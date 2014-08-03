Перекресток 2 (Глаз кондуктора)

nemoff Просмотров: 29 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 19:03 by

[audio=https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80]Сны бывают разные. Яркие, мутные, приятные или кошмарные. Бывают сны в руку, а бывает - встаешь не стой ноги.Но я попал в какой-то сверхреалистичный сон. Он был как продолжение повседневности. Родители еще в пятницу вечером уехали на дачу. Я один в квартире. Завтра суббота, в институт идти не надо. Красота!Стоп. В моем сне суббота уже началась. И началась она с того, что из зеркала в прихожей в нашу квартиру, как к себе домой, вошла пожилая женщина с подсвечником, на котором горели три свечи. Гостья была в старинном черном облачении. Морщинистое лицо было серьезным.И, самое интересное, - я совершенно не испугался. Не потому, что я осознавал, что вижу сон. У меня было ощущение, что я ждал этого визита. И, за пару секунд до ее появления, я почувствовал, что она где-то рядом.Это странное шестое чувство стало проявляться во мне давно. В основном, когда я подходил к зеркалам. Редко - но отчетливо, - я ощущал присутствие кого-то за стеклянной поверхностью. Но, кроме собственного отражения, никого не видел.А тут паззлы сложились. Сначала предчувствие, а следом визитер.Я даже испытал удовлетворение от того, что все-таки не сбрендил, а действительно обладаю каким-то даром.- Здравствуйте, Евгений! - прозвучал вежливый, но строгий голос гостьи.Да, испуга у меня не было, но удивление накрыло по полной.- Здрасьте... А Вы кто? - растерянно поинтересовался я.- Меня зовут Таисия, и я - бывший проводник.- Вы что, в поезде работали?- Нет, при жизни я работала на «перекрестке» миров и была проводником в иные измерения. Теперь я должна передать свою должность тебе.- Погодите, можно я присяду, а то столько информации, что у меня мысли путаются, - пробормотал я, ища глазами стул.- Родители, наверное, рассказывали, как они еще до твоего рождения попали на перекресток миров. Твоя мама тогда уже была беременна. И это не прошло для тебя бесследно. У тебя есть дар. Ты следующий проводник.- Но я...-Не перебивай, у нас мало времени. Это очень важно. Я оставлю подсвечник тут, когда проснешься - бери его и иди через зеркало на городскую площадь. Там увидишь черный купол, подходи ко входу и прислони руку. Дверь откроется. Иди прямо по коридору в зеркальный зал. Первое зеркало справа. Заходи в него. Это - кабинет Курта. Он наш друг. Он тебе все расскажет. Можешь полностью доверять ему. Он...И тут я проснулся. На часах семь-двадцать. Утро, солнышко, суббота. Я один в квартире. Вспомнил про свой сон. Ну приснится же такое. Прямо бред какой-то. Надо пойти умыться.По пути в ванную иду мимо прихожей, а там перед зеркалом подсвечник стоит, с горящими свечами. Я, наверное, на метр подпрыгнул от неожиданности. Подсвечник был в виде дерева, и на нем горели три свечи.Нет, ну одно дело - во сне все это увидеть и забыть. И совсем другое - когда сон перетекает в реальность, это прямо до костей пробирает.Медленно иду к зеркалу, а у самого зуб на зуб не попадает, и вовсе не от холода. У зеркала мне совсем поплохело. Потому что вместо него проход образовался. В памяти всплыл батин рассказ о том, как они с мамой в зазеркалье попали.Я всегда думал - это что-то типа семейной легенды или сказки, которую для меня придумали. А тут своими глазами вижу. Портал, блин! И подсвечник точно такой, как батя рассказывал, бронзовый и ветвистый.Мысли заметались, прям хоть «караул» кричи. Надо пойти умыться, и все пропадет, это глюки, наверное. Бегу в ванную и под холодный душ. Охладился, оделся и выхожу с закрытыми глазами.Открываю глаза и вижу, не помогло. И бронзовое дерево со свечами, и портал в зеркале - все на месте.Ну, что-же, думаю, наверное - судьба, надо сходить. Уже прямо и любопытно становится. Не каждый же день двери в параллельный мир попадаются.Беру подсвечник и шагаю в портал.