Эпидемия

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:04

Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория

Loyd Просмотров: 108 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 06:04 by

Наше учреждение - просто сосредоточение бюрократии в её самом неприглядном виде. Эдакий многоэтажный муравейник равнодушия и цинизма. В какой-то момент вся эта серая, склизко-жирная масса псевдо-превосходства над себе подобными, вспыхнула странной эпидемией. Мы слишком поздно поняли, в чём дело… Слишком поздно…Всё началось с замдиректора по финансам. Неожиданно умерла его любовница - молодая спортсменка, девка в самом соку. Причину так и не установили, сослались на что-то типа сердечной недостаточности. Потом умерла его любимая собака, на следующий день - жена, потом - мать. Неделей позже оба сына разбились в аварии. Зам начал медленно сходить с ума. Точку в его истории поставила труба в подвале учреждения, на которой он повесился на галстуке.Следующим был гендиректор. Трагедии его семьи практически полностью повторяли смерти в семье зама, за исключением любовницы, которой у него никогда не было. В конечном итоге - директор выпрыгнул из окна собственной квартиры.После этого похожие ситуации повалили, как из рога изобилия. Семьи сотрудников и даже их знакомых косило десятками. Целые этажи здания опустели, многие перестали ходить на работу, некоторые уехали за границу, но эпидемия и там добралась до них, оставив лежать на иностранных погостах.Бросилось в глаза то обстоятельство, что с уличной охраной, не заходящей в здание надолго, ничего подобного не происходит. Смерть забирает только тех, кто имеет отношение к пребыванию внутри. Здание тут же обследовали на вирусы, радиацию и прочую заразу и ничего не нашли - всё в пределах нормы. Тем временем, люди продолжали умирать.Однажды, когда большая часть здания уже пустовала, а желающих въехать в дышащие смертью офисы не нашлось, кто-то сходил к деду из тех которые вроде, как экстрасенсы. Дед сказал, что ничего не видит, даже самого строения, потому, что на его месте могильная тьма с приятным запахом. А ещё он сказал, что мы это заслужили.После этого было общее собрание учреждения, на которое явилась ещё способная здраво соображать часть сотрудников. Почти сутки шло совещание, перебирались все возможные и невозможные грехи, как руководства, так и обслуживающего персонала. Но, ни к каким выводам так и не пришли. Через некоторое время в живых остались лишь часть сотрудников одного из транспортных отделов и их семьи.Как-то, один из клерков неправильно поставил время на будильнике, явившись на работу на час раньше. Он заметил, что одна из уборщиц внесла в здание бутыль с мутной водой. Охранники объяснили, что она всё время покупает раствор для дезинфекций по просьбе руководства, но клерк точно знал, что всю химию доставляет компания, с которой давно заключён договор на снабжение, и никто ничего не покупает по чьей-либо просьбе.Клерк осторожно проследил за уборщицей. Он видел, как она добавляла ароматный раствор - оказавшийся мыльной водой - в ведро с водой из-под крана, мыла им полы во всём здании, протирала дверные ручки, столы, стулья, мебель. Он видел, как она раскладывала в туалетах принесённые с собой начатые куски мыла, как что-то шептала над ними.Остатки некогда внушительной Службы Безопасности быстро собрали по ней всю имевшуюся информацию. Выяснилось, что женщина помимо работы здесь, ночами подрабатывает уборщицей в морге.Теперь картина стала проясняться. Несложно было предположить, что мыльный раствор, это вода после омовения трупов, а начатое мыло, это то, самое мыло, которым мыли покойников. Зная необходимый ритуал, можно навести такую порчу, что «костлявая» выкосит всех родственников и друзей в радиусе нескольких поколений.Зачем она это делала, СБ установила чуть позже. Оказывается, ранее тут работала её мать, тоже уборщицей. В один из дней из кабинета гендиректора пропали деньги. Обвинили её, мотали по судам, чуть было, не отправив в колонию, всячески измывались над пожилой женщиной, заставили отрабатывать немаленькую сумму.Практически все сотрудники стали косо смотреть на неё, «плевать в спину» в угоду начальству. Как выяснилось, руководитель просто положил деньги в карман другого пальто и забыл про это. На одном из корпоративов, уже после увольнения уборщицы, он рассказал об этом забавном случае, а все присутствующие долго смеялись, не догадываясь, что у неё не выдержало сердце от переживаний, обиды и несправедливого обвинения.Прошло время, история забылась, рядовой персонал сменился несколько раз. Среди вновь нанятых оказалась её дочь, ранеe работавшая совсем в другой области и поменявшая её из-за мести.Разобравшись в происходящем, мы вызвали мстительницу для разбирательств. Поняв, что нам всё известно, она ничуть не испугалась, улыбнулась и всё. По закону мы ничего не могли предъявить, и женщина просто ушла, а когда, всё же, решили расправиться с ней по беспределу, так и не смогли разыскать. Но нам всё равно не отвертеться, её приговор обратной силы не имеет, да и осталось нас меньше отдела, некоторые уже присматривают надгробия для семейных захоронений. Вот такая эпидемия…

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