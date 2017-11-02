Истории с заправки. Часть 5

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:21

totenkopf Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:21 by

Начать этот пост мне хотелось бы с принесения извинений всем тем, кто прочитал четвёртую часть. Я понятия не имел, что так получится. Уполномоченные лица заверили меня, что все следы истории были удалены из интернета и что беспокоиться больше не о чем.Если вам не повезло, и вы прочитал четвёртую часть: умоляю, ради вашего же блага, попытайтесь обо всём забыть. Если у вас происходят носовые кровотечения, головокружения, мигрени или галлюцинации, то немедленно вызывайте скорую помощь. Если у вас бывают повторяющиеся сны об острове, сделанном из песни, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к синей двери с рисунком ворона и не пытайтесь её открыть.Если вы не читали четвёртую часть: нет никакой четвёртой части. Её не существует. Забудьте всё, что вы когда-либо о ней слышали.***На данный момент вы, наверное, уже в курсе, что на краю нашего маленького городка есть задрыпанная заправочная станция, и что на ней происходят странные вещи. Городской совет лично попросил меня перестать говорить об этом, так как были некоторые проницательные читатели, которые не только по данным мной кратким описаниям выследили наш маленький городок, но и на самом деле пришли и навестили меня на работе. Я слышал, что один из них присоединился к матеметистам, и, насколько мне известно, два других всё ещё считаются пропавшими без вести. Ещё раз извините.На данный момент я не работаю. Это первый официальный перерыв, который у меня был с тех пор, как я начал записывать свои истории на квитанционной бумаге. Здесь забавно течёт время. Медленно и быстро одновременно, как меласса из дробовика. Хорошо, что я начал вести дневник. У меня есть несколько минут до того как разрядится ноутбук, и я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы перенести записи из моего дневника, перед тем как сядет батарея или я истеку кровью. Прямо сейчас это соревнование, что же наступит раньше.Перед тем, как кто-нибудь забеспокоится, я уже позвонил Тому. Том сказал, что он приедет сюда и отвезёт меня в госпиталь, сразу после того, как он развезёт обеды сиротам Ледфорда, Джон-Бена и Литтл Систер. Том и другие офицеры по очереди проверяют их и разносят им еду, стараясь сделать всю эту ситуацию чуть менее трагичной. Эти сироты живут сами по себе с тех пор, как произошёл инцидент, которого точно не было (и любой, кто считает иначе, просто чёртов лжец).Ну вот, я опять отвлекаюсь. Думаю, пора уже перейти к делу и перепечатать записи из моего дневника, пока я ещё могу.***02/11/17.21:00 – Так много всего произошло с момента Хеллоуинского инцидента, о котором нам запрещено говорить. Разбираясь с последствиями инцидента, а также с культом, я был гораздо более занят, чем обычно. Матеметисты ежедневно вычищают наши полки, планируя какое-то секретное мероприятие, о котором я могу услышать только в приглушённых бормотаниях и шепотах.Темнеть начинает раньше, и погода становится холоднее.03/11/17.2:00 – Мужчина в пальто вернулся. Он просто стоит перед входной дверью и наблюдает на протяжении уже почти часа. С одной стороны, с тех пор, как он объявился, ко мне не заходили покупатели. С другой стороны, я не могу избавиться от чувства, что он пытается внушить в мою голову какие-то мысли. Тем не менее, у него не получится. Я слишком много практиковался в сопротивлении этому.Ещё до захода солнца заходил Киффер, чтобы выпить кофе и немного посидеть. Спустя какое-то время пришёл и Спенсер Миддлтон. Спенсер переговорил с Киффером, а затем метнулся к кассе, крича изо всех сил. Он схватил кучку лотерейных билетов и разбросал их по всей комнате. Очевидно, его что-то расстроило. В этот момент я вынул беруши.