Заброшенная версия нашей квартиры встречает меня хрустом поломанной плитки под ногами и полным запустением.Я сделал шаг и огляделся. Все так, как и рассказывал отец. Но, увидеть своими глазами - это куда круче, чем сто раз услышать.Обои лохмотьями свисали со стен, аж до пола. На кухне следы кострища. Окна выбиты, и все это покрыто толстым слоем пыли.Увиденное пробивало аж до мурашек. Но, когда я вышел на улицу, мурашки стали размером с кулак.Мой родной город выглядел, как после нашествия пришельцев. Безглазые высотки опутаны мощными корнями. На улицах ржавые, разбитые автомобили. Асфальт везде буквально взорван буйной растительностью. А на небе вращается огромная воронка из черных облаков.- Обалдеть - не встать! - вырвалось из моих уст что-то среднее между восхищением и удивлением.- Так, надо дойти до площади, - проговорил я вслух инструкцию от женщины в черном.Площадь находилась недалеко от нашего дома, буквально через квартал, но из окон квартиры ее не было видно, мешали высотки.Вывернув из-за угла последнего дома перед площадью, я чуть не присел от неожиданности.Огромный черный купол, высотою с девятиэтажку, накрывал центр площади. Идеальная полусфера... Хотя нет, приглядевшись, я стал понимать, что это шар. Огромный черный шар.Все выглядело так, будто гигантская рука метким броском, со всего маха, вколотила этот шар прямо в середину площади.Шар вошел в землю ровно на половину своего диаметра. Поверхность площади застывшими волнами расходилась от эпицентра удара. Столкновение с землей было такой силы, что потрескались ближайшие дома, а тротуарная плитка, разлетаясь, изрешетила их стены. Вероятно, дома остались стоять только благодаря мощным корням, которые их опутывали.Центр черной воронки в небе находился точно над этим шаром. Мне вспомнился какой-то фильм про астрономию. Там показывали, как спиралевидные галактики вращаются вокруг черной дыры.Нечто похожее происходило у меня перед глазами. Этот шар какой-то чудовищной силой собрал все облака в огромную черную воронку, заставляя ее вращаться и сверкать разрядами молний.- Вот это жееесть! - снова вслух восхитился я и с открытым ртом пошел искать вход в черную сферу.Преодолев неровности местности, я сразу увидел вход. На идеально ровной поверхности шара резко выделялось отверстие диаметром метра три. Отверстие располагалось на уровне земли, из него, как черный язык изо рта, был выдвинут прямоугольный трап.Вид этой сферы поражал двумя вещами. Идеальностью и аскетизмом. Ничего лишнего, просто огромный шар, в нем отверстие и трап. Никаких надписей, окон или выступов. Просто фантастически правильные формы и отполированная до черного блеска поверхность. И все!Отверстие оказалось входом в короткий тоннель, всего шагов пять. А дальше - тупик. Стена, такая же идеальная и черная.Как будто огромным сверлом кто-то начал сверлить этот шар и вдруг передумал.- Приложить руку... - снова проговариваю я инструкции, полученные во сне, и прикладываю правую ладонь к глянцевой поверхности.Задвижка молниеносно уехала вверх, не издав ни звука. Я даже не успел понять, какой она толщины. Передо мной просто открылось продолжение этого тоннеля. Нигде не было даже малейшей щели или проема.- Вот это я понимаю - дверь! Ни единого стыка! Не то, что у нас в подъезде, - пробормотал я и пошел вперед.Через пару шагов я оглянулся: задвижка уже перекрыла вход. Источников света я не замечал, но при этом все прекрасно было видно. Освещение было таким, как в пасмурную погоду, когда солнце за тучами.Метров через пять тоннель заканчивался огромным залом в виде купола. По всему периметру висели большие круглые зеркала, диаметром в рост человека. Над каждым зеркалом метка в виде небольшого рисунка. Десятки одинаковых зеркал синхронно отразили меня и стало как-то не по себе.Первое зеркало справа от входа в зал. Такое же, как и все остальные, за исключением метки. Над зеркалом были изображены два глаза.На полу перед зеркалом стоял второй подсвечник в виде дерева, а рядом лежал коробок спичек.И это было весьма кстати. Ведь свечи на моем подсвечнике давно потухли. Кто-то предусмотрел, что так может произойти, и положил рядом с бронзовым деревом спички.