, а сидела на деревянной лавочке, под каштаном.— Ну что? — спросила она, словно знала, что девушка обязательно придет. — Приключилось чего?— Это вы мне расскажите! — Слава испуганно огляделась. — Я вчера потеряла на кладбище шпильку для волос! А потом, увидела ее в руках странного мужчины, который появился из ворот кладбища. Ночью!— А я-то и думаю… — задумчиво прошептала женщина, всматриваясь в никуда, прищуренными глазами. — Что же мне такое привиделось, когда тебя увидала! Страх…беда…а теперь я поняла… Демон!— Кто?! — Слава ошарашенная, присела рядом. — Вы о чем?— Демона ты видела ночью! — женщина схватила ее за руку и страстно зашептала. — Не знаю зачем он пришел, и что ему от тебя нужно, но берегись! Чувствую я что беда рядом! Страшное зло вырвалось из Ада!Слава ощущала волну ужаса накатывающую на нее, ей не хотелось верить во все это, но паника уже охватила ее душу.— Что же мне делать?— Возьми! — женщина протянула ей какой-то узелок. — Носи его всегда при себе и он тебя не найдет! Все! Иди отсюда и не ищи меня больше!Она встала и быстро пошла в сторону городского сквера, крестясь и оглядываясь.Слава положила узелок в сумку и пошла домой, ошарашенная всем тем, что услышала. «Да ну! Бред! — говорила она себе. — Это бред! Сумасшедшая старуха! Этого просто не может быть!»Но узелок, набитый неизвестно чем, так и остался лежать в ее сумке…* * *Нимрод снова вернулся к дому, где почувствовал всплеск энергии, похожей на ту, что находилась в шпильке и зайдя в подъезд, медленно обошел все шесть дверей двухэтажного дома, останавливаясь перед каждой и ощупывая пространство, находящееся за ними. Ничего. Значит он ошибся. Но он так явственно ощущал это… Нимрод вышел из подъезда и сразу же попал под допрос двух старушек, которые как по мановению волшебной палочки, оказались на скамейке.— А вы к кому? — подозрительно поинтересовалась сухая бабка в зеленом платке.— Забудь старуха. Вы, обе забудьте, — Нимрод пренебрежительно махнул изящной рукой в их сторону.— Забудем, забудем… — залепетали бабульки, провожая его расширенными глазами.Нимрод сделал пару шагов, но потом вернулся и нагнувшись над одной из старух, открыл ладонь, на которой сидела черная жаба.— Возьми ее. Пусть она живет у тебя и ищет…Старуха равнодушно коснулась ее и засунула себе в карман, загипнотизированная его глазами и голосом.Этим же вечером, безобразная, покрытая бородавками лягушка, выползла из бабкиного комода и забралась в приоткрытую дверь туалета. Прыгнув в унитаз, она начала свои поиски, вылезая в соседских квартирах и шаря по темным комнатам. Ночью, она отправлялась к Нимроду и он положив ее на ладонь, читал в ее глазах все, что ей удалось узнать. В подъезде жила лишь одна молодая женщина и он приказал жабе, принести что-нибудь из ее квартиры, будь-то украшение, поясок или волосы с расчески… Жаба принесла шпильку с красной бусиной на конце…* * *Слава взяла отпуск за свой счет и закрылась в квартире, чувствуя себя разбитой. Ее начали преследовать кошмары, страшные и вязкие, как смола. Ей мерещился высокий мужчина во всех углах ее маленькой квартирки. Он молча смотрел на нее своими темно-бордовыми глазами, похожими на дорогой бархат, оперевшись на золотую трость и она просыпалась в холодном поту, дрожа всем телом.Однажды ночью, она снова проснулась от ощущения чего-то присутствия и чуть не захлебнулась липким страхом, увидев что на ее кровати кто-то сидит, молча и недвижимо, как нахохлившийся ворон.— Ну здравствуй, девушка, — тихий, мелодичный голос прозвучал как выстрел в тишине квартиры и она почувствовала как ее речь сковала неведомая рука, не позволяя кричать. — Не бойся…я верну твой голос…только скажи для чего ты меня вызвала?Слава ощутила как горячие пальцы коснулись ее шеи и шумно выдохнула.— Кто вы???— Тот, кого ты вызвала из Ада, а потом так бессовестно сбежала, заставляя бедного, уставшего демона, гоняться за тобой…— Я…я..никого не вызывала! — Слава тряслась как в лихорадке, объятая ужасом. — Я никого не вызывала…— Ну что же это… — незнакомец устало вздохнул и встал. — Давай свое желание и покончим с этим.— У меня нет никаких желаний! — она кинулась к балконной двери, чтобы позвать на помощь, но какая-то сила отбросила ее обратно на кровать и она беспомощно раскинулась на ней. Темный силуэт навис над ней и ее лица коснулись края капюшона, обдавая ее запахом свеже-сорванной мяты и можжевельника.— Желание, — прошипел он ей в лицо, и она ощутила на щеке его губы. — Желание…— Да нет у меня никаких желаний! — Славе показалось, что она пропищала как мышь в зубах кота. — Нет!— Есть, — сказал он, не двигаясь. — Ты хочешь, чтобы я жил в мире людей. Повтори! Я желаю, чтобы демон Нимрод, приходил в мир людей когда пожелает! Повтори, или…— Тогда ты уйдешь?— А зачем мне здесь быть?— Хорошо. Я желаю… желаю, чтобы демон Нимрод, приходил в мир людей когда пожелает! Все?Силуэт резко поднялся и исчез в темноте, оставив после себя, лишь аромат можжевельника…Слава почувствовала ужасную слабость и провалилась в сон.Утро наступило для нее с обычного нежелания вставать с уютной постели, открывать глаза и вообще, выполнять какие-нибудь действия. Она громко зевнула, перевернулась на спину и с наслаждением вдохнула свежий воздух, залетавший с улицы через балконную дверь. Штора шевелилась с тихим шелестом, касаясь тумбочки и Слава вдруг заметила на полу, какую-то блестящую штуковину. Ночные события совершенно испарились из ее памяти и никакие подозрения не омрачали ее разум. Она встала и с изумлением подняла тяжелый перстень с кроваво-красным камнем, в котором казалось двигались сгустки живой крови.— Откуда это???Послышалось громкое карканье и Слава увидала ворону, сидевшую на карнизе. Она еще раз каркнула и улетела, хлопая большими крыльями. «Неужели она притащила? Выпало из клюва наверное украшение… Где же она его украла?»Продолжение следует...Автор - Анна Порохня.

Ключевые слова: Кладбище любовь демона мистическая история

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