«Всё нормально?» - глупо спросил я. Ведь я прекрасно знал, что ничего никогда не бывает «нормально».«Ты слышал, что я только что сказал?» - спросил Спенсер.Я объяснил ему, что мне приходится носить беруши, чтобы приглушить звуки криков, которые периодически доносятся из вентиляции. Похоже, крики прекратились какое-то время назад, ну или они мне просто причудились. В любом случае, беруши уже были ни к чему.В этот момент в магазин вошёл Том. Его седые волосы выглядели ещё седее, чем обычно.Спенсер, как я заметил, мгновенно заметил присутствие офицера полиции. «Где он? - сказал он полушёпотом-полурыком. - Где другой?»«Карлос?» - спросил я.Спенсер кивнул: «Точно.».«Его здесь не будет ещё двадцать минут».«Когда он появится, скажи ему, что нам нужно поболтать».После этого Спенсер Миддлтон с пронзительным свистом вылетел из магазина. Киффер незамедлительно вскочил со своего места и последовал за ним.Том без единого вопроса помог мне убрать беспорядок и разложить лотерейные билеты на место. Хотелось бы мне, чтобы побольше людей были такими, как Том.Когда Карлос пришёл на работу, он сказал мне, что ему снятся странные сны. Сны о чём-то огромном, живом, дышащем, подземном. Сны всегда заканчиваются одинаково: заправка падает в огромную воронку. Я сказал Карлосу, что его искал Спенсер. Тогда Карлос помрачнел и сказал, что хочет кое-что мне показать.В морозильной камере, за горкой коробок, помеченных надписью «non aprire» (что бы это ни значило, они стояли тут с тех пор, как я устроился на эту работу), было одеяло. И под этим одеялом лежал очередной Киффер.Первым моим вопросом Карлосу было: «Ты украл тело назад?»Он опустил взгляд и застенчиво помотал головой, как маленький ребёнок, которого только что застукали за изготовлением метамфетамина.«Ты убил ещё одного?» - спросил я.Карлос объяснил: это был несчастный случай. Снова.3:00 – Мужчина в пальто наконец-то ушёл. Он оставил царапины на стекле входной двери. Я проверил записи с камер наблюдения, чтобы подтвердить свои подозрения, но он всегда находился вне зоны видимости камер. Почему я не могу вспомнить, как выглядело его лицо?3:30 – Мальборо был первым «покупателем» в магазине после того, как мужчина в пальто ушёл. Я сказал ему, что тот факт, что он до сих пор жив, меня удивляет. Он принял это за комплимент и ответил: «Спасибо». Я спросил его, готов ли он к тому большому мероприятию, но в ответ он только бессмысленно на меня посмотрел. Я понял, что Мальборо не знает, о чём я говорю, поэтому я рассказал ему всё, что мне известно. Необычная активность культа, шёпот, скупка припасов. Я был уверен, что вот-вот что-то произойдёт.Лицо Мальборо побледнело, пока я говорил, затем он выбежал с заправки с девяносто девятицентовым коктейлем в руках, не дав мне закончить. Я знаю, что мне нужно написать докладную о краже, но я просто не могу заставить себя это сделать. Это трудно объяснить, но есть что-то такое в Мальборо, что заставляет меня искренне жалеть его.6:00 – Я снова начал копать. Я не знаю, как долго я это делал или кто управлял магазином, пока меня не было. Яма стала настолько глубокой, что я едва могу самостоятельно из неё выбраться. Возможно, мне стоит подумать о том, чтобы спросить доктора, нормально ли такое поведение.8:00 – Мальборо в данный момент плачет в сухом складском чулане. Через его всхлипы мне еле удаётся расслышать историю. Мальборо отправили на какой-то «Квест-видение» на прошлой неделе, и он понятия не имеет, для чего закупались остальные культисты. Когда сегодня ночью он вернулся в лагерь, он обнаружил его полностью заброшенным. Кровати были не заправлены. На некоторых тарелках была еда. В камине всё ещё горел огонь. Одежда всё ещё находилась в личных ящиках из-под молока, рядом со спальными мешками. Но люди, все люди, просто исчезли.