Я поджег свечи на обоих подсвечниках, положил коробок в карман, и зеркало стало порталом.На той стороне - роскошный интерьер железнодорожного вагона класса люкс. Вот это номер! Я стою тут, перед порталом, а там едет вагон! В его окне ночь, луна и мелькают кроны деревьев. Поразительно!Вдыхаю поглубже и делаю шаг вперед. Вагон ярко освещен и обставлен изысканной мебелью. На полу мягкий зеленый ковролин. На окнах занавески в тон ковролина. Стены отделаны полированным деревом цвета дуба. Резной стол и несколько стульев с зеленой кожаной обивкой. Позади меня - огромное зеркало-портал в дорогой оправе.- Ну, просто президентский номер, - мелькает у меня в голове.- Одну минуточку, коллега, я сейчас выйду! - раздался громкий, каркающий голос. -Присаживайтесь пока на диван!Потушив свечи, я поставил оба бронзовых подсвечника на стол, а сам присел на кожаный диван. Через пару минут открылась дверь, и прямо ко мне, вытянув правую руку, энергично зашагал хозяин вагона. Он был в белой майке, спортивных штанах и белых кроссовках.Меня поразил его внешний вид. Накачанные мышцы, бритая голова, шрам на лице и толстая цепь на шее. Он выглядел бы очень брутально, если бы не одно «но». Его рост. Он был карликом и буквально дышал мне в пупок. Карлик-бандит. Я еле сдержался, чтобы не хихикнуть.- Меня зовут Курт, я - проводник в этом холодном и темном мире! -громко представился миниатюрный качок.Его каркающий голос заполнял все пространство вагона, при этом Курт еще и картавил. Но ни рост, ни дефект речи его не смущали. Он буквально излучал уверенность в себе.- Евгений, - ответил я, пожав его маленькую, но сильную руку.Курт забрался на высокий барный стул, видимо ,чтобы казаться выше, и продолжил:- Мадам Таисия говорила мне, что ты скоро придешь, и просила обучить тебя всем премудростям нашей профессии. Я очень обязан ей, и поэтому с радостью согласился. Для начала ты должен понять, что существует множество миров, которые располагаются в параллельных пространствах. В каждом из них есть проводник – это, как правило, абориген, и у него особый дар. Он чувствует других проводников. Это невозможно объяснить, но это - факт. В его обязанности входит контроль за посетителями из других миров и сопровождение своих пилигримов до интересующего их мира. Естественно, все это держится в тайне, и только избранные знают о перекрестке.- А что за шар, из которого я сюда попал? - спросил я.- Никто не знает, откуда взялся этот шар. Собственно с него все и началось, он как портал между мирами, - старательно выговаривая букву «р», пояснял Курт.- А что насчет зарплаты? - хитро прищурился я.- Проводнику положена квартира в бессрочное пользование, автомобиль и денежное довольствие в размере... - тут Курт на секунду задумался. - В общем, мало не покажется.- Звучит неплохо. -оценил я.- Ну, так что скажешь Жека, согласен ты работать проводником и по совместительству смотрителем перекрестка? - протягивая мне руку, спросил Курт.- Конечно! - согласился я, и мы хлопнули по рукам.- Скажи Курт, а что это за вагон такой?- Это мой кабинет, нулевой вагон, точнее - это целых три вагона. Имею право! Я в этом мире самый главный! - горланил Курт.- Как это? - не понял я.- Я, друг мой Жека, являюсь средоточием всего интеллекта в этом мире безмозглых мутантов! Вот, смотри!Курт подошел к столу и снял чехол с предмета, который напоминал высокий фужер. Бронзовая ножка фужера была выполнена в виде лапы хищной птицы, которая в своих когтях сжимала большой стеклянный шар. Внутри шара, в прозрачной жидкости, плавал огромный глаз, размером с кокос.- Это глаз кондуктора, который обитает в этой электричке, представляешь какого размера он сам!?Я представил и аж передернулся.Придвинув глаз ближе ко мне, Курт сказал:- Но, не смотря на размеры, интеллект этих мутантов сопоставим с интеллектом холодильника!- Так у вас тут кондуктором работает одноглазый мутант? - поразился я.- Нет, Жека, у нас тут кондуктор совсем без глаз, и оба его глаза были у меня! Пока этот несостоявшийся проводник, правнук мадам Таисии и по совместительству алкаш, не украл второй глаз.