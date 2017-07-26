Разные ведьмы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:34

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 05:34 by

Она пришла в деревню ночью из страшной непроглядной темноты, и сама тоже была страшная. У меня аж мурашки по коже побежали. Я на печке спряталась, как только она в дом вошла. Я б её ни в жизнь не пустила – сразу ведь видно, что ведьма. Чёрная вся, сморщенная, и нос – крючком. А бабушка дверь ей открыла, накормила похлёбкой и даже спать ей постелила на лавке.– Благодарствуй, сестрица! – сказала ведьма, поклонившись бабушке. – Может, пособить чем могу – так ты говори.Я от любопытства даже с печки свесилась.– Помощь твоя, и правда, пригодилась бы. Нечисть у нас в лесу балует.– Что ж сама не справишься? Не помогают твои травки да корешки, – yсмехнулась ведьма.Бабушку тоже на деревне ведьмой считали, только она совсем не такая была, как эта.– Об этом позже поговорим, отдыхай теперь – с дороги ведь, – бабушка развернулась ко мне. – А ты, брысь отсюда, малая!Я спряталась за шторкой и очень старалась не уснуть в тепле oт печки – интересно же о чём две ведьмы разговаривать будут. Гостья ела молча. Слушая, как ложка стучит о тарелку, я чуть не уснула.– Ну, выкладывай, что за нечисть у вас тут завелась.Бабушка отвечала шёпотом:– В лесу за мостом дети пропадают – уже трое, если с осени считать. Кто там балует – я не знаю. Леший не говорит со мной, будто тоже боится той нечисти.– Ладно, узнаем и без Лешего. Мне кровь нужна для обряда, – ведьма встала, половицы под ней заскрипели.Бабушка ахнула, а я прикрыла рот ладошкой, чтоб ненароком себя не выдать.– Ой, да ладно тебе ахать-то! За внучку не переживай, мне и куриная кровь сойдёт. Есть у тебя куры?– У соседей есть. Я сейчас!Бабушка протопала мимо печки. Дверь скрипнула и хлопнула.– Малая! – позвала гостья.Я глаза закрыла и притворилась спящей.– Знаю я, что ты не спишь. Ты слушай, да запоминай. Бабка небось тебе и не рассказывала, что ведьмы разные бывают. Оседлые, как твоя бабка, заговорами людей лечат и зельями приворотными приторговывают. А есть ещё другие, что по свету ходят и нечисть изничтожают. Люди нас странствующими называют, – шторка, скрывающая меня, медленно поползла в сторону, ведьма стояла совсем рядом и беззвучно шевелила губами, колдовала. – Коль захочешь, я тебя в ученицы возьму.Шторка резко дёрнулась, закрылась сама собой. Я ойкнула от неожиданности. Ведьма засмеялась хрипло и нерадостно.– Вот! – бабушка внесла в горницу трепыхающийся мешок. Две ведьмы пошептались о чём-то. Дверь снова скрипнула.– К утру вернусь, – сказала гостья и захлопнула дверь.Уснуть в ту ночь я так и не смогла. В завываниях ветра мне слышались жуткие стоны и крики. Слова злобной ведьмы не выходили из головы.Как только в деревне петухи запели, она вернулась.– Ну? – спросила бабушка.– Мертвецы это, – ведьма крякнула, усаживаясь на лавку, – кладбище старое в том лесу – лет триста, не меньше. Они поминовения просят и детей таскают, чтоб о себе людям напомнить.– И что теперь делать-то?– Сделано уже всё! Можешь спокойно в лес ходить, ближайшие лет 10.– А потом?– Потом заклятье обновлять надо будет, – ведьма уставилась на печку, я была уверенна, что она видит меня сквозь шторку. - Ну, что надумала, малая? Пойдёшь ко мне в ученицы?– Н-нет, – пролепетала я.Злая ведьма рассмеялась.Когда она ушла, бабушка обошла весь дом с церковной свечкой и наказала мне никогда с такими ведьмами не связываться, потому как они, хоть и дело доброе делают, а с дьяволом крепко связаны.Автор - Новая сказка.

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