Мальборо не очень хорошо это переносит, но у меня есть работа, так что я попросил Карлоса помочь мне перенести его в зону сухого хранения. Я думаю, он должен там немного поразмыслить, а после этого он просто… я не знаю… пойдёт домой?04/11/17.21:00 – Истребители только что ушли. Они сказали, что в этот раз поймали всех змей, но у меня есть сомнения.05/11/17.17:00 – Сегодня Киффер снова заходил в магазин со своими завуалированными угрозами. Он также спрашивал про Карлоса, но я сказал ему, что устал быть посредником и что, если у него есть какое-то дело к Карлосу, то ему нужно обсудить его, собственно, с Карлосом. В этот момент Киффер начал вести себя странно.«Ты же знаешь, что это место просто большой эксперимент, и ты здесь лабораторная крыса?»Я попросил Киффера купить что-нибудь или уходить, так что он купил упаковку зубной пасты, а затем начал раздеваться и размазывать пасту по своему голому телу.«Они сказали, что у тебя с головой что-то не так. Это правда?»Я попытался быть вежливым и отвести взгляд от происходящего, так что ответил «Ага».«У тебя какое-то особое психическое состояние?»Я снова ответил «Ага»«Это плохо».К тому моменту Киффер уже был полностью голым. Он подошёл к автомату для холодных напитков, заполнил большой стакан красной сахарной смесью, а затем вылил её себе на голову. После этого он резко встряхнулся, как мокрая собака, разбрасывая кусочки мокрых, холодных и липких осколков на всё - от потолка до стен. Некоторые даже попали мне на лицо, но я старался не дать ему увидеть, как я вздрагиваю. Я знал, что это всё просто попытка запугать меня, и я не хотел приносить ему удовольствие.«А что это конкретно?» - спросил Киффер, возвращаясь к ожидавшей его куче одежды.«Что?» - спросил я.«Что у тебя за состояние? Шизофрения? Протапония? Менингит? Гейство?»«Нет, - ответил я, - я не сплю».«Ты не спишь? - он звучал по-настоящему заинтересованно, - типа, вообще?»«Я не могу заснуть. Я не спал ни дня с момента окончания школы. Это редкое генетическое отклонение, которое нельзя вылечить, и однажды оно убьёт меня. Но до тех пор я буду справляться с побочными эффектами, как могу».Киффер кивнул: «Так вот, в чём дело. Вот почему он не может до тебя добраться».«Почему, кто не может до меня добраться?»В этот момент в магазин зашёл Спенсер. Он набросил одеяло на Киффера и отправил его во внедорожник. Секунду спустя он вернулся в магазин и предложил мне сотню долларов за плёнку видеонаблюдения с сегодняшней ночи.Интересно, на что я потрачу свою сотню.21:00 – Я начал подозревать, что с магазином что-то не так. Я находил разбросанные повсюду пустые обёртки от конфет, плёнки с камер видеонаблюдения таинственно удалялись, странные шумы доносились из стен прямо посреди ночи, когда я должен быть один. По крайней мере, больше странных шумов, чем обычно. Поначалу я подумал, что это были просто еноты.Но теперь я знаю правду. Я знаю, что Мальборо жил здесь на протяжении последних двух дней. Он просто выходил из складского чулана в халате, кивал мне, хватал палочку вяленого мяса и отправлялся в туалет. Мне даже не приходило в голову, что это Мальборо, который никуда не уходил.06/11/17.4:00 – Это наконец случилось. Полагаю, это был просто вопрос времени. Я знаю, что я должен испытывать сожаление, или стыд, или любые другие эмоции, которые испытывают нормальные люди, когда что-то такое происходит, но всё, что я чувствую, - это смущение.