Бешеный темперамент буквально распирал Курта, он не просто говорил, а как будто играл на сцене. Снова забравшись на высокий барный стул, он продолжил речь:- В каждом мире есть свой сверхпредмет. В моем и твоем мире они парные. У вас два бронзовых подсвечника, а у нас - два глаза кондуктора. Когда они находятся в родном измерении - это просто ключи от порталов. Но, если сверхпредмет попадает в другой мир, то он приобретает дополнительные свойства.Например, твои подсвечники в нашем мире сделают тебя невидимым, даже для мутантов с глазами. А глаз кондуктора в вашем измерении - позволяет читать мысли собеседника.- Обалдеть! - поддержал беседу я.- Так вот, наша с тобой первая задача, как смотрителей, - вернуть второй глаз на место, в этот вагон.- А как мы его найдем, Курт?- Не переживай, Жека, мне недавно снилась Таисия и рассказала где его искать. Ее правнук-алкаш продал глаз одному спиритисту - гадателю из вашего города. Предлагаю наведаться к нему прямо сейчас и выкупить у него глаз.Курт сунул в карман толстую пачку денег, надел на шею свисток на шнурке и торжественно изрек:- Поджигай канделябры, Жека!Со свистком на шее Курт стал похож на физрука-гопника. Я, улыбнувшись, зажег свечи, и мы вышли через зеркало вагона прямо в зеркальный зал.-А теперь я покажу тебе фокус! - гаркнул на весь зал Курт.- Видишь вон то зеркало, над которым метка в виде двух деревьев?- Ага, - кивнул я.- Это - прямой вход в квартиру проводника, то есть в твою служебную квартиру.- Значит, мне не обязательно тащиться по разбитым улицам «перекрестка», чтобы попасть в зеркальный зал? - обрадовался я.- Вот именно! - подтвердил Курт, входя через зеркало в мою служебную квартиру.В квартире был бедлам, под столом стояла батарея пустых бутылок. В воздухе висел тяжелый запах.- Твой предшественник тут безобразничал, тебе придется немного прибрать, - деловито рассказывал Курт, показывая мне квартиру.Большое зеркало, три комнаты, кухня и кое-какая мебель. Не так роскошно, как у Курта, конечно. Но зато не трясет, как в вагоне.- Жека, там в прихожей на полочке ключи от гаража и машины, бери и пошли заводить твое служебное авто.- Курт, а у тебя права с собой?- У меня кое-что покруче прав есть, - при этом он достал из кармана две картонки и, протягивая одну мне, сказал:- Это - билеты на электричку из моего мира, они обладают совершенно удивительным свойством тут, у вас. Если ты предъявишь этот билетик, то тебя пропустят куда угодно.Я недоверчиво взял картонку, на которой был какой-то набор случайных букв, и положил в карман.Служебная «Нива». Завелась без проблем. Курт неплохо знал город и показывал дорогу.- Курт, а зачем тебе свисток?- Как зачем? А наряд вызывать!? Работа проводника. Бывает опасной.Я улыбнулся в ответ, не понимая, шутит он, или нет.Подъехав к зданию, надпись на котором гласила, что тут находится сауна, бильярд и гостиница, мы припарковались и вошли в распахнутые двери.- Здравствуйте, вы в сауну или в бильярд? - широко улыбаясь, встретила нас девушка за стойкой администратора.- Нам нужен медиум! - громогласно объявил Курт.- Ах, вам к Анатолию Борисовичу. Идите за мной.Девушка повела нас в конец длинного коридора и, постучав, вошла в дверь с надписью: «Гавар А.Б. (медиум, предсказатель, шаман)».Через минуту вышла и пригласила нас войти.Кабинет соответствовал своему предназначению, на стенах - странные картины, африканские маски да шаманские бубны. Освещение тусклое. На специальной подставке дымят благовония.За широким столом сидит, видимо, сам предсказатель: непонятного возраста и с жидкой седой бородкой. На нем был роскошный китайский халат с драконами. Но главное - перед ним на столе стоит то, за чем мы пришли. Стеклянный шар в хищной бронзовой лапе, а в шаре - глаз кондуктора.- Проходите, друзья мои, - указывая на два кресла перед столом, пригласил нас хозяин кабинета.