Ещё не время

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:47

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:55 by

Ко мне собиралась приехать подруга. Мы дружили ещё с университета. Я предвкушала, как посидим, поболтаем, вспомним студенческие времена. Муж решил, что не станет мешать нам.— Поеду навещу родителей, — сказал он. — Вот обрадуются старики!Только вышел, — зазвонил телефон.— Катя, привет! — это была сестра. — Спасай! Няня заболела, не с кем оставить Ваню. Можно привезти его к тебе на пару часов?Я согласилась, хотя это и меняло мои планы. Но чего не сделаешь ради любимой сестры! Пришлось взять племянника с собой на вокзал, куда ехала встречать подругу.Сильный дождь ограничивал видимость, управлять автомашиной было сложно, а до прибытия поезда оставалось всего двадцать минут. Нажав педаль газа, я обогнала ехавшую впереди машину. Стеклоочистители работали в бешеном темпе, но все равно не успевали убирать воду со стекла. Да ещё мы застряли в пробке. Я страшно нервничала. А племянник радостно что-то мурлыкал себе под нос. Похоже, поездка ему нравилась. Снова нажав на педаль, я заметила выскочивший откуда-то грузовик, который перерезал нам дорогу. Душераздирающий визг шин, пронзительный звук сигнала и грохот бьющихся стекол — последнее, что услышала… Дальше — полная темнота.Сколько времени прошло — не знаю. Но непроглядная темень внезапно сменилась ярким светом, залившим все вокруг. Совершенно не понимая, что происходит, я даже не шла, а летела в ярко освещенном пространстве. Чувствовала себя необычно… Исчез страх, никто больше никуда не спешил… Оглядевшись, заметила лежавшее на обочине тело молодой женщины. Спустилась вниз, приблизилась к нему, рассмотрела и с удивлением узнала себя. «Я что, умерла? — сразу же возник вопрос. — Странно… Но боли совсем нет. Мне легко и свободно…».Рядом остановилась машина. Парень, вышедший из нее, направился в сторону груды металлолома. И тут до меня дошло, что эта груда — и есть мой раздавленный автомобиль. Молодой человек попытался вытащить из авто испуганного Ваню. Лицо племянника кровило от порезов, но сам мальчик был в сознании. Правда, сильно трясся от страха и плакал. Приблизившись к Ванюше, я прошептала:— Все будет хорошо. Тетя с тобой!Он не отреагировал на мои слова. Парень вызвал скорую и милицию. Когда прибывшие врачи занялись Ваней, я успокоилась, понимая: теперь он в надежных руках. Один из милиционеров склонился над моим телом. Подошли врачи… Все это я наблюдала с высоты птичьего полета, ощущая, что нахожусь в невесомости. Смотрела на рассыпанное всюду битое стекло, искореженную машину, толпу собравшихся людей, но не чувствовала с ними никакой связи. Все казалось мелким, незначительным…Хотелось, чтобы новое состояние длилось и длилось. Меня понесло куда-то выше, сквозь удивительный, со сказочными переливами, свет. Даже слова подобрать трудно, чтобы описать его. Их, наверное, у нас на Земле просто нет… Вдруг сноп ярких лучей так ударил в лицо, что мне пришлось зажмуриться. В этом сияющем свете бабушка выглядела молодой и прекрасной.— Что ты тут делаешь, Катя, внученька? — услышала я родной голос и, открыв глаза, с удивлением увидела свою бабушку, которая умерла пять лет назад.Бабуля всегда была моим лучшим другом и советчиком. Но до чего же она здесь изменилась! Возраст ее совсем незаметен. Только сияющие добротой очи и светлые, струящиеся волосы. Трудно было даже различить, где именно волосы, а где этот удивительный свет. Одно переходило в другое, и вокруг бабушкиной головы образовывался радужный нимб.— Как ты здесь оказалась, детка?— Бабуленька! Здесь хорошо… А где мама с папой? Мы увидимся?— Нет, моя хорошая, — спокойно ответила бабушка. — Возвращайся назад. А с родителями встречаться тебе еще рано. Твое время пока не пришло. Столько всего неизведанного ждет тебя на земле! Твой муж любит тебя и переживает. Одному ему будет плохо, ты для него очень много значишь. У вас должны родиться детки — мои правнуки.— Здесь хорошо! Такой свет, такая легкость… Можно мне остаться?— Нет, внученька. У каждого своя судьба. Твоя — вернуться и быть счастливой в земной жизни. Сюда ты еще успеешь, драгоценная.— Но тогда зачем я вообще здесь?— Хороший вопрос, — улыбнулась старушка. — Ничего не бывает зря. И здесь ты для того, чтобы понять, что важно, а что — не очень. А ведь есть и вовсе не имеющее значения. Тебе так хотелось коралловую помаду и туфли на шпильках… А еще необходимо было всем доказать, что ты самая быстрая и сообразительная на работе. Теперь же ты точно будешь знать: это не главные желания. И вся суета, которую ты сейчас видишь внизу, не так уж и важна… А вот Ванечкино здоровье — на вес золота. И любовь твоего мужа — тоже…«Господи, бабуля, какая ты у меня мудрая!» — подумала я, но произнести вслух этого не успела. Свет стал таять, заволакиваясь какой-то серой дымкой, и снова вернулась кромешная тьма… А бабушка исчезла…Открыв глаза, я увидела светлые больничные стены и обеспокоенное лицо Виталика, моего мужа.— Ты меня узнаешь? — спросил он прерывающимся голосом. — Мы так переживали! Как ты, Катя?— Что с Ваней? — спросила я, с трудом выговаривая слова и чувствуя, что не могу пошевелиться.— С Ванечкой все нормально, не волнуйся. Он сейчас в детском отделении. А ты поспи, родная…Я закрыла глаза. Отдохну, а потом расскажу Виталику, что узнала от своей ушедшей бабушки. Главное, что мы снова вместе, и мой племянник не сильно пострадал. И я теперь знаю, что в жизни важно, а что — не очень.Автор - Екатерина.

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