Я пришёл в себя пару часов назад с лопатой в руках. Я снова копал, и на этот раз добился серьёзного прогресса. Яма была минимум семь футов в глубину, а отвесные стены состояли уже из рыхлой красной глины. Мне понадобилось время, чтобы осознать, что я смотрю в чернильно-чёрное ночное небо, усыпанное бесчисленным количеством звёзд. Когда самые большие небесные тела начали двигаться, я понял, что эти звезды на самом деле просто бездушные красные глаза мутировавших енотов, уставившиеся на меня с края ямы. Вероятно, эти бессовестные попрошайки просто искали еды. Стоило мне вышвырнуть лопату из ямы, как я услышалзвук. Представьте себе звук, который получится, если мясницким ножом ударить по арбузу. Такое твёрдое, мокрое хлюпанье. Теперь представьте себе, как арбуз булькает и падает на землю, словно мешок с картошкой. Похоже, эта метафора немного увела меня в сторону…Когда я вылез из ямы, я увидел вертикально стоящую лопату: полотно прочно застряло внутри открытой грудной раны всё ещё дёргающегося Киффера. Киффер умер, прежде чем я к нему приблизился. В заключительном акте неповиновения он повернул два своих средних пальца в мою сторону. Я чувствовал малую толику уважения к нему, прежде чем я вошёл в психологическое состояние, которое я могу описать только как «подавленная паника». Первое, что я хотел сделать, - это найти что-нибудь, чем можно обернуть тело, потому что, очевидно, Спенсер Миддлтон скоро за ним придёт.Когда я пошёл на заправку, я с удивлением обнаружил, что Мальборо взял на себя работу за кассой, пока меня не было. Он обслуживал одного из наших завсегдатаев Чарльза, большого толстого мужчину, который вечно покупает мыло и вареный арахис.Я схватил с полки брезент и отнёс его наружу. Вот тогда я открыл для себя кое-что новое. Киффер тяжёлый. Типа, очень тяжёлый. Я понимаю, что человеческое тело - это просто мясистый водяной шар, наполненный кишками и экскрементами, но ничто не подготовило меня к тому, насколько мерзким иможет быть мертвец. Благодаря какому-то чуду мне удалось незаметно протащить Киффера от дверей до морозильной камеры. Потребовались все мои силы, чтобы положить тело за коробки в кучу к остальным трём.Когда я всё-таки закончил, я достаточно вспотел, и даже холода морозильника было недостаточно, чтобы меня охладить. Я стоял, пытаясь привести в порядок своё дыхание и избавиться от нахлынувшего адреналина, подводил итог всей этой ситуации. Тогда до меня наконец дошло. На полу морозильника лежало четыре Киффера. Четыре. Киффера. Откуда, чёрт возьми, взялись ещё два?Дверь в морозильную камеру открылась, и зашёл Мальборо, затаскивая ещё одного Киффера за ноги.Когда он увидел всех Кифферов под моими ногами, я произнёс первое, что пришло мне в голову:«Как-то неудобно получилось».Мы с Мальборо решили открыть бутылочку ликёра «Strega» и немного выпить. Он объяснил мне, что случайно убил Киффера несколько раз. Я его полностью понимаю. Этого парня слишком просто убить. В один момент Карлос зашёл к нам, чтобы взять коробку теста для печенья. Он даже не заметил всех Кифферов.***В моём ноутбуке сейчас 2% батареи. Очевидно, что у меня нет времени перепечатать остальные записи из моего дневника, прежде чем он выключится. У меня нет времени, чтобы рассказать вам, как я очутился на дне этой ямы под магазином и сломал себе ногу. Но я могу точно сказать, что слышу, как кто-то передвигается надо мной, и это хорошо, ведь это значит, что я здесь не один.Если вы читаете это, то мне удалось выложить свою историю. Если вы не читаете это, то… я не знаю, кто вы вообще такие?Кто-то только что окликнул меня с вершины обрыва. Я думаю, это был Карлос. Интересно, что случилось с Томом. Почему Том так и не приехал?Теперь, когда я об этом подумал, я вспоминаю, что Том не пережил Хеллоуинский инцидент. Подождите, но с кем тогда я разговаривал на протяжении всего времени?Обещаю, что если я проживу достаточно долго, чтобы успеть зарядить свою батарею ,я вернусь и расскажу остальное. До этого, полагаю, продолжение следует.

Ключевые слова: Заправка мистика убийство паранормальное

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