Курт подошел к столу и сразу взял быка за рога:- Послушайте, уважаемый, у Вас на столе стоит вещь, которая ранее принадлежала мне, я знаю, что вы ее купили за двадцать тысяч рублей. Мы с коллегой очень торопимся, поэтому давайте я уплачу вам за нее сто тысяч, и вы уступите мне этот глаз. После чего мы удалимся и больше вас не потревожим.- Да вы в своем уме! - возмутился медиум. - Эта вещь не продается, она бесценна! Я думал, вы пришли, чтобы заглянуть в будущее!- Хорошо, Хоттабыч! Уговорил! Я дам тебе двести тысяч рублей за этот глаз, и мы с тобой мирно расстанемся! - вынув пачку денег из кармана, продолжал громко торговаться Курт.- Глаз не продается! - испуганно лепетал медиум.- Я не уйду без глаза! - буквально прорычал в ответ Курт, залезая прямо на стол.Вдруг предсказатель схватил глаз и кинулся в соседнюю комнату. Курт побежал за ним, а я следом.Соседняя комната оказалась лестничным маршем вниз. Мы вслед за убегающим шаманом, побежали в подвал. Там в конце длинного коридора была дверь, которую охраняли два амбала. Медиум с глазом кондуктора забежал в нее.Амбалы сомкнули плечи и набычились, когда Курт подбежал к ним.- Ты куда собрался, недомерок! - прорычал один из них, вытягивая ладонь размером с половину Курта.- Оба, валите отсюда по-быстрому! - вынимая пистолет, приказал второй.Я стоял рядом с Куртом, опустив руки, и думал, что нам через эту оборону не прорваться.Но я плохо знал Курта. Он извлек из кармана тот самый картонный билетик на электричку из его мира и с важностью министра обороны буквально ткнул его в нос обоим амбалам.Дальше произошло немыслимое. Амбалы вытаращили глаза так, как будто он показал им килограмм обогащенного урана. У одного из бандитов рука потянулась к голове в попытке отдать честь, а второй открыл двери и вытянулся по струнке. Курт без тени сомнения вошел внутрь, я с открытым ртом последовал за ним.В большом зале стояло несколько игровых столов, за одним из которых сидели четыре человека и играли в карты. Рядом с одним из игроков стоял наш медиум с глазом кондуктора в руке. Как только мы вошли, он стал тыкать в нашу сторону пальцем, повторяя:- Вот они, Савелий Петрович! Это они хотели забрать наш глаз.Савелий Петрович, увидев, что мы вошли, заорал не человеческим голосом:- Рыхлый, ты совсем охренел!!! Ты куда их впустил!!!В зал вбежал один из бандитов, стоявших у входа. В его глазах были испуг и растерянность. Он сам не понимал, как это произошло. Было видно, что он панически боялся своего главаря.- Так ведь... Мы … Они ведь... - мямлил Рыхлый, чуть не падая на колени перед своим шефом и не зная, что делать.В этот момент инициативу перехватил Курт, его громкая и картавая речь заставила всех повернуться к нему.- Господа бандиты, мы с коллегой пришли к вам исключительно с деловым предложением, вам даже не надо для этого вставать из-за игры. Мы хотим купить у вас этот глаз, за вполне достойные двести тысяч рублей. После чего мы удалимся, и я даю вам слово джентльмена, что про ваше подпольное казино не узнает ни одна душа.Я стоял, чуть дыша. Мы ворвались в подпольное казино, где в данный момент находились такие люди, которых мы не должны были видеть. Они могут стереть нас в порошок и никто, никогда, нас не найдет. Понимание того, что мы с Куртом попали по-крупному, заставляло трястись мои колени. Но, как оказалось, пугаться было рано.После наглой речи Курта возникла секундная пауза, затем главарь бандитов издал роковой для себя приказ:- Рыхлый! Быстро отвези в лес этих придурков, и чтобы я больше их никогда не видел!!- Все сделаю, Савелий Петрович, я их так закопаю, ни одна собака не сыщет, - чуть не повизгивая от готовности исполнить приказ хозяина, ответил Рыхлый.Развернувшись к нам, он достал ствол и наотмашь шарахнул рукоятью Курта по лицу. Курт отлетел к двери, по его лицу текла кровь. Рыхлый с перекошенной рожей надвигался на нас.Пытаясь помочь Курту встать, я получил удар в спину от второго охранника. В глазах потемнело, и я рухнул на пол. Поднимая голову, я увидел Курта. Он вскочил на ноги. Рыхлый уже тянул руку чтобы схватить его.- Жека, похоже, нас вынуждают пойти на крайние меры! - услышал я голос Курта.Затем он взял в руку свисток на шнурке, который висел у него на шее, и громко свистнул.Вот тут начался настоящий кошмар.Я созерцал все, лежа на полу.Посреди зала, где-то на высоте двух метров над полом, ярко сверкнули две вспышки. Они буквально ослепляли, как сварочная дуга. Пронзая пространство, в наш мир ворвались два мутанта. Один высокий, другой пониже. Их лысые головы были покрыты шрамами. Босые, но оба в старых грязных брюках, голубые рубахи в багровых пятнах полопались от неимоверной мускулатуры.Вы когда-нибудь видели, как ведет себя хищник, попавший в стадо своих жертв? Нет никакого театрального рыка. Нет устрашающих жестов. Нет ничего лишнего. Он просто рвет плоть направо и налево. Он делает свою работу.Точно так действовали мутанты из темного и холодного мира Курта. Рыхлый успел несколько раз выстрелить, прежде чем был разорван напополам одним страшным ударом. Напарник Рыхлого хотел сбежать, но был настигнут одним гигантским прыжком, и мутант просто откусил ему голову.Через пару минут все было кончено, Курт стоял посреди этой свистопляски и молча смотрел на происходящее. В конце этого побоища телохранители Курта собрали все останки в кучу и вместе с ними пропали, снова ослепив нас вспышкой разорванного пространства.Все стены и потолок были залиты кровищей. На полу валялись зубы, пуговицы, карты, стволы. Но, самое главное - на полу лежал глаз кондуктора. Видимо, прозрачный шар, в котором плавал глаз, был достаточно прочным, что не разбился в такой заварушке.Курт, словно олимпийский факел, поднял над головой бронзовую лапу, что сжимала шар с глазом.- Кууурт, а могу я уволиться? - прокряхтел я, поднимаясь с пола.- Не дрейфь, Жека, сработаемся, я выдам тебе свисток! -торжественно прокартавил этот олимпиец, стоя в позе статуи свободы.Уже через час мы сидели в уютном вагоне Курта и пили какой-то невероятно вкусный чай, который он раздобыл где-то в параллельных мирах. На лице Курта красовался пластырь. Оба глаза кондуктора стояли на столе перед нами. За окном проносилась бескрайняя тайга. Огромная Луна сверху присматривала за этим странным миром, просторы которого рассекала бесконечно длинная электричка.- Послушай Курт, а что это за электричка?Курт закинул ногу на ногу и начал рассказ:- Этот мир является результатом сбоя в пространственно-временном континууме. Фактически - это альтернативное ответвление от вашего мира. Когда-то давно в одной электричке вашего мира произошла жуткая трагедия. Сбежавший маньяк перерезал пол вагона пассажиров. Один человек, чья девушка погибла в том вагоне, решил исправить прошлое при помощи двух сверхпредметов. Это часы в комплекте с зеркалом.Часы с зеркалом могут управлять временем. Но этот глупец не понимал, как действует механизм событий. Он вернулся в прошлое и убил маньяка прямо в электричке. Еще до того, как тот стал резать людей.А потом этот герой еще и встретил самого себя в электричке чем вызвал хронопарадокс, и от вашей действительности отделилась альтернативная ветвь. Только вот, в результате хронопарадокса тут все настолько исказилось, что пострадали сами законы физики.Все в этой реальности перевернулось вверх ногами и появились мутанты, бесконечная электричка, вечная ночь и мороз...- То есть, в нашей реальности ничего не поменялось? - прихлебывая чай, спросил я.- Нет, Жека, у вас все осталось по-прежнему, только пропал один человек. Тот, который нырнул в прошлое и ушел навсегда в альтернативную ветвь событий.- А что это за часы такие, что позволяют попасть в прошлое, Курт?- Оооо, друг мой Жека, это очень мощный сверхпредмет. А самое печальное - я даже не знаю, где он находится.- Отыскать часы. Это наша следующая задача, Жека.Сегодня мои представления об окружающем мире буквально перевернулись. Все, что я знал до этого, оказалось лишь небольшим фрагментом на фоне бесконечной мозаики реальности. Множество новых вопросов роилось в моей голове. Но, что может быть интереснее и увлекательнее, чем поиск ответов на самые невероятные вопросы?

Ключевые слова: параллельные миры свечи мутанты бандиты проводник зеркала авторская история

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